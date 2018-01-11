قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بتداعيات الاحتجاجات الليلية المترافقة مع أعمال الشغب في تونس، ونشر عريضة في الجزائر تدعو إلى التعبئة حول عقد من أجل تناوب ديمقراطي واجتماعي، وبالأزمة التي تواجهها الثروة الحيوانية في موريتانيا. ففي تونس كتبت صحيفة "الشروق" تحت عنوان "تونس في متاهة.. فكيف يكون الإنقاذ؟"، أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد رغم شرعيتها "لن تحل مشاكل تونس بل ستزيدها تعقيدا"، مضيفة أنه "مهما كانت الحكومة ومهما كانت تركيبتها أو لونها السياسي فستواجه نفس المصير طالما أن عجلة التنمية معطلة وطالما أن الأحزاب مازالت تمارس المزايدة في قطيعة تامة مع مشاغل الناس البسطاء".

وأضافت الصحيفة أن "الحريق يتسع كل يوم والأحزاب والجمعيات التي تصب الزيت على النار باسم معارضة الحكومة لا تدرك أو تتناسى أن ما يحدث اليوم لا يستهدف الحكومة بل يستهدف الدولة".

واعتبرت صحيفة "المغرب" من جانبها أن "بعض الهواة والمتطفلين ظلوا مصرين على اقتحام المجال السياسي بعدة أقل ما يقال عنها أنها عدة "البلطجية"، مضيفة أنه "لا غرابة في أن يصبح الاحتكام إلى الشارع هو المعيار للفصل بين الخصوم السياسيين وأن ينفلت العقال ويغدو العنف سيد الميدان".

ورأت الصحيفة في افتتاحيتها أنه "بدل إلقاء المسؤولية على طرف واحد هو الساسة، علينا أن نتدرب على التحليل الشامل الذي يرى الأمور من مختلف الزوايا"، مشيرة إلى أن الأحداث الأخيرة "كشفت أن السياسات التي اتخذت تحت سطوة الانغماس في الشعبوية، قد عمقت الفجوة بين القانون والممارسات، وبين الطبقات والأجيال والجهات..."

وسجلت صحيفة "الصباح" من جانبها أن "الاحتجاجات الليلية، ليست الغاية منها سوى توفير الفرصة للنهب والسرقة والاعتداء على أملاك الغير"، مضيفة أنه يتعين على المواطنين الوطنيين ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج السلمي في إطار ما يضبطه القانون وفي إطار ما تدعو إليه وما تؤمنه الأحزاب "الرصينة" والمنظمات الوطنية.

وخلصت الصحيفة إلى القول في افتتاحيتها إن "تونس للجميع وحاضنة للجميع وعلى كل أبنائها الاشتراك في تحمل أعبائها والعمل على النأي بها عن كل المنزلقات والتوترات".

واعتبرت "الصحافة اليوم" من جهتها أن "اختزال ما تعرفه البلاد هذه الأيام من خروج عن القانون من قبل "شرذمة ضالة" و"عصابة مفسدين"، لا يكفي بل المطلوب من الجهات المؤتمنة على أمن التونسيين في المؤسسة الأمنية أن تصدح بالحقائق وتسمي الأمور والأشياء بأسمائها في إطار ما يكفله القانون.

وسجلت الصحيفة أن "حالة الاحتقان التي تشهدها الجهات في تونس لم يعد من الممكن تجاهلها أو التغاضي عنها بعد أن تجاوزت الاحتجاجات حدود التظاهر السلمي إلى أعمال تخريب ونهب وسرقة واعتداء على الملك العام والخاص".

وأضافت أنه أمام التطورات الميدانية "أصبح مطلوبا البحث عن الحلول الكفيلة بالخروج من هذا المأزق الذي دفع البلاد مرة أخرى إلى حافة الهاوية وإلى مستنقع لن يزيد الأوضاع إلا صعوبة وتدهورا".

واعتبرت صحيفة "الرأي العام" من جانبها، أنه رغم ما حدث فإنه "لا خوف على الثورة والدولة مما يجري الآن لأن المؤشرات تدل على أن هذه الاحتجاجات حتى وإن نجحت في إرباك الأوضاع الأمنية نسبيا في البلاد إلا أنها بلا زخم شعبي حقيقي".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن الذين يقومون بأعمال الشغب "هم عادة شباب مأجورون، علاوة على أن ما يقومون به من سلب ونهب للمؤسسات العامة والخاصة وتعطيل مصالح الناس، سيقلب عليهم ظهر المجن، وسيجعل المواطنين يردون عليهم بالفعل".

واعتبرت أنه يتعين على الدولة أن تجد السبل الكفيلة بالتعامل مع دعاة القتل وتصفية الخصوم "لأن الكأس فاض وحالة التسامح مع من يعبثون بأمن البلاد والعباد تجاوز كل حد".

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى موضوع العريضة التي أطلقها مجموعة من المواطنين على شبكة الانترنت، وتدعو إلى تعبئة كافة القوى حول عقد من أجل تناوب ديمقراطي واجتماعي قادر على إرجاع الأمل للشعب الجزائري، عبر قطع الطريق أمام مشرح النظام للانتخابات الرئاسية لسنة 2019.

وفي هذا الصدد، وصفت صحيفة (ليبيرتي) ب"الرائع" رد الفعل المعبر عنه إزاء مبادرة العريضة من أجل مرشح آخر غير مرشح النظام لرئاسيات 2019، مشيرة إلى أنه لم يسبق للجزائريين أن كان لهم رئيس تم تنصيبه وفقا لإرادتهم.

وقالت إنه حتى عندما تم منحهم حق اختيار مرشحيهم، ثم رئيسهم، فإنه كان يتعين أن تتوفر الشروط حتى لا يكون هناك شك حول المآل النهائي لهذا المسلسل، معتبرة أن المزية في ذلك تعود للنضالات الديمقراطية عبر تاريخ الحركة الوطنية والجزائر المستقلة.

ولاحظت الصحيفة أن الاصلاحات على عهد الرئيس الشاذلي بن جديد "كان من الممكن أن تشكل قطيعة مع المنظومة السلطوية والبوليسية التي ورثت عن الانقلاب على الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية"، وهي القطيعة التي ربما كانت مبكرة لأن "الوصاية الديمقراطية الدولية" لم تكن قد واجهت بعد الإشكالية الإسلامية، "وهو ما أجبرنا على تبني وصفتها خلال أول تجربة ديمقراطية في بلاد الإسلام"، مضيفة أن المنظومة تطورت إلى الحد الذي يبدو معه أن الرؤساء هم الذين سيختارون من سينتخبونهم.

من جهتها، كتبت صحيفة (الفجر) أن مجيء عريضة من هذا القبيل يؤشر على فشل الديمقراطية بالجزائر، وهي في الوقت نفسه تعبير عن مطلب للتناوب يمثل بديلا للاستبداد والتزوير والفساد والقمع.

من جانبها، ذكرت صحيفة (لوماتان دالجيري) أنه إذا كانت أسماء واضعي هذه العريضة ما تزال مجهولة لحد الآن، فإنه بعد مرور خمس ساعات على إطلاقها في شبكة الانترنت جمعت العريضة أكثر من 300 توقيع.

وأكد أصحاب العريضة أن "الجزائر تستعد لتشهد، مرة أخرى، انتخابات رئاسية في سنة 2019، يريد الماسكون بزمام السلطة تأطيرها والتحكم فيها بعناية لكي لا يكون لصوت الشعب أي وزن ، وبالتالي تعزيز استمرارية الحكم غير الشرعي ومنع الشعب الجزائري من أن يكون سيد مصيره".

أما صحيفة (كل شيء عن الجزائر) فلاحظت أن الصراع بين حلفاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يحتدم أكثر من أي وقت مضى، وذلك على بعد أزيد من سنة بقليل من الانتخابات الرئاسية مع احتمال ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

وأضافت أنه يبدو أن المستهدف حتى الآن في هذه الحرب بين أنصار الرئيس التي تستمر منذ أشهر، هو الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي طرحت طموحاته للوصول إلى الرئاسة العديد من المشاكل، رغم أن الرجل أكد دائما مساندته لرئيس الجمهورية.

وفي موريتانيا، ركزت الصحف اهتماماتها على ما اعتبرته "أسوأ أزمة" تواجهها الثروة الحيوانية (أزيد من 22 مليون رأس) منذ 2003، جراء موجة الجفاف التي تضرب البلاد منذ أشهر، والارتفاع "المهول" في أسعار العلف. وكتبت، في هذا الصدد، أن شح الأمطار هذه السنة ألحق أضرارا بالغة على مستوى الثروة الحيوانية والأنشطة الزراعية، مما دفع العديد من المربين إلى النزوح بمواشيهم نحو بعض بلدان الجوار (مالي والسنغال)، في مشهد أعاد للأذهان تبعات جفاف عقد السبعينات من القرن الماضي، مشيرة إلى أن أسعار الماشية شهدت تراجعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة.

ونقلت عن بعض مربي الماشية قولهم إن أسعار العلف ارتفعت بنسبة تزيد على 45 في المائة خلال الفترة الماضية، وخاصة في عدد من مناطق الشرق الموريتاني، موضحين أن سعر كيس العلف كان يبلغ 3800 أوقية، لكنه ارتفع الآن إلى 5500 أوقية، وهو ما يعني زيادة 1700 أوقية.

ويعتبر مربو المواشي، بحسب الصحف، أن "الدولة ساهمت في رفع التسعيرة بشكل غير مبرر دون أن تراعي نتائج ذلك"، مشيرة إلى أن مفوضية الأمن الغذائي قررت عرض العلف داخل دكاكين "أمل" المخصصة للفقراء، التي تتميز بمحدودية الكميات المعروضة للبيع، إلى جانب بعدها عن نقاط تواجد المواشي، وسط صدود كبير من المربين. وأبرزت أن بعض هذه المتاجر غير قادر على توفير 1 في المائة من الكمية المطلوبة من طرف التجار في الشهر الأول من السنة الحالية، ناهيك عن الطلب المتوقع في شهري ابريل وماي المقبلين.

كما نقلت عن بعض المربين في مقاطعة بتلميت التابعة لولاية اترارزة (جنوب غرب) قولهم إن "تأخر التدخل الحكومي ضاعف من تبعات الجفاف الذي يضرب البلاد منذ أشهر"، مطالبين بتحرك رسمي سريع لإنقاذ مواشيهم، في ظل الغلاء الكبير لأسعار العلف داخل الأسواق.

وأشارت، استنادا لمصادر محلية، بالحوضين الشرقي والغربي، إلى أن قطعان الماشية تفرقت إلى ثلاث جهات، وسط شكوك بشأن الجدية في التعامل مع الأزمة المستحكمة جراء نقص الأمطار بمناطق واسعة من الحوضين منذ فصل الخريف الماضي.

وتابعت أن بعض مربي الماشية قرروا التوجه إلى جمهورية مالي بشكل مبكر من أجل التمركز في مناطق توجد بها مراعى كافية طيلة العام، مع ضمان توفر المياه لقطعان الماشية، بينما توجه آخرون إلى مناطق الشرق الأقصى من البلاد، حيث توجد مراعى معقولة، مع توفر المياه في الآبار، ووجود أمل في إطلاق الحكومة مشروع بحيرة (أظهر) رسميا خلال السنة الجارية.

وذكرت بأن الحكومة كانت قد أعلنت خطة لمواكبة النقص المسجل في التساقطات المطرية في بعض المناطق، حيث تضمن مشروع الميزانية لسنة 2018 برنامج تدخل استعجالي بقيمة 41 مليار أوقية (حوالي 116 مليون دولار) مرصودة للاحتياجات من العلف و البرامج المصاحبة، مثل حفر الآبار في مناطق المراعي واستصلاح الأراضي لزراعة العلف.