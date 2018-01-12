عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة ..

*الأحداث المغربية:

- اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة سعد الدين العثماني، تصادق على 48 مشروع اتفاقية استثمارية بقيمة 32 مليار درهم. وخمس جهات تحتكر عائدات الاستثمار والتشغيل. وأوضح وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، في ندوة صحفية، أن هذه الاستثمارات ستوفر 6190 منصب شغل مباشر و13 ألفا و952 منصب شغل غير مباشر. ونالت جهة العيون الساقية الحمراء حصة الأسد من مجموع الاستثمارات، تليها جهة الدار البيضاء - سطات، ثم جهة الرباط - سلا – القنيطرة.

- أخنوش يجنب الحكومة احتقان الخبز. خارطة تأمين استقرار ثمن الخبز وجودته تدخل الأمتار الأخيرة، والأمر يتعلق ببرنامج تعاقدي جديد يمتد إلى غاية 2022، يتضمن حقوقا وواجبات تضع الحكومة والمهنيين على سكة الوضوح في تدبير هذا القطاع الحيوي، ضمن خطة استراتيجية من أربعة محاور وأوراش لتنزيلها. وقصة البرنامج الجديد يصوغها عن المهنيين الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، فيما يمثل الطرف الحكومي كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي.

*أخبار اليوم:

- هذه هي "الفئات الميسورة" التي ستؤدي رسوم التعليم. كشفت مصادر مقربة من الحكومة أن هناك تصورا أوليا تم إعداده بشأن تعريف "الفئات الميسورة" المعنية بأداء رسوم التسجيل في التعليم الثانوي والعالي، وهي الأسر التي تحصل على دخل إجمالي يصل إلى سقف 20 ألف درهم شهريا، وهناك من يتحدث عن رفع هذا السقف إلى 30 ألف درهم. وقيمة رسوم التسجيل المقترحة تصل إلى حوالي 1000 درهم سنويا.

- المغرب يستنفر قواه لمواجهة عدوى جديدة من الإيبولا، حيث قررت المملكة تعزيز حماية النقط الحدودية الجوية والبحرية وتغطية كامل التراب بالتجهيزات الطبية الخاصة بنقل الحالات التي تبدو عليها أعراض هذا المرض. وتستعد وزارة الداخلية، عبر مديرية الوقاية المدنية، تستعد لتجهيز 32 سيارة إسعاف بمعدات طبية خاصة بنقل الحالات التي تظهر عليها أعراض الحمى النزفية، التي تنجم عن الإصابة بالفيروس.

*العلم:

- معطيات صادمة في دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. 14 دقيقة معدل قراءة الفرد في الأسبوع الواحد، ما يعني أن المواطن المغربي يقرأ دقيقتين (كمعدل) في اليوم الواحد، رقم مهول ومخيف في الآن ذاته، لأنه يكشف حقيقة العلاقة بين المغربي والكتاب، خاصة في هذا العصر الذي تغزوه الصورة والنصوص الهاتفية الركيكة. والدراسة كشفت أيضا أن مليونين و700 ألف شاب وشابة لم يدرسوا قط ولا يشتغلون، لذلك قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي توصية برفع المستوى المعرفي العام للمغاربة، وإيجاد أرضية مشتركة لاكتساب المعرفة بما في ذلك الإدماج الرقمي ومحو الأمية.

- صحة المغاربة مهددة والمواد الاستهلاكية تفلت من المراقبة. أكد مولاي حفيظ العلمي، المكلف بحقيبة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في عرض أمام مجلس المستشارين، أن "مراقبة المواد الاستهلاكية ليست في المستوى المطلوب"، مشددا على أن حماية المستهلك تشكل تحديا حقيقيا بالنظر أولا إلى الغلاف المحدود والمخصص لمراقبة المنتجات في الأسواق، والذي لا يتجاوز 7 ملايين الدرهم. وأبرز الوزير أن مواد مثل ألعاب الأطفال القادمة من الصين وسخانات الماء وقطع غيار السيارات، والهياكل مثل صفائح الفرامل تهدد صحة وسلامة المواطنين المغاربة.

*رسالة الأمة:

- توقع المندوب السامي للتخطيط، أحمد لحليمي علمي، أن ينتقل معدل الدين العمومي الإجمالي من 6ر81 في المئة سنة 2017 إلى 3ر82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، على أن يتراجع معدل الدين للخزينة من 1ر65 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي (2017) إلى 65 في المئة من هذا الناتج (2018). وأشار السيد لحليمي، في عرض قدمه خلال ندوة صحفية بالدار البيضاء حول "الوضعية الاقتصادية لسنة 2017 وآفاق تطورها خلال سنة 2018"، إلى أنه من المرتقب أن تسجل السنة الحالية معدل نمو ب8ر2 في المئة مقابل 4 في المئة التي سجلها خلال 2017.

- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .. الحكومة تحارب الغش في شواهد العجز وتفرض إجبارية التصريح الإلكتروني بالأجراء. من المرتقب أن يتدارس المجلس الحكومي المنعقد اليوم الجمعة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والذي ينص على ضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو مقبول لديه على غرار التعويضات الأخرى، كالتعويضات اليومية في حالة المرض.

*الاتحاد الاشتراكي:

- أكدت دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن المغرب يتوفر على خزان هام مدر للثروة ضمن رأسماله غير المادي، وذلك من خلال كافة مكونات المملكة التي تسمح لها بالانخراط الكلي في مسار الصعود المدمج والمستدام. وأبرزت الدراسة، التي تحمل عنوان "الرأسمال غير المادي: عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف"، والتي قدمها رئيس المجلس نزار بركة، خلال اجتماع بمجلس المستشارين، أنه من شأن تثمين هذا الخزان أن يساهم في تسريع وتيرة خلق الثروات وتحسين توزيعها لفائدة جميع المواطنين والجهات في المغرب، الأمر الذي سيساهم في تعزيز تماسك المجتمع وتيسير صعوده.

- أعلنت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري أنها أطلقت، يوم فاتح يناير الجاري، موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يشكل آلية مخصصة لإخبار المواطنين بطبيعة مهامها وتلقي مختلف شكاياتهم. وأوضحت الهيأة، في بلاغ لها، أنها عملت منذ أزيد من سنتين على إعادة تصميم وتطوير موقعها الإلكتروني، في أفق أن يتحول إلى منصة تتيح للمواطنين الراغبين في الاطلاع على أخبار المؤسسة أو تقديم شكاوى، فرصة الوصول إلى المعلومات وتبادلها إلكترونيا.

*لوماتان:

- في إطار التحضير لملف ترشيح المملكة المغربية لتنظيم كأس العالم لكرة القدم لسنة 2026، تم إسناد رئاسة لجنة ترشيح المغرب، من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، إلى السيد مولاي حفيظ العلمي. وتتمثل مهمة السيد العلمي بالخصوص، في تقديم كل الدعم اللازم للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وإلى المديرية الخاصة المحدثة على مستوى الجامعة، طبقا لتوجيهات الاتحاد الدولي لكرة القدم ولدفتر تحملاته.

- قامت مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بإقليم خنيفرة، بتوزيع مساعدات لفائدة 966 أسرة تنحدر من مختلف الدواوير التابعة لثلاثة جماعات ترابية، وذلك من أجل مساعدة الساكنة على مواجهة موجة البرد والتخفيف من آثارها بهذه المناطق ذات التضاريس الوعرة والأكثر تعرضا للضرر في هذه الفترة من السنة. وتوزعت هذه المساعدات، على 370 أسرة تمثل ساكنة ستة دواوير تابعة للجماعة الترابية كروشن، و336 أسرة من ثلاثة دواوير تابعة للجماعة الترابية أيت سعد لي، و260 أسرة بثلاثة دواوير تابعة لجماعة سيدي يحيى أوسعد .

*أوجوردوي لوماروك:

- يواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية دعمه للمقاولات المغربية، حيث يركز على دعم المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جدا. وقد صادقت المؤسسة المالية، أمس الخميس على دعم جديد للمملكة، مما سيوفر لهذه الوحدات الإنتاجية اندماجا ماليا أفضل، وبالتالي تعزيز دورها في إحداث فرص الشغل. وفي هذا الصدد، منح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار التنمية قرضا لمؤسسة البركة بقيمة 110 مليون درهم.

- أعلنت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن دين الخزينة بلغ 692,1 مليار درهم في سنة 2017. وأوضحت المديرية، في بلاغ حول وضعية مديونية الخزينة وتسديدات الدين حتى متم شهر دجنبر 2017، أن الدين الداخلي بلغ حوالي 539,26 مليار درهم، فيما وصل الدين الخارجي إلى 152,83 مليار درهم. وأبرزت المديرية أن تسديدات دين الخزينة التي تم تنفيذها خلال شهر دجنبر الماضي، ارتفعت إلى 1,9 مليار درهم، من بينها 753,8 مليون درهم للدين الداخلي و1,14 مليار درهم للدين الخارجي.

*لوبينيون:

- منع وضع أجهزة استقبال البث التلفزي على واجهات البنايات السكنية أو شرفاتها. كما ينص مرسوم يحدد شروط الملكية المشتركة، نشر بالجريدة الرسمية، على أنه لا يجوز القيام بأي عمل من أعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط ونفض ونشر الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج والممرات والأبهية. ومن شروط استعمال الأجزاء المشتركة، التي نص عليها القرار، منع غسل السيارات واستعمال المنبهات في الأماكن المشتركة، وترك الممرات والمداخل خالية وتخصيصها للراجلين فقط. وفيما يرتبط بإيواء الحيوانات، نصت المادة 19 على أنه لا يتم إيواء الحيوانات الخطيرة أو التي يترتب عليها إخلال بهدوء المبنى ونظافته أو بسلامة القاطنين

- بعرضه، صباح يوم الأربعاء، باللوكسمبورغ، لاستنتاجاته حول سؤال "فخ" تقدمت به، لدى المحكمة العليا البريطانية، هيئة مشكوك فيها، مدفوعة من قبل الجزائر ومقرها في لندن، والذي يطعن في اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكون المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية قد غرد عكس الخطاب والمواقف التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع المغرب. وبرأي عدد من الملاحظين، فإن هذه الاستنتاجات تتسم بالتبسيط الشديد حتى تكون ذات صلة بالموضوع، وبالتطرف حتى تكون منصفة. فهي تتعارض، في جميع الأحوال، مع الشراكة المكثفة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما أنها تجهل التفاصيل الدقيقة لقضية الصحراء.

*ليبيرايسون:

- أكد رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، على ضرورة تملك كل الفاعلين لمشروع الصعود المجتمعي المنصف المقترح من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في دراسته حول "الرأسمال غير المادي: عامل لخلق الثروة الوطنية وتوزيعها المنصف". ودعا السيد بنشماش، خلال اجتماع مشترك ضم أربع لجان بمجلس المستشارين وخصص للاستماع لعرض رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد نزار بركة حول هذه الدراسة، البرلمانيين وصناع القرار إلى إدماج مفهوم الرأسمال غير المادي في السياسات العمومية والقطاعية.

- استقبل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، سفير كوريا الجنوبية بالمغرب، السيد دونكسيل بارك. وخلال هذا اللقاء، أشاد رئيس مجلس النواب بالعلاقات الجيدة التي تجمع البلدين، معربا عن الارتياح للأجواء الإيجابية التي تسود شبه الجزيرة الكورية، مع قرب انطلاق الألعاب الأولمبية الشتوية.