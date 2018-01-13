إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف، الصادرة في بلدان أمريكا الجنوبية بمواضيع تتعلق على الخصوص بموعد الإفراج عن نائب الرئيسة الأرجنتينية السابقة، أمادو بودو، ومعدلات التضخم بالأرجنتين، ودعوة الرئاسة البيروفية إلى الحوار لتجاوز العقبات السياسية بالبلاد، وتخفيض تصنيف البرازيل من طرف وكالة "ستاندار أند بورز"، وزيارة البابا فرنسيس المقررة للشيلي والعلاقات بين بوغوتا وكراكاس وتعليق الحوار بين الحكومة الكولومبية و"جيش التحرير الوطني".

ففي الأرجنتين، استأثر باهتمام اليوميات المحلية موعد الإفراج عن نائب الرئيسة الأرجنتينية السابقة، أمادو بودو، و نسبة التضخم بالبلد الجنوب أمريكي خلال السنة الماضية.

وهكذا، كتبت يومية "كلارين" أن نائب الرئيسة الأرجنتينية السابقة، أمادو بودو، (2011-2015)، الذي يوجد رهن الاعتقال منذ 3 نونبر الماضي، بات قريبا من استعادة حريته، و ذلك بعد أن قررت الغرفة الفيدرالية ببوينوس آيريس بأغلبية أصوات القضاة الإفراج عنه في قضية اتهامه بإنشاء جمعية غير قانونية و تبييض الأموال.

وأضافت الصحيفة أن بودو لن يفرج عنه الآن لأنه يواجه أمرا بالاعتقال الاحتياطي في إطار التحقيق في قضية أخرى تتعلق باختلاسات عندما كان يشغل منصب وزير الاقتصاد، في حين سيغادر السجن صديقه و شريكه، خوسي ماريا نونييث.

ومن جهتها، أفادت "دياريو بوبولار"، بناء على أرقام صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، أن نسبة التضخم بالبلد الجنوب أمريكي بلغت خلال السنة الماضية 8ر24 بالمائة، مشيرة إلى أن هذا الرقم يتجاوز الهدف السنوي الذي حدده البنك المركزي بالأرجنتين، والذي توقع أن يتراوح التضخم بين 12 بالمائة و 17 بالمائة.

وأشارت اليومية إلى أن الحكومة أنهت عامين من ولايتها بتضخم يفوق مجموعه 60 بالمائة و يزيد ب 8 نقاط مئوية عن الهدف السنوي التي كان قد تم تحديده السنة الماضية ( 17 في المائة).

وبالبيرو، انصب اهتمام اليومية، بالخصوص، على دعوة رئيس الجمهورية إلى الحوار لتجاوز مختلف العقبات السياسية بالبلاد، و استعداد وزير العدل للمثول أمام البرلمان بخصوص العفو عن الرئيس الأسبق ألبيرتو فوجيموري.

وهكذا، كتبت يومية "البيرو 21 " أن الرئيس البيروفي، بيدر بابلو كوشينسكي، أكد أن حكومته ستشجع على الحوار مع جميع الأطراف السياسية بغية تحقيق المصالحة في البلاد، باعتبارها هدفا تسعى إلى بلوغه الحكومة الجديدة، ودعا إلى الحوار لتسوية مختلف العقبات السياسية التي تعترض البلاد.

ومن جهتها، أفادت "إل كوميرسيو" أن وزير العدل وحقوق الإنسان، إنريكي مندوثا، أبدى استعداده للرد عن أسئلة الكونغرس وجميع الهيئات المعنية بخصوص العفو الإنساني الذي منحه الرئيس البيروفي للرئيس الأسبق، ألبرتو فوجيموري، في دجنبر الماضي، مشيرة إلى أن أعضاء سابقين بالحزب الحاكم "بيروفيون من أجل التغيير" طالبوا من لجنة العدل بالبرلمان بمثول مندوثا في أقرب وقت ممكن.

ونقلت اليومية تأكيد بلاغ للوزارة، التي أبرزت أنها تصرفت بنزاهة وفقا للمادة 118 من الدستور التي تخول للرئيس صلاحية منح العفو الإنساني، أن جميع الإجراءات المتبعة لمنح العفو لصالح فوجيموري وغيره من المدانين كانت مطابقة للقانون.

وفي البرازيل، تطرقت الصحف لتخفيض تنقيط البلاد من طرف وكالة "ستاندار أند بورز"، وقرار القضاء بتعليق مرسوم يجيز خوصصة الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء (إليتروبراس) والتساقطات الغزيرة التي شهدتها ولاية سانتا كاتارينا (جنوب).

وكتبت "أو غلوبو" أن وكالة التصنيف الائتماني "ستاندار أند بوورز" قد خفضت من تنقيط البرازيل إلى "بي بي ـ"، لتضع بذلك الاقتصاد البرازيلي في مستوى مماثل لاقتصاد بنغلاديش أو الدومينيكان.

وأوضحت الصحيفة أن تخفيض تصنيف البلاد كان منتظرا من قبل الفريق الحكومي المكلف بالاقتصاد، مشيرة إلى أن الإبقاء على التصنيف السابق للبلد الجنوب أمريكي كان يعتبر مهمة صعبة بسبب إرجاء التصويت على إصلاح التقاعد بالكونغرس.

وأشارت إلى أن وكالات أخرى ستحذو حذو "ستاندار آند بورز" إذا لم تتم المصادقة على هذا الإصلاح من قبل السلطة التشريعية، مبرزة أن الأثر الفوري لهذا التصنيف يرتبط بالطريقة التي سيتفاعل بها السوق مع هذا المستجد.

وأفادت "جورنال دو برازيل" بأن القضاء الفدرالي علق جزئيا مرسوما وقعه الرئيس البرازيلي ميشال تامر، يجيز خصوصصة "إليتروبراس".

وكتبت الصحيفة في هذا الصدد أن القاضي بالمحكمة الفدرالية بولاية بيرنامبيكو، كلود كيتنر، علق احتياطيا مرسوما يرخص إدماج الشركة البرازيلية ضمن المخطط الوطني للخوصصة التي أطلقته الحكومة الفدرالية، موضحة أن القرار القضائي شكك في صلاحية إقرار مرسوم مؤقت بهدف الترخيص لخوصصة أكبر شركة للطاقة بالبلاد، والعديد من فروعها.

وافادت "فولها دو ساو باولو" بأن التساقطات الغزيرة التي تشهدها ولاية سانتا كاتارينا أسفرت عن سقوط قتيلين وتكبيد المنطقة خسائر مادية.

وأضافت أن عاصمة الولاية فلوريانوبوليس أعلنت حالة الطوارئ بسبب هذه التساقطات التي تجاوزت 400 مليمتر في ظرف 48 ساعة، مشيرة إلى أن هذه التساقطات، التي دمرت نحو ألف منزل ودفعت إلى إجلاء 485 شخصا، شملت 20 مدينة بالولاية.

وفي الشيلي، استأثرت زيارة البابا فرنسيس المقررة للبلد الجنوب أمريكي باهتمامات اليوميات المحلية.

وأفادت "إل ميركوريو" بأن المخطط الأمني الموجه لمواكبة زيارة البابا إلى سانتياغو وتيميكو وإيكيكي يتضمن تعبئة 18 ألف عنصر أمن وطائرات بدون طيار وطائرات هيليكوبتر.

وذكرت اليومية أنه خلال مقامه بالشيلي في الفترة ما بين 15 و 18 يناير الجاري، ستؤمن طائرات بدون طيار أجواء الفعاليات التي من المقرر أن يشارك فيها البابا فرانسيس، مشيرة إلى أن هذه الطائرات ستستعمل في المدن المذكورة.

وكشفت "لا تيرسيرا" أن البابا فرنسيس سيلتقي خلال هذه الزيارة مع ضحيتين اثنين من ضحايا الديكتاتورية العسكرية بقيادة أوغوستو بينوشي ما بين 1973 و1990، وسينتقل البابا فرنسيس لاحقا الى البيرو.

وفي كولومبيا، توقفت الصحف عند العلاقات بين بوغوتا وكراكاس وتوقعات البنك العالمي بشأن الاقتصاد الكولومبي وتعليق الحوار بين الحكومة و"جيش التحرير الوطني".

وسلطت "إل تييمبو" الضوء على التوتر الذي يطبع العلاقات بين فنزويلا وكولومبيا إثر تصريحات للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اتهم فيها الكولومبيين بالاحتيال للاستفادة من النظام الصحي لبلاده.

وأوضحت اليومية أن هذا التوتر الذي كان قائما بين البلدين منذ عدة شهور قد تفاقم بعد تصريحات مادورو الأخيرة التي قال فيها إن الآلاف من الكولومبيين يعبرون الحدود لتلقي العلاج والدواء بفنزويلا بسبب خوصصة قطاع الصحة ببلادهم.

وفي معرض رده على هذه التصريحات، طالب الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، نظيره الفنزويلي بالتوقف عن استعمال الشعب الكولومبي لإخفاء الفشل الكبير الذي منيت به فنزويلا، وبقبول المساعدات الانسانية التي ترسلها كولومبيا والمجتمع الدولي للشعب الفنزويلي لكي لا يتكبد معاناة إضافية من المجاعة ونقص الأدوية.

وأوردت "إل كولومبيانو" توقعات البنك العالمي للاقتصاد الكولومبي، موضحة أن هذه الهيئة المالية تتوقع أن يحقق البلد الجنوب أمريكي خلال العام الجاري معدل نمو ب 2.9 في المائة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التوقعات تفوق توقعات وزارة المالية، التي ترجح أن تصل هذه النسبة الى 2.7 في المائة، والبنك المركزي الذي يتوقع نسبة نمو ب 2.34 في المائة.

وأضافت اليومية، استنادا الى البنك العالمي، أن الارتفاع المرتقب في معدل النمو يعزا بالتحديد الى ارتفاع حجم صادرات البترول، مشيرة إلى أن توقعات البنك قد حظيت بإشادة وزير المالية، ماوريسيو سانتاماريا.

وواصلت يومية "سامانا" اهتمامها بمسلسل السلام بكولومبيا، عقب تعليق الحوار بين الحكومة و"جيش التحرير الوطني" بسبب استئناف هذه الحركة للأعمال المسلحة.

ونقلت الصحيفة دعوة القائد السابق لحركة "فارك"، رودريغو لوندونو، الى تمديد وقف إطلاق النار واستئناف مفاوضات السلام بين الحكومة والحركة.