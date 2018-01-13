قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

استأثرت عدد من القضايا باهتمام الصحف الصادرة في أمريكا الشمالية؛ من بينها الاقوال المثيرة للجدل للرئيس ترامب حول مسألة الهجرة، وترحيل الاجانب في بنما، ومستقبل العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة في حال انسحاب هذه الاخيرة من اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية.

وعكست الصحف الامريكية في تعاليقها أصداء موجة الغضب التي خلفتها التعليقات "المبتذلة" للرئيس ترامب حول قضية الهجرة في اجتماع مع أعضاء الكونغرس.

وذكرت صحيفة (واشنطن بوست) نقلا عن مقربين من الرئيس، قولهم إن هذا الاخير تساءل "عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة استضافة مهاجرين من هايتي وإفريقيا" وهي الدولة والقارة اللتين وصفها بـ"البلدان البئيسة".

وتحت عنوان "من النرويج إلى هايتي، تعليقات ترامب تثير الغضب مجددا" استعرضت (نيويورك تايمز) ردود الفعل التي أثارتها الاقوال المنسوبة للرئيس ترامب في النرويج، إذ ورد أنه قال إن " الولايات المتحدة بحاجة الى المزيد من المهاجرين من دول مثل النرويج وعدد أقل من المهاجرين من دول مثل هايتي".

وذكرت أن العديد من الشخصيات النرويجية البارزة عبرت في تدوينات على "تويتر" عن الغضب والاشمئزاز، "ليس فقط من اللغة المبتذلة للرئيس ترامب، ولكن لما يعتقد كثيرون أنه إهانة عنصرية".

من جانبها، قالت سفيرة هايتي في الولايات المتحدة "إن المسؤولين الهايتيين يدينون بشدة ما قاله السيد ترامب"، معتبرة أنه يستند "الى صور نمطية".

من جهتها، خصصت صحيفة (وول ستريت جورنال) افتتاحيتها للتعليق على الحديث الصحفي الذي أدلى به الرئيس ترامب للصحيفة والذي أبدى فيه انفتاحا على حل دبلوماسي للأزمة مع كوريا الشمالية.

في كندا، كتبت صحيفة (لوجورنال دو مونريال) أن المفاوضين الكنديين في اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية (نافتا) سيستمرون على طاولة المفاوضات "بأي ثمن"، على الرغم من الشائعات التي تفيد بأن الولايات المتحدة تبدي إصرارا متزايدا على الانسحاب من الاتفاقية.

وفي هذا الصدد، ذكرت الصحيفة أن وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قالت إن بلادها مستعدة لأي احتمال، مجددة التأكيد على أن كندا تأمل في تحقيق نتيجة أفضل، كما أنها تستعد في الوقت ذاته للأسوأ.

وأشارت الصحيفة الى أنه بالرغم من التقارير التي تفيد بأن إدارة دونالد ترامب على وشك الاعلان عن الانسحاب من (نافتا)، أكدت رئيسة الدبلوماسية الكندية أن حكومة أوتاوا ستبقى على طاولة المفاوضات، مضيفة أن المناقشات حول العديد من جوانب الاتفاق شارفت على الانتهاء.

صحيفة (لو جورنال دو كيبيك) ذكرت من جهتها أن الحكومة الكندية أكدت أن المفاوضات بشأن تجديد اتفاقية التبادل الحر لأمريكا الشمالية لن تتأثر بالشكوى التي تقدمت بها كندا الى منظمة التجارة العالمية على خلفية النزاع التجاري مع الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن وزير التجارة الفيدرالي فرانسوا فيليب شامباين قوله، إن كندا ستظل على طاولة المفاوضات مع الحرص على حماية نسيجها الصناعي.

في بنما، ذكرت يومية "لاإستريا" أن ما مجموعه خمسة آلاف و549 اجنبي غادروا البلاد خلال السنة الماضية في إطار تدابير تتعلق بالطرد أو الترحيل من قبل المصلحة الوطنية للهجرة، أو العودة الطوعية للبلد الأصل، وذلك لأسباب مختلفة تتعلق، على الخصوص، بدخول للبلاد بطريقة غير قانونية أو بانتهاء مدة الإقامة أو العمل بدون إذن.

وأوضحت الصحيفة أن المصلحة الوطنية للهجرة قامت بترحيل 554 أجنبيا وطرد 435 آخرين بشكل نهائي ودائم من البلاد، مشيرة إلى أن أغلب قرارات الطرد أو الترحيل صدرت في حق مهاجرين من نيكاراغوا وكولومبيا وفنزويلا وجمهورية الدومينيكان وكوبا والهندوراس.

وأشارت اليومية ذاتها إلى أن السلطات البنمية شددت السنة الماضية إجراءات مراقبة تدفقات الهجرة، بعدما عانت من تدفق الالاف من المهاجرين الامريكيين اللاتينيين غير القانونيين، أغلبهم يسعون إلى استكمال طريقهم لاحقا للوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

من جهتها، ذكرت يومية "لابرينسا" ان فريقا من لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة سيعقد لقاء يومي 17 و18 يناير الجاري بجنيف مع وفد بنمي لبحث جهود البلد الكاريبي في مجال احترام والنهوض بحقوق الطفولة ومدى وفاء البلاد بالالتزامات التي وقعتها في هذا المجال.

وأضافت أن بنما قدمت مؤخرا للأمم المتحدة تقريرا حول التقدم الذي أحرزته في المجال القانوني المرتبط بالطفولة والخطط المعتمدة من أجل تطوير سياسات عمومية تروم معالجة الصعوبات والمشاكل التي تعترض الطفولة، من قبيل الهدر المدرسي والتمييز والفقر والإقصاء.