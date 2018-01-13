أبرز عناوين الأسبوعيات الفرنكوفونية في المغرب

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الأسبوعية ..

*لافي إيكو:

- ارتفاع نسبة التصاريح بحوادث السير خلال سنة 2017 من 10 إلى 20 في المئة حسب شركات التأمين. وهي زيادة تؤكد المنحى المسجل منذ بضع سنوات، والذي يشير إلى الارتفاع السريع لنسبة الأضرار التي تلحق بالسيارات مقارنة مع التعويضات المحصلة. وتضاعف حلول التعويض السريع، وعدم مواكبة نمو أسطول السيارات بتحسين الطرق والبنيات التحتية، ... والأسباب متعددة. لمواجهة هذا الانحراف الذي يهدد توازن قطاع السيارات، تم إطلاق دراسة من قبل شركات التأمين لتشخيص الوضع قبل الدخول في نقاشات مع الوزارة الوصية لإعادة النظر في منظومة الأسعار.

* فينونس نيوز إيبدو:

- الدين العمومي: مع نهاية النصف الأول لسنة 2017، بلغ الدين العمومي 870 مليار درهم، أي ما يقارب 85 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وأبرز نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، والأستاذ بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، أن العودة إلى هذا الوضع من الدين قد يؤدي إلى أزمات مالية حادة وحقيقية.

* لانوفيل تريبون:

- إصلاح نظام الوظيفة العمومية يتطلب اعتماد مقاربة شمولية، والتزاما سياسيا للحكومة، وانخراطا مسؤولا للموظفين ولممثليهم، وفقا للمجلس الأعلى للحسابات. وفي تقرير حول نظام الوظيفة العمومية، قدمت نتائجه خلال يوم دراسي نظمته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أكد المجلس الأعلى للحسابات، أن تحسين المرفق العمومي يمر عبر إصلاح الوظيفة العمومية بناء على إجراءات عميقة من أجل إعادة تأهيل منظومة قيم المرفق العمومي، وإرساء آليات صارمة لمحاربة الممارسات السيئة مثل الغياب والبطء المفرط في معالجة الملفات، وتشجيع السلوكات النموذجية.

* لوكانار ليبيري:

- المغاربة خريجو كبريات المدارس الفرنسية مفضلون بالنسبة لكبريات الشركات في المغرب، وهو ما كشفه استطلاع أجرته مؤسسة التوظيف "كريرز إن موروكو" برسم سنة 2017. ونجد في مقدمة القائمة المكتب الشريف للفوسفاط، واتصالات المغرب، والخطوط الملكية المغربية، وأكوا، وصندوق الإيداع والتدبير، وأورانج المغرب. وتحظى الشركات متعددة الجنسيات، مثل نستله ورونو بشعبية كبيرة لدى الطلبة المستجوبين، الذين أكدوا انجذابهم إلى المرتبات العالية، وإلى آفاق التطور بهذه الشركات.

* لوتون :

- تربية الأحياء المائية غير مستغلة بشكل جيد في المغرب. كما أنها لن تحقق انطلاقة جيدة إلا إذا دبرت إكراهاتها الهيكلية بشكل أفضل. وتقدر الإمكانيات الحقيقية بهذا القطاع بنحو 380 ألف طن، مقابل 500 طن فقط المستغلة حاليا.

* لو روبورتير:

- أكد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، أنه سيتم اتخاذ مبادرات عاجلة لحل أزمة جرادة. وأبرز رباح، في حديث مع الصحيفة، أن الإقليم في حاجة إلى مخطط تنموي سوسيو اقتصادي لإيجاد ردود مناسبة لانتظارات الساكنة المحلية.

* ماروك إيبدو :

- منع مرسوم صدر بالجريدة الرسمية لفاتح يناير الجاري وضع أجهزة استقبال البث التلفزي على واجهات البنايات السكنية أو شرفاتها. وينص أيضا على أنه لا يجوز القيام بأي عمل من أعمال التنظيف المنزلي مثل تمشيط ونفض ونشر الزرابي والأفرشة والأثاث في الدرج والممرات والأبهية. ومن شروط استعمال الأجزاء المشتركة، التي نص عليها القرار، منع غسل السيارات واستعمال المنبهات في الأماكن المشتركة، وترك الممرات والمداخل خالية وتخصيصها للراجلين فقط.

* تيل كيل:

- أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا بشأن تنفيذ قانون المالية لعام 2016 ، ضمنه عدة انتقادات لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص تقديم الحسابات العامة. وبالنسبة للمجلس الأعلى، فإن الأرقام التي أصدرتها وزارة محمد بوسعيد لا تعكس الوضع الحقيقي للمالية العامة. وبالنسبة لعجز الميزانية، الذي حدده الوزير في حدود 40.6 مليار درهم، فإن المجلس الأعلى للحسابات يعتبر أن هذا الرقم لا يشمل جميع ديون الدولة برسم سنة 2016.