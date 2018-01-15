عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الاثنين ..

*المساء:

- كشفت مصادر الجريدة أن الحكومة وبنك المغرب اتفقا على إشاعة نوع من الضبابية على قرار التعويم بل وحتى الحديث عن خلافات بين الطرفين حول هذا القرار، وذلك من أجل مفاجأة البنوك والفاعلين الاقتصاديين لتفادي المضاربات التي وقعت سابقا قبل تأجيل التعويم الجزئي للدرهم.

- كشفت إحصائيات جديدة أن حجم القروض البنكية معلقة الأداء سجل ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق بعدما وصلت قيمته الإجمالية مع متم السنة الماضية إلى 6300 مليار سنتيم، وهو ما ترتب عنه ارتفاع نسبة المخاطر المرتبطة بالقروض، الأمر الذي بات يطرح صعوبات كبيرة لدى البنوك التي لم تنجح في تصفية القروض معلقة الأداء المتراكمة عليها، ويدفعها إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددا في منح القروض.

*الأحداث المغربية:

- شرعت المديرية العامة للأمن الوطني في تعميم دليل عملي على موظفي الشرطة العاملين بمختلف مطارات المملكة يتألف من أكثر من 200 صفحة، ويتضمن جميع الوضعيات الأمنية التي يمكن أن يواجهها الموظف العامل بشرطة الحدود، ويحتوي أيضا على كافة الممارسات السليمة الكفيلة بتعزيز المراقبة الحدودية من جهة، وضمان انسيابية وتدفق المسافرين من جهة ثانية.

- لم يعثر سعد الدين العثماني، رئيس التحالف الحكومي، على الوصفة التي سيخرج بها النسخة الثانية من حكومته. ووفقا لمصادر الجريدة، يبدو أن مفاوضات اللحظات الأخيرة تعطل في كل مرة الإعلان عن حكومة سعد الدين العثماني المعدلة. ووفقا لإفادات مصادر داخل الأغلبية الحكومية، فإن طموح التحالف الحزبي المكون من حزبي التجمع الوطني الأحرار والاتحاد الدستوري بات أكثر وضوحا في تولي القطاعات الاجتماعية، التي نأى حزب الأحرار بنفسه عنها طيلة وجوده السابق في ولايات حكومية سابقة.

*الصباح:

- صفقات تزلزل وزارة الصحة.. فقد طالب عبد القادر اعمارة، وزير الصحة بالنيابة، بمده بجميع ملفات ووثائق الصفقات العمومية وطلبات العروض والصفقات المباشرة، التي أجراها رؤساء المديريات خلال أربع سنوات الأخيرة، وذلك بعد شكايات معززة ببيانات مرقمة وحجج، عن اختلالات شابت هذه العمليات، خصوصا في الشق المتعلق بالصيانة.

- التمس الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، من سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مده ب 8 ملايير سنتيم، لسد الخصاص وأداء تعويضات تقاعد ألف برلماني. وقالت مصادر الجريدة إن العثماني رفض للمرة الثالثة على التوالي طلب المالكي، الذي عقد معه عدة لقاءات وصفت من لدن إدارة مجلس النواب بالودية غير الرسمية، قصد ضخ ملايير من الميزانية العامة لتفادي إفلاس معاشات النواب.

* أخبار اليوم:

- مخاوف من ارتفاع أسعار المحروقات والسلع المستوردة بعد تحرير الدرهم. مصدر حكومي قال للجريدة إنه تم الحرص على عنصر "المفاجأة" في اتخاذ القرار نهاية الأسبوع لتجنب المضاربة، لكن هذا القرار سيكون له بلا شك أثر على الأسعار، خاصة المحروقات، ومختلف المواد الاستهلاكية المستوردة، بسبب التراجع المرتقب لقيمة الدرهم مقابل الأورو والدولار، لكن المصدر الحكومي أكد أن أثر تحرير الدرهم سيكون "محدودا وهامشيا"، لأن "الهامش الذي حدد لسعر صرف الصرف المرن ضعيف"، حيث إن نسبة انخفاض سعر الدرهم لا يمكن أن تصل إلى أقل من 2.5 في المئة.

- انتابت العثماني، خلال حلوله أول أمس السبت بفاس، التي استأنف منها جولاته بجهات المملكة، حالة من الغضب وهو يواجه انتقادات لاذعة من الحلفاء قبل المعارضين لحكومته من ممثلي الجهة بالبرلمان والمجالس الإقليمية والغرف المهنية ورجال الأعمال وجمعيات المجتمع المدني، الذين اتهموا الدولة والحكومة بإقصاء الجهة من الاستثمارات العمومية الكبرى التي ابتلعتها كما يقولون، مناطق محور "الدار البيضاء-الرباط-القنيطرة".

*العلم:

- المغرب يرحل آخر المغاربة العالقين في ليبيا. أعلنت الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أن العملية الثالثة والأخيرة لترحيل المواطنين المغاربة العالقين في ليبيا انطلقت، مساء الجمعة، وشملت 338 مواطنا تم نقلهم بواسطة طائرتين تابعتين للشركة الليبية للنقل الجوي "الإفريقية" نحو مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وأوضح بلاغ للوزارة أن هذه العملية تعتبر الثالثة من نوعها في ظرف لا يتجاوز خمسة أشهر، بحيث تم نقل 200 مواطن مغربي ليلة عيد الأضحى الماضي، وذلك باستئجار طائرتين تابعتين للشركة الليبية للنقل الجوي "الإفريقية"، فيما شملت العملية الثانية 235 مواطنا، تم نقلهم عبر التراب الليبي نحو مطار جربة التونسي، ليتم ترحيلهم عبر طائرة خاصة تابعة للخطوط الملكية المغربية، تم تخصيصها لهذا الغرض.

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 30,6 مليار درهم نهاية نونبر 2017، مقابل 38,6 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأبرزت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نونبر 2017، أن المداخيل العادية حققت ارتفاعا بـ4,5 في المئة لتبلغ 196 مليار درهم في نهاية شهر نونبر الماضي، بينما ارتفعت نفقات الميزانية العامة ب5,3 في المئة، لتصل إلى 284,6 مليار درهم.

*بيان اليوم:

- تطبيق نظام الصرف المرن بالمغرب بداية من اليوم الاثنين. أبرز عبد الواحد سهيل، الخبير الاقتصادي والمالي، أن نظام الصرف المرن، الذي شرع المغرب في تطبيقه اليوم الاثنين، سيجعل الدرهم المغربي خاضعا لتغييرات أسواق العملة، حيث سيتغير سعر العملة الوطنية بشكل يومي حسب سوق صرف العملات. وأكد أن المضاربة ستخلق ارتباكا في السوق، وسينعكس ذلك على الأسعار.

- عرف معدل الاستهلاك السنوي الفردي من البيض بالمغرب ارتفاعا، حيث انتقل من 138 بيضة للفرد سنة 2010 إلى 180 بيضة للفرد سنة 2017. غير أنه بالرغم من هذا التطور، فإن هذا المعدل يظل ضعيفا مقارنة مع العديد من الدول، حسب معطيات أولية للجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك. وأوضح بوشتى بوصف، رئيس الجمعية، أن إنتاج المغرب من البيض وصل سنة 2017 إلى 5.5 مليار وحدة، وهو ما يمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه المادة.

*الاتحاد الاشتراكي:

- استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، يوم الجمعة الماضي بالرباط، الممثل الخاص الجديد للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة رئيس بعثة "المينورسو"، كولين ستيوارت.

- المغرب من بين البلدان القلائل "الأكثر أمانا" في العالم بالنسبة للمسافرين الأمريكيين. فقد وضعت الخارجية الأمريكية نظاما جديدا لخدمتها "نصائح للمسافرين"، صنفت فيه المغرب ضمن "الفئة 1"، التي تضم البلدان الأكثر أمانا بالنسبة للمسافرين الأمريكيين، في حين بالنسبة للجزائر المجاورة نصحت الدبلوماسية الأمريكية بـ"توخي حذر أكبر" أو "عدم زيارة" بعض مناطق البلاد، بسبب التهديدات الإرهابية المرتفعة. وتوجد ثلاثة بلدان أخرى فقط من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين، في نفس "الفئة 1" مثل المغرب. واكتفت الخارجية الأمريكية بنصح المسافرين الأمريكيين ب"اتخاذ الاحتياطات المعتادة" خلال زياراتهم لكافة تراب هذه البلدان الثلاثة.

*رسالة الأمة:

- صيادلة الرباط سلا يلجؤون إلى القضاء. فقد أعلنت نقابة صيادلة جهة ولاية الرباط سلا عن تأسيس حركة تصحيحية، تضم أكثر من 70 صيدلانية وصيدلانيا، وأنها كلفت أحد محاميها للشروع في مقاضاة من وصفته ب"المكتب اللاشرعي" القائم حول تعطيل الانتخابات النقابية لمدة 10 سنوات متتالية، وحول مالية النقابية التي يجهلون كيفية صرفها وإنفاقها. وأشارت النقابة إلى أن الصيادلة توصلوا، خلال اجتماع بالرباط استغرق أربع ساعات، إلى وضع "خارطة طريق" واضحة لمواجهة الوضع النقابي القائم، وانتخاب الصيدلانية حليمة سليم منسقة لتدبير المرحلة وإنجاحها.

- صنف تقرير "الجاهزية لمستقبل الإنتاج" الصادر عن منتدى "دافوس"، بتعاون مع مؤسسة "إي تي.كيرني"، المغرب في المركز 54 عالميا في مؤشر توفر العلماء والمهندسين بحصوله على 4.1 نقطة من أصل سبع نقط، وذلك في تصنيف شمل 100 دولة. كما جاء المغرب في المرتبة 56 عالميا في مؤشر الإنفاق الحكومي على التكنولوجيا المتقدمة، بحصوله على نتيجة 3.3 نقط، وفي المركز 35 عالميا في مؤشر قدرة الدولة على جذب المواهب والاحتفاظ بها، بينما حل في المرتبة 52 في مؤشر تطوير المجمعات الحكومية ب3.8 نقطة.

*لوماتان:

- التضامن والمساعدة والكرم ودعم الفقراء .. القيم الرئيسية لعملية مواجهة موجة البرد التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بناء على تعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وتروم هذه العملية، التي بدأت في 6 يناير، والتي تستهدف نحو 20 إلى 23 إقليما بالمملكة، تقديم الدعم الإنساني لأكثر من 27 ألف أسرة تعيش في المناطق النائية. واستفاد الجمعة الماضية سكان ثلاث جماعات قروية باقليم صفرو من المساعدات التي توزعها المؤسسة.

- أعرب، إلى حدود اليوم، 70 ألفا و519 شخصا عن رغبتهم في الانضمام إلى برنامج المقاول الذاتي، حيث تمت المصادقة على 83 في المئة من هذه الطلبات، وتم تسجيل ألف مقاول ذاتي أجنبي بهذا النظام، كما تمت مواكبة 1000 مقاول وذاتي وحامل مشروع .. تلك هي الأرقام التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الإعلامية للمقاول الذاتي، التي نظمت في شكل قافلة، عبرت خمس جهات بالمملكة.

*أوجوردوي لوماروك:

- صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 17-84 يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 184-72-1 بتاريخ 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، تقدم به وزير الشغل والإدماج المهني. ويهدف هذا المشروع إلى تطبيق قراري المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأول يقضي بإجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسائل الإلكترونية، بالنسبة للمشغلين الذين يتوفرون على عدد من الأجراء، والثاني بضرورة إجراء الخبرات الطبية اللازمة لتحديد نسبة العجز من طرف طبيب تابع للصندوق أو مقبول لديه، على غرار التعويضات الأخرى.

- أطباء القطاع الخاص غاضبون. ويعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية الجمعة 19 يناير أمام مقر وزارة الصحة، بدعوة من النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر. وكما هو الحال بالنسبة لأطباء القطاع العام، الذين خاضوا إضرابات، إحداها مقررة في 16 يناير الجاري، فإن أطباء القطاع الخاص مصممون على إسماع أصواتهم لأخذ مطالبهم بعين الاعتبار.

*ليكونوميست:

- الحرب ضد المهربين الكبار ستكون بلا هوادة. وتعهد نبيل لخضر، المدير العام للجمارك، في حديث للصحيفة، في أول خرجة إعلامية له، بمواجهة قوية لهذه الشبكات. وكان سابقوه قد تعهدوا بنفس الأمر دون النجاح في تحقيق ذلك. ويراهن الرئيس الجديد لإدارة الجمارك على تبادل المعلومات بين الإدارات.

- توقعات المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2018 لا تبعث على الارتياح. فمعدل نمو لن يتجاوز 8ر2 في المئة مقابل 4 في المئة سنة 2017. كما أن مناصب الشغل المستحدثة لن تستوعب الطلب الإضافي الذي يتزايد باستمرار. ومعدل البطالة سيشهد ارتفاعا طفيفا من 10.2 في المئة سنة 2017 إلى 10.5 في المئة سنة 2018.

*لوبينيون:

- أفادت الخزينة العامة للمملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 30,6 مليار درهم نهاية نونبر 2017، مقابل 38,6 مليار درهم سنة قبل ذلك. وأبرزت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر نونبر 2017، أن المداخيل العادية حققت ارتفاعا بـ4,5 في المئة لتبلغ 196 مليار درهم في نهاية شهر نونبر الماضي، بينما ارتفعت نفقات الميزانية العامة ب5,3 في المئة لتصل إلى 284,6 مليار درهم.

- يوم دراسي للفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين حول الحفاظ على الموارد المائية: نزار بركة يؤكد على ضرورة وضع خطة وطنية للماء تشمل جميع المتدخلين. وفي هذا السياق، دعا عبد السلام اللبار، رئيس الفريق البرلماني الاستقلالي، إلى اعتماد سياسة مائية تلبي احتياجات المواطنين في مختلف القطاعات. أما عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، فسجل أن سياسة السدود مكنت المغرب من ضمان أمنه الغذائي والمائي.

*ليبيراسيون:

- وقع الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، ووزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزير الصحة بالنيابة، السيد عبد القادر اعمارة، يوم الجمعة بالرباط، على أربع اتفاقيات شراكة في مجالي تحسين استقبال المرتفقين بالمرافق العمومية، وتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وتندرج هذه الاتفاقيات، في إطار برنامج إصلاح الإدارة للفترة 2017-2021، الذي يستهدف تأهيل الإدارة والمرفق العام، بما يستجيب لانتظارات وتطلعات المواطنين والمقاولات.

- قال عمدة مدينة الجزيرة الخضراء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الاسباني، خوسي إيغانسيو كاليخا، يوم الجمعة بالرباط، إن اسبانيا تعتبر المغرب شريكا وبوابة لباقي بلدان القارة الإفريقية. وأشاد كاليخا، خلال مباحثات أجراها مع رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، بالتطور المستمر لعلاقات التعاون والصداقة بين البلدين، مشيرا إلى أن إسبانيا حليف للمغرب. وأكد أن الشعب الإسباني وقواه الحية تكن التقدير والاحترام للشعب المغربي.

*البيان:

- بعرضه لاستنتاجاته حول سؤال "فخ" تقدمت به، لدى المحكمة العليا البريطانية، هيئة مشكوك فيها، مدفوعة من قبل الجزائر ومقرها لندن، والذي يطعن في اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يكون المدعي العام لمحكمة العدل الأوروبية قد غرد عكس الخطاب والمواقف التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في علاقاته مع المغرب. وفي نظر عدد من الملاحظين، فإن هذه الاستنتاجات تتسم بالتبسيط الشديد حتى تكون ذات صلة بالموضوع، وبالتطرف حتى تكون منصفة. فهي تتعارض، في جميع الأحوال، مع الشراكة المكثفة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. كما أنها تجهل التفاصيل الدقيقة لقضية الصحراء.

- سلم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، يوم السبت بتوبا (194 كلم عن دكار)، برقية تعزية من أمير المؤمنين، جلالة الملك محمد السادس، للخليفة العام الجديد للطريقة المريدية بالسينغال، الشيخ منتقى بصيرو امباكي، إثر وفاة الخليفة السابق للطريقة، سيرين سيدي مختار امباكي يوم الثلاثاء المنصرم. واستحضر جلالة الملك في هذه البرقية التي تلاها السيد التوفيق، "ما كان يتحلى به الفقيد الكبير من خصال المؤمنين الصالحين، وفضائل العلماء الأجلاء الورعين".