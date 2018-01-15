مضامين أبرز الصحف العربية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف العربية الصادرة، اليوم الإثنين، عدة مواضيع أبرزها، التصريحات العنصرية الأخيرة للرئيس الأمريكي، والتعديل الوزاري في مصر، والوضع في اليمن وآفة الارهاب وموقف الإدارة الأمريكية إزاء الاتفاق النووي مع إيران، فضلا عن مستجدات الأزمة الخليجية الراهنة، واجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمرات الثلاثة حول لبنان.

ففي مصر، قالت يومية (الجمهورية) في مقال لأحد كتابها، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يتوقف عن إثارة الأزمات مع مختلف دول العالم وقاراته، وآخر أزماته ستكون مع القارة الإفريقية السمراء بعد تصريحاته العنصرية الأخيرة التي أساءت إليها والتي فجرت موجة من الغضب والاحتجاجات.

وسجل الكاتب أن الرئيس الأمريكي الذي لا يتمكن في كثير من المناسبات من السيطرة على الكلمات الصادرة عنه، وصف في اجتماع بالبيت الأبيض لمناقشة مقترحات للهجرة، بعض الدول بأنها "حثالة" ووعد بعدم استقبال بلاده لمهاجرين من دول "قذرة".

وأشار إلى أن مشكلة ترامب الآن، "لن تكون مع الدول الإفريقية وحدها، لأن التحدي الأكبر سيكون مع جماعات ومنظمات السود ذات الأصول الإفريقية التي لن تقبل اعتذارا أو تفسيرا خائبا ومراوغا، وستجبر ترامب هذه المرة على تقديم ما هو أكثر من الاعتذار".

من جهتها، كتبت صحيفة (الأهرام) في افتتاحيتها، أن التعديل الوزاري المحدود الذي وافق عليه البرلمان المصري، أمس، يأتي في إطار "ضخ دماء جديدة، لتحقيق مزيد من الإنجاز في ظل الثوابت التي تعارف عليها المجتمع وارتضاها لنفسه"، مبرزة أن التجديد يكون دائما مطلوبا لأن طبيعة العمل الوزاري تفرض ذلك، من أجل تعزيز النجاعة والفعالية.

وأضافت أن الفلسفة الكامنة وراء هذا التعديل تتمثل في "الإسراع في وتيرة الأداء، خاصة وأننا في مصر نسارع الزمن للحاق بما فاتنا، والوصول بالتنمية المنشودة إلى أقصى معدلات الإنجاز"، مذكرة بأن أهم الملفات المطروحة حاليا على الحكومة ملف التنمية المحلية والسياحة، وتطوير الثقافة الذي يبقى من أخطر الملفات نظرا إلى حاجة المجتمع المصري هذه الأيام إلى تعديل كثير من المفاهيم المغلوطة التي تسيطر على عقول شبابنا ويتخذها الإرهاب الأسود مدخلا للتأثير عليهم".

أما يومية (الأخبار) فنشرت عمودا لأحد كتابها، توقف فيه عند التحديات التي تواجد الحكومة المصرية بعد إجراء التعديل الوزاري أمس، والتي "يتعين مواجهتها والتعامل معها على وجه السرعة وبأقصى قدر من الجدية، في ظل الظروف بالغة الدقة والحساسية التي يمر بها الوطن حاليا".

وأضاف أنه في مقدمة هذه المهام هناك "الإعداد الجيد للانتخابات الرئاسية، التي بدأت خطواتها في التحرك المتسارع بالشارع السياسي الآن بالفعل، وتلبية احتياجات الجماهير، والسيطرة على جنوح الأسعار والحد من الغلاء، مع الاستمرار القوي في مواجهة الفساد المستشري في قطاعات عديدة".

وفي الإمارات، اهتمت الصحف بالوضع في اليمن وآفة الارهاب وانطلاق التظاهرة الدولية للبيئة "اسبوع الاستدامة" بأبوظبي.

وفي هذا الصدد، قالت صحيفة (البيان) في افتتاحيتها بعنوان" الحوثيون يقتربون من النهاية"، إن ما تفعله ميليشيات الحوثي منذ اغتيالها الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، و"حملتها الإجرامية" على أنصاره في المؤتمر الشعبي وقتلهم النساء والأطفال، وما ترتكبه الآن من جرائم بحق السياسيين والمدنيين، واعتقالها للمئات في سجونها الإرهابية وتعذيبهم، "يعكس حالة الهلع والخوف والرعب لدى هذه الميليشيات الإرهابية من اقتراب النهاية، وذلك في ظل التقدم المستمر لقوات الجيش الوطني اليمني المدعوم بقوات التحالف العربي، والتراجع والهروب المستمر لميليشيات الحوثي وتركهم لمواقع متقدمة وسقوط العديد من أفرادهم قتلى وأسرى".

من جانبها، توقفت صحيفة (الخليج) عند موضوع الإرهاب، وقالت في افتتاحيتها، إنه بعد "سبع سنوات عجاف من خروج التنظيمات الإرهابية من دهاليز التاريخ المظلم وانتشارها في عالمنا العربي والإسلامي محمولة على الدين بعد التطاول عليه وتشويهه وممارسة أبشع ما عرفته البشرية من قتل وذبح وتدمير وتكفير وإبادة وسبي باسم الإسلام، يتعين إجراء وقفة للمراجعة والنقد والمحاسبة لمعرفة ما جرى، لأن ما تحقق حتى الآن من خطوات لا يكفي، للقيام بمهمة المواجهة، ومحاربة الإرهاب واقتلاعه والتخلص من فكره وخطره".

أما صحيفة (الاتحاد) فتطرقت في افتتاحيتها إلى موضوع "أسبوع أبوظبي للاستدامة"، الذي ينطلق اليوم، مشيرة الى ان فعاليات هذه التظاهرة الدولية تتضمن أنشطة متعددة تصب جميعا في مصلحة المحافظة على البيئة وسلامتها، وتكريم المبدعين من خلال جائزة زايد لطاقة المستقبل.

وفي السعودية، قالت يومية (الوطن الآن) بشأن موقف الإدارة الأمريكية إزاء الاتفاق النووي مع إيران، إن هناك "خمس توصيات أمريكية على طاولة الرئيس الأمريكي رونالد ترامب للبت في مصير الاتفاق النووي، وتتمثل في إمكانية الخروج من الاتفاق في أي وقت، وفرض عقوبات على البرنامج الصاروخي، وملاحقة إمبراطوريات خامنئي، والحرس الثوري الاقتصادية، ومراقبة تدفق الأموال الإيرانية المفرج عنها، وفرض عقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت الصحيفة، أن توقعات المراقبين في الغرب تذهب إلى احتمال فرض الإدارة الأمريكية عقوبات مشددة على برامج الأسلحة الباليستية وربطها مع مراقبة الأسلحة النووية ضمن الاتفاق، وذلك على خلفية "انتهاكات طهران لروح الاتفاق، واستفادتها من رفع القيود المالية في دعم الإرهاب، وتزويد الميليشيات الطائفية بالصواريخ الباليستية، والتدخل في شؤون دول المنطقة (...)"

وفي الشأن اليمني، رصدت صحيفة (اليوم) انكسارات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، التي لجأت تحت ضغط التقدم الميداني للجيش اليمني المدعوم من تحالف إعادة الشرعية إلى اليمن، إلى ممارسة الخطف والاعتقالات لشخصيات سياسية، ما يؤكد، بحسب الصحيفة، أن "شعورها بالهزيمة آخذ في التصاعد، حيث تحاول إدخال الرعب والفزع في قلوب اليمنيين وايهامهم بانتصار فاشل على الجيش الوطني اليمني".

وبدورها، قالت يومية (الرياض) إن "مليشيا الحوثي الإيرانية تواصل حملة التجنيد الإجباري للأطفال منذ مطلع يناير الجاري حيث كثفت من إجبار الطلاب على ترك المدارس والذهاب إلى جبهات القتال بعد إجبار أولياء أمورهم على الحضور الى المدارس والتوقيع تحت الإكراه على استمارات موافقة تسمح بذهاب أطفالهم إلى جبهات القتال".

وفي قطر، اعتبرت صحيفة (الوطن)، في مقال لأحد كتابها أن الطابع التفاؤلي بخصوص انفراج الأزمة الخليجية الراهنة، الذي برز في خطاب أمير دولة الكويت عند افتتاح اجتماع رؤساء المجالس الشورية والنيابية لمجلس التعاون الخليجي بالكويت مؤخرا، "حمل رسائل واضحة للتفاؤل حين يقارن بإنذاره، الذي أطلقه في خطابه لمجلس الأمة الكويتي في أكتوبر الماضي"، مستحضرة، في هذا الصدد، إشارته الهامة الى أن "الأزمة الخليجية عابرة، وستنتهي طالت أم قصرت".

ولفت كاتب المقال إلى أنه رغم الطابع العابر لهذه الأزمة وإن كانت "حقيقة سياسية معروفة"، إلا ان راعي مبادرة الصلح الخليجية قصد "تأكيدها في سياق تذكيره بأن مؤسسات المجلس لاتزال فاعلة" وأن جهوده "نجحت في عقد القمة الخليجية، رغم ضعف التمثيل"، مستدركا، في هذا السياق، بالقول إنه "من الصعب" تحديد فترة انقضاء الأزمة، لأن لا أحد، في المقابل، يختلف في كونها الآن "مجمدة".

وفي الشأن المحلي، توقفت صحيفة (الوطن)، في افتتاحية تحت عنوان "صحة الإنسان في مقدمة الأولويات"، عند تدشين مركز طبي جديد متخصص في الرعاية الصحية للنساء والأطفال، وأهمية هذا المنجز الطبي في سياق تنفيذ رؤية قطر 2030 الخاصة بالتنمية البشرية، مشيرة إلى أن مركز سدرة الطبي الجديد، سيشكل عند اكتمال مراحل تشغيله في منتصف العام الجاري، قفزة في القطاع الصحي القطري"، كما "سيكون مرجعا طبيا لمنطقة الخليج بأسرها" في مجال تخصصه "مدعوما" في ذلك بقاعدة بحثية مهمة.

وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة (الشرق)، في تقرير اقتصادي، عن مستثمرين وخبراء ماليين محليين توقعاتهم بان "تواصل البورصة القطرية حركة صعودها خلال الجلسات المقبلة"، وإجماعهم على أن إغلاق المؤشر الأسبوع الماضي عند تسعة آلاف نقطة "عزز من اداء السوق"، ويؤشر على "مزيد من الاستقرار" وينبئ عن "موجة صاعدة تدريجيا تستهدف 9500 و9600 نقطة تزامنا مع ترقب البيانات المالية للربع الرابع وتوزيعات الأرباح".

وفي البحرين، توقفت صحيفة (أخبار الخليج) عند الانتهاكات التي يتعرض لها الاعلاميون في اليمن على يد مليشيا الحوثي.

وأشارت الصحيفة استنادا إلى تقرير للمنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين (صدى) إلى أن 70 صحافيا يمنيا تعرضوا للتعذيب الجسدي ولمختلف أساليب الترهيب النفسي أبرزها التعليق والصعق الكهربائي والسجن الانفرادي، إلى جانب التهديد بسجن عائلاتهم مع مختلين عقليا، والحرمان من الأكل والاعتداء عليهم بالكلاب البوليسية.

من جانبها، قالت صحيفة ( الأيام ) إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الجديدة للسلام مع اسرائيل، واصفا اياها بأنها "صفعة العصر"، وذلك بعد اعتراف ترامب بالقدس عاصمة للدولة العبرية.

وأضافت ان الرئيس الفلسطيني جدد، في خطاب خلال افتتاح اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية،أمس لبحث تداعيات قرار ترامب المثير للجدل، تأكيده أن الفلسطينيين "لن يقبلوا بالولايات المتحدة كوسيط في محادثات السلام مع اسرائيل"، منتقدا السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، والسفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، لمواقفهما الداعمة تماما للمواقف الاسرائيلية.

وفي الأردن، نشرت صحيفة (الدستور) مقالا بعنوان "عن حماس والجهاد وقرار المقاطعة"، اعتبر كاتبه أن قرار مقاطعة حركتي حماس والجهاد، اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، أمس الأحد، أعطى صورة قاتمة عن حال المصالحة، مشيرا إلى أن القرار يذكر بأن الانقسام ما زال يضرب عميقا في السياسة والجغرافيا والمؤسسات والمصالح بين قطبيه وطرفيه المصارعين.

وأضاف الكاتب أن ضحية هذا التهديد والتبديد اليوم، في ظل هذا الانقسام بين الفريقين (حماس وفتح)، هو القضية الوطنية للشعب الفلسطيني برمتها، مشيرا إلى أنه إذا كان الأصل في دعوة المجلس المركزي للانعقاد هو الرد على القرار الأمريكي بشأن القدس، "فهل كان يتعين تدبير ملف المجلس المركزي للمنظمة بهذه الطريقة؟".

وفي مقال بعنوان "ترامب عالق في عصر التمييز العنصري!!"، كتبت (الرأي) أنه في خضم الفوضى غير المسبوقة، التي عمت دوائر صنع القرار داخل الإدارة الأمريكية ومؤسساتها، اقتربت الولايات المتحدة من العزلة الدولية، ووقعت في مأزق الأزمات في الداخل والخارج، كما دب الخلاف بين واشنطن ومؤسسات الأمم المتحدة ، وتصاعدت موجة الإستياء من قرارات الرئيس الأمريكي الارتجالية على الصعيد الأوروبي.

وأشار كاتب المقال، في هذا الصدد، إلى أن ترامب بدأ عهده بأزمة مع المكسيك حول المهاجرين وبناء الجدار العنصري، ثم قراراته العنصرية ضد رعايا الدول الإسلامية ومنعهم من دخول الولايات المتحدة، وبعدها التصعيد ضد فنزويلا وكوبا وإيران وكوريا الشمالية، ثم آخرها مع الدول الإفريقية التي وصفت تصريحاته المعيبة الأخيرة بأنها عنصرية مثيرة للإشمئزاز، دون نسيان الأزمة التي خلقها حول القدس المحتلة.

وفي الشأن المحلي، كتبت صحيفة (الغد) في مقال بعنوان "المرحلة الأصعب!"، أنه من المتوقع اليوم أن يسدل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية) الستار على مشروع الموازنة العامة للدولة، بإقراره كما جاء من مجلس النواب، مشيرة إلى أنه من شأن ذلك أن يهيئ البيئة الدستورية والقانونية للحكومة للمضي في إصدار قراراتها المالية والاقتصادية القاسية لخفض عجز الموازنة، عبر إلغاء الدعم غير المباشر للخبز، وإلغاء العديد من الإعفاءات من ضريبة المبيعات.

ويرى كاتب المقال أن حزمة القرارات والإجراءات المالية المرتقبة للحكومة، ستؤدي لموجة حقيقية من ارتفاع الأسعار والخدمات، وزيادة كلف المعيشة على شرائح واسعة من المواطنين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة "ستكون صعبة وقاسية بكل المقاييس، وستتطلب أداء حكوميا ورسميا مختلفا يرتقي حقا إلى مستوى التحديات القادمة".

وفي لبنان، ركزت الصحف المحلية اهتمامها على الانفجار الذي وقع بمدينة صيدا أمس واجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والاستعدادات الجارية لعقد المؤتمرات الثلاثة حول لبنان. وفي هذا الصدد، قالت يومية (الجمهورية) إن انفجارا وقع أمس في صيدا استهدف أحد كوادر حركة (حماس)، مضيفة أن القوى الأمنية طوقت المكان وكشفت أن هذا الاعتداء ناجم عن عبوة ناسفة وزنها نحو 500 غرام من المواد المتفجرة.

ونقلت اليومية عن حركة (حماس) قولها في بيان إن محمد حمدان ضحية هذا الاعتداء "من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في صيدا"، متهمة إسرائيل بالوقوف خلف هذا العمل الإجرامي. وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة (اللواء) أن اجتماعات المجلس المركزي لـ"منظمة التحرير الفلسطينية" جذبت اهتمام المتابعين لمسار القضية الفلسطينية، الذين يترقبون ما سيصدر عنها من قرارات هامة.

وأوضحت أن أهمية الاجتماع تكمن في أنه الأول لأوسع إطار فلسطيني منذ إعلان الرئيس الأمريكي القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، وكذا في انعقاده داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بمشاركة 90 عضوا من أصل 110 ونحو 350 شخصية فلسطينية حزبية ومستقلة واقتصادية.

وفي الشأن الداخلي، تطرقت (النهار) إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم المؤتمرات الثلاث حول لبنان، في فرنسا وايطاليا وبلجيكا. ونقلت اليومية عن رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي اللبناني، شارل عربيد، قوله إن الهدف من عقد هذه المؤتمرات "لم يعد جمع المال فحسب، ولكن تحفيز الاستثمار في لبنان ودفع شركات كبرى إلى إقامة مشاريع فيه، بعد رفع منسوب الثقة باستتباب الأمن وبإيجاد حوافز وخطط لذلك".