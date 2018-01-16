قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

أفردت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية حيزا هاما من صفحاتها لتداعيات التصريحات المسيئة لبعض البلدان التي نسبت إلى الرئيس دونالد ترامب، ولاستعداد كندا لانسحاب الولايات المتحدة المحتمل من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) وللتحقيقات المرتبطة بإحدى قضايا الفساد في بنما، وكذا لأداء النشاط التجاري بمنطقة كولون الحرة بالبلد الكاريبي.

بالولايات المتحدة كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس ترامب أكد انه "ليس عنصريا"، وذلك بعد تصريحات نسبت إليه وصف فيها بلدانا يأتي منها المهاجرون بأنها "حثالة"، مشيرة إلى انه فند أن يكون ذلك قد قلل من فرص التوصل الى تسوية بين الجمهوريين والديموقراطيين بشأن ملف الهجرة في الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة ان هذا التأكيد جاء في وقت تدهورت فيه العلاقات بين أبرز المنتخبين الديمقراطيين والجمهوريين بسبب التصريحات المسيئة التي نسبت إلى ترامب خلال اجتماع بالبيت الابيض الاسبوع الماضي بشأن موضوع الهجرة ومصير مئات الآلاف من الشباب الذين وصلوا بصورة غير قانونية كأطفال إلى الولايات المتحدة.

واضافت ان الرئيس اتهم، مجددا، المنتخبين الديمقراطيين بعرقلة جهود التفاوض حول قضية الهجرة في الولايات المتحدة وبرهن مصير هؤلاء الشبان غير المتوفرين على وثائق الإقامة.

وفي موضوع آخر، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المسؤولين الفدراليين والمحليين ينكبون حاليا على مراجعة أداء نظام الإنذار المحمول الأمريكي، غداة إطلاق إنذار كاذب السبت الماضي بهاواي حول هجوم بالصواريخ الباليستية يستهدف هذا الأرخبيل السياحي المتواجد وسط المحيط الهادي.

وحسب الصحيفة، يشير المسؤولون إلى وجود هفوات مثيرة للقلق في النظام، والذي يبقى عرضة للإنذارات الكاذبة، وينبغي تحسينه أكثر من خلال تدابير احترازية إضافية لتفادي الأخطاء، والتمكن من إلغاء الإنذارات الكاذبة بسرعة أكبر.

وفي كندا، كتبت "لو جورنال دو مونريال'' أن الوزير الفيدرالي للتجارة الدولية، فرانسوا فيليب شامبان، أقر أن حكومة أوتاوا تعمل من أجل التغلب على صدمة انسحاب الولايات المتحدة المحتمل من اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، ولكن ليس لديها "خطة بديلة" للتعامل مع هذا الاحتمال.

وذكرت الصحيفة ان شامبان، الذى حل ضيفا على برنامج تلفزيوني، قال إن الحكومة لا تسعى إلى التوفر على "خطة ب"، بل إلى دراسة كافة الاحتمالات.

من جهتها، كتبت "لو سولاي" أن الشركات الكندية العاملة في قطاع القنب الهندي ضاعفت عروض العمل في وقت تستعد فيه للترخيص بالاستخدام الطبي لهذه المادة، المنتظر في يوليوز المقبل، مشيرة إلى أن هذه الشركات تتعاقد مع مستخدمين من جميع أنحاء البلاد من أجل شغل مناصب متنوعة، تشمل الزراعة والإنتاج والبيع والتسويق.

واشارت الصحيفة إلى أن الوصم المرتبط بالقنب الهندي طالما دفع الناس لعدم الترشح لمثل هذه المناصب، لكن هذه التصورات قد تغيرت وبات الكثيرون متحمسون لشغلها، مضيفة أن الكنديين باتوا اكثر انفتاحا لمناقشة هذا الموضوع، الذي لم يعد طابوها مثلما كان.

وفي بنما، ذكرت صحيفة "لاإستريا" أن المدير السابق لمجلس الأمن البنمي، أليخاندرو غاروز، والمدير السابق للشرطة الوطنية، غوستافو بيريز، سيمثلان أمام القضاء للاستماع إليهما في إطار قضية تتعلق بالتنصت غير القانوني على حوالي 150 شخصا، بينهم صحفيون وسياسيون ونقابيون ورجال أعمال ومحامون ومقاولون وبرلمانيون وأحد قضاة محكمة العدل العليا، وذلك خلال السنتين الأخيرتين من ولاية الرئيس السابق ريكاردو مارتينيلي، المعتقل منذ يونيو الماضي بالولايات المتحدة إلى حين الحسم في إمكانية تسليمه لبلاد على خلفية اتهامات بالفساد، يرتبط بعضا بهذه القضية.

ونقلت الصحيفة، استنادا إلى النيابة العامة، أنه تم القيام بعمليات تنصت على الضحايا وتم الاطلاع بشكل غير قانوني على رسائل بريدهم الإلكتروني، كما تم انتهاك حقهم في الخصوصية، خلال عهد الرئيس السابق مارتينيلي (2009-2014).

من جهتها، توقفت صحيفة "لابرينسا" عند مصرع ثلاثة أشخاص في حادث غرق قارب بشمال غرب البلاد، بسبب سوء الأحوال الجوية، ونقلت عن المصلحة الوطنية للوقاية المدنية أن المركب كان ينقل 17 شخصا نحو إحدى جزر المنطقة، قبل أن ينقلب بسبب قوة هيجان البحر، ما أسفر عن غرق ثلاثة ركاب وإنقاذ 14 آخرين.

من جانبها، ذكرت يومية "إل سيغلو'' أن إجمالي النشاط التجاري بمنطقة كولون الحرة بالبلد الكاريبي بلغ خلال السنة الماضية حوالي 19.7 مليار دولار، بزيادة طفيفة لم تتجاوز 0.3 في المائة مقارنة مع السنة السابقة، وذلك بفضل تزايد التجارة الإلكترونية مع عدد من المستوردين ببلدان المنطقة.

واشارت الصحيفة، مع ذلك، إلى ارتفاع عدد الشركات التي كانت تنشط بهذه المنطقة الحرة وأغلقت خلال السنة الماضية بسبب تراجع نشاطها، موضحة أن عدد الشركات المتواجد بالمنطقة انتقل من 3.200 سنة 2011، إلى 2.600 حاليا.