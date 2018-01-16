عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ..

*المساء:

- والي الرباط يحقق في خروقات خطيرة منسوبة لعدد من المسؤولين .. فقد أصدر والي الرباط محمد امهيدية، تعليمات للبحث في مضمون شكاية مجهولة تتضمن اتهامات خطيرة لبعض المسؤولين الإداريين بطبخ الصفقات واختلاس أموال عامة بمئات الملايين. ومن المنتظر أن يتم اللجوء إلى فحص السجلات وأرشيف الحسابات للوقوف على صحة هذه الاتهامات مع الاستماع إلى عدد من المسؤولين والموظفين بعد أن طالب الوالي امهيدية بالتحقق من مضمون الشكاية.

- تعدد التعويضات وأجور كبار السؤولين يهدد بأزمة سياسية بين الحكومة والبرلمان. يبدو أن حكومة سعد الدين العثماني تتجه نحو رفع "الفيتو" في وجه مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضاها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات. فقد كشفت مصادر مطلعة أن اتصالات جرت في الكواليس من أجل قطع الطريق على هذين النصين بدعوى أنهما لا يدخلان ضمن اختصاصات البرلمان.

*أخبار اليوم:

- اقتربت اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في ارتفاع أسعار المحروقات من إنهاء مهامها بعدما التقت الأسبوع الماضي كلا من مهنيي قطاع المحروقات، ممثلين في كل من تجمع النفطيين، الذي يضم الشركات الأساسية في المغرب، فضلا عن "الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود". وينتظر أن تلتقي اللجنة اليوم الثلاثاء عبد العالي بنعمور، رئيس مجلس المنافسة، علما أن المجلس مجمد منذ سنتين، بسبب عدم تعيينه من جديد طبقا للقانون الجديد للمنافسة.

- أبرز المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تشخيصه لوضعية النموذج الصناعي الحالي، أن فرص الشغل التي تم إحداثها في القطاعات الجديدة لا تعوض إلا جزءا من المناصب التي فقدتها بعض القطاعات التقليدية، مثل البناء والأشغال العمومية والنسيج والجلد. وأضاف التقرير أن إطلاق الاستراتيجيات القطاعية مكن من خلق دينامية اقتصادية واجتماعية في بعض الحالات، لكن تلك الاستراتيجيات "افتقرت إلى التجانس في إطار رؤية اقتصادية شاملة، وهو ما يشكل عائقا أمام التنفيذ الفعلي لهذه الاستراتيجيات".

*رسالة الأمة:

- أعلنت شركة "إس دي إكس إينيرجي" البريطانية المختصة في التنقيب والبحث عن البترول، أمس الإثنين، أنها شرعت في حفر بئر خامس بمنطقة الغرب بالقنيطرة، وذلك بعدما أعلنت قبل أسابيع عن وقف عمليات الحفر في البئر المسماة "إل ك-1". وأوضحت الشركة المختصة في التنقيب والبحث عن البترول أنه إذا تمت عملية الحفر بنجاح سوف تقوم بإجراء مرحلة من اختبار التدفق وسيتم ربطه بالبنية التحتية اللازمة للإنتاج في الميدان.

- عبر سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أول أمس الأحد بفاس، عن استعداد الحكومة لمصاحبة المهندسين المعماريين في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض القطاع بالمملكة. وقال العثماني في الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني ال32 للمهندس المعماري الذي يحتفى به، تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إن هذه الحلول يجب أن تتم في إطار شراكة مع كافة المتدخلين في مجال الهندسة المعمارية.

*بيان اليوم:

- أفادت الأمانة العامة للحكومة بأنه سيتم غدا الأربعاء، الإعلان رسميا عن تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية. وذكر بلاغ للأمانة العامة للحكومة، أمس الإثنين، أن إنشاء اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية يمثل إنجازا بارزا في ما يتعلق بالإشراف على الطلبيات العمومية والتحكم في الإنفاق العام. وأضاف أن اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، تولي أهمية كبرى للبعد الاقتصادي للصفقات اﻟﻌﻤومية (اﻟﻤﺸﺘريات)، مشيرا إلى أنها تتألف من ثلاثة عشر عضوا، مشهودا لهم بالكفاءة والخبرة، بينهم ثلاثة ممثلين مهنيين عن القطاع الخاص.

- تم الأحد الماضي بأبوظبي، الإعلان عن إتمام مشروع للتعاون المشترك بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) يهم تزويد 19 ألفا و 438 منزلا بالطاقة الشمسية في حوالي 1000 قرية مغربية. وقال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، في كلمة خلال لقاء نظم بالمناسبة، إن هذا المشروع الذي اعطيت انطلاقته سنة 2015، يعد ثمرة تعاون بناء بين المغرب والامارات اللذين حققا انجازات مهمة في مجال الطاقات المتجددة الأمر الذي يجعل منهما قطبين جهويين في المنطقة العربية في هذا المجال.

*العلم:

- شلل في المستشفيات اليوم بالمغرب.. يخوض أطباء القطاع العام إضرابا وطنيا اليوم الثلاثاء بكافة المؤسسات الصحة العمومية، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات مع الاستعداد لمسيرة وطنية بالرباط يوم 10 فبراير المقبل. وأوضح بلاغ لأطباء القطاع العام أنهم سيستمرون في مسلسلهم النضالي، وسيتشبثون بملفهم المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الاستدلالي "509" بكامل تعويضاته، وإحداث درجتين ما بعد خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط الضرورية لعلاج المواطن المغربي.

- يشارك وفد برلماني مغربي في أشغال الدورة الثالثة عشرة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي تحتضنها العاصمة الإيرانية طهران، ما بين 13 و17 يناير الجاري، والتي يحضرها ممثلو البرلمانات الأعضاء في الاتحاد، بالإضافة إلى عدد من المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية بصفة مراقب. وتنعقد هذه الدورة، حسب بلاغ لمجلس النواب، في ظل مجموعة من التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني، كما أنها تأتي في أعقاب التطورات الأخيرة التي عرفتها القضية الفلسطينية إثر قرار الرئيس الأمريكي بنقل مقر سفارة بلاده إلى القدس.

*الصباح :

- مفتشون يسمسرون في الأساتذة المتعاقدين. استغل مفتشون بقطاع التربية الوطنية (مختلف الأسلاك التعليمية) حاجة مئات الأساتذة المتعاقدين إلى تكوينات تربوية وبيداغوجية لفرض شروط غريبة، منها دفع مقابل للتكوين والعمل لساعات في القطاع الخاص بالمجان. وأخذ مديرو بعض الأكاديميات علما بممارسات غير قانونية يقوم بها مفتشون يفرضون على الأساتذة الجدد تكوينات في أماكن غير مرخصة مقابل مبالغ مالية للدورة التكوينية تتراوح بين 1000 و1500 درهم للمتعاقد.

- حرب تعويضات البرلمانيين تستعر. قرر فريقا حزبي الاستقلال والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، رفع التحدي السياسي والقانوني في مواجهة الحكومة وأغلبيتها التي تلعب مسرحية حذف تعدد تعويضات 100 برلماني، التي تصل شهريا إلى 70 ألف درهم، لتراكم المهام الانتدابية. وأكدت مصادر أن نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، سيتقدم بملتمس إلى لجنة المالية، في اجتماعها المنتظر اليوم الثلاثاء، يرمي إلى نقل مقترح الاتحاد الاشتراكي إلى لجنة الداخلية لأن أصل المشكل يكمن في قطع تعدد التعويضات المالية من المنبع، وليس وضع مقترح للتباهي السياسي بأن الأغلبية حريصة على حماية المال العام.

*الاتحاد الاشتراكي:

- نوه الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس الاثنين بالرباط، بحصيلة إنجاز مشروع التوأمة المؤسساتية بين مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني، المدعوم من البوندستاغ الألماني ومجلس النواب البلجيكي والبرلمان اليوناني، والممول من الاتحاد الأوروبي. وفي كلمته، خلال افتتاح اللقاء الذي خصص لتقديم الحصيلة بمقر مجلس النواب، أكد السيد المالكي أن النتائج التي نقف عليها اليوم كانت أكثر من التوقعات، من حيث كثافة الإنتاج والمردودية، وكذا الجودة والاستهداف الذي ذهب إلى صلب مهام المؤسسة التشريعية وآليات دعم العمل البرلماني.

- استقبل الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، عمدة مدينة الجزيرة الخضراء، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الإسباني، خوسي إيغناسيو كاليخا. وأوضح السيد بنعتيق أن اللقاء شكل مناسبة للتركيز على القضايا المتعلقة بالعبور والهجرة، نظرا للأهمية الاستراتيجية لمدينة الجزيرة الخضراء في عبور مغاربة العالم، وعلى اتفاقيات التعاون المختلفة المبرمة في هذا المجال، إضافة إلى قضايا أخرى تهم العلاقات بين البلدين، سواء المتعلقة بالرأسمال البشري المغرب الذي يشكل عاملا قويا في التنمية المشتركة بين البلدين، أو القضايا الاقتصادية والاستثمارية التي تشكل فيها المقاولات الإسبانية بالمغرب نموذجا حيا واستراتيجيا، أو قضية الوحدة الترابية للمملكة.

*الأحداث المغربية:

- ميثاق الأغلبية .. مزيد من الانتظار. لم يكتب لميثاق الأغلبية أن يراوح مكانه وتنتهي رواية التوقيع عليه من قبل فعاليات الأغلبية. فبعد رفض ابن كيران التوقيع عليه إلى جانب قيادات الأغلبية انتصبت أمام التوقيع، عقبة جديدة لخصها عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خالد الناصري، في "تأخر عملية التعديل الحكومي". وهو ما أكده مصدر من التجمع الوطني للأحرار الذي قال إن "التوقيع على ميثاق الأغلبية لن يتم إلا بعد عملية ترميم الحكومة".

- في سابقة من نوعها، قضت المحكمة الإدارية بالرباط بأداء الشركة الوطنية للطرق السيارة تعويضا قدره 15 مليون سنتيم، لفائدة مواطنة تعرضت لحادث رشق بالحجارة في الطريق السيار، نجمت عنه إصابات خطيرة وكسور على مستوى الوجه وباقي أعضاء الجسم، فضلا عن معاناة نفسية لسيدة وزوجها وابنيهما.

*لوماتان:

- وافقت لجنة الائتمان لصندوق التجهيز الجماعي، التي اجتمعت يوم الأربعاء 10 يناير 2018، على 11 طلب قرض ل10 جماعات محلية. وتقدر قيمة طلبات القروض بنحو 607 مليون درهم لتمويل 11 مشروعا بكلفة إجمالية تصل إلى 9 ملايير درهم. كما صادقت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، على فتح خط ائتماني بقيمة 570 مليون درهم لفائدة مجلس إقليمي، باستثمار يقدر بأكثر من 10 مليارات درهم.

- في الوقت الذي يشهد فيه عدد الطلبة المسجلين بمؤسسات التعليم العالي ارتفاعا متزايدا، لم تتمكن الوزارة المكلفة بتدبير القطاع من سد الفجوة المسجلة على صعيد الموارد البشرية، لاسيما في هيئة التدريس. وحسب تقرير أعدته لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، خلال مناقشة الميزانيات القطاعية لعدة قطاعات وزارية، فإن هناك حاجة إلى 1500 أستاذ إضافي لتحسين بمعدل ثلاث نقاط التأطير على المستوى الوطني (عدد الطلبة لكل أستاذ). ومن غير المحتمل أن يتحسن هذا الوضع المقلق في السنوات المقبلة.

*أوجوردوي لوماروك:

- الدار البيضاء تعلن الحرب على الكلاب الضالة والجرذان. ويعمل مجلس المدينة حاليا على مشروع كبير لمكافحة هذه الظاهرة. وسيتم قريبا إطلاق طلب عروض من قبل شركة التنمية المحلية "الدار البيضاء للخدمات" إنجاز دراسة وبائية، الأولى من نوعها في المغرب. ومن شأن هذه الدراسة تحديد حجم انتشار الكلاب الضالة، ومعدل الإصابة بالأمراض التي تنقلها الفئران بالدار البيضاء.

- تم بأبوظبي، الإعلان عن إتمام مشروع للتعاون المشترك بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) يهم تزويد 19 ألفا و438 منزلا بالطاقة الشمسية في حوالي 1000 قرية مغربية. وقال وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، عزيز رباح، في كلمة خلال لقاء نظم بالمناسبة، إن هذا المشروع الذي أعطيت انطلاقته سنة 2015، يعد ثمرة تعاون بناء بين المغرب والامارات، اللذين حققا انجازات مهمة في مجال الطاقات المتجددة، الأمر الذي يجعل منهما قطبين جهويين في المنطقة العربية في هذا المجال.

*ليكونوميست:

- لم يطرأ أي ارتفاع على الدرهم بعد توسيع نطاق تداوله إلى 2.5 بالمئة يوم الاثنين 15 يناير. وتغير العملة مقابل الأورو والدولار لم يكن كبيرا، بعد اليوم الأول. واستبعدت السلطات النقدية أي تغير مفاجئ للعملة. وينبغي انتظار بضعة أسابيع للوقوف على مدى تطورها. والمؤكد أن هذا التغير سيستغرق بعض الوقت لتتكيف معه الأبناك والشركات.

- أرباب العمل كانوا على حق في التأكيد على ضرورة عدم التأخر في أداء التعويضات في إطار الصفقات العمومية، لكنهم جانبوا الصواب في غض الطرف عن ذلك بالقطاع الخاص. وهنا يكمن المشكل. بلغت القروض بين المقاولات 387 مليار درهم. وزادت بنسبة 45 في المئة منذ سنة 2010، وهو ما يمثل أكثر من ثلث الناتج المحلي الإجمالي. وهذا المبلغ يتجاوز 21 بالمئة من القروض البنكية للشركات. والتأخر في سداد التعويضات يشهد تفاوتات كبيرة حسب الحجم والقطاع.

*لوبينيون:

- تم تسليط الضوء على مساهمة المغرب في عمليات حفظ السلام والعمل الإنساني في إفريقيا لأكثر من نصف قرن في مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، من خلال جداول توضح مختلف مساهمات تجريدات ومستشفيات القوات المسلحة الملكية المنتشرة في هذا الإطار. ويبرز هذا المعرض المنظم بمبادرة من مديرية التاريخ العسكري التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، انخراط المملكة المغربية تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خدمة مبادئ الأمن والسلام والعمل الإنساني في إفريقيا، من خلال تسجيلات سمعية بصرية تبين مختلف مساهمات التجريدات المغربية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة الملكية، وتخلد العمل الأمني، وأيضا العمل الإنساني الذي تقوم به المملكة لفائدة سكان البلدان الإفريقية.

- شاركت حوالي 60 مقاولة مغربية، أول أمس الأحد في منتدى التوظيف بالخارج (منتدى آفاق المغرب)، والذي ينظم سنويا بباريس بمبادرة من جمعية المغاربة خريجي المعاهد الكبرى، بهدف إطلاع الخريجين والعاملين الشباب في فرنسا على فرص الشغل ببلدهم الأصلي. وحضر هذا المنتدى حوالي ألفين من الطلبة والخريجين تمكنوا خلاله من إيجاد أجوبة على الطرق التي يجب اتباعها من أجل الحصول على وعد بالشغل أو تدريب، كما اطلعوا على الفرص التي توفرها الشركات الوطنية الكبرى والمتعددة الجنسية المقيمة بالمغرب.

*ليبيراسيون:

- أكد الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أن أي إصلاح للوظيفة العمومية سيأخذ بعين الاعتبار مكتسبات الموظفين بخلاف الأخبار المغلوطة التي تتداولها بعض الأوساط الإعلامية من أجل خلق التشويش؛ مبرزا أن "جميع التدابير المتخذة تهم فقط الإدارة وليس هنا أي إجراء يخص الوظيفة العمومية".

- الانخفاض في درجات الحرارة والتساقطات المطرية القوية التي همت البلاد لا يبدو أنها ساهمت في تلطيف الغليان الاجتماعي، خصوصا أن الاستياء لا يهم فقط قطاعا معينا ولكن الكثير من المجالات. والعديد من الإضرابات والوقفات والمسيرات تم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجاري والأسابيع المقبلة.

* البيان:

- أفادت دراسة قامت بها (فيزا)، الرائدة في مجال الأداء الرقمي على الصعيد العالمي، أن الأداءات الالكترونية، عبر البطائق أو الهاتف النقال، يمكن أن تدر حوالي 900 مليون دولار سنويا (41ر8 مليار درهم) على اقتصاد مدينة الدار البيضاء، ما يعادل 75ر3 في المائة من ناتجها الداخلي الخام. وتوخت هذه الدراسة، التي أجريت بشراكة مع أحد المكاتب الدولية المتخصصة في الاستشارات الاقتصادية، تقييم الأثر الاقتصادي للأداء الالكتروني، وانعكاسات تزايد استعماله على اقتصاديات 100 مدينة عبر العالم، ومنها الدار البيضاء.

- تطبيق نظام الصرف المرن بالمغرب أصبح واقعا. عبد الواحد سهيل، الخبير الاقتصادي والمالي، أوضح أن أبرز المخاطر المتربصة بهذا النظام هي المضاربة التي من شأنها أن تخلق ارتباكا في السوق؛ معتبرا أن تطبيق نظام الصرف المرن جاء استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي.