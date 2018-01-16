عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

خصصت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بأروبا الغربية تعاليقها وتحليلاتها لإطلاق المفوضية الأوروبية عملية لوضع تصورات بشأن نشر المعلومات الخاطئة على الأنترنيت، و الانفجار الذي وقع في مبنى في شمال بلجيكا ومسألة السلامة في حرائق المباني و الوضع المتفجر في شمال سوريا والأوراش ذات الأولوية لرئيس مانويل ماكرون .

ففي بلجيكا، كتبت (لاليبر بلجيك)في مقال تحت عنوان " أوروبا تبحث عن سبل التمييز بين الصحيح والخطأ "، أن ظاهرة الأخبار الخاطئة خلفت أضرارا بالولايات المتحدة، وخاصة خلال الانتخابات الرئاسية، مضيفة أن القارة العجوز ليست في منأى عن هذه الممارسات.

وأكدت (ليكو) أن المفوضة الأوروبية المكلفة بالاقتصاد والمجتمع الرقمي ماريفا غابرييل دعت إلى اعتماد " مقاربة أوروبية " حول الأخبار الكاذبة من خلال إطلاق هذا التفكير الذي يأتي في وقت يأمل فيه الرئيس ماكرون تقنين هذا الموضوع قبل نهاية 2018 ".

واهتمت (لوسوار) بالصيد الكهربائي المثير للجدل في وقت تستعد فيه أوروبا لتوسيعه إلى البحر الشمالي، على الرغم من تشكيك العلماء في هذه الممارسات وتحذيرات الجمعيات البيئية وبعض الصيادين.

وأضافت الجريدة أن هذا الموضوع يثير جدلا بالبرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن النواب الأوروبيين يقررون اليوم الثلاثاء تكثيف هذه الممارسة جنوب بحر الشمال، أي أمام الساحل البلجيكي، مع إمكانية تمديده لباقي البحار الأوروبية. واهتمت الصحف البرتغالية على الخصوص بمسألة السلامة في حرائق المباني والميثاق الجديد لأخلاقيات الحزب الاشتراكي .

وذكرت صحيفة (بوبليكو ) أن الأسقف التي تحتوي على الصخر الحريري تم استبادله في العديد من المدارس بلوحات قابلة للاشتعال شبيهة بتلك التي استعملت في مقر جمعية فيلا نوفا دا رينها في تونديلا ، حيث أودى حريق بحياة ثمانية أشخاص يوم السبت الماضي وخلف إصابة 32 آخرين ، 18 منهم إصابتهم خطيرة .

وقد سجل ارتفاع في عدد الضحايا حرائق المباني التي بنيت بهذه المواد ، وهي وفيات تنجم أساسا عن انبعاث وبشكل سريع دخان سام.

وتطرقت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) إلى اقتراح الحزب الاشتراكي على النواب البرلمانيين ميثاق أخلاقيات شبيه بذلك الذي تم تطبيقه على أعضاء الحكومة ، لكن هناك عبارة تحدث الفرق: الأحداث "الرياضية" وحسب اليومية فإن المشروع يتوخى مراجعة تقليد قديم للأندية الوطنية يقضي بدعوة النواب البرلمانيين للذهاب لمشاهدة مباريات كرة القدم ، مضيفة أن الدعوة تتضمن تكاليف تفوق 150 أورو ، غير أن النواب لايمكنهم قبول ذلك.

وفي فرنسا، ركزت الصحف على الأوراش ذات الأولوية بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعلى رأسها محاربة الهجرة السرية.

واهتمت (ليبيراسيون) بالزيارة التي يعتزم ماكرون القيام بها اليوم الثلاثاء إلى كالي وهي مدينة توجد شمال فرنسا والتي تجسد حدة أزمة الهجرة، مشيرة إلى أن هذه الزيارة تأتي في ظل الجدل حول سياسة الهجرة التي تنهجها الحكومة، وذلك يومين قبل انعقاد القمة الفرنسية - البريطانية والتي تأمل من خلالها باريس تحسين التدبير المشترك للحدود.

من جانبها، نشرت (لوفيغارو) نتائج استطلاع للرأي كشف على أن مكافحة الهجرة السرية من المواضيع ذات الأولوية بالنسبة للفرنسيين بعد المواضيع الاقتصادية

و في إسبانيا، اهتمت الصحف بإصدار الحكم على أطر الحزب الانفصالي الكاتالاني في قضية فساد، حيث أشارت (إل باييس) إلى أن العدالة اعتبرت أن هذا الحزب الذي أصبح بعد ذلك يحمل إسم الحزب الديمقراطي الأوروبي لكتالونيا للرؤساء السابقين للإقليم كارلس بيغديمونت وآرتو ماس، تلقى عمولات غير شرعية بقيمة 6ر6 مليون أورو من أجل بناء مشروع قصر الموسيقى ببرشلونة.

وأضافت أن المحكمة أمرت بأداء هذا المبلغ وبأربع سنوات سجنا ضد مسؤولين سابقين في الحزب وفي هذه المؤسسة الثقافية.

من جانبها، كتبت (إل موندو) أن القضاء وقف على وجود " اتفاق إجرامي " بين الحزب الانفصالي الكاتالاني وقصر الموسيقى وشركة البناء الحديدية من أجل أن يحصلا على عمولات غير قانونية مقابل عقود للأشغال العمومية.

أما (آبي سي) فاعتبرت أن هذا الحكم ينزع المصداقية عن " آباء الاستقلال في كاتالونيا والحزب الذي قسم الإقليم إلى قسمين".

أما الصحف الإيطالية فأولت اهتمامها للانفجار الذي تسبب أمس الاثنين في انهيار مبنى شمال بلجيكا وبتصريحات زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي بشأن "اندثار العرق الأبيض نتيجة تدفقات المهاجرين" .

و كتبت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) أن انفجار قوي أدى مساء أمس الإثنين بوسط أنفيرس (شمال بلجيكا) إلى انهيار مبنى به مطعم إيطالي ، مضيفة أن الحادث خلف إصابة 14 شخصا ، خمسة منهم إصابتهم بالغة الخطورة.

وأشارت إلى أن مدينة أنتويرب التي وقع فيها الانفجار "كانت واحدة من أكثر المناطق التي ينشط فيها أعضاء السلفية الجهادية في الماضي ".

من جانبها، ذكرت صحيفة (لاستامبا) أن الشرطة البلجيكية استبعدت ارتباط الحادث بعمل إرهابي، لكن فرضية وقوع الحادث بسبب تسرب الغاز لازالت غير مؤكدة حسب وسائل الإعلام المحلية.

أما صحيفة (لاريبوبليكا) فقد تطرقت لتصريحات زعيم رابطة الشمال (حزب يميني ) التي قال فيها إن "العرق الأبيض" الإيطالي قد يندثر ما لم يتم اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة لوقف تدفقات المهاجرين الأفارقة.

و اعتبرت اليومية أن العنصرية عادت بشكل كبير للخطاب اليومي للفاعلين السياسيين حتى و"لو كنا نغض الطرف عنها"، مضيفة أن أحزاب إيطالية انتقدت هذه التصريحات و وصفتها ب"العنصرية".

ونقلت عن مرشح رابطة الشمال في الانتخابات التشريعية المقررة في الرابع من مارس القادم قوله إن "التصريحات ليست لها علاقة بكراهية للأجانب أو عنصرية، بل هي مسألة منطقية وعقلانية، إذ "لا يمكننا الترحيب بجميع المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى إيطاليا".

وعلقت الصحف السويسرية على الوضع المتفجر في شمال سوريا وعودة الجهاديين وأسرهم إلى دول أوروبية. وتساءلت صحيفة "لوتون" تحت عنوان "سوريا: تركيا تهدد بالتدخل"، عما إذا كانت أنقرة قادرة على دفع قواتها إلى الشمال السوري بعد شعورها بالخيانة من قبل الروس والأمريكيين.

وفي نفس الموضوع، ركزت صحيفة "فانت كاتر اور" على رد الفعل "العنيف" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي وصف القوة الأمريكية الكردية الجديدة بأنها "جيش إرهابي".

واضافت الصحيفة أن اردوغان أكد أن الجيش التركي انتهى من الاستعدادات لشن هجوم على الحدود، مبديا تصميمه الاستيلاء على عفرين ومنبج، معقلين للمقاتلين الاكراد .

وتوقفت صحيفة "تربيون دو جنيف" عند اشكالية العودة المتوقعة الى ألمانيا لحوالي مائة طفل صغير ورضيع كان والديهم يقاتلون مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا.

وأضافت اليومية تحت عنوان "الألمان في مواجهة عودة أطفال الجهاديين" أن "برلين تتفاوض على إطلاق سراح أطفال لمناصرين للجماعة المتطرفة قدموا من ألمانيا، والذين ألقي عليهم القبض في العراق وسوريا".

واهتمت الصحف الألمانية بجهود قيادة الحزب الديمقراطي الاشتراكي لإقناع الحزب بمفاوضات تشكيل تحالف مع الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

وقالت صحيفة " فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" أن أندريا نيلز هي القيادية الوحيدة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، التي على عكس مماطلة الاشتراكيين الديمقراطيين، أمسكت الثور من قرنيه للدفاع عن المفاوضات مع الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفة المسيحي الاجتماعي.

وحسب الصحيفة ، فان نيلز كانت على صواب في كون الحزب الاشتراكي الديمقراطي جدير بان يتم الكفاح من أجل نجاحه في المفاوضات:المساواة في مساهمات التأمين الصحي، والتخفيف فقط بالنسبة لذوي الدخل الأدنى وقانون للهجرة.

وكتبت صحيفة "رينيشه بوست" أن الثورة داخل الحزب الديمقراطي الاشتراكي ضد تشكيل تحالف مع الاتحاد المسيحي "هي في المقام الأول انتفاضة ضد زعيم الحزب مارتن شولتس، الذي يقوض أي قرار معارض للتحالف"، متوقعة أن يضطر إلى التخلي عن منصبه في حالة عارض مؤتمر الحزب المقرر عقده الأحد المقبل، مفاوضات التحالف.

أما صحيفة "شتوتغارتر تسايتونغ" فترى أن كل من يدعو الى مطالب اضافية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أو يطالب بانهاء المحادثات يجب ان يسأل نفسه عن نوع الكوكبة التي يعتقد انها ستكون قادرة على تحقيق نتائج أفضل لناخبيها في ضوء نتائج الانتخابات الكارثية التي أسفرت عن 20 في المئة ويتعين عليه أن يشرح ما هي البدائل.

واعتبرت الصحيفة أن إجهاض المحادثات يعني إجراء انتخابات جديدة والتي لا يمكن أن تختلف نتائجها، بالنسبة للديمقراطيين الاشتراكيين، عن خسارة المزيد من الأصوات.

وفي بريطانيا، اهتمت الصحف بانعكاسات إفلاس المجموعة البريطانية كاريليون وبناء مخيم في بورما لاستقبال الروهينغا ، الأقلية المسلمة

وابرزت صحيفة (الغارديان) الجهود المبذولة من قبل الحكومة لإنقاذ مناصب الشغل عقب إفلاس مجموعة كاريليون للبناء والخدمات المثقلة بالديون وأضافت أنه لمواجهة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية لانهيار هذه المجموعة ، عقدت حكومة تيريزا ماي أمس الاثنين اجتماع أزمة بحضور الوزراء المعنيين ، من بينهم وزير المالية فيليب هاموند.

وحسب (فيانانشل تايمز) فإن الحكومة البريطانية فرضت منح ضمانات لإنقاذ المجموعة التي تتخط في صعوبات مالية جسيمة والتي تشغل 43 ألف شخص في انحاء العالم (كندا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا)، 19 ألف و500 منهم في بريطانيا العظمى ، لكنها التزمت بتمويل الخدمات العمومية التي تؤمنها الشركة للمملكة المتحدة وبدفع الأجور .

وتطرقت (ديلي تلغراف) إلى بناء في بورما مركزا للاستقبال المؤقت في غرب البلاد اللاجئين الروهينغا (الأقلية المسلمة)، مضيفة ان هذا المركز سيضم 30 ألف غرفة وسيمتد على مساحة 50 هكتار وسيتكون من 625 مبنى .

وأشارت إلى ان سيتم اتخاذ إجرءات للتحري بشان هوية الاجئين ، لكنها تبدو مهمة صعبة لأن الروهينغا لا يتوفرون على وثائق رسمية.