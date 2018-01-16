قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بالتداعيات التي واكبت الذكرى السابعة للثورة في تونس، وصدور تعليمات بإلزامية موافقة الرئاسة المسبقة على أي عملية خوصصة في الجزائر.

ففي تونس كتبت صحيفة "الصباح" أن المشهد في تونس بعد 14 يناير 2011 لن يعود كما كان من قبل هذا التاريخ، وتطلعات وانتظارات التونسيين عالية"، مضيفة أنه يتعين "على من طلب السلطة قراءة المشهد جيدا لأن استعادة ثقة الرأي العام وتحفيزه على التضحية المشتركة واستعادة قيم العمل والاجتهاد والمثابرة تفرض ذلك".

ورأت الصحيفة في افتتاحيتها أن "إذا هناك من دروس يستوجب الانتباه لها جديا وعدم تجاهلها في خضم مختلف التحركات الاحتجاجية التي سبقت الذكرى السابعة للثورة (...) فهي حتما الاستفادة مما حدث والمبادرة إلى استباق الأحداث والمخاطر...".

ومن جهتها اعتبرت صحيفة "الشروق" أن "الثورة ليست فقط مجرد شعارات واحتجاجات.. بل هي قبل كل شيء وبعده أيضا ثقافة ووعي وتفكير ومصالحة مع الذات"، مضيفة أنها أيضا "حالة من النهوض، وحالة من الوعي ومن الحرية، ولأنها كذلك فهي حالة لا يمكن لنا أن نقيدها بزمن محدد ولا هدف واحد".

وشددت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "الثورة الحقيقية التي نريدها" على الحاجة إلى "ثورة تحرر عقولنا من التخلف والتطرف ومن "ثقافة" الفساد والاستبداد ونشر الكراهية والأحقاد". وأضافت "نحتاج إلى ثورة ترسم البسمة والأمل على شفاه البسطاء".

ورأت أن مهمة بدء مسار البناء "تستوجب مشاركة كل القوى الحية في المجتمع، لأن إحداث هذا التغيير لا يتحقق بقانون أو قرار وإنما من خلال إطلاق "ثورة" حقيقية في الفكر والعقلية".

وكتبت صحيفة "الصحافة اليوم" أنه "آن الأوان بعد أن تعمقت الفجوة أن نباشر الأولويات الاجتماعية والمواطنية من مداخلها الصحيحة"، معتبرة أنه "ليس أفضل لتونس من مدخلها التنموي الأول، ذلك الذي صنع انطلاقتها نحو الرقي لتصحح مساراتها الحالية."

واعتبرت أن الأمر يتعلق بمدخل "الرهان على الشباب المثقف وتطهير فضاءتنا التي استهدفتها معاول الهدم من الطفيليات الموازية".

واعتبرت صحيفة "المغرب" من جهتها أن "أسرع طريق لبداية مقاومة جغرافية التهميش هو خلق نخب جديدة في مناطق التخوم، نخب علمية وفكرية وفنية وسياسية ومالية"، مضيفة أن ذلك ممكن في المدى المتوسط عبر سياسات مدروسة في التمييز الإيجابي.

ومن جهتها أبرزت صحيفة "لابريس" الطابع المميز لثورة الحرية والكرامة في تونس التي حملت البلاد إلى صف البلدان الديمقراطية، على الرغم من عدم استكمال المسلسل الانتقالي، مضيفة أن الثورة كانت من إنجاز الشباب الطامح إلى الكرامة.

وقالت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "الحق في الكرامة" أن الشباب أدرك أن الوقت قد حان من أجل القطع مع روح المساعدة وانتظار هياكل الدولة وأن يفرض المساهمة في تحمل المسؤولية ضمن الديناميكية الوطنية للبناء.

وكتبت الصحيفة أن المساهمة في المجهود الوطني للتنمية يعني في نفس الوقت الاندماج في سوق الشغل وعالم الإنتاج كفاعلين ومنعشين من خلال المبادرة الشخصية، معتبرة أن المهم بالنسبة للشباب، هذه القوة المحركة للثورة، يتمثل في بجعل مصيرها بين أيديها.

وفي الجزائر، تطرقت الصحف للتعليمات الصادرة عن رئاسة الجمهورية للوزير الأول أحمد أويحيى والتي تنص على إلزامية موافقة الرئاسة المسبقة على أي عملية خوصصة، وذلك خلافا لروح اتفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموقع في دجنبر الماضي.

وفي هذا الصدد، تساءلت صحيفة (ليبيرتي) هل يتعلق الأمر بإقبار هذه الشراكة أو بسحب تنفيذها من مجلس مساهمات الدولة، أي من الحكومة؟ مشيرة إلى أن تحولا جديدا يبقى دائما ممكنا، فالجولة الجديدة لخوصصة مقاولات عمومية التي قررتها الثلاثية على شكل مساهمة تشاركية ، لن تجرى.

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن قرار العمل برخص الاستيراد وقائمة الفاعلين المعتمدين في مجال تركيب السيارات، والقانون حول البريد والاتصالات سبق أن كانت موضوع تحولات مفاجئة والتي أضحت تميز ممارسات الحكومة الحالية.

وأضافت بنبرة ساخرة "بكل تأكيد سيأتي الدور قريبا على لائحة المواد التي تم تعليق استيرادها، ليتم تعليقها هي الأخرى بشكل جزئي أو كلي"، مشيرة إلى أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص الموقع من طرف الثلاثية والقرارات الأخيرة لمجلس مساهمات الدولة جرى تعليقها من قبل "الرئاسة".

وأضافت أنه "بهذه الطريقة يتم تحديد مصدر التعليمات الرئاسية، ربما لأننا غير متأكدين من أن الرئيس يقف مباشرة وراء هذه الأوامر والأوامر المضادة".

من جهتها، عنونت صحيفة (الوطن) في صفحتها الأولى "فوضى في القمة"، متحدثة عن أمر مفاجئ لكون الرئاسة أصدرت تعليمات لأويحيى لتخبره بأنه لا يمكن اتخاذ قرار بشأن أي عملية خوصصة دون موافقتها، معتبرة أن هذه الفوضى تخبئ بشكل سيء رغبة في التنازع حول سلطة القرار لمجلس مساهمات الدولة ، الجهة المكلفة بالقيام بعمليات الخوصصة تحت قيادة الوزير الأول.

وكشفت الصحيفة أنه بعد مرور أقل من شهر على التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتدخل الرئاسة لتوجه رسالة للوزير الأول أحمد أويحيى وحكومته، مذكرة بأن هذا الأخير باعتباره المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي توصل، يوم الخميس الماضي، بتعليمة غريبة تنص على إلزامية الإخضاع لموافقة رئيس الجمهورية المسبقة أي اتفاق حول فتح رأسمال أو تنازل عن أسهم لمؤسسة عمومية اقتصادية في إطار هذه الشراكة المتفق عليها خلال اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات في دجنبر الماضي.

من جانبها، كتبت صحيفة (آخر أخبار الجزائر) أن رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أرجع وزيره الأول إلى جادة الصواب في ما يتعلق بعمليات خوصصة المقاولات العمومية. ونقلت الصحيفة عن وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، المقرب من الرئيس، أنه "لا يمكن لأي مقاولة عمومية أن تفتح رأسمالها دون موافقة رئيس الجمهورية أو الحكومة"، مؤكدا أنه لم سيبق أن تم فتح رأسمال أي مقاولة عمومية دون استشارة الرئيس أو الحكومة، مسجلا أن القرار النهائي يعود إلى رئيس الدولة.

وأضافت أن تصريحات يوسفي تؤكد تحفظات الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بأول قرار هام لرئيس الدولة يتنصل من الوزير الأول.

بدورهما تساءلت صحيفتا (الفجر) و(الحياة) لماذا تصرفت الرئاسة بهذه الطريقة؟ وهل تجاوز أويحيى صلاحياته؟ مذكرة بأن الأمر رقم 01- 04 الوارد في التعليمة الرئاسية يعطي كامل الصلاحيات لمجلس مساهمات الدولة ، الذي يترأسه الوزير الأول، بخصوص تدبير خوصصة المقاولات الاقتصادية العمومية، معتبرة أن ما أثار رد فعل الرئاسة هو توقيع أويحيى لعدد من القرارات.

أما صحيفة (كل شيء عن الجزائر) فقالت إن رئيس الدولة بفرضه على أويحيى العرض على موافقته لأي عملية خوصصة يضع حدا لمسلسل الخوصصة، الذي تم إطلاقه عقب التوقيع على ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوم 23 دجنبر الماضي، بين الحكومة والمركزية النقابية الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات.

وبحسب الصحف الجزائرية فإن هذا التحول يؤكد أن تعليمة الرئاسة لا ترمي سوى إلى إضعاف وإزعاج الوزير الأول، الذي لديه نوايا خوض الانتخابات الرئاسية، مبرزة أن هذه المناورات هي مرتبطة بشكل مباشر بالإعداد للانتخابات الرئاسية لسنة 2019، في حين أن مسلسل إقصاء أويحيى تم إطلاقه منذ أسابيع قليلة، وأنه تم تكليف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس بهذه المهمة، وأن هذا الأخير لا يدخر جهدا في سبيل ذلك.