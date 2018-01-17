عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ..

* أخبار اليوم:

- دافع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس الإثنين، أمام أعضاء فريقه البرلماني بمجلس النواب، عن خياراته التي يرى فيها مجموعة من المتتبعين "تنازلا كبيرا". وأكد العثماني خلو الأجندة الحكومية من أي إصلاحات كبرى خلال 2018، معلنا أن أهم أوراش هذا العام هو القانون الإطار الخاص بالتعليم، والقانون الخاص باللاتمركز الإداري، مؤجلا مباشرة إصلاح دعم قانون المقاصة لغاز الطهي إلى ما بعد انتهاء "ترقيم" المغاربة في سجل موحد.

- تطبيق ضبط أسعار المحروقات يرى النور قريبا. لم يعد يفصلنا عن إطلاق تطبيق "محطتي"، الأول من نوعه والخاص بضبط أسعار المحروقات عند التوزيع بمحطات الوقود عبر مختلف تراب المغرب، إلا شهر من الآن. ذلك ما كشفه مصدر مطلع للجريدة، حيث أكد أن أغلب الشركات السبع التي تستحوذ على قطاع المحروقات في المغرب مدت الوزارة بالمعطيات المطلوبة، والمرتبطة بأسعار بيع وشراء المحروقات ومصدرها.

* الصباح :

- تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى إلغاء صندوق المقاصة الذي تستفيد منه الشركات المغربية ومتعددة الجنسيات والأسر الغنية، بنحو 80 بالمئة من مخصصاته المالية، التي وصلت سنة 2012 إلى 56 مليار درهم. وأوضحت مصادر أن الحكومة اتخذت قرار تصفية صندوق المقاصة بعد 2020 أي سنة قبل حلول موعد الانتخابات التشريعية، بوضع سياسة جديدة تتمثل في تقديم دعم مباشر ل8 ملايين أسرة فقيرة. وراج أن الدعم سيتراوح ما بين 500 و700 درهم شهريا، وهو ما يعني إنفاق 3 ملايير درهم إلى 5 ملايير درهم، وهو أقل مما خصص صندوق المقاصة في قانون المالية 2018 ب15 مليار درهم، بعد حذف دعم المحروقات التي أضحى سعرها محررا.

- إجراءات جديدة للحصول على رخصة السياقة. بعدما استمر حظر النظام المعلوماتي الخاص بمؤسسات تعليم السياقة لأسابيع، أعلنت كتابة الدولة المكلفة بالنقل، أول أمس الاثنين، أنه سيتم فتح هذا النظام المعلوماتي، بغرض حجز مواعد امتحان الحصول على رخصة السياقة بالنسبة للمرشحين المسجلين لديها ابتداء من 22 يناير. وأوضحت كتابة الدولة أن تم تحديد العدد الأقصى من المرشحين للصنف "ب" لكل مؤسسة في 10 شهريا بالنسبة إلى كل مدرب ومركبة تتوفر عليها المؤسسة، زيادة على احتساب أجل 45 يوما لاجتياز الامتحان ابتداء من تاريخ التسجيل في النظام المعلوماتي لأخذ المواعيد.

* المساء:

- أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة داخل مجلس النواب، أن دعم مادة "السكر سانيدة" هو "أكبر منكر". وفي تلميح صريح بأن زيادة قريبة ستطال سعر مسحوق السكر، قال الداودي "يجب أن تدعموننا في هذه الخطوة مادام أن 70 بالمئة من أموال الدعم لا تذهب للمستحقين"، مضيفا أنه "لا ينبغي أن تقوموا بالاحتجاج في حال قمنا بالزيادة في سعر مسحوق السكر بل يجب أن تستقبلوا الأمر بالتصفيق".

- الحموشي يتعقب شبكات تتاجر في البحوث الجامعية المسروقة. كشفت مصادر مطلعة أن الأمن يتعقب شبكات على الانترنت متخصصة في بيع البحوث الجامعية المسروقة، مشيرة إلى أن عملية البحث والتحقيق التي باشرتها مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية التابعة للشرطة القضائية، جاءت مباشرة بعد انتشار صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفايسبوك، تعرض خدمات بيع بحوث جامعية مسروقة لاسيما للمقبلين على نيل شهادة الإجازة في كل التخصصات. كما أن الأمن تلقى شكايات من عمداء كليات بعد ارتفاع عدد الطلبة، الذين تثبت في حقهم سرقة بحوث منشورة على شبكة الانترنت.

* العلم:

- لاحظ عدد من المهتمين ضمنهم إعلاميون ورجال مال وأعمال، أن هناك إقبالا متزايدا على العملة الأجنبية "الأورو" خلال اليومين المواليين لانطلاق عملية الانتقال إلى نظام سعر الصرف المرن، الذي قررته وزارة الاقتصاد والمالية بعد التشاور مع بنك المغرب. وأكدت مصادر متطابقة أن القرار خلق نقاشا حادا داخل قبة البرلمان، موضحة أن القرار كان السبب الرئيسي وراء الدفع إلى اجتماع مشترك اليوم للجنة المالية بمجلسي النواب والمستشارين.

- "منع التعويضات ليس هو المسلك الصائب، وإن كان يقدم حلا نسبيا"، هكذا وصف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب مقترح القانون المعروض حاليا على لجنة المالية من طرف الفريق الاشتراكي. فقد سجل مضيان أن المسلك الصحيح هو منع تعدد المهام أصلا، وبالتالي فإن وضع المقترح المشار إليه ليس كافيا.

* الاتحاد الاشتراكي:

- مشاركون بالقاهرة يؤكدون على أهمية مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية.. فقد أكد المشاركون في فعاليات الذكرى ال60 لتأسيس منظمة تضامن الشعوب الإفريقية والآسيوية، أول أمس الاثنين بالقاهرة، على أهمية مقترح الحكم الذاتي لحل نزاع الصحراء المغربية. وشدد عدد من رؤساء لجان السلم والتضامن التابعة للمنظمة، في إعلان أصدروه في ختام هذه الفعاليات، التي نظمت على مدى يومين، على أن حل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، رهين بتنفيذ مقترح الحكم الذاتي، الذي يشكل الخيار الأمثل لحماية المنطقة من عدوى الإرهاب.

- كشف ممثل وزارة العدل، خلال أشغال اليوم الدراسي الذي نظمته الجمعية المغربية للطب الشرعي بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، مؤخرا، عن أرقام صادمة بخصوص الممارسة المهنية لهذا التخصص الطبي الحيوي، إذ أوضح هشام الملاطي، في مداخلته، أن عدد الأطباء الممارسين لمهنة الطب الشرعي بمكاتب حفظ الصحة التابعة لوزارة الداخلية لا يتجاوز 36 طبيبا، مبرزا أنهم يتوفرون على شواهد جامعية وخضعوا لتكوين نظري وتطبيقي لمدة سنتين، مضيفا أن هناك 13 طبيبا بالمغرب يزاولون المهنة دون توفرهم على شواهد جامعية.

* الأحداث المغربية:

- منع تعدد التعويضات .. تأجيل الجلسة التي كان مقررا أن تعقدها لجنة المالية. وحسب مصادر الجريدة، فالتأجيل كان مرتبطا بأجندة المجلس الحكومي، بعيدا عن تأويلات رغبة الحكومة في إقبار مشروع القانون. وبخصوص الجدل القانوني المرتبط بوضع مشروع القانون الخاص بمنع تعدد التعويضات، فقد قيل إن الفريق الذي وضعه لم ينتبه إلى أن التعويضات المعنية منصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية، ولا يمكن تعديلها بمقترح قانون، وإنما عبر وضع مشروع قانون تنظيمي، أو مقترح قانون تنظيمي، احتراما لقاعدة التراتبية.

- تتواصل ردود الأفعال من داخل حزب العدالة والتنمية تجاه قرار الحكومة رفع الرسوم الجمركية على منتجات الألبسة التركية. فبعدما اشتعلت وسائط التواصل الاجتماعي بتغريدات غاضبة، دخل الفريق النيابي للحزب بدوره على خط الرفض، حيث اعتبر أن هذا القرار لا يشجع الثقة في مناخ الأعمال في المغرب، ويطرح سؤال القصد من تحديد المنسوجات التركية لوحدها دون غيرها من الدول التي تصدر منتجاتها من الألبسة للمغرب.

* بيان اليوم:

- بلغ إجمالي الاستثمارات الإعلانية الخام خلال السنة الماضية أزيد من 5.5 ملايير درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 3.2 في المئة بالمقارنة مع سنة 2016. وبحسب الأرقام الصادرة عن تجمع المعلنين المغاربة، فإن الحصة الموجهة إلى الصحافة من قبل المعلنين سجلت تراجعا بنسبة 4 في المئة، حيث تقلصت من 776 مليون و380 ألف درهم سنة 2016 إلى 745 مليون 534 ألف درهم سنة 2017، وتمثل الحصة الموجهة إلى الصحافة 13.5 في المئة من مجموع الإعلانات خلال السنة الماضية.

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، يوم الاثنين بالرباط، أن الحكومة لم تتراجع عن المجانية في التعليم، وأن رسوم التسجيل في التعليم ستهم فقط الطبقات الميسورة. وشدد رئيس الحكومة، في لقاء تواصلي مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، على أن ما يروج حول إقرار مشروع قانون الإطار حول التعليم الذي ستحيله الحكومة قريبا على البرلمان لرسوم التسجيل في التعليم، يهم فقط "الطبقات الميسورة".

* رسالة الأمة:

- الليشمانيا: 1420 تلميذا من بين 3548 من ضحايا الداء. أبرز وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزير الصحة بالنيابة، عبد القادر اعمارة، أن مجموع الحالات التي ثبت وبائيا أنها لداء "الليشمانيا" بلغ 3548 حالة، من بينهم 1420 تلميذا، "تم التكفل بعلاجهم مجانا بمختلف المراكز والمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة". وأوضح السيد اعمارة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول موضوع "داء الليشمانيا في بعض المناطق"، أن "هذا الداء الذي يتسبب فيه الفأر الأصهب لا يزال مستوطنا في المغرب الذي لم ينجح في تجاوزه"، متعهدا في الوقت ذاته بتوفير 42 طبيبا، و40 طبيبا متخصصا، و235 ممرضا خلال سنة 2018 بجهة درعة تافيلالت.

- أكد محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، أن مجهودات كبيرة تبذل من أجل تطوير قطاع السياحة، الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الأساسية بالمغرب. وأوضح ساجد، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، حول "النهوض بالسياحة الجبلية"، أن هذا النوع من السياحة يلعب دورا هاما في التنمية الاقتصادية والمجالية، مشيرا إلى أن السياحة الطبيعية والجبلية تشكل أحد أهداف الرؤية الاستراتيجية الوطنية "رؤية 2020"، والتي تقوم على الاستمرار في جعل السياحة أحد المحركات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب.

* لوماتان:

- هل المغرب مستعد لنهضة صناعية؟ حسب آخر تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي فإن بلادنا توجد ضمن 58 بلدا (من أصل 100) حيث بنية الإنتاج محدودة، وآفاق الملاءمة مع تحديات الصناعة تعتبر ضعيفة. المغرب يوجد في الواقع ضمن ما يسمى ب"الدول الصاعدة" التي تضم 90 في المئة من دول أمريكا اللاتينية وبلدان الشرق الأوسط وإفريقيا، حسب التقرير.

- تنمية منطقة الأطلس الكبير مرتبطة بشكل كبير بتثمين مواردها الطبيعية وحماية نظامها البيئي. وبالنظر إلى أن الأنشطة الرئيسية المدرة للدخل في هذه المرتفعات هي الزراعة والرعي، فإن الوسط الطبيعي للأطلس الكبير يتعرض لضغط كبير يهدد الموارد المائية وكذا النباتية.

* أوجوردوي لوماروك:

- الصناعة الغذائية والصناعة الثقافية والسياحة والطاقة الشمسية،، هي أبرز فرص الاستثمار بالمغرب. هذا ما تضمنه دليل "فرص النمو بالحوض البحر المتوسط" في إطار برنامج أوروميد إنفست (2013-2017) الذي يمول بشراكة مع اللجنة الأوروبية.

- تم الكشف عن نتائج تحقيق "فرص الشغل للشباب 2017" الذي أعدته مجموعة أمال-جوب. وحسب الوثيقة فإن المكتب الشريف للفوسفاط يبقى المؤسسة المفضلة لطالبي الشغل متبوعة بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الوطني للماء والكهرباء.

* ليكونوميست:

- بعد توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم بنسبة +2,5 بالمائة -2,5 بالمائة، عوض +0,3 بالمائة -0,3 بالمائة، يستعد مكتب الصرف لنشر مذكرة حول آليات التغطية. وقد تم عقد اجتماع أمس الثلاثاء بين مكتب الصرف وتجمع مهنيي الأبناك بالمغرب حول آخر التعديلات.

- الإسمنت: مستويات السوق الأدنى منذ عشر سنوات. فقد بلغ الاستهلاك بالكاد 13.8 مليون طن خلال سنة 2017، بتراجع بلغت نسبته 2.54 في المئة. المهنيون يفتقدون للرؤية، وليس هناك أي ردة فعل للحكومة رغم الوضع المقلق.

* لوبينيون:

- رسميا .. تشكيل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية اليوم. وستسهر هذه اللجنة، التي تعد هيئة مستقلة ذات طابع تقني، على احترام قواعد تنظيم الصفقات العمومية. كما ستحرص على التطبيق الصحيح للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات والطلبيات العمومية.

- حقق مشروع التوأمة المؤسساتية المغرب- الاتحاد الأوروبي " دعم مجلس النواب" نتائج مهمة منها على الخصوص إنجاز 64 مهمة وإصدار خمسة دلائل في مجال تعزيز القدرات الإدارية لمجلس النواب. ووفق حصيلة مشروع التوأمة التي قدمها بالرباط خلال ندوة اختتام هذا المشروع، الكاتب العام لمجلس النواب نجيب الخدي، فإن من بين نتائج هذه التوأمة إنجاز 3 دراسات مقارنة حول منهجيات عمل اللجان في مجال المراقبة وصياغة القوانين وتدبير ميزانية وتعبئة 50 خبيرا دوليا لانجاز المهام طيلة مدة المشروع (من الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس العموم البريطاني ومجلس النواب البلجيكي والبرلمان اليوناني)، ووضع 60 تقريرا وتنظيم منتدى إقليمي حول مشاركة المرأة في العمل البرلماني وإنتاج أربعة أدوات تدبيرية.

* ليبيراسيون:

- أبرزت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، أن حصيلة اتفاقيات التبادل الحر المبرمة مع مختلف الشركاء التجاريين كانت "جيدة" وساهمت في الرفع من وتيرة الصادرات. وأوضحت السيدة الدرهم، في معرض ردها على سؤال شفوي حول "تقييم اتفاقيات التبادل الحر" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن هذه الاتفاقيات ساهمت في الرفع من وتيرة الصادرات التي بلغت خلال العشر سنوات الأخيرة معدل نمو ناهز 16,4 بالمئة مع الولايات المتحدة، و13 في المئة في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و16 في المئة في إطار اتفاقية أكادير.

- كشفت الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك أن معدل الاستهلاك السنوي الفردي من البيض سجل ارتفاعا ملحوظا، حيث انتقل الاستهلاك من 138 بيضة للفرد سنة 2010 إلى 180 بيضة للفرد سنة 2017. وأوضحت معطيات أولية للجمعية، بمناسبة اليوم الوطني للبيض، أنه تم تأمين الطلب على بيض للاستهلاك بالمملكة من خلال إنتاج 5.5 مليار وحدة سنة 2017. وضم قطاع إنتاج بيض الاستهلاك سنة 2017، ثلاث محاضن تنتج سنويا حوالي 14 مليون كتكوت (صنف البيض)، و252 ضيعة مرخصة لإنتاج بيض الاستهلاك، وخمسة مراكز مرخصة لتلفيف البيض، وثلاث وحدات لتحويل البيض، فيما بلغ مجموع الاستثمارات في قطاع إنتاج بيض الاستهلاك 3،25 مليار درهم برقم معاملات يقدر ب 6،75 مليار درهم.

* البيان:

- قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، إن السنة الحالية كانت "استثنائية" من حيث حجم الثلوج التي تساقطت بالمملكة، مما تسبب في إغلاق حوالي 5 آلاف كلم من الطرق الوطنية والجهوية الإقليمية. وأبرز السيد اعمارة، في معرض رده على سؤال شفوي جول موضوع "التدابير المتخذة لفك العزلة عن المناطق المحاصرة بالثلوج" تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أنه تم التعامل مع هذا الوضع من خلال تعبئة 956 آلية، منها 117 آلية خاصة بإزاحة الثلوج موزعة على جميع المصالح الخارجية. وأوضح أن الفرق التابعة لوزارتي التجهيز والداخلية وكافة المنتخبين ساهموا في إيجاد حل لهذا المشكل، مسجلا أنه سنويا يتم اتخاذ مجموعة من التدابير لفك العزلة عن المناطق المحاصرة بالثلوج.