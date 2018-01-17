عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف الصادرة، اليوم الأربعاء بأروبا الغربية بمواضيع مختلفة، من ضمنها الاستراتيجية الجديدة لتقليص استعمال البلاستيك في الاتحاد الأوروبي والوضع في كطالونيا و بتصريحات قيادي أحزاب إيطالية بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وفي بلجيكا، علقت الصحف على الاستراتيجية الجديدة لتقليص استعمال البلاستيك ذو الاستعمال الواحد داخل الاتحاد الأوروبي، إذ سلطت (لوسوار) الضوء على استراتيجية الاتحاد الأوروبي الرامية إلى جعل التدوير تلقائيا للبلاستيك، في أفق جعل البلاستيك المخصص للتغليف قابلا للتدوير في 2030.

وتحت عنوان " استراتيجية ' البلاستيك النظيف ' للاتحاد الأوروبي ستخلق 200 ألف منصب شغل "، أشارت (ليكو) إلى أن قدرات العزل والتدوير ستتضاعف أربع مرات بفضل هذه الاستراتيجية، وهو ما سيسمح بخلق 200 ألف منصب شغل حسب تقديرات المفوضية الأوروبية.

من جانبها، اهتمت (لاليبر بلجيك) بالتحديات الكبرى بالنسبة لبورصة بلجيكا خلال هذه السنة وخاصة البريكزيت والذي يمكن أن تكون لديه آثار إيجابية وسلبية في آن واحد ".

وقالت إن بلجيكا يمكن أن تشكل قبلة للشركات التي ستغادر بريطانيا سيجعلها تتميز عن باقي بلدان الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنه وب 75 في المائة من حصة السوق، فإن أنشطة الوسطاء البريطانيين كبيرة في بورصة بروكسل بالإضافة إلى أن هذه المعاملات تتركز أساسا على الأسهم الكبرى.

وفي إسبانيا، أكدت الصحف على الميثاق بين التشكيلتين الانفصاليتين، جميعا من أجل كاتالونيا واليسار الجمهوري الكاتلاني، والذي تم التوقيع عليه عشية الدورة الافتتاحية للبرلمان الجديد للإقليم.

وكتبت (إل باييس) أنه بموجب هذا الميثاق، سيتم تنصيب مرشح جميعا من أجل كاتالونيا لرئاسة الإقليم، الرئيس السابق كارلس بيغديمونت الذي يوجد حاليا في بلجيكا للهروب من العدالة الإسبانية، من جديد بدعم من اليسار الجمهوري الكتلاني على الرغم من عدم حضوره الفعلي بالبرلمان وهو ما يتعارض مع القانون.

بالمقابل، تضيف الجريدة، سيظفر مرشح اليسار الجمهوري الكتالاني روجي طورينت برئاسة البرلمان، مشيرة إلى أنه إذا ما تأكد هذا السيناريو فإن ذلك يعني أن لا شيء سيتغير منذ حل البرلمان السابق الذي كان تحت سيطرة الانفصاليين.

من جانبها، ذكرت (إل موندو) أن بيغديمونت واثق من تنصيبه " عن بعد "، في حين أن " اليسار الجمهوري الكتلاني لا يعتبر الاتفاق نهائيا بين الطرفين ".

وتحت عنوان ميثاق جميعا من أجل كاتالونيا واليسار الجمهوري الكتلاني : بيغديمونت رئيسا والمتطرف روجي طورينت رئيسا للبرلمان " كتبت (لاراثون) أنه في حال فشل هذا السيناريو، وضع الانفصاليون خطة بديلة تتعلق باختيار رئيس جديد للإقليم وانتخاب بيغديمونت كنائب أوروبي حتى يظل في بروكسل.

و اهتمت الصحف السويسرية بخطوات اليمين الشعبوي السويسري للحد من هجرة المواطنين الأوروبيين إلى سويسرا و بالصراعات الداخلية التي تشهدها بعض الاحزاب.

وكتبت "لوتون" أن رئيس حزب الشعب السويسري ألبرت روستي يقدم نظرة قاتمة عن سويسرا بسبب موجة كبيرة من الهجرة، مضيفة ان "اعادة التفاوض حول حرية تنقل الاشخاص، التي يطالب بها الشعبويون، قد قوبلت بالرفض من قبل الاتحاد الاوروبي".

ووصفت صحيفة (فانت كاتر اور) ب"المتشددة " المبادرة الجديدة التي كشف عنها حزب الشعب من أجل استعادة التحكم في الهجرة الأوروبية، مشيرة إلى أن هذا الحزب يهاجم الآن الاتفاقيات الثنائية مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة أن اليمين الشعبوي يريد أن يستخدم نصه في حملة الانتخابات الفيدرالية في خريف عام 2019.

وتوقفت يومية "تريبيون دو جنيف" عند الصراعات الداخلية التي تنخر بعض الاحزاب المتطرفة في سويسرا تحت عنوان "حرب الأخوة بين الشعبويين".

وعلقت اليومية على وجه الخصوص على قرار باسكال سبولر ورونالد زاشارياس مغادرة الحركة المواطنة لجنيف للانضمام الى الحزب الجديد "جنيف اون مارش" .

و أولت الصحف الالمانية اهتمامها لموضوع اللجوء في ضوء إعلان وزير الداخلية الألماني عن تراجع عدد طلبات اللجوء الجديدة في ألمانيا إلى نحو 186 ألف طلب سنة 2017.

واعتبرت صحيفة "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" أن النقاش الدائر حول الحد الأعلى لعدد اللاجئين من قبل الحزب المسيحي الاجتماعي، جعل أي عدد من اللاجئين أقل من 200 الف، يعتبر بالفعل منخفضا.

و نقلت اليومية عن وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزير قوله أنه تم التغلب على أزمة العدد الكبير جدا من اللاجئين المسجل سنتي 2015 و 2016 ، مشيرة الى أن 186،644 من طالبي اللجوء المسجل سنة 2017 كان سيعتبر قبل أربع سنوات "مرتفعا للغاية".

وأكدت صحيفة "دي فيلت" أن ألمانيا لن تشهد سنة واحدة، حيث يبلغ عدد المهاجرين فيها 28 ألفا فقط مثل عام 2008 "لانه من ناحية، نعيش في عصر هجرة عالمية في اتجاه أوروبا، ومن ناحية أخرى، في مجتمع يعاني من الشيخوخة ويحتاج الى عمال مهرة".

وكتبت صحيفة "فيستفليشن ناخريشتن" أن تسجيل أزيد من 186 ألف طالب لجوء في العام الماضي، في ضوء ذروة أزمة اللاجئين، يعني: "أن الزمن الذي كان فيه الآلاف من اللاجئين قادرين على القدوم إلى البلاد دون تسجيل ومراقبة قد ولى"، مضيفة أن القلق من أن ألمانيا معرضة بشكل دائم لهجرة بهذا الحجم لا أساس له.

وحسب اليومية فانه من غير المحتمل حدوث موجة ثانية من اللاجئين بهذا الحجم، مبرزة أن الاتحاد الأوروبي مستعد بشكل أفضل لحالات استثنائية وخلصت الى أن وضع الأزمة قد انتهى.

وترى صحيفة "براونشفيغر تسايتونغ" أن الأرقام المعلن عنها أقل من السقف الذي وضعته مباحثات تشكيل الحكومة بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي والمحدد ما بين 180 الف و220 الف لاجئ في السنة، مشيرة الى انه لا يمكن التنبؤ بأن أعداد اللاجئين سوف تستمر في الانخفاض بدلا من الزيادة.

في إيطاليا ، ركزت الصحف على تصريحات مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية بشأن الوضع السياسي في إيطاليا ومقتل ثلاث عمال اختناقا بمواد سامة بميلانو.

و كتبت صحيفة (لاريبوبليكا) أن مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بيير موسكوفيتشي أكد أن الوضع في إيطاليا في ضوء الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 4 مارس القادم، من ضمن "المخاطر السياسية" التي تلوح في الأفق الأوروبي خلال السنة الجارية بسبب وجود أحزاب مناهضة للاتحاد الأوروبي، إذ لم يخف بعض قادتها تأييدهم للانسحاب من الاتحاد.

ونقلت اليومية عن المفوض الأوروبي قوله، في تصريح للصحافة بباريس إن "ايطاليا تحضر لخوض انتخابات يصعب التكهن بنتائجها"، متسائلا عن "الأغلبية التي ستفرزها صناديق الاقتراع و برنامجها والتزامها الأوروبي؟"

وذكرت صحيفة (لاستامبا) أن المواقف "المتطرفة والمناهضة لأوروبا" تعيق حشد الدعم في عاصمة الاتحاد الأوروبي، حسب المسؤول الأوروبي.

ومن ضمن هذه المواقف، حسب اليومية، تصريحات القيادي في حركة خمس نجوم الإيطالية (المعارضة)، ومرشحها لرئاسة الحكومة في الانتخابات المقبلة، لويجى دى مايو، التي قال فيها إنه سيصوت لصالح خروج إيطاليا من الاتحاد الأوروبي في حال تنظيم استفتاء.

وتطرقت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) إلى وفاة ثلاثة عمال أمس الثلاثاء اختناقا بمواد سامة في مصنع لإنتاج الصلب بميلانو (شمال)، موضحة أن الضحايا قضوا نتيجة استنشاق غاز يحتوي على مواد سامة عديمة الرائحة انبعثت عند تنظيفهم لفرن لتسخين الصلب في الطابق الأرضي للمصنع .

وأشارت إلى أنه تم انه تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث و نوعية المواد السامة التي استنشقها هؤلاء العمال لتفادي تكرار وقوع مثل هذه الحوادث في بريطانيا، اهتمت الصحف برد أنقرة على حرس الحدود الذي ترغب واشنطن في تشكيله بسوريا بمعية مقاتلين أكراد.

وأكدت صحيفة (الإندبندنت) أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينظر بعين السخط للحرس الحدودي الذي ترغب واشنطن في تشكيله بدعم من المقاتلين الأكراد والقوات سوريا الديمقراطية لمنع عودة الجهاديين المنتمين لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وأشارت اليومية إلى أن أردوغان وعد بالقضاء على أعشاش الإ رهابيين" في المناطق الواقعة شمال سوريا التي تسيطر عليها مجموعات كردية و تعتبرها أنقرة "إرهابية".

وأضافت أن أنقرة تتهم واشنطن ب"اللعب بالنار" ، إذ سيتشكل هذا الحرس الحدودي من 30 الف مقاتل نصفهم ينتمون للقوات سوريا الديمقراطية والباقين مجندين جدد ، حسب الصحيفة .