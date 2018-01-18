قراءة في مضامين أبرز الصحف بأمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية، على الخصوص، بتحقيق المدعي الخاص روبرت مولر، الذي عينته وزارة العدل الأمريكية للتحقيق في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية لسنة 2016، وبالحالة الصحية للرئيس دونالد ترامب، وكذا بالعلاقات التجارية البنمية الصينية، وبتفاؤل كندا بشأن نجاح مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

فبالولايات المتحدة كتبت صحيفة "ذ هيل" أن طبيب البيت الأبيض روني جاكسون صرح، في مؤتمر صحفي، أن الرئيس دونالد ترامب يتمتع "بصحة ممتازة"، ولا يعاني من أي مشاكل في الإدراك، وأوصاه باعتماد نظام غذائي يقوم على "كمية أقل من الدهون".

ونقلت عن جاكسون قوله إن "كل البيانات تشير إلى أن الرئيس بصحة جيدة وأنه سيبقى كذلك طيلة مدة ولايته الرئاسية"، وذلك إثر أول زيارة طبية أجراها ترامب منذ وصوله إلى السلطة قبل نحو عام وجاءت نتائجها "ممتازة".

وأشارت الصحيفة إلى أن بيانات الفحص الطبي للرئيس الأمريكي تأتي بعد يوم واحد من نشر كتاب "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، الذي يتساءل فيه مؤلفه حول الصحة النفسية لترامب وحول قدرته على شغل منصب الرئاسة.

وفي موضوع، آخر كتبت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المستشار السابق لدونالد ترامب، ستيف بانون، مثل أمام هيئة قضاة كبرى في إطار تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر في التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لسنة 2016.

وأشارت الصحيفة إلى أنها المرة الأولى التي يستجيب فيها مولر إلى أمر مثول مع عضو مقرب من الرئيس ترامب، مذكرة بأن ستيف بانون أقيل من منصبه في البيت الأبيض في غشت الماضي وتراجعت سمعته في نظر الرئيس الأمريكي بعد نشر الكتاب المثير للجدل "النار والغضب: داخل بيت ترامب الأبيض".

وذكرت اليومية أن المستشار السابق لترامب رفض الرد على اسئلة لجنة من مجلس النواب حول التحقيق في قضية التدخل الروسي، الأمر الذي دفع رؤساء لجنة الاستخبارات إلى إصدار أمر قضائي يفرض على هذا الأخير التعاون.

من جهتها، اهتمت صحيفة "وول ستريت جورنال" بتوقيف وكيل سابق لوكالة الاستخبارات المركزية لحيازته وثائق سرية للغاية، تشمل على الخصوص قائمة من الوكلاء وتقارير الاجتماعات وعناوين الملاجئ السرية.

وأشارت إلى أن جيري تشون شينغ لى (53 عاما)،ن الذي تم القبض علية ليلة الاثنين لدى وصوله الى مطار "جي إف كينيدي" في نيويورك، يواجه تهمة الحيازة غير القانونية لمعلومات تتعلق بالأمن القومي، وهي تهمة تصل عقوبتها حتى 10 سنوات سجنا.

وفي بنما، ذكرت يومية "إل سيغلو'' ان البلد الكاريبي والصين باشرا دراسة الجدوى المشتركة المتعلقة بتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين لتعزيز مبادلاتهما والنهوض بعلاقاتهما التجارية، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بخطوة أولية قبل بدء المفاوضات بشان الاتفاقية في موعد يرجح أن يكون هو منتصف السنة الجارية.

وأوردت الصحيفة أن بدء الدراسة تم رسميا خلال اجتماع عقده وفد بنمي يقوده نائب وزير التجارة الخارجية، نيستور غونزاليز، مع السلطات التجارية في الصين حيث تم الاتفاق على الآلية التي ستعتمدها الفرق التقنية بالبلدين لإنجاز دراسة الجدوى، مشيرة إلى أن الدراسة ستكون مفصلة وستشمل القطاعات ذات الاهتمام المشترك وخطط العمل المستقبلية، وإلى أن "إطار التفاوض على الاتفاقية" سيخضع لنتائجها.

وأضافت أن دراسة الجدوى تندرج في إطار الالتزامات الواردة في مذكرة تفاهم تم توقيعها بين البلدين في نونبر الماضي، خلال زيارة الرئيس البنمي، خوان كارلوس فاريلا، للبلد الآسيوي.

من جهتها، كتبت صحيفة "لاإستريا" تحت عنوان "شبكات التواصل الاجتماعي، تحدي انتخابات 2019" أن المحكمة الانتخابية تنكب حاليا على صياغة "ميثاق الأخلاقيات" الخاص بالانتخابات العامة التي ستشهدها البلاد في الخامس من شهر ماي من السنة المقبلة وستطرحه من أجل التوقيع الطوعي عليه من قبل الأحزاب السياسية، بهدف ضمان السير الجيد لهذه الاستحقاقات وللحملات الانتخابية المرتبطة بها.

وأضافت، في هذا الصدد، أن ضبط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي من قبل الفاعلين السياسيين قبل وخلال هذه الاستحقاقات يبقى أحد التحديات الأساسية التي سيشملها الميثاق، الذي تم اعتماده لأول مرة خلال الانتخابات العامة لسنة 1994.

وفي كندا، كتبت "لا بريس" أن رئيس الوزراء جوستين ترودو متفائل بشأن إمكانية التوصل إلى توافق بين بلاده والولايات المتحدة والمكسيك بشأن تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، خدمة لمصلحة البلدان الشريكة الثلاثة.

واشارت الصحيفة إلى أن ترودو يرى أن هناك فرصا جيدة لتوصل المفاوضات إلى حل "رابح-رابح" للبلدان الثلاثة، على الرغم من الإشارات المتناقضة من الولايات المتحدة التي توحي غالبا بأن اتفاقية "نافتا" محكوم عليها بالانتهاء.

من جهتها، ذكرت "لو دروا" أن المركز الكندي للسياسات البديلة لا يعتقد أن حكومة أوتاوا لا تصر، في طاولة المفاوضات بشأن "نافتا"، على الحفاظ على آلية تسوية النزاعات التي تسمح للشركات بمقاضاة الحكومة، في حين أن هذه الآلية قد تكون كلفت دافعي الضرائب الكنديين حوالي 314 مليون دولار حتى الآن.

وفي موضوع آخر، أوردت ""لو سولاي" أن وزراء خارجية نحو عشرين بلدا عقدوا اجتماعا أمس الثلاثاء في فانكوفر لمناقشة التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية، أجمعوا خلاله على أن العقوبات المتعددة المفروضة على بيونغ يانغ ينبغي أن تطبق بكيفية صارمة.