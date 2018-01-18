عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس ..

*الصباح:

- اتهم برلمانيون من الأغلبية والمعارضة، في لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، أول أمس، بعض رجال السلطة بالتلاعب في ملفات صندوق التماسك الاجتماعي، الذي خصصت له ميزانية ضخمة تبلغ 15 مليار درهم، الذي يهم برنامج "تيسير" للدعم المدرسي ونظام المساعدة الطبية "راميد" وبرنامج "مليون محفظة" ودعم الأرامل، لوجود تمييز في التعامل مع الملفات جراء اجتهاد البعض في وضع عراقيل إدارية.

- بادرت العديد من الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين إلى طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في مآل المخطط التنموي، الذي سبق أن وضعته الحكومة، عند إغلاق مناجم الفحم قبل سنوات. وعلمت الجريدة أن المبادرة جاءت من فرق العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والاستقلال والاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد الاحتجاجات التي شهدها إقليم جرادة.

*رسالة الأمة:

- بعد رصد تقرير للمجلس الأعلى للحسابات مجموعة من الاختلالات التي تعتري "صندوق التماسك الاجتماعي" والبرامج الممولة من طرفه، ردت وزارة الداخلية على الملاحظات والتوصيات الواردة في التقرير، والمرتبطة أساسا بالبرامج الاجتماعية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، من قبيل "نظام المساعدة الطبية، المعروف اختصارا ب"راميد" وبرنامج "توزيع مليون محفظة". وأكد نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أن مدة معالجة الطلبات المودعة للاستفادة من "راميد" عرفت تحسنا متواصلا لينخفض عن السقف المحدد ابتداء من 2016.

- وجه المستشار البرلماني عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، محمد عدال، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير العدل، أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، حول موضوع "الأطفال المحرومون من الوثائق وغير المعترف بهم". وأشار عدال إلى أن هناك عددا من الأطفال بدون عقود ازدياد، لا يتوفرون على أي وثيقة إثبات هويتهم، متسائلا عن الوسائل القانونية التي تمكن هؤلاء الأطفال من التمدرس وإثبات هويتهم.

*بيان اليوم:

- الدكاترة العاملون بوزارة التربية الوطنية يلوحون باعتصام مفتوح أمام مقر الوزارة. وجددت التنسيقية النقابية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية مطالبتها بفتح حوار مستعجل وجدي ومسؤول مع الوزارة على أرضية المذكرة المطلبية، وتفعيل التزاماتها من خلال تغيير إطار كافة دكاترة القطاع إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، أسوة بباقي زملائهم المستفيدين في الدفعتين السابقتين.

- مهدي فقير، الخبير في الاستراتيجية المالية وتدبير المخاطر، يقول إن الأمر لا يتعلق بتعويم الدرهم في هذه المرحلة، بل بالانتقال إلى سعر صرف مرن عوض سعر صرف مثبت؛ والخبير المالي الطيب أعيس، يقول إن هذا النظام يتوخى بالأساس إصلاح منظومة الصرف في المغرب، مضيفا أن المغرب بلغ مرحلة متقدمة في مسار الإصلاح، لكنها تبقى غير متكاملة، لا سيما بعد أن كان الدرهم مرتبطا بسلة من العملات بصرف النظر عن مستوى وقوة الاقتصاد الوطني.

*الأحداث المغربية:

- الداخلية تدافع عن رجالها أمام المحاكم.. فقد سنت وزارة الداخلية مسطرة موحدة للدفاع عن رجال وأعوان السلطة أمام القضاء في مختلف المنازعات التي يعتبرون طرفا فيها، سواء بصفتهم مدعين أو مدعى عليهم، وذلك من خلال تكفل المصالح المركزية للوزارة بانتداب محامين متخصصين، حسب طبيعة الدعوى، وتحمل أعباء الدعاوى القضائية. وحسب دورية صادرة عن وزير الداخلية، فقد تم تكليف الكتابة العامة للوزارة بتدبير المنازعات التي يكون رجال السلطة والأعوان طرفا فيها.

- لأول مرة، سيصبح من حق المتقاضين أمام المحاكم الدفع بعدم دستورية القانون الذي سيطبق على القضايا المعروضة عليها، بعدما صادق مجلس المستشارين، أول أمس الثلاثاء، في جلسة عمومية، وبالإجماع، على مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. المشروع الذي من المنتظر أن يعود إلى مجلس النواب من أجل قراءة ثانية، قبل أن يصدر بالجريدة الرسمية، يهدف إلى تحديد القواعد المنظمة لممارسة الدفع بعدم دستورية قانون أمام مختلف المحاكم.

*أخبار اليوم:

- قرصنة بحوث الدكتوراه والماستر تستنفر عمداء الكليات والشرطة. عادت ظاهرة قرصنة البحوث الجامعية، خصوصا بحوث الماستر والدكتوراه، إلى واجهة النقاش بعدما شرعت مصالح مكافحة الجريمة الإلكترونية في المديرية العامة للشرطة القضائية بالإدارة العامة للأمن الوطني في البحث والتحري، بناء على شكايات من عمداء بعض الكليات تتعلق بسرقة بحوث جامعية في الماستر والدكتوراه. وتزامن تحرك الأمن ومصالح الجامعات مع انتشار مواقع على الفايسبوك تعود لمركز طبع البحوث، تقترح على طلبة الجامعات بحوثا جاهزة، كما تقترح عليهم إعداد بحوث خلال 20 يوما بثمن يختلف حسب نوع البحوث، ومدى توفر المراجع المعتمدة لإنجازها من عدمه.

- مدارس السياقة في هجوم مضاد على إجراءات بوليف. منعطف جديد في مقاومة مهنيي مدارس السياقة للمقتضيات التنظيمية والإدارية الجديدة المتعلقة باجتياز امتحان رخصة السياقة، التي أقرتها كتابة الدولة المكلفة بالنقل. وعدد من المهنيين أكدوا وجود توجه عام للوقوف في وجه هذا الإصلاح، حيث شرعت تنسيقيات المهنيين في جمع توقيعات أرباب المدارس للوقوف في وجه هذه الإجراءات، خصوصا بعد تأخر فتح النظام المعلوماتي الخاص بحجز مواعيد اجتياز الامتحانات. ونجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، ينفي أن يكون كل المهنيين قد وقعوا على هذه العريضة، ويؤكد أن لديه تكذيبات رسمية لعدد من أصحاب المدارس في مدن مختلفة يؤكدون عدم توقيعهم على العريضة. وأضاف أنه تم تسجيل تجاوزات من طرف مهنيين وموظفين بعدد من المدن، والوزارة ستعمل على وقفها.

*المساء :

- جزارون يتحايلون على عملية ترقيم الماشية. أفادت مصادر مطلعة بأن اختلالات شابت عملية تجهيز اللحوم بمجموعة من المجازر الجماعية، منذ دخول القرار الصادر عن وزير الفلاحة والصيد البحري حيز التنفيذ شهر دجنبر من العام الماضي، بضرورة توفر جميع المواشي التي تدخل المجازر على الترقيم والوثائق التي تثبت هويتها. وأوضحت المصادر أن بعض المربين يعمدون إلى ترقيم الحيوانات أمام أبواب المجازر لتوفير الشرط القانوني، في الوقت الذي ينبغي فيه أن تتم هذه العملية داخل المزارع الخاصة بتربيتها من أجل إدخالها في الحاسوب الذي يتضمن نظام المراقبة الإلكترونية الخاص بالمواشي، وذلك في إطار جهود مكتب السلامة الصحية لترقيم المواشي من أجل محاصرة أي مرض في حال وقوعه.

- أوجار يرفض إخراج عقوبات الكراهية والميز العنصري من القانون الجنائي. رفضت حكومة سعد الدين العثماني مقترح قانون تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من أجل زجر الممارسات المتعلقة بكراهية الأجانب والميز العنصري، والتي تم تضمينها في مقترح قانون يحمل عقوبات تصل إلى ثلاث سنوات حبسا، مع تشديدها بالنسبة للأحزاب التي تقوم بالتحريض على السلوكات العنصرية. ومقترح القانون، الذي فتح بشأنه النقاش أول أمس بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، قوبل بالرفض من طرف محمد أوجار، وزير العدل، الذي أكد أنه ليست هناك حاجة إلى وضع قانون خارج القانون الجنائي.

*الاتحاد الاشتراكي:

- استقبل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، أنطوني سميث، الذي ثمن مستوى الشراكة بين مجلس النواب ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، معتبرا أن التعاون بين الجانبين جد مهم بالنسبة للمؤسسة وبالنسبة لمجلس العموم البريطاني. وأعرب عن تطلعه لمواصلة التعاون مع مجلس النواب بعدما سجل الحصيلة الإيجابية لمشروع التوأمة المؤسساتية الممول من الاتحاد الأوروبي للفترة 2016-2018، والذي كان مجلس العموم البريطاني عبر هذه المؤسسة أحد الأطراف المشاركة فيه.

- "جي بي مورغان": تأثير التعويم الجزئي سيكون محدودا وانخفاض قيمة الدرهم لن يتعدى 7 بالمئة. أبرز تقرير تحليلي أنجزه البنك الأمريكي "جي بي مورغان" أن انخراط المغرب في مسلسل تعويم العملة المحلية، هو مجرد خطوة متواضعة في الاتجاه نحو زيادة مرونة سعر الصرف، مؤكدا أن تأثيره على الاقتصاد سيكون محدودا في هذه المرحلة. وتوقع خبراء البنك الأمريكي ألا يتعدى انخفاض قيمة الدرهم 7 بالمئة مقارنة مع باقي سلة العملات خلال ال12 شهرا القادمة.

*العلم:

- زيادات صاروخية في أسعار المحروقات بعد يومين من بداية تعويم الدرهم. يصبح المغاربة ويمسون هذه الأيام على زيادات مهولة في أثمان المحروقات، حيث سجل في كثير من محطات الوقود بالعاصمة الرباط زيادة قدرت تقريبا ب10 بالمئة، إذ انتقل ثمن الغازوال من 9.62 درهم إلى 9.87 درهم، فيما انتقل سعر البنزين من 10.75 درهم إلى 11.11 درهم. ومصادر عليمة من الجامعة الوطنية لأرباب محطات الوقود تؤكد أن الضحية الأولى والأخيرة هو المستهلك، وأن نسبة الأسعار تحددها الشركات الموزعة، وتقترح أثمنة توصي بها المحطات والتي في الغالب الأعم تتبع الثمن المقترح من طرف الموزع، وأنه لا دخل للمحطات في تحديد الأسعار.

- ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يوم الثلاثاء، مقترح قانون ضد الميز العنصري وكراهية الأجانب، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. ويرمي هذا المقترح إلى حظر جميع أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو اللون أو الدين أو اللغة، خاصة في ما يتعلق بحقوق المهاجرين والأجانب المقيمين بالمغرب بما يضمن تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا كما هي متعارف عليها دوليا. وتفاعلت الحكومة، في شخص وزير العدل، مع هذا المقترح على أساس أن يتم تضمينه في إطار مشروع القانون الجنائي المزمع إحالته على مجلس النواب.

*لوماتان:

- دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى خوض إضراب وطني في 20 فبراير المقبل، معربة عن إدانتها لوقف الحوار الاجتماعي، والتراخي في تنفيذ الاتفاق الموقع في 13 أكتوبر 2017. كما استنكرت النقابة تأخر رئيس الحكومة في استئناف الحوار الاجتماعي، وكذا محاولة إرساء نظام التوظيف عن طريق التعاقد على مستوى التعليم العالي.

- يستعد البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية لمواكبة وزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل في عصرنة وتعزيز سوق الدين العمومي والخاص بالدرهم. ولهذا الغرض، أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية طلب إبداء الاهتمام لانتقاء مستشارين (خبير دولي) متخصصين في تطوير الأسواق المالية والإشراف عليها من أجل القيام بمهمتين. تتمثل الأولى في مواكبة وزارة الاقتصاد والمالية في إصلاح الإطار التنظيمي للسوق الأولية والثانوية. فيما تشمل الثانية دعم الهيئة المغربية لسوق الرساميل في تحسين ودعم أسواق الدين، لا سيما من خلال تحيين الإطار التنظيمي ومراقبة آليات الدين في المغرب.

*أوجوردوي لوماروك:

- الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب تقدم توضيحات بشأن قرار القضاء المتعلق بحادث الرشق بالحجارة على مستوى محور الدار البيضاء-الرباط. وفي هذا الصدد، أبرزت الشركة أنها أخذت علما بالحكم الابتدائي. وأضافت أنه "سيتم اتخاذ خطوات قانونية أخرى لدى الهيئات المختصة لتقديم جميع الحجج القانونية للدفاع عن حقوقها".

- أعلنت مديرة بورصة لشبونة للسياحة، فاطمة فيلا مايور، أن المغرب سيكون ضيف شرف الدورة ال30 لهذا المعرض التي ستنظم من 28 فبراير إلى 4 مارس المقبلين. وقالت السيدة فيلا مايور، في حديث خصت به مجلة (توريسفر) لشهر يناير، أن اختيار المغرب أملته الدينامية الكبيرة التي أبان عنها المغرب على الدوام في دورات بورصة لشبونة للسياحة التي شارك فيها، ليس فقط خلال الفترة المخصصة للمهنيين ولكن أيضا تلك التي همت الجمهور العريض.

*ليكونوميست:

- تعميم إعلان وأداء الضريبة ليشمل الأشخاص الذاتيين. ويطبق هذا التدبير، المنصوص عليه في القانون المالي 2018، على دافعي الضرائب الذين لديهم عائدات أخرى غير المهنية. ويتعين على الأشخاص المعنيين التوجه إلى مكتب الاستقبال التابع للمديرية الإقليمية للضرائب التي ينتمون إليها، لطلب رقم الولوج أو الاتصال بالمركز الإعلامي.

- ضرائب محلية: الإعفاء من الغرامات. قررت الحكومة التخلي عن الرسوم الإضافية والغرامات ورسوم تحصيل الضرائب المحلية. وهو إجراء يأتي ليكمل خطة مماثلة متعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية المنصوص عليها في قانون المالية. والتدبير الجديد شكل موضوع قانون منفصل نشر في الجريدة الرسمية. ويشمل هذا الإعفاء الغرامات والرسوم الإضافية ورسوم تحصيل ديون الجماعات المحلية، المترتبة قبل 1 يناير 2016، والتي لم يتم سدادها إلى غاية 31 دجنبر 2017.

*لوبينيون:

- قال والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي، إنه جرى تسطير برنامج عمل استعجالي خاص بإقليم جرادة، يضع المواطن في صلب كل الاهتمامات. وأوضح السيد الجامعي، خلال دورة استثنائية لمجلس جهة الشرق خصصت لمناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم جرادة، أن هذا البرنامج، الذي يتضمن حلولا آنية ومستعجلة، يأتي في إطار التفاعل الإيجابي والمسؤول مع التطلعات الملحة لساكنة الإقليم، لافتا إلى أنه ثمة تدابير أخرى تتطلب وضع استراتيجية على المدى المتوسط والبعيد لإيجاد بديل اقتصادي ناجع وتأهيل المجال الترابي.

- قال وزير العدل السيد محمد أوجار، إنه تم على صعيد مراكز الحدود استخلاص مبالغ الإكراهات البدنية بما يناهز 4 ملايين و189 ألف درهم، وذلك منذ صدور المنشور المشترك بين وزارات العدل والداخلية والاقتصاد والمالية في 29 أبريل 2009 وإلى غاية نونبر الماضي. وأبرز السيد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "إشكالية مذكرات البحث الصادرة بشأن استيفاء الغرامات" تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار"، أنه بعد استخلاص المبالغ تم السماح للموقوفين بمواصلة رحلاتهم بعدما تم إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حقهم.

*ليبيراسيون:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،،عبد الكريم بنعتيق، على أهمية إقامة شراكات تسمح لأطفال المغاربة المقيمين بالخارج بالولوج إلى المدارس المغربية، مشيرا إلى أن وزارته تظل منفتحة على كل الإجراءات والمبادرات الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. وبذل المغرب، سنة 2013، جهودا جبارة لتسهيل اندماجهم في النظام التعليمي، والتسجيل بمختلف المدارس التابعة لأكاديميات المملكة ومراكز التكوين المهني.

- أكدت رقية الدرهم، كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، أن المغرب أضحى أول مصدر للأسمدة إلى أثيوبيا، مشيرة إلى أن 98 في المئة من صادرات المغرب لهذا البلد، والتي بلغت قيمتها 754 مليون درهم، تتشكل من الأسمدة. وأبرزت الدرهم، خلال اجتماع عمل مع وزير المقاولات العمومية الاثيوبية، جيرما أمونت، الاهتمام الخاص الذي يوليه المغرب تحت القيادة النيرة لجلالة الملك محمد السادس، لتعزيز التعاون جنوب-جنوب مع البلدان الافريقية عامة وللشراكة الاقتصادية والتجارية مع أثيوبيا على وجه الخصوص.

*البيان:

- استقبل الملك فيليبي السادس، عاهل إسبانيا، يوم الإثنين، رئيسة الجمعية الكانارية لضحايا الإرهاب (آكافيت) لوسيا خيمينيز، التي أطلعته على الاعتداءات التي ارتكبتها البوليساريو في الصحراء خلال الحقبة الاستعمارية وحول وضعية ضحايا هاته الاعتداءات الذين لم يحصلوا على مساعدات منذ تلك الفترة. واستقبل العاهل الإسباني السيدة خيمينيز على هامش حفل تسليم جائزة الحقوق الإنسانية آدولفو سواريس، والتي تمنحها المؤسسة الإسبانية لضحايا الإرهاب.

- زارت كاتبة الدولة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، يوم الثلاثاء، ورش أشغال الشطر الأول من مشروع حماية مدينة العيون من الفيضانات، والذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية للمملكة، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الأربعين لانطلاق المسيرة الخضراء. ويشمل هذا المشروع، الذي يتطلب إنجازه كلفة مالية تبلغ حوالي 32 مليون درهم، بناء مجموعة من التجهيزات والمعدات لحماية مدينة العيون من الفيضانات.