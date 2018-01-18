قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بآفاق الاستثمار في تونس، وحرب جبهة التحرير الوطني ضد الوزير الأول في الجزائر، ومستجدات المشهد السياسي، في موريتانيا.

ففي تونس تطرقت صحيفة "الشروق" إلى الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الحكومة يوسف الشاهد والتي من شأنها أن تحفز المستثمرين وتطور منظومة الاستثمار التي تراجعت منذ 2011، معتبرة أن تلك الإجراءات "ستبقى منقوصة ما لم تتفاعل معها الإدارة في كل مستوياتها وخاصة في مستوى المنظومة العقارية والبنكية".

وسجلت الصحيفة ضمن افتتاحيتها، أن الاستثمار ليس مسؤولية الحكومة فقط بل مسؤولية البنوك والفاعلين السياسيين والاجتماعيين المطالبين بخلق مناخ جديد يشجع على الاستثمار ويعيد الأمل والثقة في الإدارة التونسية".

وأبرزت "الصباح" في معرض تناولها لمجريات المؤتمر 16 لمنظمة الأعراف (أرباب العمل) أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن عن برنامج الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، مؤكدا أن البرنامج يقوم على مراجعة منظومة التراخيص بما يتلاءم مع قانون الاستثمار الجديد.

وسجلت الصحيفة أن الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس الحكومة قوبلت باستحسان المشاركين في المؤتمر الذين دعوا إلى المزيد من الإجراءات وخاصة منها المتعلقة بالقضاء على التجارة الموازية والتهريب والتقليد والتي تسببت في تضرر المستثمرين.

ومن جهة أخرى تناولت مجمل الصحف خبر سحب وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لترشحها لولاية ثانية على رأس الاتحاد.

ولاحظت صحيفة "لوتون" من جانبها، أن انعقاد المؤتمر السادس عشر للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، شكل حدثا بارزا سواء بالنسبة للمقاولات أو الشركاء المباشرين أوغير المباشرين لاتحاد أرباب العمل، ومن بينهم على الخصوص الدولة والمركزيات النقابية.

وتطرقت الصحيفة إلى التحديات الكثيرة التي يتعين رفعها والتي تتعلق على الخصوص بتحسين مناخ الأعمال واستعادة التنافسية والحفاظ على المقاولات الوطنية.

واعتبرت صحيفة "لوكوتيديان" من جانبها، أن مؤتمر الاتحاد يأتي في لحظة مفصلية حيث يتعين على الجميع التفريق بين الوضع الراهن للأزمة والإمكانيات الحقيقية للاقتصاد التونسي.

ومن جهة أخرى اعتبرت صحيفة "المغرب" أن التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأخيرة، أثبتت أن "الجماهير حين خرجت، واحتلت الميادين والساحات راهنت على امتلاك الفضاء العمومي وبناء علاقات جديدة معه وتغيير نظرة المواطنين إليه".

ورأت الصحيفة في افتتاحيتها أن احتجاجات الشباب تتجاوز الحقوق المادية، من قبيل المطالبة بالعمل، معتبرة أن الأمر يتعلق "برغبة في انتزاع الاعتراف، ومطالبة الجميع بالإصغاء إلى أصوات الشباب وتمكينهم من مساحات للتعبير عن أنفسهم وتمثيل ذواتهم".

وسجلت صحيفة "الصحافة اليوم" من جهتها، أنه "من الضروري التأكيد على أن الحرية تعني بالضرورة القيام بالواجب والشعور بالمسؤولية تجاه الوطن".

واعتبرت الصحيفة في معرض تعليقها على ترتيب تونس في تقرير دولي حول الحقوق السياسية أنه بالإمكان تحقيق الأفضل "لو لم يحول البعض هامش الحرية إلى انفلات يهدد أمن وسلامة الناس ومن ذلك انتهاج الخطابات السياسية التحريضية الداعية إلى العنف واعتباره وسيلة ضغط".

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها إن "تراجع الديمقراطيات العريقة عن مكانتها السابقة في مؤشرات الدفاع عن الحقوق والحريات المدنية ... ي برز أن الحرية لا معنى لها إذا حل التهديد وعمت الفوضى".

وفي الجزائر، حذرت الصحف من الحرب التي يقودها حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم)، الذي يرأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بشكل صريح وبدون شك بالوكالة، ضد شخص الوزير الأول، أحمد أويحيى، معتبرة أن هذه "الضربات السياسية" سيكون لها تأثير سلبي على عمل الحكومة، التي تواجه أصلا وضعية اقتصادية واجتماعية صعبة بالبلاد. وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، في هذا الصدد، أن إعادة الوزير الأول، أحمد أويحيى، إلى "جادة الصواب" في مناسبات متتالية، حول ملف السيارات أولا، ثم في عمليات الخوصصة في مرة ثانية، وخاصة الطريقة التي تمت بها لا يمكن أن تظل بدون انعكاس على عمل الحكومة.

وقالت إن ذلك سيؤثر عليه سلبا بكل تأكيد، وهو ما بدأ في التجلي مع قرار أويحيى عدم ترؤس افتتاح أشغال الندوة حول الطاقات المتجددة، التي ينظمها منتدى رؤساء المؤسسات اعتبارا من يوم أمس الأربعاء بالجزائر العاصمة، مسجلة أنه كيف ما كانت محاولات إيجاد مبررات لهذا التملص، الذي يصدر، دون شك، عن عمل سياسي، فإن الأمر يتعلق بنشاط للوزير الأول تم إلغاؤه.

وعنونت على صدر صفحتها الأولى "حينما يشل الحزب-الدولة الحكومة"، ملاحظة أن ولد عباس يقف كحارس وحزبه الحاكم، جبهة التحرير الوطني، يتولى السهر على الشأن السياسي "في غياب رئيس الجمهورية، المريض والذي لم يعد يضطلع بالشكل الأمثل بمهامه"

وأشارت إلى أن هذه الحالة مرشحة لكي تتكرر، ما دام ما يعيشه الوزير الأول قد يطول أمده، وأن المعالم التوجيهية التي يتم وضعها أمام مبادراته قد لا تكون مجرد إعادة لجادة الصواب، بقدر ما هي ترجمة لما يشبه بداية عد عكسي، والذي لن يزعج عمل الجهاز التنفيذي فقط، ولكنه قد يتسبب في شل عمله، مشيرة إلى أن ذلك هو أسوأ شيء قد يقع لبلد في وضعية اقتصادية مثيرة للقلق.

من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه في ظل ظروف من هذا القبيل، سيكون من الصعب، إن لم يكن من المستحيل الحكم في أجواء يطبعها الهدوء، علما بأنه كلما طال أمد هذه الوضعية كلما أصبح من الصعب تحملها، متسائلة: كيف يمكن إذن تجاوز هذه الوضعية؟ هل من خلال تعديل حكومي؟.

وأضافت أنه من الواضح أنه ليس هناك بديل آخر، إلا إذا تم القيام بالخيار الأسوأ، ممثلا في الحفاظ على الوضع القائم، مبرزة أن ألسنة السوء لم تتأخر كثيرا في المضاربة حول إعفاء أويحيى الذي قد لا يتأخر، وأن أكثر هذه الألسنة جرأة هي تلك التي تتجرأ على التأكيد بأن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي سيتم تجريده من المهمة التي عين من أجلها في غشت 2017، لفائدة وزير من حكومته، هو يوسف يوسفي، الرجل الذي سبق له أن تولى منصب الوزير الأول بالنيابة عندما تم تكليف عبد المالك سلال، الوزير الأول حينها، مديرا لحملة المرشح عبد العزيز بوتفليقة، الرئيس المنتهية ولايته، والذي كان قد ترشح سنة 2014 لولاية رابعة.

وبالنسبة لصحيفة (الفجر)، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو ما إذا كان الحكم سيمنح لنفسه إمكانية تعيين وزير أول ثالث، وبالتالي حكومة ثالثة، في ظرف زمني قصير، أي في أقل من سنة.

وكشفت أنه إذا حدث ذلك، فإنه سيساهم في المزيد من عدم الاستقرار البادي للعيان إلى الحد الذي يثير معه المخاوف، خاصة مع اقتراب استحقاق انتخابي حاسم، ممثلا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في فصل الربيع من سنة 2019.

ولاحظت الصحيفة، في هذا الصدد، أن الوزير الأول لم يشارك في الدورة الأولى لندوة الانتقال الطاقي، التي ينظمها، منذ يوم أمس الأربعاء، وتستمر على مدى ثلاثة أيام، منتدى رؤساء المؤسسات، وسوناطراك وسونلغاز.

بدورها، كتبت صحيفة (الخبر) أن إلغاء مشاركة الوزير الأول في هذه الندوة يثير العديد من التساؤلات وينبئ بأن أويحيى يبدو وكأنه أخذ مسافة من منتدى رؤساء المؤسسات، الذي شارك في الاجتماع الثاني للثلاثية والذي تكلل بإلغاء ما كان قد تم الاتفاق عليه بين الحكومة والمركزية النقابية الاتحاد العام للعمال الجزائريين والمنتدى.

وذكرت أن إلغاء هذه المشاركة جاء يوم الخميس الماضي على شكل تعليمة رئاسية تنص على عدم فتح رأس مال أو تفويت أسهم أي مقاولة عمومية دون الموافقة المسبقة لرئيس الدولة، مسجلة أن العديد من الملاحظين أولوا هذه التعليمة كإعادة إلى جادة الصواب.

وذكرت صحف أخرى أن قرار الوزير الأول أحمد أويحيى، الذي لن يقول ذلك بشكل علني، بعدم المشاركة في ندوة الانتقال الطاقي، التي كان من المنتظر أن يترأس افتتاح أشغالها، تمثل نوعا من المقاطعة، على اعتبار أن منتدى رؤساء المؤسسات هو أحد منظميها.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بمستجدات المشهد السياسي، ممثلة في اللقاء الذي جمع، أمس الأربعاء، رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، وسيدي محمد ولد محم رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الذي يقود الأغلبية الحاكمة، وذلك تحسبا للاستحقاقات المقبلة. ونقلت الصحف، في هذا الصدد، عن مصادر "خاصة" قولها إن الرئيس ولد عبد العزيز شكل، بعيد لقاءه بولد محم، لجنة عهد إليها تقديم تصور لتفعيل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية أكبر أحزاب الأغلبية بموريتانيا.

وأوضحت أن اللجنة ستعمل على تقديم مقترح لعملية الانتساب للحزب واقتراح الهيئات التي ستقود الفعل السياسي في المرحلة القادمة، بالإضافة لاقتراح من شأنه تطوير عمل الحزب الحاكم وتفعيل هيئاته.

وأضافت الصحف، استنادا للمصادر ذاتها، أن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية تمت خلاله مناقشة جميع الأمور الكفيلة بوضع تصور للمرحلة القادمة.

وتابعت أن رئيس الجمهورية كلف ولد محم وأعضاء لجنته، التي تضم وزراء وأمينا عاما لإحدى الوزارات وعمدة وناشطة سياسية ومدير ديوان الرئيس، بتحضير تصور عام لجميع القضايا والأمور المستقبلية التي تهم الحكومة وذرعها السياسي حزب الاتحاد من اجل الجمهورية، وذللك من أجل التحضير الأمثل والتنسيق الكامل للاستحقاقات المقبلة وجميع تحديات المرحلة القادمة.

وقالت الصحف إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز استدعى، أمس، رئيس الحزب الحاكم مرتين، وأن ولد محم شوهد يدخل القصر الرئاسي في الصباح ثم عاد زوالا أيضا، قبل أن يعلن عن إطلاق هذه اللجنة.

وعلى صعيد آخر، توقفت الصحف عند توديع المنتخب الوطني الموريتاني رسميا بطولة افريقيا للاعبين المحليين (الشان) المقامة في المغرب، وذلك بعد خسارته أمام المنتخب السوداني بهدف يتيم.

وأشارت إلى هذه الخسارة هي الثانية لمنتخب (المرابطون)، بعد ان مني بخسارة ثقيلة في افتتاح البطولة أمام المنتخب المغربي صاحب الأرض والجمهور، مضيفة أنه سيلعب في الجولة الأخيرة من الدور الأول امام منتخب غينيا الذي ودع هو الآخر البطولة رسميا.