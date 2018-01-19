اهتمامات الصحف الاقتصادية الأسبوعية بالمملكة

هسبريس - و.م.ع

ركزت الصحف الاقتصادية الاسبوعية الصادرة اليوم الجمعة اهتماماتها على موضوع إصلاح نظام الصرف عبر توسيع نطاق تقلب الدرهم.

وهكذا أفادت صحيفة (لا في إيكو) في افتتاحية لها أنه على المدى القصير، فإن مرونة الدرهم داخل نطاق صغير في حدود 5 في المائة ليس ثورة ولن يؤثر سوى بشكل محدود على المعيش اليومي للمغاربة، مشيرة إلى أن ما يتعين توضيحه بالمقابل هو أن الامر يتعلق بخطوة اولى صغيرة في إطار مسلسل سيتواصل ما بين 10 و 15 سنة على الأقل والذي قد يسير من دون شك نحو تحرير أكبر للعملة الوطنية.

وأشار كاتب الافتتاحية إلى أنه يتعين كذلك توضيح بأن مخاطر انخفاض قيمة الدرهم وغلاء الأسعار تبقى بالتأكيد حقيقية على المدى الطويل، ولكن ليس حتميا ، مبرزا أن قرار المغرب الشروع في تحرير الدرهم يهدف الى تقوية الاقتصاد وجعله تنافسيا، إلى جانب تقوية العملة لجعلها قادرة على مواجهة الصدمات المستقبلية المحتملة.

وفي السياق ذاته، ذكرت (تشالاناج )، التي ركزت على ضرورة وأهمية التواصل بشأن هذا الموضوع، أن الحكومة ملزمة ببذل وسائل لضمان الاستقرار، خاصة في ظل احتمال حدوث تقلب في معدلات الصرف.

وأوضحت في هذا الصدد أن هناك شبح التضخم المستورد، وارتفاع أسعار الخدمات المستوردة، وكذا ارتفاع التكاليف بالنسبة للأسر التي تتحمل مصاريف الدراسة في الخارج.

وبعد تأكيده على وجود مزايا على مستوى مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، أشار كاتب الافتتاحية بالمقابل إلى أن الضغط على الاحتياطات من العملة الصعبة يمكن تصوره بصورة مشروعة.

أما (فينانس نيوز)، فشددت من جهتها على ضرورة أن تتابع السلطات النقدية منهجها التواصلي، خصوصا في ظل ما يتم تداوله من معطيات على صفحات التواصل الاجتماعي، والتي تضلل المتابع الأقل دراية بالأمور، مؤكدة أن المواطنين لا يزالون يطرحون العديد من الاسئلة حول هذا الإصلاح وأبعاده.

وفي مقال آخر، كتبت الأسبوعية، التي خصصت ملفا كاملا لإصلاح نظام سعر الصرف، أن الانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة أدى إلى نشوء سوق للعملات ما بين البنوك لم يكن موجودا في ظل النظام الثابت، مشيرة إلى أن هذا التقلب الطفيف يسمح للبنوك بالتفاوض فيما بينها على أساس العرض والطلب وأنه يتعين على بنك المغرب فك الارتباط تدريجيا مع هذه السوق.

وفي مقال تحليلي تحت عنوان "مرونة الدرهم: ماذا علينا انتظاره؟"، كتبت (لا في إيكو) أن الانعكاسات الإيجابية أو السلبية للانتقال إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة ستظل محدودة في الوقت الراهن، غير أنه إذا انخفض الدرهم بنسبة 2 في المائة أو 2.5 في المائة وهو الحد الأدنى المسموح به، فإن الفاتورة النسبة للمستوردين الكبار ستكون ثقيلة ولن يكون أمامهم من خيار آخر سوى تحميل التكلفة الإضافية للمستهلك النهائي.

وتساءل كاتب التعليق، الذي أشار إلى أن نجاح إصلاح سعر الصرف يتطلب إصلاحات هيكلية للاقتصاد، عما إذا كان يتعين على الحكومة أن تبدأ بهذه الإصلاحات قبل البدء بتحرير الدرهم.