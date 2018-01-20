قراءة في عناوين صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

خصصت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية أبرز عناوينها لخطر إغلاق الحكومة الأمريكية، وللتأثير المحتمل لإنهاء اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) على الاقتصاد الكندي وكذا للعلاقات البنمية الصينية.

فبالولايات المتحدة، توقفت صحيفة "واشنطن بوست" عند شبح الشلل المالي الذي يتهدد الحكومة الأمريكية، مشيرة إلى أن مجلس النواب أقر مشروع قانون تمويل مؤقت للحفاظ على استمرارية عمل الحكومة، لكن إمكانية تعطل المؤسسات الأمريكية ما زالت تلوح في الأفق بسبب الغموض بشأن فرص الموافقة على المشروع في مجلس الشيوخ.

واشارت الصحيفة إلى أن الديمقراطيين يرون أن مشروع القانون لا يعكس أولوياتهم المتعلقة بالهجرة والانفاق الحكومي وقضايا أخرى، مبرزة أنهم أبدوا استعدادهم لعرقلة إقرار المشروع على مستوى مجلس الشيوخ.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" ان رد فعل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ يعكس "انزعاجهم من تصريحات الرئيس ترامب، ولكن ايضا من غياب تقدم بشأن قانون تمويل أوسع واتفاق حول الهجرة".

وأوضحت الصحيفة أن حظوظ الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ تبقى أقل، رغم تمريره بمجلس النواب بموافقة 230 صوتا مقابل اعتراض 197 صوتا، مشيرة إلى أنه "بات من الواضح جدا أي طرف سيدفع أعلى تكلفة سياسية إذا وجدت الحكومة نفسها في ضائقة مالية بعد عام على تولي ترامب السلطة".

من جهتها، ذكرت "وول ستريت جورنال" أن مشاريع القوانين تحتاج بمجلس الشيوخ إلى 60 صوتا على الأقل لتجاوز على العقبات المسطرية، ما يعطي للديمقراطيين سلطة إفشال القانون، مشيرة إلى أن معظم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ أبدوا استعدادهم لعرقلة المشروع في غياب اتفاق بشأن الهجرة.

وافادت الصحيفة أن الأعضاء الديمقراطيين بمجلس الشيوخ الذين ستم إعادة انتخابهم هذا العام في الولايات التي فاز فيها ترامب سنة 2016 يواجهون ضغوطا خاصة لتجنب الإغلاق، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي يشير فيه الكثيرون إلى أنهم لم يتخذوا قرارا حتى الأن، قال السيناتور جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية انه سيدعم تمرير مشروع القانون المؤقت.

وفي كندا، كتب "لو جورنال دو مونريال" أن وزير المالية، بيل مورنو أقر، كما كان أعلن ذلك بنك كندا، بأن إعادة التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية دفعت الشركات إلى التردد بشأن استثماراتها في البلاد وان المحادثات خلقت نوعا من عدم اليقين لدى المستثمرين.

وأوضحت الصحيفة ان البنك الفدرالي الكندي أشار في توقعاته الاقتصادية الى ان المزيد من الشركات تميل الى الاستثمار في الولايات المتحدة بسبب عدم اليقين حول الاتفاقية وكذا الخفض الجديد للضرائب من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.

من جانبها، كتبت "لابريس" أن شركة صناعة الطائرات الكندية "بومبارديي"، التي لا تزال بصدد وضع اللمسات الأخيرة على شراكتها مع "إيرباص"، اعلنت أنها حققت تقدما "مهما" منذ نهاية دجنبر بهدف إقامة خط لتجميع طائرات "سيريز" في ألاباما، حسب وثيقة تم تقديمها هذا الأسبوع لدى لجنة التجارة الدولية الأمريكية، الذي تحقق في ما إذا كانت طائرات "سيريز" أضرت فعلا بشركة بوينغ الأمريكية.

وذكرت الصحيفة ان إعلان بومبارديي جاء ردا على شكاوى الهيئة الأمريكية، التي تهتم ايضا بالمفاوضات بين بوينغ وشركة ''إمبراير" البرازيلية لصناعة الطائرات لعقد شراكة أو صفقات شراء.

وفي بنما، توقفت صحيفة "لاإستريا" عند الاجتماع الأول رفيع المستوى الذي عقدته الحكومتان البنمية والصينية، بالعاصمة بنما، لبحث عدد من المشاريع المرتبطة بانضمام البلد الكاريبي إلى مبادرة "الحزام والطريق" التي طرحها البلد الآسيوي، والتي تهدف إلى خلق شبكات للتجارة والبنى التحتية تربط بين آسيا بأوروبا وإفريقيا، على الخصوص.

وأشارت اليومية، استنادا إلى بلاغ لوزارة الخارجية البنمية، إلى أن وفدا تقنيا بنميا سيتوجه إلى الصين بعد هذه الزيارة لبحث مجالات التعاون التي ستشملها المشاريع الثنائية، كما سينظم البلدان ندوات حول الفرص التي يتيحها انضمام بنما إلى مبادرة "الحزام والطريق" وكذا انعكاساته الاجتماعية والاقتصادية وكذا مشاريع البنى التحتية التي تشملها المبادرة.

وأبرزت الصحيفة أن "قناة بنما"، والمنطقة الحرة في كولون، والبنى التحتية والجوية والسككية تمثل العناصر الرئيسية التي تقدمها بنما لمبادرة "الحزام والطريق" ومنصات مثالية للشركات الصينية للولوج إلى السوق الأمريكية اللاتينية.

من جهتها، اهتمت يومية "لابرينسا" بقرار الحكومة تعديل مرسوم تم إصداره في منتصف شهر دجنبر الماضي، ينظم التظاهر في منطقة "الشريط الساحلي" للعاصمة البنمية، مشيرة إلى أن المرسوم، بصيغته الحالية، يحضر تنظيم مظاهرات من أي نوع كانت أو الدعوة إليها أو إلقاء خطب بهذا الفضاء الشاسع دون ترخيص مسبق من السلطات.

وأشارت إلى أن المرسوم أثار انتقادات بشبكات التواصل الاجتماعي بشأن مسه بحرية التعبير، مضيفة أن الإعلان عن تعديل هذا النص يأتي بعد أيام من المظاهرة الضخمة التي نظمت بهذا الفضاء والتي خرج خلال نحو عشرة آلاف شخص للتنديد بمظاهر الفساد بالبلاد.