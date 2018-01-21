إطلالة على أبرز الصحف الصادرة بأمريكا الجنوبيّة

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الجنوبية بمواضيع من أبرزها التحقيقات الجارية بخصوص ثروة النقابي الأرجنتيني المعتقل بالأوروغواي، مارسيلو بالسيدو، وتفاعلات العفو عن الرئيس البيروفي الأسبق، ألبرتو فوجيموري، وحادث السيارة التي فقد سائقها التحكم فيها بمحيط شاطئ كوباكابانا البرازيلي الشهير واعتزام الرئيس الأسبق فيرناندو كولر دي ميو الترشح للانتخابات الرئاسية بالبرازيل، وتوقعات الأرصاد الجوية الشيلية خلال العام الجاري، وظاهرة وفيات الأمهات والرضع بكولومبيا.

ففي الأرجنتين، توقفت اليوميات المحلية عند حلول الذكرى السنوية الثالثة لمقتل المدعي العام، ألبرتو نيسمان، و تواصل التحقيقات بخصوص ثروة النقابي الأرجنتيني المعتقل بالأوروغواي، مارسيلو بالسيدو.

و كذا، نقلت يومية "إل دياريو بوبولار" موقف الائتلاف الحاكم "كامبييموس" بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لمقتل المدعي العام، ألبرتو نيسمان، وأوردت تصريحا لأحد أعضاء الائتلاف ذكر فيه أن عملية اغتيال نيسمان "مأساة تذكر بزمن الهذيان و اللامنطق".

وقال خورخى إنريكيث، العضو بالائتلاف، أن حادث اغتيال نيسمان في يناير 2015 "قريب جدا من الزمن الحالي للبلاد، حيث أخذت الأرجنتين السير على درب سيادة القانون على أكمل وجه، واستقلال السلطة القضائية، والانتماء إلى ركب البلدان الديمقراطية".

وقال النائب خورخي للصحيفة "لا نعرف، وربما لن نعرف أبدا، من هم مرتكبو جريمة قتل نيسمان، ولكننا نعلم أن الحادث لم يكن ليحصل لو أن بلادنا لم تنخرط في محاولة مقلقة لمنح الإفلات من العقاب لمن حملتهم العدالة الأرجنتينية مسؤولية تفجير مقر الجمعية اليهودية (أميا)".

من جهتها، أفادت يومية "إل ديا" أن سلسلة جديدة من عمليات البحث و التفتيش تقوم بها سلطات الأورغواي في محاولة لمعرفة أصل الأموال التي وجدت عند مارسيلو بالسيدو، رئيس إحدى النقابات الأرجنتينية، مشيرة إلى أنه تم حتى الآن العثور على 7.5 ملايين دولار بصناديق إيداع الأمانات بمصارف الأورغواي تعود ملكيتها لهذا الناشط النقابي.

وأضافت أن حجز هذه الأموال يعتبر قياسيا في الأوروغواي مرجحة أن تبلغ قيمة الأموال المحجوزة 10 ملايين دولار، مبرزة، استنادا إلى مصادر قضائية، أن هذه الأموال غير مصرح بها، بالإضافة إلى العقارات، والقوارب، والسيارات الفخمة التي يمتلكها بالسيدو في الأوروغواي وممتلكاته بالأرجنتين.

وأشارت الصحيفة إلى أنه للتحقق من فرضية علاقة بالسيدو بالاتجار بالمخدرات، فإن البحث سينصب أيضا حول الذراع اليمنى للنقابي الأرجنتيني، ماوريسيو يبرا، الذي يوجد هو الآخر رهن الاعتقال.

وبالبيرو، خصصت الصحف حيزا هاما من صفحاتها للحديث عن إعلان وزارة العدل إحالة الملف المتعلق بالعفو عن الرئيس البيروفي الأسبق، ألبرتو فوجيموري، لمحكمة الدول الامريكية لحقوق الانسان، و تقديم مشروع قانون حول تطبيق عقوبة الإعدام في حق مغتصبي الأطفال القاصرين. و هكذا، كشفت "لاريبوبليكا" أن وزارة العدل سترسل معلومات إلى محكمة الدول الامريكية لحقوق الانسان بشأن العفو الذي منحه رئيس الجمهورية، بيدرو بابلو كوشينسكي، لفوجيمورى.

اليومية، أشارت استناد إلى بلاغ للوزارة، أن هذه الأخيرة أكدت أنه امتثالا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، فإنها سترسل الملف المتعلق بالعفو عن فوجيموري، إلى هذه المحكمة التي حددت للبيرو يوم 19 من الشهر الجاري كآخر أجل لإرسال الملف.

وأبرزت أنه في بداية الأسبوع الحالي بعثت محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان برسالة إلى وزارة العدل تطلب منها مدها بنسخة من ملف العفو، و ذلك في إطار الجلسة التي ستعقد في 2 فبراير المقبل حيث سيتم الاستماع إلى الطرفين في قضية لا "كانتوتا" و "باريوس ألتوس"، فضلا عن حجج الحكومة التي تؤيد الإفراج عن فوجيموري.

من جانبها، أفادت يومية "إل كوميرسيو" أن عضو الكونغرس موديستو فيغيروا و برلمانيين آخرين من حزب "القوة الشعبية" قدموا مشروع قانون جديد ينص على تطبيق عقوبة الإعدام في البلد الجنوب أمريكي ضد الذين يعتدون جنسيا على أطفال دون سن السابعة من العمر، مشيرة إلى أن المبادرة التشريعية تقترح تعديل المادة 140 من الدستور السياسي للبلاد الذي ينص حاليا على أن عقوبة الإعدام تطبق فقط "على جريمة الخيانة في حالة الحرب وحالة الإرهاب".

وأضافت الصحيفة أن أعضاء الكونغرس، الذين يقفون وراء هذه المبادرة، أيدوا في نونبر الماضي مشروع قانون مماثل كان قد قدمته كارلا شايفر، ينص على إنزال عقوبة الإعدام على أولئك الذين يرتكبون جريمة الاغتصاب متبوعة بالقتل.

وفي البرازيل، استأثر باهتمام الصحف المحلية حادث السيارة التي فقد سائقها التحكم فيها بمحيط شاطئ كوباكابانا الشهير متسببا في إصابة 18 شخصا من ضمنهم رضيع لقي مصرعه لاحقا، واعتزام الرئيس الأسبق فيرناندو كولر دي ميو الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر المقبل، وضحايا الحمى الصفراء بولاية ساو باولو.

وكتبت "أو غلوبو"، استنادا الى الشرطة، أن سائق السيارة التي خرجت عن الطريق ودهست 18 شخصا بشاطئ كوباكابانا الواقع جنوب ري ودي جانيرو، لم يصرح بأنه يعاني من مرضى الصرع خلال الفحص الطبي الذي خضع له قبل تسلم رخصة السياقة.

وأوضحت اليومية أن السائق أكد في استجوابه بعد الحادث أنه يعاني فعلا من هذا المرض العصبي منذ سن ال 12 عاما، مبرزة أنه سيتابع قضائيا في حالة سراح.

وفي شان آخر، تطرقت "جورنال دو برازيل" إلى إعلان الرئيس السابق والسيناتور الحالي، كولر دي ميو اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في أكتوبر 2018، معتبرا أنه يحظى بالأفضلية مقارنة مع بعض المرشحين.

وأوضح الرئيس السابق، الذي قاد البلاد بين 1990 و1992 قبل أن يستقيل عقب مسلسل عزله الذي أطلقه حينها مجلس النواب، أن هذه الأفضلية تشمل تجربته الرئاسية وتأييد الحزب الذي ينتمي إليه (الحزب العمالي المسيحي).

وافادت "أو غلوبو"، استنادا الى السلطات الصحية، بأن عدد الوفيات الناجمة عن الحمى الصفراء بولاية ساو باولو بلغت 36 حالة منذ يناير 2017.

وأوضحت أن 81 حالة إصابة بالحمى الصفراء قد تم التأكد منها، من ضمنها 41 حالة بميريبوراو، مشيرة إلى أن حصيلة سابقة كانت قد أوردت في 12 يناير الجاري إصابة 40 شخصا ووفاة 21 آخرين بسبب هذا الفيروس.

وفي الشيلي، أفردت اليوميات المحلية اهتماماتها لأداء بورصة سانتياغو وتوقعات الأرصاد الجوية لسنة 2018 وسوق العقار.

وأفادت "إل ميركيريو" بأن بورصة سانتياغو قد سجلت أارتفاعا يوميا بمؤشرها الرئيس "إيبسا" الذي يضم أهم الشركات بالبورصة بلغ 0.29 في المائة مراكما بذلك ارتفاعا أسبوعيا ب 2.1 في المائة.

وأوضحت الصحيفة أن أكبر الارتفاعات سجلتها أسهم شركة كوبيك و"سي إم بي سي" فيما بلغ حجم الأسهم المتداولة بالبورصة ما يعادل 224.5 مليون دولار.

وأوردت "لا تيرسيرا" توقع الأرصاد الوطنية الشيلية تسجيل انخفاض إضافي في درجات الحرارة خلال العام الجاري مقارنة مع العام الماضي على الخصوص بفعل ظاهرة "النينيا" التي تتسبب في انخفاض درجة حرارة المحيط الهادي وشواطئ شمال البلاد.

وأوضحت اليومية أن العامل الذي يتحكم في المناخ الشيلي يتعلق وفقا للأرصاد الشيلية بموقع حزام الضغط الجوي المنخفض الذي ينتقل بشكل أكبر نحو الشمال خلال الفترة الشتوية وهو ما يتسبب في تشكل جهة هوائية كحد فاصل بين كتلتين هوائيتين ما بين منطقتي سيرينا وكونسيبسيون شمال سانتياغو.

ووفقا لتوقعات الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، فإن ظاهرة "النينيا" ستتسبب في المزيد من التساقطات بالمرتفعات وشمال البلاد.

اقتصاديا، ذكرت " أولتيماس نوتيسياس"، استنادا إلى غرفة البناء المحلية، أن مبيعات المنازل الجديدة بسانتياغو ارتفعت العام الماضي بأزيد من 16 في المائة مقارنة مع 2016.

وأضافت اليومية أن مبيعات المنازل الجديدة بسانتياغو ارتفعت ب 2.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016، وهو ما يمثل أفضل رقم معاملات على أساس ثلاثة أشهر منذ الربع الأخير من 2015.

وفي كولومبيا، تطرقت اليوميات المحلية لمواضيع من أبرزها وفيات الأمهات والرضع بالبلد الجنوب أمريكي ، وانخفاض أسعار الأدوية، ورد فعل ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في أعقاب اغتيال ثلاثة قادة محليين.

وخصصت "إل تييمبو" افتتاحيتها لمشكل وفيات الأمهات والرضع، موضحة أنه من المستعجل إرساء مخطط للحماية لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضافت اليومية، استنادا لمعطيات نشرتها الهيئة الوطنية للاحصائيات بشأن 2016، أن كولومبيا سجلت 223 الف و78 حالة وفاة، 45 في المائة منها تخص نساء وأطفال حديثي الولادة.

واعتبرت أن حالات الوفاة هذه يمكن تفاديها في حالة إرساء مخطط استعجالي للحماية بالبلاد، مشيرة إلى أن ثلث عدد المواليد البالغ 647 الفا و521 أنجبتهم أمهات تقل أعمارهن عن 19 سنة من ضمنهن 5500 أم تبلغ 14 سنة من العمر فقط.

وأفادت "إل كولومبيانو" بتخفيض أسعار 225 دواء على الخصوص تلك الموجهة لمعالجة السرطان والمضادات الحيوية بقرار من وزارة الصحة.

وذكرت بأن مراقبة أسعار الدواء لم تدخل حيز التنفيذ الا في 2013 بسبب المقاومة التي أبدتها الصناعة الصيدلية التي تخشى من انخفاض رقم معاملاتها.

وسلطت "إل باييس" الضوء على تصريحات تود هاولاند، ممثل المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بكولومبيا بشأن اغتيال ثلاثة قادة محليين.

وأوردت دعوة المسؤول الأممي السلطات الكولومبية، في ختام لقاء مع اللجنة الوطنية لضمان اتفاق السلام، إلى تقييم أمن القادة المحليين بكل جهة وليس بطريقة عامة.

وقال في هذا الصدد إن المفوضية تقترح بهذا الشأن تحليلا للوضع بكل جهة بهدف اتخاذ اجراءات ناجعة ترمي الى حماية القادة المحليين والمدافعين عن حقوق الانسان.