عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين..

* أخبار اليوم:

- برلمان البيجيدي يأخذ رسميا مسافة من قيادة العثماني. التوجه "المعارض" داخل الحزب بسط سيطرته الكاملة على المجلس الوطني، من خلال مكتبه المسير، الذي ضم كلا من عبد العلي حامي الدين، نائبا للرئيس، وعضوية خالد البوقرعي وأمينة ماء العينين وكريمة بوتخيل؛ وعبر رفض المقترح الذي جاءت به القيادة الجديدة للحزب ممثلة في الأمانة العامة لتعديل مسطرة انتخاب المسؤولين المحليين.

- 279 ألفا انقطعوا عن الدراسة في 2017. فقد كشفت دراسة للمجلس الأعلى للتعليم بعنوان "مدرسة العدالة الاجتماعية" يتوقع أن تقدم نتائجها اليوم، أن عدد الذين انقطعوا عن المدرسة، خلال السنة الدراسية 2016-2017، فاق 279 ألف تلميذ وتلميذة، وأكدت أن الانقطاع يبدأ منذ السنة الأولى ابتدائي بنسبة 17 في المئة للإناث.

* المساء:

- إعفاءات تطيح بمسؤولين مركزيين بوزارة الصحة. فقد التحق مدير الصيدلية المركزية بالدار البيضاء برشيد بلائحة مسؤولي قطاع الصحة، الذين تم إعفاؤهم بعد أن تقرر في وقت سابق إعفاء مدير الممتلكات والتجهيزات بالوزارة. ووفق مصادر الجريدة فإن مسلسل الإعفاء مرشح ليعصف بمدراء مركزيين بالوزارة، بعد أن وضعت بعض الأسماء ضمن القائمة السوداء في انتظار الحسم في مصيرها.

- خصاص كبير في مخزون الدم يهدد حياة آلاف المرضى.. بعد التحذيرات المتوالية من عدم كفاية مخزون الدم بالدار البيضاء ومدن أخرى لسد الخصاص وللحالات المستعجلة، التي تكون في حاجة إلى الدم لإجراء عمليات جراحية طارئة، أطلق مجلس جهة الدار البيضاء سطات، بعد أن استشعر خطورة الوضع، حملة للتبرع بين موظفيه، إضافة إلى حملات متنقلة بأحياء شعبية ومناطق معروفة بالدار البيضاء.

* رسالة الأمة:

- أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن قرب عقد اجتماع للأغلبية الحكومية، التي تضم ستة أحزاب (العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحرار، الاتحاد الدستوري، الاتحاد الاشتراكي، الحركة الشعبية والتقدم الاشتراكية). وقال العثماني، أول أمس بسلا، إن "الأغلبية الحكومية ستستأنف بعد أسبوع أو اسبوعين اجتماعاتها"، مضيفا أن "ميثاقها جاهز للتوقيع عليه من طرف الأغلبية".

- طالبت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب بتوسيع العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، حيث اقترحت في تعديلاتها المشتركة على مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلسي النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".

* الأحداث المغربية:

- البنك الدولي يفتحص أبناكا مغربية.... ستخضع ثلاثة أبناك مغربية لافتحاص البنك الدولي ابتداء من شهر مارس القادم، عبر منظومة "غافي" للافتحاص الدولي التابعة للبنك الدولي، والتي تتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرا لها. وحسب مصادر بنكية فإن الافتحاص يدخل ضمن الإجراءات الروتينية التي يقوم بها الصندوق لتتبع سلامة المعطيات الواردة في سجلات أبناك الدول، إما بناء على طلبها الخاص، أو من خلال تقييم مجموعة من الإخباريات التي تصلها حول سلامة التعامل المالي فيها.

- أعلن عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عن مجموعة من المقترحات العملية الأولية لتجاوز المشاكل التي تتخبط فيها عدة قطاعات حيوية من قبيل الصحة والتعليم والتشغيل، خلال كلمة مقتضبة ومختصرة، ألقاها بالمؤتمر الجهوي للحزب، المنعقد بوجدة أول أمس. وبدا أخنوش منشغلا كثيرا بتفاصيل التدبير الحكومي في قطاعات لا يسيرها التجمعيون، بل حلفاؤه بالأغلبية الحكومية.

* الصباح:

- العثماني يرفض التمديد ل 200 موظف كبير.. فقد رفض رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، التمديد لنحو 200 موظف كبير، وصلوا لسن التقاعد، ورغبوا في إطالة عمرهم الإداري، غير أن "فيتو" رئيس الحكومة، عجل بالتحاق هؤلاء الموظفين السامين بجيش المتقاعدين. وسيتم عرض طلبات موظفي الدولة في جميع القطاعات الحكومية، على رئيس الحكومة للموافقة، في حال رغب في التأشير على التمديد، وذلك سنة على الأقل قبل بلوغهم سن التقاعد.

- تعكف وزارة الثقافة والاتصال على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون، حول الأخبار الزائفة، من المنتظر أن يثير جدلا كبيرا. وقالت مصادر مطلعة إنه من المنتظر أن يتسلم محمد الأعرج المسودة النهائية من مشروع القانون للتوقيع عليها، قبل وضعها للمصادقة، مشيرة إلى أنه من المنتظر أن يتضمن مجموعة من المواد والبنود، التي ستحاول بها الحكومة القطع مع الأخبار العارية من الصحة.

* العلم:

- في مقابل توجس المواطنين من الإجراء، أشاد صندوق النقد الدولي بالسياسة الاقتصادية للسلطات المغربية، لكنه حثها على بذل مزيد من الجهود للحد من بطالة الشباب وتنمية حصة القطاع الخاص من الاقتصاد. وفي تقرير أصدره الجمعة، رحب الصندوق بإدخال نظام صرف جديد للدرهم المغربي. معتبرا أن ذلك "سيسمح بتعزيز موقع المغرب في الخارج ويحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات الخارجية".

- من المرتقب أن ترد الحكومة المغربية مع بداية الأسبوع على طلب تشغيل زهاء 10400 عاملة موسمية في حقول الفراولة والفواكه الحمضية بجنوب إسبانيا. وسيحل نهاية الشهر الجاري ممثلون لمنتجي الفواكه الإسبان بالمغرب لانتقاء وإبرام عقود المرشحات المقبولات من خمس مناطق مغربي للعمل الموسمي الذي سينطلق مع بداية شهر مارس المقبل.

* الاتحاد الاشتراكي:

- دعت سفيرة المغرب في تونس، لطيفة أخرباش، أول أمس السبت في العاصمة التونسية، إلى تشجيع انخراط الشباب والنساء في تسيير جمعيات المغاربة بالخارج ودعم ولوجهم إلى الأجهزة القيادية لهذه الجمعيات. وشددت السيدة أخرباش، خلال ندوة حول موضوع "الجمعيات المغربية بالخارج ودورها في تأطير مغاربة العالم"، احتضنتها القنصلية العامة للمملكة بتونس، على أن من شأن تشجيع الشباب والنساء على تسيير هذه الجمعيات أن يساهم في تعزيز أدائها وتقوية إشعاعها ونجاعتها الميدانية.

- قالت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، فاطنة لكحيل، إن أزيد من 57 في المائة من المغاربة يفضلون الملكية المشتركة للعقارات (الشقق) وذلك استنادا إلى دراسة أنجزتها وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وأوضحت السيدة لكحيل في كلمة خلال ندوة علمية حول موضوع "الملكية المشتركة للعقارات المبنية: المجال، المعيش والروابط الاجتماعية" نظمتها الكتابة العامة للمجلس الوطني للإسكان، أنه بناء على هذه الدراسة، وبتشاور فعال مع مهنيي القطاع، عملت الوزارة على بلورة الإطار القانوني اللازم لتقنين السكن في إطار الملكية المشتركة.

* بيان اليوم:

- حزب التقدم والاشتراكية يدعو لتسيير وتدبير ديمقراطيين للعاصمة الاقتصادية.. عبد الواحد سهيل يؤكد أن "تمكين المواطن البيضاوي من الخدمات الأساسية هو ما يناضل من أجله حزب التقدم والاشتراكية"؛ وعبد الإله شيكر يقول إن "حصيلة لجنة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمدينة الدار البيضاء إيجابية"؛ ودليلة الأوديي تقول إن "العطش يتهدد الدار البيضاء التي لازالت تلقي بمياهها العادمة في البحر".

- قالت نزهة الوافي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إن المغرب مطالب اليوم بإلحاح بضرورة إيجاد حلول لإشكالية التفاوت بين الإشعاع والريادة اللذين حققهما دوليا في مجال مكافحة التغير المناخي، وبين طموحات التنمية المستدامة التي تعيقها مشاكل التدهور البيئي ببلادنا.

* لوماتان:

- توصل صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، برسالة من رئيس الولايات المتحدة الامريكية، فخامة السيد دونالد ترامب ، جوابا على الرسالة التي بعث بها إليه جلالته مؤخرا، بشأن موضوع "قرار الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل ونقل سفارتها إليها". وفي رسالته إلى جلالة الملك ، عبر الرئيس الامريكي عن "تقديره لريادة صاحب الجلالة داخل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي"، مؤكدا أنه يشاطر كذلك "الأهمية التي تكتسيها مدينة القدس بالنسبة لأتباع الديانات اليهودية والمسيحية والاسلام.

- الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري تعكف على قرار جديد سيمكن الجمعيات من الحق في الولوج إلى وسائل الإعلام السمعية البصرية، كما هو الحال بالنسبة للأحزاب السياسية والنقابات. وتأتي هذه المقاربة من المعتمدة من طرف الهاكا في غمرة مذكرة وجهتها لها الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والتي تم إعدادها بتشاور مع الفاعلين الجمعويين.

* أوجوردوي لوماروك:

- اضطر شرطي يعمل بالفرقة المتنقلة للدراجين التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالدار البيضاء، صباح أمس الأحد، لإطلاق أربع رصاصات من مسدسه الوظيفي لتوقيف جانح يبلغ من العمر 23 سنة من ذوي السوابق القضائية والذي عرض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير ووشيك بواسطة السلاح الأبيض.

* ليكونوميست:

- متأخرات الضريبة على القيمة المضافة: بوسعيد يتعهد بحل جذري. في الواقع فإن هذه المتأخرات تعرقل المقاولات وهي مصدر عبء مستمر على الفاعلين. وتبلغ المستحقات 30 مليار درهم، من بينها 10 مليار درهم كمستحقات للقطاع الخاص.

* لوبنيون:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن مؤشر ثقة الأسر، الذي يرتبط بتطور مستوى المعيشة، والبطالة، والوضعية المالية للأسر وكذا فرص اقتناء السلع المستدامة، انتقل إلى 85,9 نقطة خلال الفصل الرابع من سنة 2017، عوض 73,5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. وأبرزت المندوبية في مذكرة إخبارية حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2017 ، أن رصيد الآراء بشأن التطور السابق لمستوى المعيشة استقر في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,8 نقط مقابل ناقص 3,1 نقط خلال الفصل السابق، وناقص 17,5 نقطة سنة 2016.

* ليبراسيون:

- وقعت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على اتفاقية شراكة في مجال تحديث وتحسين زيارة عائلات نزلاء المؤسسات السجنية. وتهدف هذه الاتفاقية التي وقعها الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، محمد صالح التامك، إلى تطوير جودة استقبال زوار نزلاء المؤسسات السجنية، والتقليص من مدة انتظارهم، وكذا تعزيز أمن إدارة السجون.

* البيان:

- وصلت أول أمس السبت إلى أنتاناناريفو، المساعدة الإنسانية العاجلة التي أرسلها المغرب بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى جمهورية مدغشقر، على إثر الإعصار (إيفا) الذي ضرب مؤخرا هذا البلد الشقيق. وقد سلم سفير المغرب بمدغشقر محمد بنجيلاني هذه المساعدة الإنسانية إلى السلطات الملغاشية، والتي تم نقلها إلى مدغشقر على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الملكية، وتزن 30 طنا تتألف من خيام وأغطية ومواد غذائية أساسية.