عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الاثنين ببلدان أوروبا الغربية عددا من المواضيع السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية.

وركزت الصحف البلجيكية على السلسلة البشرية التي شكلها عدد من النشطاء، أمس الأحد، لدعم المهاجرين في وضعية غير قانونية وبتقرير (أوكسفام) حول غياب الساواة في العالم.

ففي معرض تعليقها على تظاهرة نظمت أمس ببروكسل من قبل 2000 شخص ضد عملية للشرطة الفدرالية تستهدف المهاجرين غير الشرعيين، نوهت (لوسوار) ب " هذه المجموعة من المواطنين، والذين، ورغم عدم انتمائهم لأي حزب سياسي أو نقابي، يقومون منذ أشهر بمبادرات، للمساهمة في إيجاد الحلول لإشكالية الهجرة المعقدة.

وفي عمود لها، حذرت الصحف من " تجريم " أو " تسييس " ردود فعل هؤلاء المواطنين، مؤكدة أنه " في عالم يوصف بالمنطوي، تتطوع عائلات لإيواء أشخاص لا يعرفون عنهم شيئا ".

وفي موضوع آخر، سلطت (لاليبر بلجيك) تحت عنوان " ميلياردير جديد كل يومين " الضوء على تقرير لمنظمة (أوكسفام) يكشف عن تنامي اللامساواة في العالم، مضيفة أن بلجيكا تعد من البلدان الأقل معاناة من هذه الظاهرة.

وكتب صاحب العمود أن " استمرار التفاوتات يضعف الديمقراطيات ويشكل قنبلة اجتماعية موقوتة.

وفي إسبانيا، اهتمت الصحف بعدد من المواضيع المتعلقة بمشكل كاتالونيا، حيث أشارت (آ بي سي) إلى أن الحكومة الإسبانية عازمة بقوة على منع الرئيس الكاتالاني السابق كارلس بيغديمونت، الذي فر إلى بلجيكا هربا من العدالة الإسبانية، من استرجاع رئاسة الإقليم، وتبقى يقظة بخصوص تحركات الأغلبية المؤيدة للاستقلال بالبرلمان الإقليمي.

من جانبها، أشارت (لاراثون) إلى أن المحكمة العليا لا تنوي الموافقة على طلب النيابة العامة تفعيل مذكرة التوقيف الأوروبية ضد بيغديمونت إذا ما توجه إلى الدانمارك اليوم الإثنين، حيث أن السلطات الدانماركية إذا ما قامت بمنع بيغديمونت من مغادرة البلاد بناء على هذه المذكرة، فإن هذا الأخير قد يرفع بعدم القدرة على ذلك لأسباب قانونية ومن ثمة يمكنه تفويض التصويت خلال جلسة انتخاب الرئيس الكتالاني بالبرلمان الإقليمي.

أما (لوموند)، فقد أشارت إلى أن النيابة العامة ببرشلونة طالبت بتعزيز القسم الخاص بجرائم الكراهية بكاتالونيا، بسبب ارتفاع هذا النوع من الجرائم بسبب مسلسل استقلال هذا الإقليم، مؤكدة أن القسم تلقى ما بين يناير ونونبر 2017 ثلاثة أضعاف هذا النوع من الشكايات مقارنة مع 2016.

واهتمت الصحف السويسرية بفشل المفاوضات في تفادي شلل الخدمات الفدرالية في الولايات المتحدة والزيارة غير المؤكدة للرئيس الامريكي لدافوس.

وقالت صحيفة "لوتون" أن دونالد ترامب احتفل بسنته الأولى في السلطة في سياق مضطرب، اججه احتمال إجراء انتخابات نصف الولاية.

وأشارت صحيفة "فانت كاتر اور" إلى أنه في صلب التوترات ظهر وضع "الحالمين" ويتعلق الامر ب69 الف من المهاجرين السريين القاصرين الذين قدموا الى الولايات المتحدة، خاصة بعد إلغاء برنامج "داكا" الذي وضعه باراك أوباما في عام 2012.

من جانبها قالت يومية "تريبيون دو جنيف" تحت عنوان "قدوم ترامب الى دافوس لم يعد مؤكدا"، معتبرة في هذا الصدد ان الازمة السياسية الحالية في واشنطن قد تجبر الرئيس الامريكي على البقاء في البيت الابيض هذا الاسبوع.

وقالت الجريدة إن "آمال المنتدى الاقتصادي العالمي ترتبط ارتباطا وثيقا بحل سريع للأزمة المالية"، مشيرا إلى أن الجمهوريين والديمقراطيين تمسكا بمواقفهما في نهاية هذا الأسبوع، وتبادلا الاتهامات بخصوص توقف عمل الحكومة.

وفي فرنسا، اهتمت الصحف بقمة الجاذبية التي ستنطلق اليوم الإثنين بقصر فرساي بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي من المنتظر أن يحضرها 140 من مديري المقاولات المتعددة الجنسية والفرنسية.

وكتبت (ليبيراسيون) أن ماكرون يحاول إثارة المقاولات يومين قبل تدخله أمام منتدى دافوس بسويسرا. وأضافت أن الرئيس الفرنسي ووزيره الأول وأعضاء من الحكومة سيستقبلون بقصر لويس الرابع عشر كبار المجموعات الصناعية كرولس رويس وكوكا كولا، والأبناك وكبار المقاولات الرقمية.

من جانبها، أكدت أن 140 من القادة في طريقهم إلى دافوس سيتوقفون بفرنسا بدعوة من ماكرون، مشيرة إلى أن هذه القمة تشكل مناسبة أخرى للترويج لفرنسا، على غرار " المجالس الاستراتيجية لتعزيز الجاذبية " والتي أطلقها فرونسوا هولاند والتي تراجعت بسرعة.

وفي إيطاليا اهتمت الصحف ببرامج الأحزاب السياسية الكبرى بإيطالي والتسوق عبر الانترنت. وكتبت صحيفة (لاستامبا) ان الأحزاب السياسية بإيطاليا شرعت منذ نهاية الأسبوع الماضي في التنافس على إقناع الناخبين برجاحة برامجها الانتخابية ومدى استجابتها لتطلعات المواطنين.

وأضافت أن تحقيق النمو الاقتصادي وخفض الديون هيمن على البرنامج الانتخابي للحزب الديمقراطي ، بالإضافة إلى تشغيل الشباب وتشجيع العمل بعقود دائمة والحق في الإجازة لمدة 40 يوما مدفوعة الأجر.

في المقابل، أشارت إلى أن تحالف يمين الوسط ركز على خفض الضرائب على دخل الأسر والشركات وجعلها ثابثة في نسبة 20 في المائة .

وسجلت صحيفة (لاريبو بليكا) أن حركة خمس نجوم، تعتبر المنافس الرئيسي لأحزاب يمين الوسط التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني ، إذ تتخوف من تصدره للانتخابات المقبلة مستغلا استياء الإيطاليين من الأحزاب الأخرى .

وأشارت إلى أن زعيم تحالف اليمين اعتبر أن فوز هذه الحركة التي تفتقد للتجربة السياسية في استحقاقات الرابع من مارس القادم قد "يشكل خطرا على مستقبل إيطاليا". ونقلت اليومية عن زعيم حركة خمس نجوم لويدجي دي مايو تصريحه بأن "التغيير" سيكون شعار حملته الانتخابية، مشددا على أنه سيعمل على القطع مع السياسات السابقة وبرامج الأحزاب التقليدية وتشكيل فرق برلمانية جديدة، إضافة إلى التعهد بخفض الدين العمومي بنسبة 40 نقطة .

على صعيد آخر تطرقت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) إلى التسوق عبر الانترنت وما ينطوي عليه من خروقات تؤثر على المستهلكين، مضيفة ان الشراء عبر الإنترنت عملية مريحة للغاية، لكن غالبا ما تكون المنتجات التي يتم اقتناؤها مزيفة أو مصنوعة في الصين و تباع على منصات عمالقة التجارة الإلكترونية ، وأشارت إلى أن نسبة نمو المبيعات على شبكة الانترنت ، التي تشمل الملابس والمواد الغذائية والأدوات المنزلية والأجهزة الإلكترونية وقطاع الغيار ، بـ70 في المائة خلال الخمس سنوات القادمة.

وانصبت اهتمامات الصحف الالمانية حول تصويت مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الالماني امس الاحد لصالح الدخول في مفاوضات لتشكيل ائتلاف مع التحالف المسيحي بزعامة المستشارة انغيلا ميركل. وذكرت صحيفة "زود تسايتونغ" أن "الاتحاد المسيحي يتفاوض حاليا مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي تفاصيل اتفاق ائتلاف، مضيفة أن "معظم الألمان يفهمون أن الأحزاب السياسية تريد فرض أفكارها. ولكن يجب أن تخدم مصالح المواطنين.

من جانبها، كتبت صحيفة "تاغس شبيغل" انه منذ أكثر من أسبوع ، كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي يناقش حول ما إذا كانت نتائج المباحثات التمهيدية التي تم التوصل اليها مع الاتحاد تشكل أساسا جيدا للتفاوض حول تشكيل ائتلاف كبير.

وأبرزت أن تجديد تحالف مع الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه البافاري أثار الكثير من الجدل داخل الحزب مشيرة الى انه "من الواضح الآن: إن المحادثات قادمة، لكن التحالف ما زال غير مؤكد لأن اتفاق التحالف النهائي يجب أن تتم الموافقة عليه من قبل أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي وفي حال عدم الموافقة، فإن ألمانيا قد تواجه انتخابات جديدة".

من جانبها كتبت صحيفة "فرانكفورتر روند شاو" أن زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي مارتن شولتس اعرب عن "ارتياحه" بعد التصويت على بدء مفاوضات تشكيل ائتلاف مع الاتحاد المسيحي.

ونقلت اليومية عن شولس قوله أمس الاحد بعد اختتام مؤتمر الحزب في مدينة بون في تصريح لتلفزيون "فينيكس" ان النتيجة تظهر ان محادثات الائتلاف ستكون صعبة الآن. وعلقت صحيفة "راين تسايتونغ" على نتيجة التصويت بقولها انها نهاية "مؤلمة" مبرزة انه في نهاية يوم لا ينسى في بون، تصوت أغلبية ضئيلة من مندوبي الحزب على بدء المفاوضات ، معتبرة أن هذا التصويت "ليس بالفعل انتصارا كبيرا لزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي مارتن شولتس ولقادة الحزب".

وركزت الصحف البرتغالية على موافقة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على مبدأ التحالف مع حزب أنجيلا ميركل، إلى جانب مواضيع أخرى كمسألة الأخطاء الطبية.

وكتبت صحيفة (دياريو دي نوتيسيا) أنه دون إخفاء الانقسامات التي أثرت على الحزب، اجتمع الاشتراكيون الديمقراطيون الألمان أمس الأحد خلال المؤتمر الاستثنائي في بون من أجل الشروع في مفاوضات حول تشكيل ائتلاف جديد كبير مع المحافظين بزعامة انجيلا ميركل .

وأضافت أنه من مجموع 642 عضو، صوت 362 لصالح المفاوضات فيما صوت 279 ضد هذه الفكرة.

و اعتبرت أنه إذا جرت الأمور على مايرام ، يمكن لألمانيا أن تشكل حكومة جديدة ، وستكون المرة الثالثة على التوالي التي يحكم فيها الاشتراكيون الديمقراطيون والمحافظون سويا أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي. أما إذ ساءت الأمور ستكون ولاية مارتن شولز على رأس الحزب الاشتراكي الديمقراطي موضع تساءل او سيتم إجراء انتخابات جديدة (لأن مريكل ترفض التولي الحكم مع أقلية).

ولاحظت يومية (بوبليكو) أنه بقي هناك مرحلتين مهمتين ، لكن ألمانيا التي قضت وقتا طويلا دون التمكن من تشكيل حكومة ، كانت قريبة جدا من بلوغ ذلك في المفاوضات التي جرت أمس الأحد .

من جانبها، ذكرت يومية (نوتيسيا) أن قسم التحقيقات والعمل الإجرامي في لشبونة أجرى منذ يناير و إلى غاية 22 دجنبر 2017 حوالي 60 تحقيقا هم الأخطاء الطبية ، مقابل 55 في 2016.