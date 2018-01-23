جولة في صحف أوروبا الشرقية الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

ركزت الصحف، الصادرة اليوم الثلاثاء بمنطقة شرق أوروبا، اهتمامها وتعليقاتها على قضايا ومواضيع متنوعة، من بينها قضية رفع الحصانة عن أحد البرلمانيين المنتمين للحزب الحاكم في بولونيا ، والمصادقة المتوقعة لمجلس وزراء مالية الأورو المنعقد ببروكسل على خروج اليونان من برامج التقويم المالي، وتوجيه روسيا الدعوة لأزيد من 150 برلمانيا من مختلف أنحاء العالم لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بالبلاد، وتطورات العملية العسكرية التركية شمال سوريا، إضافة إلى مواضيع أخرى.

ففي بولونيا، اعتبرت صحيفة "رزيشبوسبوليتا" أن "تصويت غالبية أعضاء البرلمان البولوني على رفع الحصانة عن أحد النواب المحسوبين على حزب (القانون والعدالة ) الحاكم ،له معاني كثيرة أبرزها أن سوء التفاهم قد يكون دب في أوساط الحزب المعني ،أو أنه يسعى لأن يكون (الحزب الحاكم) المثال الناضج لمكافحة كل أشكال الفساد وتطبيق القانون بغض النظر على انتماء أعضاء السلطة التشريعية".

وأضافت أن رفع الحصانة عن البرلماني المعني (ستانيسلاف كوغوت ) "لم ترض الكثيرين من الحزب الحاكم ،ومنهم من اعتبرها خيانة ومنهم من طالب بتغيير نمط عملية التصويت السرية الى العلنية ،إلا أن ذلك قد يخفي حقيقة رغبة الحزب الحاكم في استئصال الممارسات غير السوية لأعضاء من البرلمان ،سواء منهم المنتمين للحزب الحاكم أو للأحزاب الممثلة داخل البرلمان ".

واعتبرت صحيفة "فبوليتيسي" أن رفع الحصانة عن البرلماني المعني "سلوك قانوني وسياسي يجب أن يشكل النموذج لسد الطريق على كل من يستغل موقعه البرلماني الاعتباري للقيام بأمور منافية للأخلاق السياسية ،ويستغل نفوذه من أجل قضاء مآرب خاصة تحت غطاء العمل السياسي".

وشددت على أن قضية برلماني الحزب الحاكم "تعني شيئا واحد وهو أن كل المواطنين لهم نفس الحقوق ونفس الواجبات ،وأن لا شيئ يعلى على القانون ،وأن الكل متساوي أمام القانون ،كما أن ذلك يعني أن الهيئات السياسية يجب أن تكون النموذج في الامتثال للقانون والقضاء ومحاربة الفساد وحماية مقتضيات الدستور من التجاوزات ،التي قد تسيئ الى العمل السياسي نفسه".

ومن جهتها ،اعتبرت صحيفة "فبروست" أن قضية البرلمان ستانيلاف كوغوت "يجب أن تكون العبرة لمعالجة قضايا لا حقة كما أخرى سابقة ،لأن الكثير من القضايا المماثلة أقبرت في المهد ،ورجح المسؤولون عنها سمعة الأحزاب على ضرورة تنزيل مقتضيات القانون ".

وأعربت الصحيفة المعارضة عن أملها في أن تكون القضية "سببا في فتح ملفات أخرى مماثلة بغض النظر عن الانتماء السياسي للمتورطين فيها ،ومن تم ستكون هذه القضية ،الباب الذي سيتم من خلاله الانفتاح على كل الحقائق ومعالجة كل القضايا التي تحتاج الى اهتمام خاص" .

وفي اليونان، كتبت (تو فيما) أنه ”بعد ثمان سنوات من أزمة اقتصادية سوداء ،يتطلع اليونانيون للخروج من النفق المظلم لهذه السنوات المريرة ،التي فقدوا فيها وظائفهم ومدخراتهم وحتى قدراتهم الاستهلاكية“. وأضافت الصحيفة أن ”العديد من اليونانيين بحثوا عن بدائل ،بما فيها الهجرة ،فيما لم يتمكن آخرون من ذلك خصوصا من عانوا من الفقر والتهميش وأصبحوا حاليا يعيشون على الصدقات“.

وقالت الصحيفة إن ” الشعب اليوناني الآن يطالب ،وقد تم استنفاذ صبره بعد ما كابد مختلف الويلات ، بنتائج ملموسة وبتأكيد عملي من أن هذه المحنة انتهت“.

وأضافت أن ”الحكومة ملزمة بالتحرك بسرعة وتجاوز التحفظات وخلق الفرص وإيجاد بيئة اقتصادية جديدة ،فلن يتصور اليونانيون أنه بعد الكثير من التضحيات يمكن للبلد أن ينحسر إلى أزمة اقتصادية أخرى“.

صحيفة (إيثنوس) ذكرت أن مجلس وزراء مالية الأورو المنعقد ،مساء الإثنين في بروكسيل ،سيمهد الطريق رسميا لخروج اليونان من برامج التقويم المالي ،بمصادقته المتوقعة على التقويم الثالث والأخير للاصلاحات المالية التي نفذتها أثينا.

وأضافت الصحيفة إنه بذلك ستطوى صفحة مريرة ،ويفتح باب الأمل لتجاوز الضبابية الاقصادية والانكماش.

وفي روسيا، كتبت صحيفة (إزفيستيا) أن مجلس الدوما (الغرفة السفلى للبرلمان الروسي) يعتزم توجيه الدعوة لأزيد من 150 برلمانيا من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا لزيارة روسيا فى شهر مارس المقبل ،بهدف مراقبة الانتخابات الرئاسية ،المقرر إجراؤها في 18 من الشهر ذاته.

وأضافت الصحيفة ، نقلا عن مصادر بلجنة الشؤون الخارجية بالمجلس، أن البرلمانيين الأجانب الذين يمثلون مختلف التيارات السياسية (يمين ويسار ووسط) سيتولون، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، مهام مراقبة العملية الانتخابية في كل مناطق البلاد ، بما في ذلك شبه جزيرة القرم ،التي ينتظر أن يتوجه إليها نحو عشرة برلمانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن قائمة البرلمانيين المدعويين قد يتم تمديدها في المستقبل، مضيفة أن القائمة الحالية تضم برلمانيين من جل بلدان الاتحاد الأوروبي ،بما في ذلك النمسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا وفرنسا وجمهورية التشيك وغيرها، كما تشتمل اللائحة على برلمانيين من البرازيل وفيتنام والهند واندونيسيا وتايلاند وجنوب إفريقيا واليابان.

ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما، ليونيد سلوتسكي، قوله إن هؤلاء المراقبين "مدعوون لمراقبة سير العملية الانتخابية دون أي تحيز"، وأن البرلمانيين الأجانب "هم من اقترح فكرة القدوم إلى روسيا للمساهمة في مراقبة الانتخابات الرئاسية، ونحن، من جهتنا، رحبنا بهذا الاقتراح، على اعتبار أن نظام الانتخابات الروسى مفتوح وليس لدينا ما نخفيه".

من جهتها، أفادت صحيفة (كومرسانت) أن عملية "غصن الزيتون" التي بدأتها القوات التركية ضد الوحدات الكردية، نهاية الأسبوع الماضي، في محيط مدينة عفرين السورية، "يفترض أنها تمت بتنسيق مسبق مع موسكو".

ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي كيريل سيمينوف، تأكيده أن "قرار شن العملية العسكرية التركية في عفرين جاء نتيجة اتفاقات مسبقة مع الجانب الروسي وبإذن منه، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن القوات الجوية التركية استخدمت المجال الجوي السوري خلال العملية" .

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا "تتفهم موقف أنقرة ورغبتها في ضمان أمنها والحفاظ على وحدة أراضيها"، وتعتبر أن أمن تركيا يصب في مصلحة روسيا اليوم"، لكنها ترى، في المقابل، أنه "ينبغي التفكير في تسوية قضية الأكراد بغية إيجاد حل للمسألة السورية والدفع قدما بمسلسل التسوية في هذا البلد".

وفي تركيا، كتبت صحيفة (الفجر الجديد) أن عملية "غصن الزيتون" ستستمر إلى حين القضاء على جميع الإرهابيين المتواجدين بمدينة عفرين (شمال غرب سوريا)، وأن القوت التركية ستقيم منطقة آمنة تتيح للأكراد والتركمان والعرب العيش بحرية وأمان.

وأضافت الصحيفة أنه، بفضل هذه العملية، فإن تركيا ستتمكن ليس فقط من حماية حدودها والقضاء على الإرهابيين ،وإنما أيضا حماية الحدود في المنطقة التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ،التي هي عضو فيه.

من جهتها، أفادت صحيفة (ستار) أن تركيا ستستهدف إرهابيي حزب الاتحاد الديمقراطي ،الذي تعتبره أنقرة امتداد سوريا لحزب العمال الكردستاني في مناطق أخرى من شمال سوريا، وفي شمال العراق بعد تطهير عفرين من التنظيمات الإرهابية.

ونقلت الصحيفة عن مرات يسيلطاس، مدير البحث حول الأمن بمؤسسة البحث السياسي والاقتصادي والاجتماعي، قوله إن القوات التركية ستطارد الجماعات الإرهابية بالمنجب والجزيرة وعين العرب في شمال سوريا وشمال العراق ،بعد تطهير مدينة عفرين حيث بدأت العملية.

من جهتها، ذكرت صحيفة (العقد الجديد) أن العملية تروم القضاء على وجود المنظمات الإرهابية في عفرين ،ومنع تسلل إرهابيي وحدات حماية الشعب التابعة لحزب العمال الكردستاني إلى تركيا عبر جبال أمانوس.

كما تروم هذه العملية صد "الحزام الإرهابي" للميليشيات الكردية ،التي تهدف إلى الوصول إلى السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط ،وضمان عودة المدنيين إلى ديارهم.

وفي النمسا، علقت صحيفة ( سالزبورغر ناشريشتن) على قرار الحزب الاشتراكي الديمقراطي وأحزاب التحالف المسيحي (الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي) استئناف المفاوضات ،بهدف تشكيل "ائتلاف كبير"، مشيرة إلى أن هذا المعطى يعني استبعاد إجراء انتخابات سابقة لأوانها قد تفضي إلى الرفع من مقاعد حزب أقصى اليمين.

وأكدت الصحيفة "أنه لو لم يتحمل الحزب الاشتراكي الديمقراطي مسؤولياته في تشكيل الحكومة ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة، لعاقبه الناخبون بشدة ولحصل على نتائج أسوء كثير من التي حققها في الانتخابات التشريعية التي جرت في شتنبر الماضي"، مشيرة إلى أن قراره القاضي باستئناف المفاوضات فوت على اليمين المتطرف فرصة الصعود بقوة وتحقيق نتائج كبيرة.

من جهتها، توقفت صحيفة (دير ستاندار) عند قرار حكومة فيكتور أوربان الوطنية المحافظة بالمجر ،التي تعتزم فرض غرامات على المنظمات غير الحكومية التي تحظى بتمويل أجنبي لمساعدة اللاجئين، مشيرا إلى أن الغاية من وراء سن هذا القانون، الذي سيثير امتعاض المنظمات غير الحكومية، "انتخابية صرفة".

واعتبرت الصحيفة أن الغرض من مشروع هذا القانون الذي يأتي قبل موعد إجراء الانتخابات المجرية بثلاثة أشهر ويروم بالأساس الحد من عمل المنظمات غير الحكومية الممولة بأموال أجنبية لمساعدة اللاجئين، هو محاربة المنظمات التي تدعم الهجرة غير الشرعية، غير أنها أكدت، في المقابل، "أننا هنا بصدد مجموعات المهربين التي لا تشتغل في إطار منظمات خيرية".