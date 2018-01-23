عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء..

* أخبار اليوم:

- ضربة قوية تلقاها سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، فيما لم يمر على انتخابه سوى أسابع قليلة، حيث أقدم عبد الحق العربي، رجل التنظيم القوي في الحزب الذي أدار التنظيم والانتخابات السابقة إلى جانب عبد الإله بن كيران، محرزا نجاحات غير مسبوقة، بشكل مفاجئ، على تقديم استقالته. مصدر كشف أن العربي استقال بسبب خلاف مع العثماني حول تشكيلة الإدارة العامة.

- مهنيو النقل يهددون بالتصعيد في مواجهة إجراءات الحصول على تعويض الغازوال. المهنيون اتهموا حكومة سعد الدين العثماني بتعطيل الإجراءات الإدارية التي ستمكنهم من الاستفادة من تعويض الغازوال المهني، مهددين بخوض إضراب وطني عشية انقضاء المهلة التي منحوها للحكومة من أجل تعويضهم عن خسارتهم المالية التي يتحملونها بسبب توالي الزيادة في أسعار المحروقات.

* الصباح:

- شبهة أموال قذرة تلاحق حسابات بنكية.. فقد أفادت مصادر مطلعة أن بنوكا أبلغت لجنة معالجة المعلومات المالية بوجود شبهات غسل الأموال في عمليات مالية تهم 280 حالة. وذكرت أن هذه البلاغات ترجع إلى 12 مؤسسة بنكية سارعت إلى الإبلاغ بعدما لا حظت وجود عمليات مريبة في الحسابات البنكية المعنية، إذ تبين أن هناك سحوبات وتحويلات في بعض الحسابات لا تتلاءم مع طبيعة نشاط أصحاب هذه الحسابات.

- قدم عزيز أخنوش، رئيس التجمع الوطني للأحرار، في مؤتمر حزبه الجهوي بجهة فاس مكناس، وصفة ناجعة لتسهيل تغلغله تنظيميا واسترجاع مكانته؛ مقدما مقترحات كفيلة بالوفاء بالتزامته حيال المواطنين، سيما ما يرتبط بقطاعات التعليم والصحة والتشغيل، معولا على ترافع مناضليه ووزرائه لتطويرها.

* المساء:

- خرجت كتابة الدولة المكلفة بالماء، وجهة الرباط سلا القنيطرة ومديرية السجون ببلاغ أعلنت فيه اتخاذ سلسلة من التدابير المستعجلة لمعالجة فضيحة تلويث بحيرة سد سيدي بنعبد الله بمياه الصرف الصحي، بعد أن تعامت الوزارة وعدد من الجهات المسؤولة عن هذه الكارثة لشهور طويلة، قبل أن تدق جمعيات المجتمع المدني ناقوس الخطر.

- الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة يأمر بالاستماع إلى صاحب شركة "الأوكسجين المغشوش". وجوابا على الاتهامات الموجهة ضده أوضح صاحب الشركة موضوع الشكايات، في تصريح سابق للجريدة، أن شركته ضحية تصفية حسابات تحركها شركات منافسة؛ مؤكدا أن منتوجاته لم يسبق لها أن تسببت في أية مضاعفات صحية للمرضى بالعديد من المصحات التي استعملتها في السابق.

* الاتحاد الاشتراكي:

- بتكليف من جلالة الملك محمد السادس، يشارك رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي، في مراسيم التنصيب الرسمي للرئيس الجديد لليبيريا، جورج ويا. وفي خضم الاستعدادات لهذه المراسيم استقبل الرئيس الليبيري الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مصحوبا بإدريس اسباعين، سفير جلالة الملك بجمهورية غينيا، سيراليون وليبريا؛ مساء يوم الأحد 21 يناير بالعاصمة مونروفيا. وأكد الرئيس جورج ويا أن "المغرب كان وسيظل اختيارا في أفق تقوية التعاون التنموي".

- أصدر مكتب الصرف دورية يحدد فيها شروط وكيفية إنجاز عمليات التحوط المالي، وذلك على إثر توسيع نطاق تقلب سعر صرف الدرهم إلى ± 2,5 في المائة عوض ± 0,3 في المائة سابقا. ويهم الترخيص أربع عمليات تتعلق بالتحوط المالي ضد مخاطر الصرف، وسعر الفائدة، وتقلبات أسعار المواد الأساسية، والمخاطر المتعلقة بأي من الأصول أو الديون.

* بيان اليوم:

- أشاد الاجتماع ال14 لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجموعة الحوار "5+5"، الذي انعقد في الجزائر العاصمة، بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس. وأكد البيان الختامي، الذي توج أشغال هذا الاجتماع، أن الوزراء أكدوا بالإجماع "موقفهم الثابت بشأن ضرورة الحفاظ على الهوية والطابع المتعدد الديانات لمدينة القدس". وأشار البيان الختامي، في هذا الصدد، إلى أن "الوزراء يأسفون بشدة لقرار الإدارة الأمريكية المتعلق بالقدس".

- أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الاثنين بالرباط، أن المغرب، إدراكا منه للتداعيات الوخيمة والمتعددة الجوانب لظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووعيا منه بجسامة الرهانات والتحديات المطروحة، لا يدخر جهدا من أجل محاربة كل أشكال الجرائم الاقتصادية والمالية والإرهابية وما تقتضيه من تدابير للقضاء على مختلف أشكال تمويلها وتجفيف منابعها. جاء ذلك في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية ل"ورشة العمل المشتركة للتطبيقات وبناء القدرات بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي تنعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

* الأحداث المغربية:

- أكدت رحمة بورقية، رئيسة الهيئة الوطنية للتقييم التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين، في ندوة أمس الإثنين، أن المغرب لا يمكن أن يتطور دون عدالة مدرسية وبناء مجتمع المعرفة. وأشارت بورقية إلى أن الفوارق الاجتماعية لها كلفة اجتماعية لأن الانقطاع يعني التهميش والانحراف والإجرام، بالإضافة إلى كلفة الترتيب المتدني في سلم التنمية.

- توسيع عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتشمل البرلمانيين، هذا ما اقترحته ضمن تعديلاتها فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب. وقد اقترحت هذه الفرق والمجموعات في تعديلاتها المشتركة على القانون رقم 15-76 "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".

* رسالة الأمة:

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة، أول أمس الأحد في الجزائر، أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على تمسكها بحوار 5 + 5 مفتوح وصريح وشامل وعملي. وأبرز السيد بوريطة، في تدخله خلال الاجتماع الرابع عشر لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في مجموعة الحوار لغرب المتوسط، أن الحوار 5+5 يمثل المجال الأمثل لضمان حوار هادئ وتعاون مثمر، ويشكل إطارا مرنا، يجعله مهيأ للقيام بدور صندوق أفكار للشراكة الأورو متوسطية، وأبعد من ذلك.

- شككت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة المستدامة في مصدر والقيمة التراثية للعينات الأحفورية المزمع بيعها في مزاد علني بمكسيكو يقول القائمون عليه إنها قد تعود لأحد أنواع أطلسوروس عملاقي بمنطقة ازيلال. وكانت صحف رقمية قد أوردت بأن هذا البيع بالمزاد العلني، المخطط له بكاسا مورتون بلوماس دي تشابولتيبيك وهو حي تجاري بمكسيكو، يخص جزءا من ذيل الديناصور أطلسوريو، والذي حسب إدارة الخدمة كاسا مورتون لتقييم التحف، يمكن أن يكون من أنواع أطلسوروس عملاقي بمنطقة ازيلال.

* العلم:

- أكدت المملكة المغربية، أنها لن تقبل بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين، وباقي الدول الخليجية والعربية. وقالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، في كلمة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، أول أمس الأحد بجدة، إن المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، "لن تقبل ولن ترضى بأي مساس بأرض الحرمين الشريفين و من حولها من الدول الخليجية والعربية الشقيقة".

- بالرغم مما أكده رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي عمر عزيمان حول الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم، فإن عدد التلاميذ المنقطعين عن المدرسة خلال السنة الدراسية 2016/2017 فاق 279 ألف تلميذ وتلميذة، بمعدل 17 في المئة للإناث و0.8 في المئة بالنسبة للذكور، الوضع الذي يسهم عمليا في رفع نسبة الهدر المدرسي.

* لوماتان:

- استقبل جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، الوزراء الخمسة الجدد، بحضور رئيس الحكومة، وعينهم جلالته أعضاء بالحكومة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور. ويتعلق الأمر بكل من السيد عبد الأحد الفاسي الفهري، وزيرا لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ والسيد سعيد أمزازي، وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ؛ والسيد أناس الدكالي، وزيرا للصحة ؛ والسيد محسن الجزولي، وزيرا منتدبا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، مكلفا بالتعاون الإفريقي؛ والسيد محمد الغراس، كاتبا للدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مكلفا بالتكوين المهني.

- ذكر بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ترأس أمس الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، مجلسا وزاريا.

* أوجوردوي لوماروك:

- احتياطيات الدم لا تغطي سوى أيام.. الخصاص في مخزون الدم بالمغرب لا يبدو أنه سيجد حلا قريبا، فالطلبات في تزايد مستمر في حين أن الواهبين أصبحوا قلة. محمد بنعجيبة، رئيس المركز الوطني لتحاقن الدم، قال "سجلنا خلال الأسبوع الماضي شحا كبيرا في مراكز تحاقن الدم على مستوى المدن الكبرى، غير أن وضعية مدينة الدار البياضاء تبقى مقلقة بشكل أكثر".

* لوبنيون:

- سجلت حركة النقل الجوي في المطارات المغربية خلال سنة 2017 ارتفاعا مهما بلغ 11,63 في المائة في عدد الركاب الذين حلوا بمختلف محطات مطارات المملكة. وذكر المكتب الوطني للمطارات في بلاغ أصدره أمس الاثنين، أن 2017 تعد سنة قياسية بالنسبة لمطارات المملكة التي استقبلت 20 مليون و 357 الف و 866 مسافرا، بارتفاع هام بلغ حوالي 11,63 في المائة، مشيرا الى أن هذا الارتفاع من رقمين " لم يتم تحقيقه منذ سنة 2010".

* ليبراسيون:

- تحتضن مدينة أكادير في الفترة ما بين 25 و 27 يناير الجاري فعاليات الدورة التاسعة لتظاهرة "طروفيل" التي يتم خلالها تتويج أفضل الفاعلين في مجال سلسلة الخضر والفواكه، التي تعتبر واحدة من أهم مكونات المنتجات الزراعية المغربية الموجهة نحو التصدير. وتنظم هذه التظاهرة الاقتصادية الوطنية تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبدعم من المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، وبشراكة مع المنظمات المهنية الفاعلة في سلسلة إنتاج الخضر والفواكه، وبتعاون مع مجموعة من المقاولات العمومية والخاصة.