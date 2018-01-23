عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء ببلدان أوروبا الغربية منتدى دافوس الذي سينطلق غدا وزيارة الرئيس الفلسطيني لبروكسل، بالإضافة إلى عدد من المواضيع السياسية والاقتصادية الوطنية والدولية.

وفي فرنسا، اهتمت الصحف بقمة جذب الاستثمارات المنعقدة أمس الإثنين بقصر فرساي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والتي شارك فيها 140 من مسيري الشركات الفرنسية والمتعددة الجنسية.

ففي عمود تحت عنوان " استمرارية" كتبت ليبيراسيون أنه وخلافا للأحكام المسبقة المتجذرة، تمكنت فرنسا دائما من جذب الرساميل الأجنبية، معتبرة أنه ومقارنة مع منافسيها فإن "جاذبيتها " تحتل مكانة مشرفة.

أما (لوموند) فأكدت في مقال أن ماكرون أدرك أن الجاذبية هي أيضا مسألة رمزية، مضيفة أن الرئيس الفرنسي سينتقل إلى دافوس غدا الأربعاء للقاء النخبة الاقتصادية والسياسية العالمية من أجل إقناع الشركات الأجنبية بالاستثمار أكثر في بلاده وجلب الأطر ذات تكوين عال.

واهتمت الصحف الالمانية بتخليد الذكرى ال55 لتوقيع معاهدة الإليزيه بين المانيا وفرنسا وبالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وذكرت صحيفة "فرانكفروتر الغماينه تسايتونغ" أنه بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين للتوقيع على معاهدة الإليزيه، فان إن النقاش حول مستقبل العلاقات الألمانية الفرنسية لا يزال يعاني من حقيقة عدم التوصل بعد الى تشكيل حكومة في برلين.

وأضافت "في المناقشات البرلمانية، يمكن للمرء أن يصوغ أهدافا نبيلة، ولكن في النهاية يتعين الخروج بمشاريع ملموسة، فقط عندما يتم تشكيل ائتلاف في ألمانيا يمكن إجراء مفاوضات جدية، وخاصة حول منطقة اليورو".

وبالنسبة لصحيفة "ستوتغارتر تسايتونغ " فان "العلاقات بين البلدين متنوعة بالفعل إذ انه في جميع أنحاء العالم، لا توجد دول تعمل معا بشكل وثيق مثل الألمان والفرنسيين، ولكن هذا ليس كافيا".

وأكدت اليومية على الحاجة إلى اتحاد أوروبي صلب، وأن الأوروبيين يريدون اسماع صوتهم دوليا في زمن ترامب وبوتين وشي جين بينغ، مضيفة انه لا يمكن ان يحقق ذلك سوى الألمان والفرنسيين الذين يشكلون ثلث سكان الاتحاد الأوروبي.

وبخصوص منتدى دافوس، كتبت يومية "فرانكفورتر روند شاو" "أن قادة اجتماع النخبة في دافوس يتحدثون عن عالم يسوده الانقسام، وعندما اختاروا هذا الموضوع للمنتدى الاقتصادي العالمي، لم يكن بإمكانهم أن يتخيلوا مشاركة دونالد ترامب الذي يجسد هذا الانقسام و العزلة بشكل لا مثيل له".

من جانبها، أعربت جريدة "تاغس شبيغل " عن اعتقادها بأن توزيعا أكثر إنصافا للنمو، يمكن أن يحقق هدف عالم أقل انقساما، مضيفة انه من أجل تحقيق ذلك، يجب الاستثمار في البنيات التحتية وتمكيت المزيد من الاشخاص من المشاركة في النمو من أجل تعزيز الاقتصاد على المدى الطويل ومعالجة نقاط الضعف على عكس ما يقوم به الاصلاح الضريبي للرئيس الاميركي دونالد ترامب، الذي سيمنح زخما للنمو على المدى القصير، لكنه سيعود بالفائدة على الاثرياء والمقاولات على المدى الطويل .

وفي البرتغال، تناولت الصحف إصلاح الغابات وموضوع الهجرة، حيث كتبت (بوبليكو) أن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا قدم أمس الاثنين استراتيجية الإنعاش الخاصة بالغابات الوطنية المتضررة من الحرائق، ووضع خطة من شأنها أن تستغرق ستة أشهر من أجل أن يتم اعتماده، وخمس سنوات على الأقل ليتم تنفيذها على أرض الواقع . بيد أن استعادة المناطق المتضررة سوف يستغرق وقتا أطول، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء.

أما (دياريو دي نوتيسياس) فذكرت أن حوالي 429 من المهاجرين تقدموا بطلبات في عام 2017 للحصول على دعم من أجل العودة إلى بلدانهم الأصلية، في إطار برنامج العودة الطوعية، مشيرة الى ان 261 شخصا غادروا البلاد خلال هذه الفترة أي بزيادة أربعة أضعاف تقريبا عن العام السابق.

وأضافت أن طلبات مساعدة العودة زادت زيادة كبيرة خلال سنوات الأزمة، حيث وصلت إلى 144 2 طالبا في عام 2011، وهي السنة التي بدأت تنخفض فيها. كما زادت طلبات المساعدة مرة أخرى إلى 429، بزيادة 76 في المائة عن عام 2016 (244) و 13.5 المائة أكثر مما كانت عليه في عام 2015 (378). وتمحورت اهتمامات الصحف السويسرية حول الإعلان عن تسوية وضع حد لشلل ميزانية الخدمات الاتحادية في الولايات المتحدة.

وكتبت صحيفة "تريبيون دو جنيف"، ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب سارع الى التنويه بهده التسوية كانتصار كبير لمعسكره لانهاء التوقف الجزئي للحكومة الاتحادية.

من جانبها، ذكرت صحيفة "فانت كاتر اور" ان القادة الديموقراطيين في مجلس الشيوخ وافقوا على نص يضمن تمويل الدولة حتى الثامن من فبراير، معلنين هدفهم التوصل الى اتفاق حول مصير مئات الالاف من المهاجرين غير الشرعيين القاصرين في الولايات المتحدة.

وأضافت اليومية ان الرئيس الامريكي سيكون قادرا على القيام بزيارة الى دافوس حيث ستتاح له الفرصة لتقديم رؤيته + أمريكا أولا+ ".

وأشارت صحيفة "لو تون" الى ان "البسيكودراما" لم تستمر سوى بضع ساعات، في حين أن المشاورات العسيرة في نهاية الأسبوع لم تسفر عن شيء.

وبحسب الصحيفة فان الجمود والموقف المتشدد للحزبين يمكن تفسيرهما باحتمال اجراء انتخابات تشريعية فى منتصف الولاية في نوفمبر المقبل.

وعلقت الصحف البلجيكية على الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بروكسل حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكدت (لوسوار) أن " طلب الاعتراف السريع بدولة فلسطين يظل بدون نتيجة، مضيفة، أن الاتحاد الأوروبي يأمل في لعب دور من أجل استئناف المفاوضات.

من جانبها، اعتبرت (لاليبر بلجيك) أن اعتراف الاتحاد الأوروبي بفلسطين كدولة مستقلة سيمكن القيادة الفلسطينية من ضمان معالجة عادلة لهذا النزاع في أفق تفعيل مسلسل السلام. أما (ليكو) فقد أشارت إلى أن الرئيس محمود عباس وفي محاولة منه لاحتواء الموقف الأمريكي، حث البلدان ال 28 للاتحاد الأوروبي على الاعتراف فورا بفلسطين كدولة مستقلة.

وأضافت أن رئيسة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني جددت التزام الاتحاد بحل الدولتين واعتبار القدس عاصمة يتقاسمها الطرفان. وفي إسبانيا، ركزت الصحف على تحدي الرئيس الكاتالاني السابق كارلس بيغديمونت للعدالة الإسبانية بعد سفره إلى الدانمراك، حيث كتبت (إل باييس) أن قاضي المحكمة العليا الإسبانية المكلف بملف المسلسل الانفصالي في كاتالونيا، رفض طلب النيابة العامة تفعيل مذكرة الاعتقال الأوروبية ضد بيغديمونت لإيقاف هذا الأخير في الدانمارك.

وتحت عنوان " رحلة بدون وجهة " أكدت (آ بي سي) أن ذهاب بيغديمونت إلى الدانمارك لم يفد في شيء حيث أن قاضي المحكمة العليا أدرك أن هدفه كان هو التأثير على انتخابه رئيسا لكاتالونيا. أما (لاراثون) فاعتبرت أن رئيس البرلمان الكاتالاني روجي تورينت تحدى القانون عندما اقترح على النواب تنصيب بيغديمونت رئيسا للإقليم، في وقت غادر فيه هذا الأخير إسبانيا هروبا من العدالة.