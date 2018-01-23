قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بالحرب التي تخوضها تونس على الإرهاب، ولجوء قوات الأمن الجزائرية للقمع لـ"إجهاض" العديد من المطالب الاجتماعية، والاجتماع المطول الذي عقده الرئيس الموريتاني أمس مع الوزير الأول، يحيى ولد حدمين بنواكشوط.

ففي تونس قالت صحيفة "المغرب" إن وحدات الحرس الوطني التونسي (الدرك) نفذت عملية نوعية في جبال القصرين (غرب)، كانت نتيجتها القضاء على عنصرين إرهابيين خطيرين أحدهما الذراع الأيمن لزعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مضيفة أن هذه العملية "جاءت لتذكرنا بأن فلولا إرهابية مازالت تتحصن ببعض مرتفعاتنا الغربية منذ ست سنوات على الأرجح".

وشددت الصحيفة في افتتاحيتها على "ضرورة ربح المعركة الأمنية ضد الإرهاب"، مضيفة أنها اليوم "أولوية قصوى لأن كل تراخ فيها سيوفر للإرهاب ملاذات آمنة".

ومضت الصحيفة قائلة "لن نهزم الإرهاب فقط بمواجهته بالفرق الخاصة الأمنية والعسكرية، على الأهمية البالغة لهذه المواجهة، بل بكسر دعايته وتفنيد جاذبيته وانتشال العدد الأكبر من شبابنا من براثنه"، مشيرة إلى أن الحرب ضد التطرف العنيف متعددة الجوانب وهي "تفرض علينا تصورا جديدا للعقد الاجتماعي".

ومن جهتها قالت صحيفة "الصحافة اليوم" إن "العملية البطولية التي أنجزتها وحدات الحرس والجيش الوطنيين والتي أوقعت قتيلين من أخطر العناصر الإرهابية تعد إنجازا عسكريا كبيرا بكل المقاييس".

واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها تحت عنوان "دقت ساعة الحسم" أن الأمر يتعلق بعملية نوعية "تأتي في إطار تغيير التكتيكات التي تعتمدها القوات الأمنية والعسكرية، في الهجمات المباغتة وسياسة الكمائن"، مضيفة أن الأشهر الأخيرة أثبتت "بما لا يدع مجالا للشك أن المجموعات الإرهابية قد أرهقت، وأنها لم تعد قادرة على المواجهة".

وأضافت أن العملية الأخيرة تأتي لتدل على أن "الجماعات الإرهابية قد انهارت قواها وبدأت تفقد التركيز والحذر في تحركاتها"، مضيفة أن العناصر الإرهابية باتت "مشتتة وشبه عاجزة عن الحركة والفعل" مما يهيئ الأرضية المناسبة "للحسم نهائيا مع هذه المجموعات".

ومن جهتها نقلت صحيفة "الصريح" عن مصادر مطلعة قولها إن زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي "أرسل الإرهابي الجزائري الخطير بلال القبي (قتل في عملية نهاية الأسبوع)، الذي تسلل إلى تونس من أجل تجميع كتيبة "عقبة بن نافع" وإقامة تنظيم القاعدة من جديد".

وأفادت صحيفة "الصباح" من جانبها أن "الإرهابي بلال القبي هو قيادي من الصنف الأول في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وهو اليد اليمنى لزعيم التنظيم"، مضيفة أنه جاء إلى تونس "على أمل أن يعيد لكتبة عقبة بن نافع "إشعاعها" إثر الضربات المتتالية التي تلقتها".

وأضافت الصحيفة أنه بالقضاء على بلال القبي "يكون تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي قد فقد أحد أهم عناصره والذي كان يقوم بمهمة التنسيق بين القيادة المركزية والقيادات الفرعية".

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى لجوء قوات الأمن الجزائرية للقمع ل"إجهاض" العديد من المطالب الاجتماعية التي تسير في خط تصاعدي، بسبب الأزمة التي تواجهها البلاد. وكتبت صحيفة (ليبيرتي)، حول هذا الموضوع، أنه يبدو أن الحكومة لم تعد تتوفر على بدائل أخرى للاستجابة لمطالب المواطنين سوى استعمال الهراوة، ملاحظة أن المورد الذي كان يستعمل في شراء السلم الاجتماعي قد نضب، وأن سعر برميل النفط الخام لا يكفي حتى لتغطية نفقات الاستيراد.

وأوضحت أن هناك ، من جهة، سياسة صارمة للتقشف حيث وجدت الحكومة نفسها مجبرة على القيام باقتطاعات ضخمة طالت العديد من المنتوجات، بعضها لا يتم إنتاجه على الصعيد الوطني، ومن جهة أخرى، هناك وعود دون ترجمة ملموسة على أرض الواقع، مما أثار حالة استياء تزداد زخما.

وسجلت الصحيفة في افتتاحيتها بعنوان "استعمال القوة دليل على ضعف دولة" أن "النظام، المحاصر، يرد بالقمع عوض الانصات وتقديم أجوبة على المطالب المتعددة، سواء على الصعيد المحلي أو الوطني"، مضيفة أن الصور التي تم تداولها بعد مسيرة الأطباء المقيمين تغني عن أي تعليق، وأن هذا الرد العنيف هو علامة على ضعف دولة لا تعرف لغة أخرى سوى اللجوء إلى استعمال القوة.

من جهتها، كتبت صحيفة (الحياة) أن مواطنين أو هيئات مهنية، يسعون من خلال مسيرات سلمية واعتصامات، إلى إثارة انتباه السلطات العمومية حول مطالب لم تتم تلبيتها منذ مدة طويلة، مشيرة إلى أنه في نهاية المطاف فإن جميع المشاكل التي تغاضت عنها الحكومات السابقة، معتقدة أنه سيتم نسيانها مع مرور الوقت، هي التي تطفو على السطح في لحظة توجد فيها الأوضاع المالية في أسوأ حالاتها.

وأضافت أن الجزائريين يؤدون أيضا ثمن سياسة السلم الاجتماعي الذي يتم شراؤه مع كل حركة احتجاجية عوض مواجهة المشاكل وإيجاد حلول ملائمة لها، وخاصة حلول جذرية، معتبرة أن سياسة النعامة هذه لم تصلح في نهاية المطاف لأي شيء سوى تأجيل الانفجار.

من جانبها، أكدت صحيفة (الفجر) أن الحوار الاجتماعي، الذي تم اعتماده والنهوض به طيلة عقود من قبل الحكومات المتعاقبة، باعتباره الممارسة النقابية الأكثر ملاءمة والمسؤولة، يدفع الآن ثمن سياسة التقشف.

وأشارت إلى أن الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي والوزير الأول، أحمد أويحيى، ذكر خلال الندوة الصحيفة التي عقدها، يوم السبت الماضي، بأن المظاهرات ما تزال محظورة على مستوى العاصمة، موضحة أن تذكير أويحيى جاء عشية تعبئة غير مسبوقة لمنع مظاهرة لقدماء أفراد الجيش الوطني الشعبي بالجزائر العاصمة، حيث نشرت السلطات، أول أمس، قوات الأمن بأعداد كبيرة على مستوى الطريق السيار شرق-غرب للحيلولة دون توجه الجنود المتقاعدين إلى العاصمة، مضيفة أنه في اليوم نفسه تم منع تجمع بدعوة من النقابة المستقلة للكهرباء والغاز، دون نسيان الصور المحزنة التي تظهر الأطباء المقيمين ووجوههم تسيل بالدماء، والذين منعتهم قوات الأمن من الخروج من المستشفى الجامعي مصطفى باشا للتعبير بطريقة سلمية عن مطالبهم.

بدورها تساءلت صحيفة (لوجور دالجيري) عما إذا كان المزيد من الأموال لشراء السلم الاجتماعي يتطلب اللجوء الممنهج للهراوات وللمتابعات القضائية لإسكات العديد من القطاعات التي تشهد حالة غليان؟ مبرزة أن الحوار الاجتماعي الذي تم إضفاء طابع مثالي عليه وترقيته من قبل الحكومات المتعاقبة، يظهر اليوم وكأنه الضحية العرضية لسياسة التقشف.

وعلى صعيد متصل، كتبت صحيفة (الوطن) أن الوقت هو الذي يعوز، بشكل فظيع، النظام، الذي لن يواجه فقط في مستقبل قريب مطالب سوسيو مهنية، ولكن سيتعين عليه مواجهة غضب الشارع، جراء تراجع القدرة الشرائية للجزائريين تحت تأثير التدابير التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018.

وأضافت أن الوضع حرج جدا، حيث نشهد تدهور القدرة الشرائية وتفاقم الفوارق الاجتماعية، وكذا تطور الأنشطة غير المهيكلة والجريمة، معتبرة أن تضافر هذه العوامل، التي ينضاف إليها اللجوء إلى العنف كوسيلة لتسوية النزاعات، والفساد واللامبالاة، قد يؤدي إلى الفوضى العارمة.

وفي موريتانيا، ركزت الصحف اهتماماتها حول الاجتماع المطول الذي عقده الرئيس، محمد ولد عبد العزيز، أمس الاثنين، مع الوزير الأول، يحيى ولد حدمين، في القصر الرئاسي بنواكشوط. وكتبت أن هذا الاجتماع انتهى دون معرفة تفاصيل اكثر عن فحوى اللقاء الذي "يأتي في ظل أزمة" تعيشها الأغلبية الداعمة لولد حدمين، مشيرة إلى أن الاجتماع يأتي قبل أيام من عرض الوزير الأول برنامج حكومته، برسم العام الجاري، أمام البرلمان في جلسة علنية تم تأجيلها في السابق.

وبحسب الصحف فإن ولد حدمين استدعى، عقب الاجتماع، عددا من الشخصيات السامية واجتمع بها في ظل ترقب عام لما ستحمله الساعات القادمة.

وذكرت بأن الأغلبية الحاكمة في موريتانيا تشهد حراكا سياسيا غير مسبوق، إذ شكل الرئيس ولد عبد العزيز، مؤخرا، لجنة تقنية مهمتها تقييم عمل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، ووضع خطة استراتيجية تسبق الاستحقاقات الانتخابية.

وقالت إن أغلب المراقبين والمتابعين للشأن العام في موريتانيا يلاحظون عزوف ولد حدمين، منذ دخوله الحكومة قبل نحو عقد من الزمن، عن التجاذبات المحتدمة بين أطراف سياسية داخل الأغلبية الرئاسية وبينها وأطراف أخرى محسوبة على المعارضة، "رغم المحاولات المستمرة للزج به في تلك المهاترات والمعارك الافتراضية".

وأشارت إلى أن بعض الأوساط السياسية تحدثت أيضا عن إمكانية إجراء تعديل على حكومة ولد حدمين، بناء على الخطة الجديدة التي ستعلن عنها اللجنة نهاية الأسبوع، و"هي المعلومات التي لم تخرج بعد من دائرة التكهنات"، مرجحة أن يتضمن التعديل تعيين شخصية في منصب الأمين العام للرئاسة، وهو المنصب الذي ظل شاغرا لحوالي 50 يوما.

وتابعت أن "النظام يحتاج خلال الفترة الحالية لشخصيات سياسية بامتياز في ظل التأكد من مشاركة أكثر من ثمانين بالمائة من المعارضة الراديكالية في الانتخابات المزمع إجراؤها خلال العام الجاري".

ونقلت الصحف عن مصادر وصفتها بأنها "جديرة بالثقة" تأكيدها أنه "يجري التحضير لإجراء تغييرات واسعة قد تحمل مفاجأة من العيار الثقيل".