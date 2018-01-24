قراءة في بعض صحف منطقة أمريكا الشمالية

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف الصادرة ببلدان أمريكا الشمالية، على الخصوص، بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار تمويل قصير الأجل للحكومة الفيدرالية، وبالجولة الجديدة من مفاوضات تعديل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بمونريال، وبتعيين ممثل جديد لبنما لدى الأمم المتحدة وبنمو الإنتاج النفطي في المكسيك.

فبالولايات المتحدة، كتبت صحيفة "ذ هيل" أن الزعماء الديمقراطيين والجمهوريين بمجلس الشيوخ صوتوا، بعد مفاوضات عسيرة، لصالح قرار تمويل قصير الأجل للحكومة الفيدرالية وأنهوا بذلك إغلاقا دام ثلاثة أيام لإدارات الحكومة الفيدرالية، والذي أدى إلى وقف أعمال الحكومة الأمريكية جزئيا، مشيرة إلى أن هذه الخطوة من شأنها تيسير التوصل إلى توافق بشأن موضوع الهجرة وبشأن مصير مئات الآلاف من الشباب المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة كقاصرين.

وذكرت اليومية أن العديد من الديمقراطيين أعربوا عن خيبتهم إزاء هذا التوافق حول الميزانية، الذي تم تمريره دون مقابل مضمون من الجمهوريين بشأن قضية الهجرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من أعضاء مجلس الشيوخ ممن يعتبرون من المرشحين المحتملين للحزب الديمقراطي خلال رئاسيات سنة 2020، صوتوا ضد مشروع قانون التمويل المؤقت، بينهم السيناتور كوري بوكر من ولاية نيو جيرسي، وإليزابيث وارن من ماساتشوستس، وكامالا هاريس من كاليفورنيا.

وفي موضوع آخر، كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة ترامب أعلنت فرض رسوم حماية على الألواح الشمسية المستوردة من الصين.

وأشارت إلى أن الإعلان عن فرض الرسوم تم من قبل الممثل التجاري الأمريكي روبرت ليثايزر، والذي ذكر أن لجنة التجارة الدولية وجدت أن المنتجين الأمريكيين تضرروا كثيرا من خلال الواردات وقدموا عدة توصيات للرئيس بهذا الخصوص.

ونقلت عن ليثايزر قوله، في بيان، ان الرسوم المتعلقة بالألواح الشمسية ستتراوح بين 30 و 15 في المائة على مدى السنوات الأربع المقبلة.

من جانبها، كتب" "يو إس توداي" أن الولايات المتحدة أعلنت عن تشديد الإجراءات المفروضة من قبلها على الشحن الجوي في سبع مطارات بخمس دول شرق أوسطية بسبب التهديدات المرتفعة للهجمات على الطيران التجاري.

وأوضحت أن الولايات المتحدة أمرت بعمليات تفتيش أكثر صرامة للشحن الجوي، مذكرة بمحاولة إسقاط طائرة في يونيو الماضي في أستراليا كدليل على استمرار الجماعات المتطرفة في استهداف الطيران المدني.

وفي كندا، كتبت يومية "لوسولاي" أن أوتاوا طرحت فوق طاولة المفاوضات مقترحات شاملة حول أزيد من 15 شقا من اتفاقية "نافتا"، ومقترحات جوهرية حول باقي قطاعات الاتفاقية التجارية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الكنديين ردوا على الاتهامات الأمريكية لكندا بالتعنت والعناد في ردها على الاقتراحات الأميركية المثيرة للجدل، مبرزين أن أوتاوا بدأت الجولة السادسة من المفاوضات في مونريال، بتقديم مقترحات مكتوبة حول جميع قطاعات الاتفاقية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "لوجورنا دو مونريال" أن كل الأنظار ستكون موجهة نحو مونريال هذا الأسبوع، حيث تم استئناف المفاوضات لتعديل اتفاقية "نافتا"، معتبرة أن غموضا كبيرا لازال يسود لدى الشركات، في ظل استمرار تهديد الولايات المتحدة بالانسحاب من الاتفاقية.

وذكرت الصحيفة ان ممثلين من كندا والولايات المتحدة والمكسيك سيعملون على قدم وساق طيلة الاسبوع، في ظل وجود ضغوط قوية لتحقيق تقدم حقيقي، بعدما سجلت الجولات السابقة تقدما متواضعا.

وفي بنما، اهتمت صحيفة "لاإستريا" بتعيين ممثل دائم جديد للبلاد لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن النائب عن الحزب البنمي الحاكم، ووزير التجارة الخارجية السابق، ميليتون أروتشا، سيترك منصبه بالبرلمان البنمي وسيلتحق بمنصبه الجديد بالهيئة الأممية قبل متم الشهر الجاري.

وأشارت، استنادا إلى بلاغ لوزارة الخارجية البنمية، إلى أن أروتشا سيواصل، بصفته سفيرا، الجهود الرامية إلى تعزيز تموقع بنما كفاعل أساسي في المنطقة داخل المنظمة الأممية من أجل تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، من خلال دعم المبادرات الرامية إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، والنهوض بالسلم والأمن الدولي، وتعزيز مكافحة الفقر، والقضاء على التمييز بجميع أشكاله، والتوازن بين التعاون الضريبي الدولي وتمويل التنمية.

من جهتها، توقفت يومية "إل سيغلو" عند تقرير نشره المنتدى الاقتصادي العالمي، وكشف أن البلد الكاريبي يوجد ضمن الاقتصادات الصاعدة العشر التي نجحت في تقليص الفوارق الاجتماعية، موضحة أن بنما تحتل، تحديدا، المرتبة السادسة من بين 77 من الاقتصادات الناشئة، ضمن مؤشر التنمية الشاملة الصادر عن المنتدى الاقتصادي.

وأضافت اليومية أن البلد الكاريبي احتل هذه المرتبة بفضل سياساته التي مكنت من تقليص معدلات البطالة وارتفاع معدل الادخار والحد من نمو الدين العام، على الخصوص، مشيرة إلى أن بنما جاءت في المرتبة الأولى على صعيد منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي، متبوعة بكل من البيرو (14) والباراغواي (20) وجمهورية الدومنيكان (21) والأرجنتين (23) والمكسيك (24) ونيكاراغوا (29) وكولومبيا (30)، على الخصوص.

من جانبها، ذكرت صحيفة "لابرينسا" أن الرئيس البنمي السابق، ريكاردو مارتنيلي (2009-2014)، المعتقل منذ يونيو الماضي بأحد السجون الفيدرالية بولاية فلوريدا، بالولايات المتحدة، سيمثل أمام القاضية الأمريكية، مارسيا كوك، في إطار جلسة للبث في طعن قدمه دفاعه ضد قرار قضائي سابق يقضي بتسليمه إلى سلطات بلاده، على خلفية متابعته باتهامات بالفساد خلال السنتين الأخيرتين من ولايته.

وفي المكسيك، توقفت صحيفة "إل إيكونوميستا" عند نشاط شركة النفط المكسيكية العملاقة "بتروليوس ميخيكانوس" (بيميكس)، مشيرة إلى أن الأخيرة سجلت العام الماضي متوسط إنتاج من النفط الخام بلغ أزيد من 1.9 مليون برميل يوميا، وهو رقم يتجاوز الهدف الذي سطرته الشركة النفطية بالنسبة للعام الماضي.

واشارت الصحيفة إلى أن أهداف النمو التي وضعتها المجموعة ستتعزز بعد الشروع في استغلال بعض حقول النفط والغاز، التي تم اكتشافها في ولاية ي ولاية فيراكروز، شرق البلاد.

من جانبها، اهتمت صحيفة "إل أونيفرسال" بانطلاق الجولة السادسة من مفاوضات تعديل اتفاقية "نافتا"، في مونريال، مشيرة إلى أن المجموعات الاقتصادية الكبرى في أمريكا الشمالية دعت الحكومات الكندية والأمريكية والمكسيكية إلى إيجاد أرضية مشتركة لإعادة التفاوض حول اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث.