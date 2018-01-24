عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء..

* أخبار اليوم:

- بعد أقل من أسبوع من إحالة فريق حزب العدالة والتنمية، على مكتب مجلس النواب، مقترح قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، علمت الجريدة أن فرق الأغلبية، باستثناء حزب المصباح، أعدت ووقعت على مقترح قانون جديد يقضي بإصلاح صندوق معاشات البرلمانيين، والذي يعيش على وقع الأزمة منذ عدة أشهر، وسيتم وضعه بمكتب المجلس خلال هذا الأسبوع.

- المغاربة اقترضوا أكثر لشراء مسكن في 2017. فرغم التراجع الذي يشهده السوق العقاري منذ عدة سنوات، إلا أن القروض العقارية لازالت تسجل نموا سنة بعد أخرى، حيث أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت عرفت انخفاضا قدره 2.5 في المئة مع متم سنة 2017، على الرغم من إظهارها لدينامية إيجابية خلال الفصل الثاني (+4.9 في المئة).

* الصباح:

- شرع أجانب مقيمون حولوا إقامتهم الجبائية إلى المغرب في وضع التصريحات بمداخيلهم بعد إقرار عفو جبائي لفائدتهم على المداخيل التي لم يكونوا يصرحون بها في السابق. وأوضح مصدر من المديرية العامة للضرائب أنه تقرر، ابتداء من فاتح يناير الجاري، تمتيع الأشخاص الذاتيين الذين يتوفون على إقامة جبائية بالمغرب من عفو على ذعائر وفوائد التأخير على المداخيل المحصل عليها من الخارج ولم يتم التصريح بها في وقتها.

- أكدت كتابة الدولة المكلفة بالماء، أن حجم المياه العادمة غير المعالجة، الصادرة عن سجني العرجات والمطروحة بسد سيدي محمد بن عبد الله، المقام على نهر أبي رقراق، لا يتجاوز 0.2 مليون متر مكعب سنويا، وهو فائض لم تعد طاقة محطتي المعالجة الحاليتين كافية لمعالجته، بينما الحجم الحالي لحقينة السد تتجاوز 706 ملايين متر مكعب.

* الأحداث المغربية:

- وزارة التعليم تراقب الأساتذة المتغيبين. فقد وجهت وزارة التربية الوطنية مذكرة حديثة للمسؤولين التربويين عبر الأكاديميات والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين، تحث على ضرورة الحرص على المراقبة اليومية لحضور الموظفين الفعلي في أماكن العمل، مع الحرص على تتبع استعمال النظام الإلكتروني لتدبير الزمن الإداري.

- باشرت عمالة سيدي سليمان نهاية الأسبوع الماضي، تحقيقا في ملف الدقيق المدعم وصف بالسابقة من نوعها بالإقليم. وقد شمل هذا التحقيق الذي باشرته اللجنة الإقليمية المختلطة، المطاحن الموزعة لحصص الدقيق المدعم، وذلك للتأكد من سلامة العملية ومدى بلوغ هذه المادة للساكنة التي لها الحق في الاستفادة منها، حيث قامت اللجان المختلطة بمداهمة عدد من نقط البيع وحررت محاضر للمخالفين.

* رسالة الأمة:

- احتل المغرب المرتبة الأولى مغاربيا و21 عالميا في مؤشر شركة "أجيليتي" اللوجيستي السنوي للأسواق الناشئة 2018، لأفضل الظروف لمزاولة الأعمال بين الأسواق الناشئة على مستوى العالم، محققا بذلك تقدما بدرجة واحدة مقارنة مع ترتيب السنة الماضية. واحتل المغرب هذه المرتبة ضمن هذا المؤشر الذي يشمل 50 دولة.

- أعلنت شركة "سي دي إكس إينيرجي" البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط أمس الثلاثاء، عن اكتشافها الغاز الطبيعي على عمق يبلغ ألفا و167 مترا، بحوض سبو بالقنيطرة. وأكدت الشركة في بلاغ أن جودة المخزون فاقت الانتظارات الأولية بنسبة 35.5 في المئة.

* بيان اليوم:

- أكد تقرير صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن تحصيل التلاميذ يعتبر المؤشر الأساس على تحسين أداء المنظومة التربوية، مؤكدا على ضرورة العمل على وضع هدف للتحصيل للوصول إليه كل أربع سنوات في أفق 2030 .وأبرز التقرير، الذي يحمل عنوان "نتائج التلاميذ المغاربة في الرياضيات والعلوم ضمن سياق دولي، تقرير وطني" وهو عبارة عن تقرير تحليلي لنتائج دراسة التوجهات الدولية في دراسة الرياضيات والعلوم (تيمس 2015)، قدمته رحمة بورقية مديرة الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم نتائج أشغال الدورة ال13 للمجلس، أن دراسات نتائج التلاميذ المغاربة في الرياضيات والعلوم لها دور في وضع سياسية عمومية في مجال التربية والتعليم، وذلك باستهداف المجالات التي يلاحظ فيها نقص.

- عبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن تخوفها من التأثير السلبي على القدرة الشرائية للمواطن بسبب تعويم الدرهم ورفع الدعم عن غاز البوطان، مما سيكون له انعكاسات وخيمة على المنتجات الفلاحية. وطالبت الجامعة في بلاغ بحماية الاقتصاد الوطني والرفع من فرص الشغل وتفادي الحلول السهلة التي تستهدف جيوب المواطنين.

* المساء:

- حمدي ولد الرشيد وبرلمانيو الاستقلال يريدون سحب المفتشية العامة للمالية من بوسعيد كي تكون تحت سلطة رئيس الحكومة. حيث جاء في مقترح قانون تقدم به الفريق النيابي أن هذا المسعى جاء نظرا للاختلالات التي تعرفها المالية العمومية وتدبير الشأن العام وبالأساس إلى ضعف الرقابة على مالية الدولة، كما ظهر بشكل صارخ في النتائج التي أفضت إليها كل من المفتشية العامة للداخلية بشأن مشاريع "الحسيمة منارة المتوسط".

- برلمانيون يسعون إلى حصانة فوق العادة من بوابة حقوق الإنسان. فقد كشفت التعديلات التي اقترحتها فرق ومجموعات الأغلبية بمجلس النواب عن مساع حثيثة لتمكين بعض البرلمانيين من حصانة فوق العادة انطلاقا من عضوية المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتضمنت التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق ب"إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، "تعيين أربعة برلمانيين مناصفة بين رئيسي مجلسي النواب ومجلس المستشارين بعد استشارة الفرق والمجموعات البرلمانية".

* الاتحاد الاشتراكي:

- اتفق المغرب والغابون أول أمس الاثنين بالرباط، على توقيع مذكرة تفاهم في مجال إصلاح الإدارة العمومية بهدف تحديث أساليب وطرق تدبير الموارد البشرية، وكذا تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتحسين الخدمات الإدارية. وأفاد بلاغ للوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بأن الإعلان عن هذا الاتفاق جاء خلال المباحثات التي أجراها الإثنين محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، مع جون ماري أوكانداكا، وزير الوظيفة العمومية وتحديث المرفق العام المكلف بإصلاح الدولة بجمهورية الغابون، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب.

- أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة أن المملكة المغربية تجدد التأكيد على تمسكها بحوار 5+5 مفتوح وصريح وشامل وعملي. وأبرز السيد بوريطة، في تدخله خلال الاجتماع الرابع عشر لوزراء الخارجية للدول الأعضاء في مجموعة الحوار لغرب المتوسط، أن الحوار 5+5 يمثل المجال الأمثل لضمان حوار هادئ وتعاون مثمر، ويشكل إطارا مرنا، يجعله مهيأ للقيام بدور صندوق أفكار للشراكة الأورو متوسطية، وأبعد من ذلك.

* العلم:

- رحب عدول المغرب بالمبادرة الملكية وبتكليف وزير العدل بفتح خطة العدالة أمام المرأة واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وفي هذا الإطار قال الدكتور مولاي بوشعيب الفضلاوي، رئيس الهيئة الوطنية لعدول المغرب، أن موضوع ممارسة المرأة لخطة العدالة (مهنة "عدل") بما في ذلك الكتابة والإشهاد ومن خلال المبادرة الملكية، سيتم نسج قنوات لا تخالف الشرع ولا القانون في هذا الموضوع.

- عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أول أمس، اجتماعه الأسبوعي لمناقشة جدول أعمال حافل، حيث أكد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي أن مقترح القانون حول تعدد المهام حظي بمتابعة إعلامية مكثفة نظرا لما شكله من تعزيز لمبدأ حالة التنافي وتقديم معالجة موضوعية ووجيهة للمشكل من المنبع بدل الاقتصار على تعدد الأجور.

* لوماتان:

- استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالدار البيضاء، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.

- يواصل المستشفى الميداني الطبي الجراحي، الذي أقامته القوات المسلحة الملكية بالجماعة القروية للاعزيزة بإقليم شيشاوة تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تقديم خدماته الطبية لفائدة ساكنة المنطقة. وقام الطاقم الطبي والشبه الطبي المشرف على المستشفى الميداني منذ انطلاقه يوم السبت 13 يناير وإلى غاية أول أمس الإثنين، بإجراء 12 عملية جراحية لمرض العيون (الجلالة) لفائدة الأشخاص المسنين، و3528 فحص طبي و4063 تدخلا طبيا، فضلا عن تسليم 3249 وصفة طبية حيث تكلفت صيدلية المستشفى بتوفير الأدوية اللازمة للمرضى.

* أوجوردوي لوماروك:

- أكد كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي خالد الصمدي، مساء أمس الثلاثاء، أن أزيد من أربعة ملايين و262 ألف تلميذ استفادوا من المبادرة الملكية "مليون محفظة" خلال الموسم الدراسي الحالي. وأوضح السيد الصمدي، في معرض رده بالنيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على سؤال حول "الصعوبات المتعلقة بتمويل مليون محفظة " تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أن نسبة الإناث تمثل 46 في المائة من بين المستفيدين.

* ليكونوميست:

- المغاربة لا يريدون مساواة بين الرجال والنساء في الإرث. فقد عبر 69 في المئة عن رفضهم لذلك حسب ما جاء في التحقيق الأخير الذي أجرته (ليكونوميست سينيرجيا). وعلى اختلاف جنس المستجوبين وأعمارهم ومستواهم الدراسي أو أوساط إقامتهم، فإن الرفض لهذه المسألة كان هو السائد.

* لوبنيون:

- أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعا قدره 0,7 في المائة في 2017 بالمقارنة مع سنة 2016. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2017، أن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع المواد الغذائية ب0,1 في المائة والمواد غير الغذائية ب 1,4 في المائة، مشيرة إلى أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 3,2 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق".

* ليبراسيون:

- مثل رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، أول أمس بمونروفيا، جلالة الملك محمد السادس، في حفل تنصيب الرئيس الجديد لجمهورية ليبريا فخامة السيد جورج ويا. وخلال هذا الحفل الذي جرى في ملعب سامويل كانيون دوي، قدم السيد المالكي، مجددا، باسم جلالة الملك محمد السادس، التهانئ للرئيس ونائبة الرئيس الليبيريين، متمنيا لهما كامل النجاح في الاضطلاع بمهمتهما الجديدة.

* البيان:

- قال أنس الدكالي، الذي عينه جلالة الملك محمد السادس أول أمس الاثنين، وزيرا للصحة، إنه سيعتمد التوجيهات الملكية السامية لتقديم الأفضل لقطاع الصحة. وأكد السيد الدكالي في تصريح للصحافة بمناسبة حفل تعيين أعضاء الحكومة الجدد الذي جرى أول أمس الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، برئاسة صاحب جلالة أنه "سيتم التركيز على التوجيهات السامية لجلالة الملك، وعلى البرنامج الحكومي في مجال الصحة"، مضيفا أنه سيواصل "العمل في هذا الاتجاه لتقديم الأفضل لهذا القطاع".