عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

تناولت الصحف الصادرة اليوم الأربعاء ببلدان أوروبا الغربية التحدي الكاتالاني، ومبادرة الشراكة الدولية من اجل التصدي للافلات من العقاب في مجال استخدام الاسلحة الكيماوية التي تم إطلاقها أمس بباريس بالإضافة إلى عدد من المواضيع المتفرقة الوطنية والدولية.

ففي إسبانيا، أشارت الصحف إلى عدد من المواضيع المتعلقة بأزمة كاتالونيا، حيث أكدت (إلموندو) أن بيدرو سانشيز، رئيس الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، أكبر أحزاب المعارضة، يدعم مبادرة رئيس الحكومة ماريانو راخوي الهادفة إلى منع الرئيس الكاتالاني السابق كارلس بيغديمونت من تنصيبه رئيسا للإقليم من جديد.

من جانبها، ذكرت (لاراثون) أن رئيس البرلمان الكاتالوني الجديد روجي تورين المنتمي للحزب الانفصالي اليسار الجمهوري الكاتالاني سيجتمع اليوم ببروكسل مع بيغديمونت بعد ما اقترح هذا الأخير لشغل منصب رئيس الإقليم.

وبالنسبة لجريدة (آ بي سي)، فإن بيغديمونت يواصل العمل من أجل ضمان تنصيبه رئيسا للإقليم، وأنه لا يرغب في الاستسلام، على الرغم من أنه يعيش في بلجيكا هربا من العدالة الإسبانية. واهتمت الصحف السويسرية بشد الحبل بين حكومة مدريد والانفصاليين الكاتالانيين الذين يسعون لتنصيب رئيس الحكومة المحلية المنتهية ولايته كارليس بيغديمنت لولاية جديدة.

وكتبت صحيفة "لوتون" تحت عنوان "لعبة الشطرنج بين بيغديمونت والسلطات الاسبانية"، ان مدريد تخشى أن يعود الزعيم الانفصالي المطلوب من قبل العدالة إلى البلاد لاعادة تنصيبه على رأس الحكومة الإقليمية.

من جانبها ، أكدت صحيفة "فانت كاتر اور" ان رئيس الحكومة الكاتالانية المنتهية ولايته، المتهم بالتمرد واختلاس الاموال العامة، قام برحلة سريعة الى الدنمارك من اجل اعطاء صدى كبير لأفكاره الانفصالية.

وذكرت يومية "تريبيون دو جنيف"، أن آخر التطورات في كاتالونيا تكشف أن القطيعة بين مدريد والانفصاليين لم يسبق لها مثيل .

ونقلت الصحيفة عن وسائل الاعلام الاسبانية قولها ان هناك توجها للبحث عن مرشح آخر لرئاسة كاتالونيا لان تنصيب بيغديمونت يبدو "غير واقعي في الظروف الراهنة".

وفي فرنسا اهتمت الصحف بالشراكة الدولية من اجل التصدي للافلات من العقاب في مجال استخدام الاسلحة الكيماوية، وبمصير الجهاديين الفرنسيين الذين اعتقلوا في العراق وسوريا.

وبخصوص الموضوع الاول اعتبرت صحيفة (لوموند) ان اطلاق عشرين بلدا لشراكة ضد الافلات من العقاب في ما يتعلق باستخدام الاسلحة الكيماوية، يعد "اشارة قوية" ضمن محاولة استعادة الجانب الدبلوماسي للصراع السوري.

وذكرت الصحيفة ان الامر يتعلق بوضع حد للافلات من العقاب، وضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم فظيعة ، مشيرة الى ان الرئيس ايمانويل ماكرون لم يفتأ منذ انتخابه يؤكد ان استخدام السلاح النووي في سوريا يعد "خطا احمر" وان باريس مستعدة لاتخاذ مبادرة المحاسبة.

في نفس الموضوع كتبت صحيفة (ليبراسيون) ان النظام السوري يعتبر منذ 2012 مسؤولا عن غالبية الهجمات بالسلاح الكيماوي التي نفذتها دول او فاعلون غير حكوميون.

واضافت الصحيفة ان النظام السوري متهم بتنفيذ عشرات الهجمات بالسلاح النووي، كان اخطرها بغاز السارين، وغاز الكلور، مبرزة ان الهجمات لم تتوقف وان اخرها يعود الى يوم الاثنين بعدما اصيب 21 شخصا بالاختناق ، بعد اطلاق قاذفات من قبل الجيش السوري على مدينة الدومة التي يحاصرها النظام.

اما صحيفة (لوفيغارو) فاهتمت من جانبها بمصير الجهاديين الفرنسيين الذي اعتقلوا بالعراق وسوريا، والذين وصفهم بخونة الامة، مشيرة الى ان النقاش حول مكان محاكمتهم يكتسي طابعا استراتيجيا اكثر منه قانونيا.

واهتمت الصحف البلجيكية بمشروع قانون يسمح بزيارة منازل الأفراد من قبل رجال الأمن لاعتقال شخص مقيم ببلجيكا في وضعية غير قانونية، وكذا زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس لإسرائيل .

وبعدما أشارت إلى " الجدل القوي " الذي أثاره مشروع القانون بالبرلمان، أبرزت (ليكو) دعم وزير الهجرة تيو فرانكين والعدل كوين غينس لهذا المشروع.

وأشارت إلى " تعبئة الفاعلين الجمعويين ، على رأسها عصبة حقوق الإنسان ضد هذا المشروع معتبرينه محاولة من الحكومة تجريم مساعدة المهاجرين.

وفي موضوع آخر، كتبت (لاليبر بلجيك) أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي للقدس عززت سيادة إسرائيل الكاملة على هذه المدينة.

وأضافت أن بينس لم يشر قط إلى طموحات الفلسطينيين في دولة وشدد بالمقابل على حق الشعب اليهودي في العودة إلى أرض أجداده.

وركزت الصحف الالمانية على مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بألمانيا والعملية العسكرية التركية في سورية.

وانتقدت صحيفة "دي فيلت" دعوة شبيبة الحزب الاشتراكي الديمقراطي الى الانضمام للحزب لفترة قصيرة من أجل حشد التصويت ضد اتفاق الائتلاف المحتمل مع الاتحاد المسيحي.

وأضافت أنه من الجيد أن يسمح لأعضاء الأحزاب السياسية بممارسة تأثيرهم، وأن الحزب الاشتراكي يريد أن تصوت قاعدته على اتفاق الائتلاف، غير أنها أكدت أن أي شخص يحاول التأثير على قرار ذي صلة كعضو في يوم واحد، ينفي أي عضو نزيه وصادق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وبالتالي، فإن الحزب قد لا يسمح بمثل هذه الممارسات.

واعتبرت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن أولئك الذين يعتمدون على هذه العضوية قصيرة الأمد يريدون فقط الاستيلاء على قيادة الحزب، مضيفة أن "الذين يريدون أن يجادلوا بصدق لتجديد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لا يتعين فقط عليهم تجنيد الرفاق الجدد، ولكن أيضا شرح كيف يتصورون هذا التجديد".

وبخصوص العملية العسكرية التركية في شمال سورية ، كتبت صحيفة "اسنابروكر تسايتونغ" أن الآلاف من الاشخاص يفرون من منطقة عفرين الكردية. ومع ذلك، تريد أنقرة توسيع "عملية غصن الزيتون" في شمال سورية مما يثير قلقا دوليا.

وأضافت أنه استنادا الى تقديرات الأمم المتحدة، فر حوالي 5000 شخص من منطقة عفرين الكردية إلى القرى المحيطة، مشيرة نقلا عن الناطق الرسمي باسم الامم المتحدة إلى أن نحو 1000 شخص نزحوا الى أحياء مدينة حلب السورية.

وذكرت اليومية أن العاملين في المجال الإنساني يشعرون بقلق بالغ إزاء مصير نحو 324،000 شخص في المنطقة الخاضعة لسيطرة وحدات الحماية الشعبية، فيما تهدد أنقرة بتوسيع نطاق العملية في مناطق أخرى خاضعة للسيطرة الكردية.

اهتمت الصحف الإيطالية بالحملة الانتخابية وأطوار التحضير لاقتراع الرابع من مارس القادم ورغبة الفاعل الإيطالي في النقل السككي (إيطالو) توسيع خدماتها بأوربا.

وأوضحت صحيفة (لاريبوبليكا) ان الأحزاب السياسية تقدمت في نهاية الأسبوع بـ 103 بالرموز الانتخابية لخوض الاستحقاقات التشريعية المقرر إجراؤها في الرابع من مارس القادم.

وأضافت اليومية أنه تم رفض تسعة رموز بسبب عدم استيفائها للشروط المطلوبة ، مشيرة إلى قانون الانتخابات الجديد يحظر الرموز "المتطابقة مع تلك المستعملة من قبل قوى سياسية أخرى " أو سبق استخدمها "، وكذا الرموز التي يكتنفها الغموض .

وذكرت صحيفة (لاستامبا) أن القانون الانتخابي الجديد ينص على أن مدة إيداع الرموز الانتخابية تستمر إلى غاية 31 يناير الجاري ليتم فيما بعد نشره في القسم المتعلق بالانتخابات على موقع وزارة الداخلية .

وأضافت اليومية انه بعد ذلك سيتم في غضون 10 أيام نشر على نفس المواقع لوائح المرشحين، التي يقدمها كل حزب، والحركة أو تحالف سياسي.

وتطرقت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) إلى رغبة الفاعل الإيطالي في مجال النقل السككي (إيطالو) توسيع نطاق خدماته لتشمل إسبانيا وألمانيا وفرنسا بعد أن يتم إدراجه في البورصة في فبراير القادم.