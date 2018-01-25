عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الخميس..

* الصباح:

- قررت الحكومة الاقتراض من البنوك من أجل أداء ما بذمتها من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة لفائدة مقاولات خاصة، التي تراكمت لتتجاوز 10 ملايير درهم. وأفادت مصادر مطلعة أن وزارة الاقتصاد والمالية التي تشرف على الملف، توصلت إلى اتفاق سيتم التوقيع عليه مع البنوك من أجل تمكين المقاولات من متأخراتها وذلك تحت ضمانات الخزينة العامة للمملكة. وستشرع المؤسسات البنكية في أداء مستحقات مقاولات القطاع الخاص من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد التأشير عليها من قبل المديرية العامة للضرائب.

- عرفت أسعار المواد الغذائية بين نونبر ودجنبر الماضيين ارتفاعا، خاصة في أثمان الخضر التي سجلت نسبة ارتفاع بلغت 5.4 في المئة، واللحوم ب 3.1 في المئة، والزيوت والدهنيات ب 0.5 في المئة، في الوقت الذي عرفت أسعار الفواكه انخفاضا بنسبة 2.4 في المئة، إضافة إلى القهوة والشاي والكاكاو، التي سجلت انخفاضا ب 0.4 في المئة خلال الشهرين المذكورين.

* أخبار اليوم:

- رغم الضجة التي يثيرها التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية أمام مجلس المستشارين، أن حكومته بصدد إعداد إطار تنظيمي لاعتماد التشغيل بموجب عقود بالجماعات الترابية، يهدف إلى تمكين الجماعات الترابية من استقطاب الكفاءات والخبرات وسد الخصاص الملحوظ، على مستوى الموارد البشرية المؤهلة والمتخصصة بالنسبة إلى الجماعات الترابية.

- الخلفي يرسم صورة قاتمة عن مساهمة الجمعيات في التنمية.. أرقام مفزعة عن تدني مساهمة المجتمع المدني في سياسات التنمية وإنتاج الثروة الوطنية والتوزيع العادل لها، كشف عنها مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة. فقد أوضح خلال كلمة ألقاها، امس الأربعاء، في افتتاح يوم دراسي حول الديمقراطية التشاركية، نظم بمراكش، بأن المؤشرات الواقعية والأرقام تؤكد بأن مساهمة الجمعيات في إنتاج الثروة والتوزيع العادل لها تبقى محدودة أو غير مثمنة أو غير مدروسة.

* المساء:

- نقل العديد من مدراء مؤسسات تعليم السياقة، أمس الأربعاء، غضبهم إلى عدد من المديريات الجهوية التابعة لوزارة التجهيز والنقل، احتجاجا على الارتباك الحاصل في النظام المعلوماتي الخاص بأخذ مواعيد امتحان الحصول على رخصة السياقة، والبطء الكبير والتعثر الذي وجده المهنيون في عمية إدخال بيانات ومعطيات المرشحين. ص/رك

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، أول أمس الثلاثاء بالرباط، أن انضمام المغرب إلى "الشراكة من أجل حكومة مفتوحة" يشكل مسلسلا مهيكلا من شأنه تعزيز المكاسب على مستوى الشفافية والإنصاف والديمقراطية التشاركية. وأوضح السيد بنعبد القادر خلال افتتاح ندوة نظمت لفائدة لجنة الإشراف على الحكومة المفتوحة بالمغرب أن هذا الاجتماع يعد خطوة حاسمة على درب تنفيذ البروتوكول الإداري للتعاون بين المغرب وإسبانيا، الموقع في الرباط في 8 يوليوز 2015 وخطة العمل 2017-2018 التي اعتمدها البلدان في أفق تعزيز تبادل الزيارات والخبرات وتنظيم ندوات في المغرب وإسبانيا حول مواضيع ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

- أنس الدكالي، وزير الصحة الجديد، يؤكد أنه سيولي القطاع الصحي عناية خاصة انطلاقا من التوجيهات الملكية والخطوط العريضة للبرنامج الحكومي خلال الفترة الممتدة ما بين 2016 و2021، انسجاما والانتظارات الكبرى للمواطنين؛ داعيا كل المعنيين والمتدخلين إلى المساهمة الجماعية للرقي بصحة المغاربة.

* العلم:

- أثارت قضية عرض ذيل دينصور في أحد متاحف المكسيك -قيل إن أصله مغربي- جدلا واسعا بين عدد من الهيئات. وفيما يؤكد المتحف المكسيكي الذي عرض فيه الذيل وكذا المتحف الأمريكي الذي كان اشتراه منه المتحف المكسيكي بوثيقة رسمية أن أصله مغربي، فإن السلطات المغربية نفت أن تكون قد جرت أية حفريات رسمية في منطقة الأطلس منذ عقود، خلافا لما جاء في الوثيقة المرافقة للديناصور.

- أعلنت العديد من الهيئات التي لها ارتباط بمهنيي النقل الطرقي في الجهة الشرقية باللجوء إلى إضراب مفتوح يشل حركة النقل في الجهة، احتجاجا على الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات. وأصدرت أزيد من 40 هيئة نقابية وجمعوية لمهنيي النقل الطرقي في جهة الشرق، في أصناف سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة وشاحنات نقل الرمال والبضائع، بلاغا تتهم فيه الحكومة بالتنصل من كل التزاماتها بخصوص دعم مهنيي القطاع بالكازوال، معلنين عزمهم خوض إضراب مفتوح ابتداء من يوم الإثنين 29 من شهر يناير الجاري.

* رسالة الأمة:

- قالت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي مونية بوستة، أول أمس الثلاثاء بباريس، إن المغرب يعتبر اللجوء إلى استعمال الأسلحة الكيماوية خرقا لاتفاقية حظر هذا النوع من الأسلحة، وقرارات مجلس الأمن، وكذا قواعد القانون الدولي ذات الصلة. وذكرت كاتبة الدولة التي مثلت المملكة في ندوة إطلاق مبادرة "الشراكة الدولية للدول المتطوعة لمحاربة الإفلات من العقاب لاستعمال الأسلحة الكيماوية" بموقف المغرب المبدئي الذي يدين بشدة استعمال الأسلحة الكيماوية من أي كان، وأينما كان ومهما كانت الظروف. ص/رك

* الأحداث المغربية:

- الحكومة ترفع الدعم عن "البوطا" بعد سنتين. فقد كشف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة لا تفكر حاليا في رفع دعم صندوق المقاصة عن مادة غاز البوتان. واعتبر رئيس الحكومة أثناء جوابه على أسئلة الفرق البرلمانية في مجلس المستشارين في الجلسة الشهرية لمساءلة السياسات العمومية، أن الحكومة لا تنوي رفع الدعم عن هذه المادة إلا بداية من سنة 2020.

- الفوسفاط: النتائج الأقوى منذ 7 سنوات. فقد تمكن المجمع الشريف للفوسفاط من تحقيق أداء هو الأقوى من نوعه منذ سبع سنوات، مستثمرا عودة الطلب على الفوسفاط ومشتقاته، لاسيما من أمريكا اللاتينية وأوروبا والقارة الإفريقية. الفاعل الفوسفاطي المغربي، ورغم اشتداد المنافسة، سجل ارتفاعا على مستوى الإنتاج، وكذلك على مستوى التصدير.

* بيان اليوم:

- تنهي المديرية العامة للضرائب إلى علم الخاضعين للضرائب أن قانون المالية 2018 أقر الإلغاء الكلي أو الجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016، والتي ظلت غير مستخلصة إلى غاية 31 دجنبر 2017. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للضرائب أنه ابتداء من فاتح يناير 2018 يمكن للخاضعين للضرائب من الاستفادة من الإلغاء الكلي أو الجزئي للذعائر والغرامات والزيادات وصوائر التحصيل المتعلقة بالضرائب والواجبات والرسوم الصادر في شأنها أمر بالتحصيل قبل فاتح يناير 2016 والتي ظلت غير مستخلصة الى غاية 31 دجنبر 2017.

- أكد جمال بنشقرون كريمي، من المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن التعليم الخصوصي هو فعلا قطاع شريك لكن عليه أن يكون شريكا مواطنا مما يقتضي ضرورة اعتماد هذا القطاع على مؤهلات موارد بشرية خاصة؛ داعيا إلى إمكانية إحداث مراكز خاصة لتكوين الأساتذة، ومضيفا أن الاعتماد اليوم على حاملي الإجازة، بدون تكوين أو تدريب، والتعلم في أبناء الشعب، يمثل خطرا تربويا.

* لوماتان:

- من أجل استهداف أمثل للمستحقين للبرامج الاجتماعية، تسعى الحكومة إلى إعداد السجل الاجتماعي الموحد، وهو برنامج معلوماتي من شأنه السماح بتشكيل قاعدة معطيات متكاملة بخصوص الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والأسر المحتاجة.

* أوجوردوي لوماروك:

- 2018 ستكون سنة حاسمة بالنسبة لقطاع ترحيل الخدمات. هذا القطاع الذي عرف خلال 2016 تبني تعاقداته الخاصة، سيعرف خلال هذه السنة الوضع الفعلي لخطة العمل لديه. وبعد تشكيل لجنة عمل جاء الوقت لبسط العقد-البرنامج لتطبيق ترحيل الخدملات في جميع المناطق المغربية.

* ليكونوميست:

- برنامج (راميد) لا يزال مريضا.. هذا أحد الملفات التي يتعين على وزير الصحة الجديد أن يتعاطى معه بسرعة. فتعميم (راميد) ترافق مع إضعاف المستشفى العمومي، حيث كان له مفعول سلبي على تنظيم العلاجات وجودتها. العبء الإداري وطول أمد المواعيد شكلا مصدر إزعاج كبير للمرتفقين.

* لوبنيون:

- أعلنت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أول أمس الثلاثاء، أنها أطلقت منصة رقمية لمعالجة الشكايات لصالح المؤمن لهم. وأوضحت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلاغ لها، أنها، سعيا منها للرفع من جودة خدمة معالجة الشكايات التي تخص النزاعات بين المؤمن لهم وبين مقاولات ووسطاء التأمين، شرعت في العمل بهذه المنصة الرقمية الجديدة، التي تمكن من تقليص الآجال التي تتم داخلها معالجة الشكايات، وذلك بالإضافة إلى سهولة الولوج إليها واستعمالها من أجل إيداع الشكايات وتتبع مسارها والتواصل مع الهيئة، عند الاقتضاء، من طرف المشتكين من أجل إيفائها بأي معلومة إضافية من شأنها أن تفيد في حل الملف.

* ليبراسيون:

- احتضنت العاصمة مدريد أول أمس الثلاثاء الاجتماع الأول للمنتدى الأورومتوسطي للنواب العامين، والذي عرف مشاركة مسؤولين سامين في النيابة العامة بعدد من بلدان الاتحاد الأوروبي والبلدان الشريكة في الجوار الجنوبي، من بينها المغرب. وضم الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع بالأساس أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية، نيابة عن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة؛ ومحمد شنضيض النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط المكلف بقضايا الإرهاب؛ وعادل البويحياوي قاضي الاتصال لدى سفارة المملكة المغربية بمدريد؛ وهشام حراق منتدب قضائي بوزارة العدل.

* البيان:

- أكد وزير العدل، محمد أوجار، أمس الأربعاء بالرباط، أن إحداث مرصد وطني للإجرام يروم مواكبة التحولات وتطور المؤشرات المتعلقة بالجريمة واقتراح حلول للوقاية من هذه الظاهرة. وأوضح السيد أوجار في مؤتمر دولي تحت عنوان "المراصد الدولية للإجرام : التجارب والخبرات في تحليل ظاهرة الجريمة"، أن إحداث مرصد وطني للإجرام، الذي يأتي تجسيدا للإرادة الملكية السامية وتنزيلا لتوصيات الميثاق الوطني حول اصلاح منظومة العدالة واستجابة لاصوات العديد من المهتمين بالحقل الجنائي، يروم بالاساس رصد تطور مؤشرات الجريمة والبحث عن الحلول الكفيلة بالوقاية منها.