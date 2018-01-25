قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بالتطورات الاقتصادية والسياسية في تونس، وقمع السلطات الجزائرية للمظاهرات السلمية التي تشهدها البلاد، وموقف أحزاب المعارضة في موريتانيا إزاء الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعدد من القضايا الاجتماعية.

ففي تونس قالت صحيفة "الصباح" إن "عملية الإصلاح لا تكون بي نة إلا متى انقلبت إلى واقع تراه العيون وتشهد عليه الأبصار"، معتبرة أن ذلك يدفع إلى القول إن "من أهم دعائم الرغبة في الإصلاح الشفافية والمصارحة وإشراك المواطن في القرارات التي تهم حياته وترتبط بحاضره ومستقبله".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن الشفافية "ليست ترديدا لشعارات ولا هي حالة سياسية بقدر ما هي قيمة وثقافة يجب أن تلامس جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والإدارية"، مشيرة إلى أنه "كما الإجراءات والقرارات مطلوبة، فإن الوضوح مطلوب أيضا".

ومن جهتها تطرقت صحيفة "المغرب" إلى المواقف التي عبر عنها صندوق النقد الدولي إزاء التطورات الاقتصادية والسياسية في تونس، مشيرة إلى أن الصندوق نشر تقييمه للأوضاع في تونس وللإصلاحات التي قامت بها الحكومة ودعمه لها.

وسجلت الصحيفة أن صندوق النقد الدولي عبر عن دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة في قانون المالية 2018، مشيرة إلى أن مواقف الصندوق كانت صريحة مدعمة بأرقام ومؤشرات هامة، وخاصة ما يتعلق بالفترة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضافت أن تقييم الصندوق لم تغب عنه الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة ليشير إلى أنه لم يوص برفع الضرائب أو اتخاذ اجراءات تضر بالفئات الضعيفة، مسجلة أن الصندوق اتفق مع الحكومة على عدم الرفع من أسعار المواد الأساسية وعلى أن تنتهج سياسة تجنب الطبقات الضعيفة تحمل "الإجراءات الصعبة".

وتعليقا على قرار الاتحاد الأوروبي سحب تونس من قائمة الدول المصنفة كملاذات ضريبية، قالت صحيفة "الشروق" من جانبها، إن الأهم هو تحصين تونس ضد كل ما يمكن أن يجعلها عرضة للتصنيفات السيئة سواء في الأمن أو الاقتصاد، معتبرة أن المطلوب اليوم من الحكومة هو "الوقوف على الأسباب التي دفعت الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف تونس في هذه القائمة السوداء ومواصلة الحرب على التهرب الضريبي والتهريب وتبييض الأموال".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أنه "بالتوازي مع الخطوات الداخلية لا بد من ديبلوماسية ناجعة تقدم الصورة الإيجابية لتونس وتفعيل عمل وأداء البعثات الدبلوماسية التونسية"، معتبرة أن هناك مؤشرات إيجابية ترشح تونس لتكون وجهة دولية للاستثمار.

ومن جهتها اعتبرت صحيفة "الصحافة اليوم" أن "المهم ليس كيف غادرنا المنطقة السوداء بل كيف نغادر المنطقة الرمادية؟"، مضيفة أن وجود البلاد اقتصاديا في منطقة رمادية يعني عدم إغراء المستثمر بظروف مريحة. وأكدت أن الأمر "يستوجب النظر مليا وعميقا إلى مسألة الإصلاحات الجوهرية التي كثر فيها الكلام واحتجب عنها الفعل...".

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها "نحن اقتصاديا في منطقة رمادية، لأننا سياسيا في منطقة رمادية"، مضيفة أن "الخروج من المنطقة الرمادية في السياسة يعني بداية خروجنا من المنطقة الرمادية في الاقتصاد، ويعني أيضا تنظيف المناخ العام الذي يضع أمام المستثمر الداخلي والخارجي ممكنات أفضل...".

وفي الجزائر، تطرقت الصحف إلى قمع السلطات للمظاهرات السلمية، مبرزة أن النظام لم يعد يكتفي بإغلاق الدخول إلى العاصمة، بل يلجأ من خلال استراتيجية "للدفاع المتقدم" إلى إرجاع أو ايقاف المتظاهرين المحتملين داخل مدنهم. واعتبرت صحيفة (الوطن)، في هذا الصدد، أنه يتعين على الحكومة أن تتراجع عن هذا النهج المتمثل في رغبتها في الحفاظ على السلم الاجتماعي بالقمع وتطويق المدن، وهو ما يمثل أرضية ملائمة لانفجار لا يتمناه أي أحد.

وكتبت في افتتاحيتها بعنوان "المفارقات الأخيرة" أن الجزائريين يدركون أنه في فترة الأزمة، لا يتعلق الأمر بالمطالبة بالمزيد من "المكتسبات"، وإنما بإنتاج المزيد من الثروات، مبرزة أن الفاعلين الاقتصاديين يدركون أكثر فأكثر أن التصدي للأزمة والحد من الواردات لا يتمثل في التخوف من الإفلاس، وإنما في المزيد من الانتاج، فالخطر الذي يتهددهم ليس هو البيروقراطية أو نقص المواد الأولية، بل هو آفة قطع الطرق واستحالة الولوج إلى المدن يوما واحدا في كل ثلاثة أيام.

وكشف صاحب الافتتاحية أنه في انتظار النجاح في الانتقال إلى اقتصاد منتج والخروج من نمط الريع النفطي، يمكن إزالة المفارقات وتكريس، دون تكاليف و لا آجال، المبادئ الدستورية لحرية التعبير والتظاهر والتنقل.

وقال إن كافة المجتمعات مسالمة وإن الحروب تحركها أنظمة أو منظمات دينية، فليس هناك مواطن جزائري يريد الدخول في حرب مع بلده ولا مع جيرانه

من جهتها، أفادت صحيفة (الفجر) بأن حوالي 2000 طبيب مقيم من جميع التخصصات قدموا من مختلف أنحاء البلاد شاركوا في تجمع داخل المركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة للتنديد بظروف إقامتهم السيئة والمطالبة، على الخصوص، بإلغاء نظام الخدمة المدنية أو مراجعته.

وذكرت أنه تم نشر أفراد الشرطة بأعداد كبيرة من قبل السلطات لمنع الأطباء المقيمين من اجتياز بوابات المركز الاستشفائي الجامعي والخروج منه، مشيرة إلى أن أفراد الشرطة وأعوان الأمن طوقوا هذا التحرك، ومنعوا الوصول إلى الشوارع القريبة، التي شهدت هي الأخرى نصب متاريس لعرقلة أي مسيرة وانتشر فيها أفراد الشرطة مدججين بالهراوات.

وأضافت أن المحتجين رددوا شعارات مناوئة لتهديدات الوزارة الوصية المتمثلة في المذكرات الموجهة إلى مختلف مدراء الصحة العمومية والمتعلقة باقتطاعات من أجورهم، وهو إجراء ليس من شأنه أن يثني الأطباء المقيمين الذين جددوا عزمهم على مواصلة الإضراب، الذي يستمر منذ نونبر الماضي.

من جانبها، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أن هؤلاء الأطباء الشباب الذين قدموا من مختلف البنيات الاستشفائية عبروا عن "محنتهم" إزاء غياب وسائل العمل "مما يجعل التكفل بالمرضى أمرا مستحيلا"، مبرزة أن تنسيقية الأطباء المقيمين عبرت عن تنديدها بمنع أطباء مقيمين من الالتحاق بالعاصمة واستنكارها لتصرفات قوات الأمن التي احتجزت زملاء لهم، مساء أمس، دون سبب يذكر لمجرد أنهم تنقلوا من بعيد لحضور الاعتصام الوطني، وأن أطباء مقيمين آخرين منعوا من ركوب القطار الرابط بين عنابة والجزائر العاصمة.

بدورها، أوضحت صحيفة (ليبيرتي) أنه عندما يتعلق الأمر بقمع محاولات التظاهر في العاصمة، فإن النظام يتساهل إلى حد ما مع الأعمال الاحتجاجية على مستوى المناطق، ملاحظة أن كل شيء يمر وكأن النظام اختار لنفسه فضاء حيويا يحظر فيه أي نوع من الاحتجاج، وحيث يمكن لممثلية أن يشتغلوا دون أن يتعرضوا لخطر الازعاج من قبل بعض الأصوات المتفرقة.

وأضافت أنه "داخل هذه المحمية، يمكن للأجانب و الدبلوماسيين والصحفيين وحتى السياح أن يلاحظوا الانسجام الشعبي الذي يسود حول قادتنا والهدوء الذي يطبع الحفلات الدبلوماسية والملتقيات بمختلف أنواعها، والذي تريد السلطات إظهاره".

أما صحيفة (الحياة)، فكتبت أن الممارسة القمعية، التي تتحكم في تدبير النظام العام بالجزائر العاصمة، تشكل التعبير المرضي لخيار أوسع لإسكات التعبير الديمقراطي بالجزائر، وفي الوقت نفسه إقرارا بفقدان الشعبية.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف ، على الخصوص، بالخرجة الإعلامية الجديدة لأحزاب المعارضة، والتي أعلنت فيها عن موقفها من الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وعدد من القضايا الاجتماعية. وفي هذا الصدد، ذكرت الصحف أن رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، الرئيس الدوري للمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، محمد ولد مولود، نفى، خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، "نية حزبه الخروج عن إجماع المعارضة، والمشاركة في انتخابات 2019، بعد الشائعات المتداولة مؤخرا".

ونقلت الصحف عن ولد مولود قوله إنه "لن يخرج عن إجماع المعارضة" في موريتانيا، مشددا على تماسك المنتدى وعدم شذوذ أي من أحزابه، "بالأحرى رئيسه الدوري".

وأضافت أن الرئيس الدوري للمنتدى تطرق للجفاف الذي تشهده موريتانيا، متحدثا عن "تجاهل السلطات لمواجهة هذه الكارثة، حيث تم إخراج 41 مليار أوقية دون معرفة مصيرها". وقال إن "هذا الموضوع أصبح كارثة، ويجب طرح خطة وطنية لمعالجته".

وأشارت إلى أن ولد مولود حذر من إهمال الثروة الحيوانية والزراعية، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء منذ أشهر وهو يتجاهل الحديث عن الجفاف"، على حد تعبيره.

وتابعت أن الرئيس الدوري للمنتدى تحدث عن ارتفاع الأسعار، "حيث تساوى الفقير مع الغني، ولم يعد برنامج (أمل) يعني الفقراء فقط، بل أصبح الجميع بحاجة له"، كاشفا "عن خطة لدى المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة لمواجهة الأوضاع الحالية"، تشمل، على الخصوص، "حملة لمواجهة الانفلات الامني وارتفاع الأسعار".