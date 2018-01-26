قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و .م .ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بتأهب الطبقة السياسية في تونس للانتخابات البلدية، وموقف القضاء في الجزائر من "شرعية" إضراب الأطباء المقيمين.

ففي تونس اعتبرت صحيفة "الشروق" أن الانتخابات البلدية التي ستجرى في ماي المقبل، تعد بمثابة اختبار للأحزاب السياسية التونسية في أفق الانتخابات الرئاسية لعام 2019، مشيرة إلى أن الأحزاب بدأت تحشد طاقاتها لخوض أول استحقاق انتخابي وطني بعد 2014.

وكتبت الصحيفة أن الانتخابات البلدية القادمة، التي ستنطلق بعد بضعة أسابيع، تعتبر محطة مهمة لكل الأحزاب التونسية سواء تلك التي توجد في السلطة أو تلك التي توجد في المعارضة، مشيرة إلى أن الانتخابات القادمة ستقدم صورة واقعية عن موازين القوى بعيدا عن تكهنات استطلاعات الرأي.

ورأت الصحيفة أيضا أن الانتخابات البلدية القادمة تعد أيضا "مناسبة لاختبار طبيعة الساحة السياسية التونسية ومدى قدرتها على استقطاب الناخب التونسي، خاصة وأن عمليات سبر الأراء ترجح أن يكون عدد الممتنعين عن التصويت كبيرا".

وأضافت أن أهم ما ينتظر من الانتخابات البلدية المقبلة هو تقديم صورة عن الوضع السياسي اليوم، أي هل حافظت أحزاب الأغلبية في 2014 عن تلك الأغلبية أم هناك أحزابا أخرى انتزعتها منها، وهل أن التصويت الإيجابي الذي حصل في 2014 بسبب تجاذبات تلك الفترة سيتواصل في الانتخابات البلدية أم لا.

وخلصت الصحيفة إلى القول إن "هناك الكثير من المتغيرات في المشهد السياسي واللعبة الانتخابية في تونس والتي تشير إلى إمكانية تغير موازين القوى"، معتبرة أن الكلمة النهائية ستكون للناخبين.

ومن جهتها لاحظت صحيفة "الصحافة اليوم" أن شبح الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت بدائرة ألمانيا، ما زال يلقي بظلاله على الحياة السياسية في تونس، مشيرة إلى أن نتيجة المشاركة في تلك الانتخابات تبرز كشبح يؤرق الكثير من الأحزاب السياسية إذ لم تتجاوز نسبة 5 بالمائة.

وأضافت الصحيفة أنه "رغم التقدم المحتشم في عدد المسجلين في القوائم الانتخابية إلا أن جميع المؤشرات تبعث على الحيرة في ما يتعلق بنسبة المشاركة في الانتخابات البلدية القادمة والتي تعد أول انتخابات بلدية يفترض أن تجري في مناخ ديمقراطي حر ومستقل"، على حد قول الصحيفة.

وسجلت الصحيفة أن "المراقبين يرجعون مخاوفهم إلى حالة الشك السائدة خاصة لدى فئة الشباب حول قدرة هذه الانتخابات على تغيير الأوضاع في محيطهم"، مشيرة إلى أن بعض هؤلاء المراقبين يعتقدون أن "هذه المخاوف مشروعة ومنطقية وثمة مؤشرات كثيرة تدل عليها".

ومن جهتها قالت صحيفة "المغرب" "لسنا ندري هل ستأتي الانتخابات البلدية بالجديد وهل سنجد حزبا أو أكثر قادرا على لعب الأدوار الأولى"، مشيرة إلى أن "كل عمليات سبر الآراء بالإضافة إلى المعطيات الميدانية تفيد بأننا لم نتمكن بعد من كسر هذه الوضعية".

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها "قد نكون أمام وضعية انتقالية عادية فجل هذه الأحزاب مازالت حديثة العهد بالعمل السياسي، ولكن الغريب هو كثرة "الزعامات" داخل هذه الأحزاب بالذات وطموح العديد من مؤسسيها إلى حكم البلاد في حين أنهم يدركون بأن أحزابهم لا تملك الحد الأدنى المطلوب لتكون آلة انتخابية قادرة على الوصول للحكم".

واعتبرت الصحيفة أن "انتخابات ماي 2018 (أي الانتخابات البلدية) ستكون امتحانا جديدا لهذا الكم المتعاظم من الزعامات"، مضيفة أن "السؤال الأبدي يبقى هو: متى ستعي هذه الزعامات الدرس؟".