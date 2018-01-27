عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت..

* الصباح:

- قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية إن الاقتصاد المغربي منفتح على منتجات الدول التي وقعت اتفاقيات التبادل الحر مع المغرب التي تناهز 55 اتفاقية، وحتى مع الدول غير المدرجة في تلك الاتفاقيات، لكن هذا لا يمنع من تطبيق القانون في محاربة أي توجه نحو إغراق السوق الوطنية بمنتجات أي دولة كيفما كانت علاقتها الطيبة مع المغرب، وذلك في ندوة صحافية بمقر الوزارة بالرباط أول أمس الجمعة.

- فضحت معطيات جديدة أعطاب نظام المساعدة الطبية راميد" وكشفت عن اختلالات في تدبير ماليته، إذ سجل تقرير افتقاد أغلب المستشفيات العمومية لأنظمة محاسباتية دقيقة، واستحالة تحديد الكلفة الحالية للخدمات العلاجية المقدمة ضمن نظام المساعدة الطبية، بالنظر إلى غياب السجلات وأرشيف الفواتير الخاصة بالتحملات، ناهيك عن تنامي حالات تخفيض التعريفة الخاصة بالعلاجات، بأقل من كلفتها الحقيقية.

* المساء:

- علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن وزارة الصحة والمصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء تبحث عن شبكة لتزوير شواهد طبية، زجت بمغاربة داخل السجن باستعمال الشواهد المذكورة في مساطر جارية أمام القضاء. وأكدت المصادر ذاتها أن اكتشاف أمر الشواهد الطبية المزورة جاء عن طريق الصدفة، بعد أن شك أحد المتابعين في إطار مسطرة جارية لدى الشرطة القضائية في الشهادة الطبية التي أدلى بها خصمه، وتبين بعد التأكد أن الشهادة موضوع الشكاية لم تخضع للضوابط المسطرية المعتمدة داخل المستشفى الجهوي مولاي يوسف بخصوص تسليم الشواهد الطبية.

- لوح محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، بإمكانية اللجوء إلى إجراءات تقييدية من أجل ترشيد اللجوء إلى الطعن أمام محكمة النقض. وأكد أنه بات من الملائم التفكير في طرق قانونية لترشيد الطعن، وذلك بعدم إتاحته بالنسبة لبعض القضايا البسيطة، إما عن طريق منعها مطلقا او إخضاعها لأداء رسوم معينة تحد من إساءة استعمال هذا الطعن.

* أخبار اليوم:

- الهزائم الانتخابية تلاحق البيجيدي في معاقله.. سقوط مدو جديد لمرشح حزب العدالة والتنمية في الانتخابات الجزئية لإقليم العرائش، التي جرت أول أمس الخميس، على يد مرشح حزب الحركة الشعبية، المدعوم من طرف باقي أحزاب الأغلبية الحكومية، وخاصة التجمع الوطني للأحرار. هذا وعرف البيجيدي هزائم متتالية في الانتخابات الجزئية التي عرفتها المملكة طيلة الستة أشهر الماضية، ويعود ذلك حسب متتبعي الشأن الحزبي، إلى تراجع شعبية الحزب وتآكل قاعدته الانتخابية منذ اعفاء أمينه السابق عبد الإله بن كيران.

- رغم أن والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أبدى غضبه من سعي الأبناك إلى المضاربة في العملية في ماي ويونيو الماضيين، ترقبا لانخفاض سعر الدرهم بعد إعلان اعتماد سعر صرف أكثر مرونة، فإن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية برأ الأبناك المغربية من تهمة المضاربة، بل والتمس لها العذر، حيث وصف ما قامت به الأبناك من سحب كبير للعملة بأنه "عمل مشروع ومقنن وليس مضاربة"، وفقا لما أعلنه يوم أمس في ندوة صحفية.

* الأحداث المغربية:

- عقوبات تأديبية في حق 15 قاضيا. فقد بلغ عدد الملفات التأديبية للقضاة 15 ملفا، خلال 8 أشهر الماضية؛ وأشار مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، بخصوصها إلى أن المجلس سهر على أن يمر النظر فيها "في أجواء من الضمانات القانونية والحقوقية التي تفعل قواعد المسؤولية والمحاسبة والتأطير والتخليق والتوجيه والتقويم".

- قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن وضعية الدرهم تبعث على الاطمئنان، مضيفا أن الأيام الأولى على دخول التعويم الجزئي للعملة الوطنية حيز التفعيل كانت حاسمة "ونحن مطئنون جدا". جاء ذلك خلال ندوة صحفية أمس الجمعة، حول المؤشرات الاقتصادية لسنة 2017.

* الاتحاد الاشتراكي:

- كشفت معطيات صادرة عن بنك المغرب أن الإنتاج الصناعي شهد، خلال شهر دجنبر الماضي، ركودا. وأظهرت نتائج الاستقصاء الشهري حول الظرفية الصناعية لشهر دجنبر، أن الطلبيات شهدت ركودا، مع دفتر طلبيات بمستوى أدنى من المعتاد، غير أن المبيعات سجلت ارتفاعا في السوقين المحلية والأجنبية.

- أفادت محكمة النقض بأن نسبة القضايا المحكومة بها خلال سنة 2017، والتي تم البت فيها في مدة لم تتجاوز سنة واحدة، بلغت 70 بالمائة. وكشفت وثيقة حول أنشطة غرف محكمة النقض برسم سنة 2017 تم توزيعها أول أمس الخميس بالرباط خلال الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة 2018، أن عدد القضايا المتبقية من سنة 2017، بلغ 1 بالمائة فقط من مجموع القضايا الرائجة، فيما تبلغ نسبة القضايا المتبقية من 2016، حوالي 20,7 بالمائة، في حين أن أغلب القضايا الرائجة (78,3 بالمائة) حديثة تم تسجيلها في سنة 2017.

* رسالة الأمة:

- جددت الحكومة رفضها التدخل لإنقاذ تقاعد البرلمانيين عبر مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي قال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أول أمس الخميس، إن الحكومة لا يمكنها إضافة مخصصات مالية من أجل معالجة العجز الذي يعرفه صندوق البرلمانيين".

- أعلن المغرب موقفه الرسمي من دعوة المبعوث الأممي فورست كوهلر، للاجتماع بأطراف النزاع الإقليمي حول الصحراء بالعاصمة الألمانية برلين؛ مؤكدا على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، الذي صرح أول أمس، أن الدعوة لا تتعلق ب"مفاوضات" وإنما بلقاء ثنائي حسب الدعوة الأممية الرسمية التي توصلت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي"؛ مشددا على أن الزمان والمكان لم يتم تحديدهما بعد".

* بيان اليوم:

- يخوص أرباب سيارة التعليم، منذ أول أمس الخميس، وقفات بعدة مدن احتجاجا على عقد البرنامج الجديد لوزارة النقل. واعتصم صباح أمس ممثلون عن هذه الفئة من المهنيين أمام مقر الوزارة الوصية تعبيرا عن رفضهم قرار الوزارة القاضي بإعادة النظر في منظومة تكوين المرشحين، المقبلين على اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة.

- قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أول أمس بالرباط، إن المهندسين المعماريين يلعبون دورا رائدا في بناء المغرب الحديث ومواصلة عملية التنمية التي تعرفها المملكة. وأكد السيد العثماني في كلمة خلال حفل تخرج الفوج ال32 من المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، على أن مساهمة المهندسين المعماريين تهم إعداد التراب وتحسين ظروف عيش الساكنة وتأهيل المشهد الحضري كما تهم التنمية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.

* العلم:

- شركة بريطانية تعلن عن اكتشاف جديد للغاز في منطقة الغرب على عمق 176 كلم. وأوضحت في بيان نشرته في هذا الغرض أن هذا الاكتشاف يجب تعميق البحث عنه، كما أفادت أنها ستجري اختبارات جديدة خلال الشهر القادم لتتمكن من تحيين نتائجها في هذا الصدد.

- المغرب يقتحم معاقل خصوم الوحدة الترابية. فقد انتخب المغرب، أمس بأديس أبابا، بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك خلال الدورة العادية ال32 للمجلس التنفيذي للاتحاد. وقد حصل المغرب، المرشح الوحيد عن منطقة شمال إفريقيا، على 39 صوتا، علما بأن الثلثين الضروريين لهذا الانتخاب هو 36 صوتا.

* لوماتان:

- ترأس جلالة الملك محمد السادس، أمس الجمعة بالقصر الملكي بالدار البيضاء جلسة عمل خصصت لبحث وضعية تقدم تنفيذ الوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن) لبرامج تنمية الطاقات المتجددة بالمملكة وكذا لتقييم مختلف مراحل إنجازها. وتندرج هذه الجلسة في إطار المتابعة المنتظمة من قبل صاحب الجلالة لمختلف مراحل تنزيل الاستراتيجية الطاقية الوطنية وتلك المتعلقة بالطاقات المتجددة على الخصوص.

* لوبنيون:

- الاتحاد العام لمقاولات المغرب يشيد بالاتفاق المتعلق بتصفية الالتزامات المتعلقة بدين الضريبة على القيمة المضافة، الذي وقع بين وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وممثلي الأبناك. الاتفاق سيمكن في مرحلة أولى من استرداد متأخرات للضريبة على القيمة المضافة بقيمة 10 مليارات درهم من طرف القطاع الخاص.

* ليبراسيون:

- شكل المعرض الذي نظم، أول أمس بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، مناسبة لإبراز الإسهام الوازن للمملكة في عمليات حفظ السلام والأمن بإفريقيا منذ أزيد من نصف قرن. وخلد المعرض عن طريق وسائط فوتوغرافية وسمعية بصرية ، المساهمات المختلفة للتجريدات المغربية والمستشفيات التابعة للقوات المسلحة الملكية في مجال الأمن، وأيضا العمل الإنساني للمملكة لصالح شعوب البلدان الأفريقية.

* البيان:

- ذكر بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، أول أمس الخميس، أن السلطات المغربية تعبر عن رفضها للادعاءات الخاطئة والاتهامات الباطلة التي تضمنها التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة "هيومن رايتس ووتش". وأوضحت المندوبية في بلاغ، أنه و"على إثر ما تضمنه التقرير السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم برسم سنة 2017 لمنظمة +هيومن رايتس ووتش+، الصادر بتاريخ 18 يناير 2018، والذي خصص جزء منه لوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، فإن السلطات المغربية تعبر عن رفضها لبعض ما جاء فيه من ادعاءات خاطئة واتهامات باطلة، لاسيما فيما له علاقة بأحداث الحسيمة ومحاكمة المتابعين على إثر أحداث اكديم إزيك، وكذا تدبير ومعالجة السلطات العمومية للاحتجاجات والتجمعات السلمية وخاصة في الأقاليم الجنوبية".