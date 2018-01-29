عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين..

* أخبار اليوم:

- أكد سعد علمي مروني، ممثل مديرية شؤون الهجرة بالوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بأن المغرب قام خلال الأربع سنوات الأخيرة، بتسوية وضعية أكثر من 23 ألف مهاجر ومهاجرة كانوا يقيمون بطريقة غير قانونية فوق التراب الوطني ، بينهم أكثر من 10 آلاف من النساء وأطفالهن؛ موضحا خلال ندوة دولية حول الهجرة في المتوسط وحقوق الإنسان، أول أمس بمراكش، بأن الأمر جرى في إطار العمليات الاستثنائية لتسوية وضعية المهاجرين، وبطريقة أوتوماتيكية، ودون الرجوع إلى المعايير التي تحددها الدورة المتعلقة بتسوية وضعية المهاجرين.

- مازال قرار الحكومة الاستدانة من البنوك المغربية من أجل سداد المتأخرات العالقة في ذمتها للمقاولات الخاصة يثير ردود فعل متضاربة، بين مؤيد للقرار بحجة تمكينه المقاولات من دعم ماليتها وتحسين شروط اشتغالها، وبعث الروح في برامجها الاستثمارية، وبين من يرى أن القرار يزيد في تعميق المديونية العمومية التي بلغت أصلا مستويات حرجة، تفوق 85 مليار دولار، ما يمثل 85 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

* المساء:

- لجنة خاصة لمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الكبرى... فقد علمت الجريدة من مصدر مطلع أن لجنة خاصة كلفها عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بمراقبة اختلالات التعمير بالمدن الهامشية ومجمعات السكن الاقتصادي، التي لا تخضع لما يكون بدفتر التحملات والتصاميم الهندسية. وجاء تشكيل اللجنة بعد اجتماع لوزيري الداخلية والتعمير، ومذكرة تم تعميمها على الولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية ومديري الوكالات الحضرية، وتم تذييلها بالنفاذ المعجل، دون انتظار صدور النصوص التنظيمية.

- لحوم روسية قريبا على موائد المغاربة.. فبعد أيام على قيام وزارة الفلاحة بإجراء تقييم للمجازر الحضرية والقروية لتحديد المجازر التي لا تتوفر فيها الحدود الدنيا لإنتاج اللحوم من أجل إغلاقها، كشفت هيئة الرقابة الزراعية الروسية أن البلاد تستعد لتصدير لحوم الأبقار إلى المغرب. وأوضح بلاغ صادر عن الهيئة، أن المغرب سيفتح أسواقه في وجه لحوم البقر الروسية ومنتجاتها، مما سيساهم في الرفع من حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا.

* الصباح:

- قال الملغاشي أحمد أحمد، رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم "كاف"، إن ما يقدمه جلالة الملك محمد السادس والمغاربة لإفريقيا في كل المجالات، "غير مسبوق، بل تجاوزت استثمارات المملكة ما تقدمه بعض الدول الأوروبية مثل فرنسا". وأضاف أحمد في حوار حصري مع الجريدة، أن المغرب "لا ينتظر اقتراحاتنا فقط، بل يقدم عروضا مبهرة تفيد القارة بشكل كبير، وتخدم التعاون جنوب-جنوب، الذي هو السبيل الوحيد من أجل تقدم القارة وتنميتها". (حوار).

- انتفض الاتحاد المغربي للشغل بقوة ضد مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب، الذي أثرت الحكومة على تمريره إلى البرلمان خارج أي حوار أو استشارة مع المركزيات النقابية؛ معتبرا أنه يكبل الحق الدستوري في الإضراب. وقرر الميلودي المخارق، الأمين العام للمركزية، الإبقاء على اجتماع الأمانة الوطنية مفتوحا، لمتابعة كل المستجدات واتخاذ القرارات اللازمة في حينها.

* الأحداث المغربية:

- أسعار المحروقات: استمرار اللغز. وسط موجة الجدل حول الارتفاع القياسي لأسعار المحروقات ومخاوف تأثير ذلك على المواد الاستهلاكية، تستعد اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول المحروقات لوضع تقريرها على مكتب مجلس النواب، الأسبوع القادم، باعتبارها آخر مهلة يحددها القانون للجن الاستطلاع المؤقتة.

- لم يخف رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش معاناة الشباب الكبيرة في رحلة البحث عن فرصة عمل "تحفظ كرامته"، على حد تعبيره، غير أن هذا لن يتحقق سوى عبر تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص، بعدما أكد أن القطاع العام لا يمكنه أن يستوعب كل ذلك العدد من المتخرجين. جاء ذلك خلال المؤتمر الجهوي لحزب "الحمامة" على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، الذي انعقد أول أمس السبت.

* رسالة الأمة:

- كشف مركز "بيو" للأبحاث عن التحويلات المالية التي قام بها المهاجرون المغاربة المقيمون بالخارج نحو المغرب خلال سنة 2016، وكذا التحويلات المالية التي قام بها المهاجرون المقيمون بالمغرب إلى بلدانهم الأصلية خلال نفس السنة. وأفاد مركز "بيو" الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بأن تحويلات المغاربة نحو بلدهم بلغت خلال السنة ما قبل الماضية نحو سبعة ملايير و88 مليون دولار، فيما لم تتجاوز التحويلات المالية التي قام بها الأجانب المقيمون بالمغرب إلى بلدانهم الأصلية خلال نفس السنة حوالي 99 مليون دولار.

- كشف مكتب الإعلام التابع للأمم المتحدة بالرباط، أن المغرب يحتل الرتبة 14 عالميا في ما يخص الإسهام بالقوات المسلحة في مهام حفظ السلام الأممية (القبعات الزرق). ويشارك المغرب ب1610 أفراد، منهم 1586 جنديا، موزعين على بعثتين؛ الأولى في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ 2010، والثانية في جمهورية إفريقيا الوسطى منذ 2014.

* العلم:

- النعيم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، يؤكد أن الاتحاد لا يمكنه أن يتخلى عن دوره في الدفاع عن الطبقة الشغيلة وعن الأمن والاستقرار في البلاد؛ داعيا الحركة النقابية، خلال المؤتمر الاستثنائي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة الذي عقد ببوزنيقة، إلى الاتفاق على ملف مطلبي موحد من أجل الترافع عليه أمام الحكومة.

- في ندوة هامة بمؤسسة علال الفاسي، جامعيون وخبراء يعتبرون مقاربة قضية الطبقة الوسطى في المغرب مغامرة لخطورة الموضوع ودقته.. سعيد بنسعيد العلوي، عضو مؤسسة علال الفاسي: "الكلام عن الطبقة الوسطى أمر صعب لاعتبارات تقنية وعلمية"؛ والأستاذ الجامعي حسن طارق: "الطبقة الوسطى تعيش تمزقا بين فكرتي الهوية والحرية"؛ والمستشار الاقتصادي سعيد بلغازي: "الطبقة الوسطى تتعرض للتفقير داخل المجتمع"؛ وأستاذ علم الاجتماع عبد الرحيم العطري: "الطبقة الوسطى كانت دائما مثار نقاش وقضية خلافية بامتياز".

* بيان اليوم:

- قال وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الجمعة الماضي، إنه منذ اعتماد النظام الجديد لسعر الصرف في 15 يناير 2018، ظل سعر صرف الدرهم مستقرا داخل النطاق السابق لتأرجح الدرهم بنسبة +- 0,3 في المئة. وأوضح بوسعيد خلال لقاء صحفي خصص لتقديم النتائج الأولية للاقتصاد المغربي سنة 2017، أن مستوى احتياطيات الصرف ظل مستقرا في حدود 6 أشهر من الواردات .وبخصوص تأثير إصلاح نظام سعر الصرف، أكد الوزير أن سعر صرف الدرهم مقابل الدولار عرف ارتفاعا ب 1,2 في المئة ما بين 12و 25 يناير 2018، مقابل انخفاض أمام اليورو ب 1,1 في المئة وذلك ارتباطا أساسا بارتفاع اليورو مقابل الدولار ب 2,4 في المئة في الأسواق العالمية.

- جددت تنسيقية النساء السلاليات اللواتي تدعمهن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، مطلبها من أجل تسريع إعداد قانون جديد منظم للأراضي السلالية، بشكل يضمن للإناث من ذوات الحقوق الاستفادة من الحقوق المالية والعينية في الأراضي الجماعية إسوة بالذكور. وفي انتظار ذلك، طالبت التنسيقية وزارة الداخلية، القطاع الوصي على هذه الملكيات، بالتدخل من أجل إلزام مسؤوليها على المستوى المحلي وكذا الجماعات السلالية لتنفيذ مضامين الدورية التي سبق وأصدرتها الوزارة من أجل إنصاف وتمكين النساء من هذه الحقوق.

* الاتحاد الاشتراكي:

- وقعت جهة الدار البيضاء-سطات والبنك الاوربي لإعادة الإعمار والتنمية، الجمعة الماضي بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة تروم تنمية القطاع الخاص والاندماج ما بين الجهات. وبموجب هذا البروتوكول، سيعمل البنك الأوروبي وجهة الدار البيضاء معا على إنشاء نموذج جديد للشراكة يمكن تعميمه على جهات أخرى مستقبلا من خلال تقاسم الموارد والخبرات والمعرفة.

- استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الجمعة الماضي، الوزير البريطاني المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أليستاير بورت، والذي يقوم حاليا بزيارة عمل لبلادنا. وخلال هذا اللقاء الذي حضره سفير بريطانيا بالرباط ومديرة مؤسسة "ويستمنستر" للديمقراطية بالمغرب، أشاد السيد الحبيب المالكي، بعلاقات الأخوة والصداقة التي تجمع البلدين والتي تمتد لعدة قرون، مؤكدا أن هذه العلاقات هي علاقات جيدة في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والثقافية.

* لوماتان:

- ترأس جلالة الملك محمد السادس، أمس الأحد بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020 لجهة سوس -ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها. ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة. وترمي إلى جعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن.

* أوجوردوي لوماروك:

- حزب التجمع الوطني للأحرار يؤكد على ضرورة تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز المقاولات على إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب حاملي الشهادات. وحسب رئيس الحزب، عزيز أخنوش، الذي تحدث خلال مؤتمر جهوي للحزب بجهة الدار البيضاء-سطات ، فإن هذا الهدف من الممكن تحقيقه بفضل الاستقرار السياسي والاقتصادي والبيئي للبلاد، الذي يشجع مناخ الأعمال المناسب للمستثمرين.

* ليكونوميست:

- المأساة لاتزال تزحف على المقاولات الصغيرة جدا. ففي سنة 2017، أزيد من 8000 مقاولة أعلنت إفلاسها أو تمت تصفيتها القضائية، وهو رقم تضاعف بثلاث مرات مقارنة بما تم تسجيله قبل 9 سنوات. وكان الفصل الأول الأكثر سوداوية ب 40 في المئة من حالات التعثر خلال السنة، وشكلت التجارة القطاع المنكوب بشكل أكبر، حسب معطيات "أنفوريسك".

* لوبنيون:

- قال رئيس المجلس المديري للوكالة المغربية للطاقات المستدامة (مازن) مصطفى الباكوري إن حصة الطاقات المتجددة في الباقة الكهربائية الوطنية بلغت 34 بالمائة في متم 2017، مذكرا أن المغرب يراهن على رفع مساهمة الطاقات المتجددة الوطنية في الباقة الكهربائية الوطنية إلى 42 بالمائة سنة 2020 وإلى 52 بالمائة سنة 2030. أشار الباكوري إلى أنه" بمتم 2017 بلغنا 34 بالمائة من القدرات المثبتة من الموارد المتجددة في ما يتعلق بالباقة الكهربائية الوطنية".

* ليبراسيون:

- يتوقع المركز المغربي للظرفية أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 3,3 بالمئة بدلا من 3,7 بالمئة التي كانت متوقعة في مرحلة أولى. وكتب المركز في مذكرته "التوقعات الاقتصادية في عام 2018 .. نمو معتدل"، أنه من المتوقع أن يكون الزخم الاقتصادي أضعف مما كان متوقعا في النصف الثاني من عام 2017، بحيث يصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى معدل نمو يبلغ نحو 3,3 بالمئة في نهاية عام 2018، مقارنة مع 4,1 بالمئة المسجلة في العام الماضي.

* البيان:

- قام الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أمس الأحد، بزيارة للمعرض المخصص لإبراز مساهمة المغرب في عمليات السلم والأمن في إفريقيا، والذي ينظم على هامش القمة ال30 للاتحاد الإفريقي التي تنعقد بمقر الاتحاد بأديس أبابا. وبهذه المناسبة قدم ضباط من القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، شروحات للأمين العام للأمم المتحدة، الذي كان مرفوقا برئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، حول هذا المعرض.