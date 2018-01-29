قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الاثنين، على الخصوص، بمستجدات الساحة السياسية في تونس وفوز المنتخب التونسي لكرة اليد ببطولة إفريقيا، وتدبير الحكومة الجزائرية للنزاعات الاجتماعية القائمة، وأشغال اللجنة التي كلفها الرئيس الموريتاني بإصلاح هياكل الحزب الحاكم.

ففي تونس تطرقت صحيفة "الصباح الأسبوعي" إلى الحركية التي تشهدها الساحة السياسية في البلاد والتي تصب في إطار الاستعداد للانتخابات البلدية المقبلة، مشيرة إلى أنه "ي نتظر من هذه الانتخابات الكثير نظرا لأهميتها أولا، ولأنها تجري لأول مرة في البلاد ثانيا". واعتبرت الصحيفة في افتتاحيتها أنه "يبدو أن قدر تونس بعد الثورة هو أن تخرج من حملات وانتخابات لتجد نفسها في انتخابات أخرى جديدة"، مضيفة أن التونسيين ظلوا "يترددون على صناديق الاقتراع ويحصلون على وعود إلى حد التخمة".

وكتبت الصحيفة أنه "لا بد لجميع الأطياف السياسية ... أن تفهم أن الركود الاقتصادي بالبلاد مستمر منذ أعوام وأن تعمق الأزمة لا يحل دوما بالمواعيد السياسية والانتخابية وإنما بحلول صريحة وواضحة يشارك فيها الجميع لإنقاذ الوضع".

وسجلت صحيفة "البيان" من جانبها أن نسق الاستعدادات للانتخابات البلدية ارتفع قبل أسبوعين من تقديم القوائم المترشحة والمحدد في يوم 15 فبراير المقبل، وأن كل طرف سياسي له رؤية وانتظارات من هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأضافت الصحيفة أن الملاحظين يفسرون اختلاف رؤى الفاعلين السياسيين بارتباطها بتموقع الأطراف السياسية سواء كانت في الحكم أو في المعارضة، مشيرة إلى أن مجموعة من 11 حزبا أعلنت قبل أيام قليلة عن تشكيلها لقوائم "الاتحاد المدني" التي تشارك في 48 دائرة بلدية.

وأضافت أن المتابعين للشأن الوطني في تونس يعتبرون أن حجم هذه المشاركة يظل محدود عدديا إذا ما تمت مقارنته بمجموع الدوائر البلدية (350 دائرة بالنسبة لكامل التراب التونسي)، وهو ما ردت عليه قيادات الأحزاب المتحالفة بأن "الغاية الأولى ليست البحث عن الحجم العددي بقدر ما هي تأسيس لاتفاق أهم وأعمق وهو التشبث بمدنية المشروع الذي تسعى إلى ترسيخه".

وعلى الصعيد الرياضي خصصت الصحف التونسية حيزا هاما من صفحاتها لفوز المنتخب التونسي لكرة اليد بالبطولة الإفريقية التي أقيمت في الغابون، وذلك للمرة العاشرة في تاريخه، حيث أبرزت "الشروق" الاستقبال الذي خصص للمنتخب من قبل وفد رسمي قاده رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

واعتبرت الصحيفة أن "المنتخب أسعد التونسيين ولم يخيب الظن وصنع من الضعف قوة وأكد أن كرة اليد لا تتكلم إلا الإنجازات رغم قلة الإمكانيات".

من جهتها قالت صحيفة "لابريس" أنه بعد إحراز اللقب القاري يتعين على المنتخب التونسي لكرة اليد أن ينتقل إلى موضوع آخر، معتبرة أن المنتخب ينبغي أن يؤكد تألقه على الصعيد الدولي. وأشارت إلى أن سنة 2020 ستكون سنة التحديات حيث يجب الفوز باللقب الإفريقي في تونس، والتأهل إلى الألعاب الأولمبية في طوكيو، ولكن قبل ذلك سيكون هناك مونديال 2019 في ألمانيا والدنمارك.

ومن جانبها اعتبرت "تونس إيبدو" أن الطريق مازال طويلا على الصعيد الدولي بالنسبة للمنتخب الدولي لبلوغ مستوى رفيع جدا، مضيفة أن القدرات متوفرة وأن الطريق نحو النجاح يبقى رهينا بالعمل الدؤوب والحازم والمنهج العلمي والحديث.

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن حكومة الوزير الأول، أحمد أويحيى، لم تخرج منتصرة في تدبيرها للنزاعات الاجتماعية الحالية، وأن النقابات، التي تواجه أجهزة وصية يمثل زمن الحوار بالنسبة لها فترة للمناورات، تشتكي من تعنت الجهاز التنفيذي، ومن نزوعه إلى استعمال القوة من أجل إخضاع كل ما يتعلق بالاحتجاجات. وعلقت الصحيفة بأن المعاملة التي تلقاها الأطباء المقيمون، الذين تم قمعهم بعنف داخل مستشفى مصطفى باشا، تمثل التجسيد الصارخ لهذه السياسة، موضحة أن الطبقة السياسية، وخاصة المعارضة، التي ليست في وضعية أحسن، ترى هي الأخرى أن الحكومة تدبر بشكل سيئ جدا الوضع، بل إنها تعقده وتفاقمه أكثر مما تعمل على تلطيفه.

وفي افتتاحيتها بعنوان "الخطر"، أوردت الصحيفة تصريحات الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، التي قالت إن الوزير الأول ينتقل من استفزاز إلى استفزاز، ولم يعد قادرا على التدبير، مضيفة أن الجزائريين يتعاطون مع وزير أول لا يتمتع بسمعة رجل سياسية قادر على المصالحة وتقديم تنازلات.

ويرى صاحب الافتتاحية، أن أحمد أويحيى، الذي تمكن، ولو بصعوبة، من تجنب بشكل مؤقت، الضربات المتكررة، لجمال ولد عباس، الأمين العام للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، ليس متأكدا من قدرته على تهدئة التوتر الاجتماعي.

وفي مقال آخر، تحت عنوان "منظومة الريع، نظام للإقصاء"، كتبت الصحيفة أنه في ظل النظام الجزائري، هناك نوع من "الاستمرارية في الخدمة" بحيث إن التناوب على رأس المؤسسات لا يغير في شيء من طبيعة هذا النظام.

من جهتها، لاحظت صحيفة (الفجر) أنه داخل هذه المنظومة لتوزيع الريع، لا يأخذ النظام بعين الاعتبار سوى المحظوظين، ويتجاهل المقصيين، الذين يشكلون الأغلبية، معتبرة أنه ليست هناك جدوى من الاحتجاج على نظام تمت صياغته لضمان توزيع انتقائي للأرباح التي يتم جنيها باستغلال ما يزخر به باطن الأرض الجزائرية.

وفي السياق نفسه، كتبت صحيفة (الحياة) أن صناعة السيارات تشكل اليوم ، القاطرة الرئيسية لتوزيع ريع طاله الانكماش، ولهذا السبب نشاهد أن هناك إعادة هيكلة متوترة للقطاع، معتبرة أنه في عالم توزيع الريع على الأقلية، فإن الذين سقطوا من "القائمة الرسمية" يتعرضون لذلك ليس عن طريق الخطأ، أو من خلال عمل معزول.

من جانبها، ذكرت صحيفة (ليكسريسيون) أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في غضون 15 شهرا وأن الخيار الذي يتعين الابقاء عليه في هذه الفترة هو تهدئة التوتر الاجتماعي، والتركيز على ما هو أهم ممثلا في الاستقرار وتنمية البلاد.

و كتبت في صفحتها الأولى تحت عنوان "المعارضة تخرج عن صمتها" أن لويزة حنون طالبت، خلال ندوة صحفية، بسحب ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإلغاء القانون 04-01 حول الخوصصة، كما تطرقت إلى الإضرابات والاحتجاجات التي شهدتها مختلف القطاعات، موجهة انتقادات لاذعة لتدبير الحكومة لهذه الاحتجاجات، متحدثة عن الخطر الذي ينطوي عليه الوضع الحالي.

وأضافت أن لويزة حنون أعلنت أن حزبها مستعد لمواجهة الوضع، غير أنه يقترح أيضا "القيام بأعمال باتجاه أعلى سلطة بالبلاد".

أما صحيفة (الوطن) فأوردت هي الأخرى تصريحات لويزة حنون، التي وصفت بالفضيحة تطويق العاصمة والقمع الذي يتعرض له المحتجون، ممثلين في الأطباء المقيمين، ومتقاعدي الجيش الوطني الشعبي ومستخدمي الملاحة الجوية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، واصفة وزير الصناعة ، عبد الحميد تمار ب"المرتد" وتصريحاته ب"الخرقاء"، داعية إياه إلى التزام الصمت.

وبخصوص تصريحات أحمد أويحيى الذي اتهم بعض الدوائر ب"تحريك الجبهة الاجتماعية"، رأت لويزة حنون أنها تمثل "استفزازا" و"سبة"، وخاصة في حق النقابات، والعمال والشباب.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بأشغال اللجنة التي كلفها الرئيس محمد ولد عبد العزيز بإصلاح هياكل الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، وبتشكيل قادة عدد من الأحزاب المعارضة ونشطاء معارضين غير حزبيين لجنة لإعداد ما أسموه "برنامج المرحلة القادمة". وهكذا، نقلت الصحف عن لجنة إصلاح هياكل الحزب الحاكم قولها إن "التصور النهائي بات جاهزا في انتظار عودة الرئيس" الذي يشارك في أشغال قمة الاتحاد الافريقي بإثيوبيا، مضيفة أن اللجنة، وبعد عقدها، سلسة من الاجتماعات مع المجلس التنفيذي للحزب وفريقه البرلماني وأعضاء مجلسه الوطني، أطلعت أعضاء هذه الهيئات على ما توصلت إليه لحد الساعة من تشخيص وتصورات للحلول.

وكتبت أن اللجنة ألمحت إلى أن القرارات التي سيتم تبنيها سيتم الإعلان عنها في صيغتها النهائية فور عودة الرئيس محمد ولد عبد العزيز لاطلاعه على فحواها، وأنه تم اختيار 350 من أطر الحزب، جلهم من أعضاء اللجان التي أشرفت على حملة الاستفتاء الدستوري الأخير، للنزول إلى الميدان للإشراف على عملية الانخراط في الحزب وتشكيل الهيئات القاعدية والفروع، استعدادا لعقد مؤتمره العام في أفق شهر ابريل المقبل.

وأشارت إلى أن اللجنة شكلت خمس لجان فرعية لمباشرة وضع مقترحات عملية لتحقيق الأهداف التي كلفت بها، تتمثل مهامها، أساسا، في تحيين الخطاب السياسي للحزب ليتلاءم مع المرحلة، وتحيين نظاميه الأساسي والداخلي، ووضع خطة لدمقرطة الحزب وهيئاته.

وفي المقابل، ذكرت الصحف أن قادة عدد من الأحزاب المعارضة شكلوا مع نشطاء معارضين غير حزبيين لجنة لإعداد ما أسموه "برنامج المرحلة القادمة"، تضم تكتل القوى الديمقراطية، ومنتدى المعارضة، وأحد ممثلي المعارضة غير الحزبية، ومن بينهم نشطاء من داخل البلاد وخارجها.

ونقلت عن رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية، أحمد ولد داداه، الذي احتضن حزبه لقاء تشاوريا، إن هذا "البرنامج يجب أن يشمل نقاطا أساسية متفق عليها لتكون قانون المرحلة القادمة، تتشبث به المعارضة".

وأشارت إلى أن نشطاء معارضين غير حزبيين وجهوا "انتقادات للفعل المعارض بموريتانيا تتعلق بالتركيز على قضايا الديمقراطية، أكثر من معاناة المواطن مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة"، داعين المعارضة إلى مواكبة القضايا المطروحة داخل الساحة الاجتماعية عبر تحديد مواقف واضحة منها، وتقديم مرشح واحد لخوض الرئاسيات المقبلة، والاجماع على مقاطعة الانتخابات أو المشاركة فيها".

كما نقلت عن منسق اللقاء الذي تمخضت عنه اللجنة، الشيخ ولد سيدي عبد الله (ممثل المعارضة غير الحزبية)، قوله إن "دوافع الحراك الشعبي المعارض في البلد قائمة ومتعددة، وهو ما يستدعي وضع حد لسياسة الصمت داخل المعارضة".