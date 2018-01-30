توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الثلاثاء

هسبريس - و.م.ع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد خصوصا خلال الليل والصباح فوق كل من المرتفعات والجنوب الشرقي والهضاب العليا والمناطق الشمالية والسهول الداخلية مع تكون صقيع أو جليد.

هذا فضلا عن مرور سحب كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية مع احتمال بروز رعد محليا و أحيانا فوق الجهة الغربية للساحل المتوسطي والريف ومرتفعات الأطلس والمناطق المجارة لها والجنوب- الشرقي والمناطق الوسطى والسهول الداخلية والشمال- الغربي للأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تساقط ثلوج في بعض الأحيان فوق مرتفعات الأطلس والسفوح الجنوبية- الشرقية على القمم التي يفوق علوها 1400 متر. وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة و ضعيفة معتدلة وشمالية إلى أحيانا شرقية بشمال وداخل البلاد وستكون متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

وستتراوح درجات العليا الدنيا مابين ناقص 05 و 00 درجة بمرتفعات الأطلس الكبير ومابين 00 و 05 درجات بالأطلسين المتوسط والصغير وجبال الريف والسفوح الجنوبية الشرقية والمنطقة الشرقية والسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس وسهول تادلة والرحامنة والسهول الداخلية والشمال- الشرقي للأقاليم الجنوبية وستكون مابين 08 و 12 درجة بجنوب البلاد. وستكون درجات الحرارة العليا في ارتفاع وذلك بشمال و شرق المملكة.

وسيكون البحر قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان على أن يصبح فيما بعد هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وهائج إلى قوي الهيجان على أن يصبح قليل الهيجان إلى هائج بالمساء ما بين طنجة والعرائش، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.