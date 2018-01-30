عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء..

* المساء:

- الدرك يحقق في استعمال مواد كيماوية مسرطنة في ضيعات الدجاج.. حيث دخلت فرقة خاصة للدرك الملكي على خط التحقيق في ملف دخول مواد كيماوية وأدوية تستعمل خارج أغراضها عبر ميناء الدار البيضاء، بعدما تبين أنها ممنوعة وتستعمل داخل ضيعات لتلقيح الدجاج وسقي بعض الخضر والفواكه حتى تنضج قبل وقتها.

- في الوقت الذي يتواصل بقوة نزيف إفلاس المقاولات في المغرب، كشفت دراسة حديثة لمؤسسة "أنفوريسك" عن معطيات وأرقام مقلقة تؤكد أن الشركات المغربية تتجه نحو تحقيق رقم قياسي جديد في عدد إعلانات الإفلاس، موضحة أن السنة المنصرمة 2017 بصمت على رقم غير مسبوق من حيث الشركات المفلسة والذي بلغ 8045 شركة، نتيجة الصعوبات والأزمات المالية.

* الصباح:

- منح الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، رفقة أعضاء مكتبه، وأغلبهم من العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة، الأفضلية في التعاقد مع الشركات الأجنبية على حساب الشركات المغربية الوطنية، في ما يتعلق بصفقة تزويد السيارات الخاصة للبرلمانيين بالوقود. برلمانيون تحدثوا للجريدة اعتبروا أن الصفقة، التي تقارب قيمتها المليار سنتيم، كان من الأفضل منحها لشركة مغربية، عوض الأجنبية.

- استعرض مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ملامح مخطط التنزيل الجهوي للاستراتيجية الوطنية الصناعية 2014-2020 بجهة سوس ماسة؛ موضحا أن المشروع الصناعي للجهة يستهدف إحداث 24 ألف منصب شغل جديد، بشراكة مع الفدراليات المهنية، والتي سيتم توفير أولاها من خلال مشاريع موقعة من قبل مستثمرين خواص.

* أخبار اليوم:

- عشية إقرار مجلس المستشارين قانون العنف ضد المرأة، طالب برلمانيون، يوم أمس، بالتوسع في تعريف العنف ضد النساء، ليشمل ليس فقط العنف النفسي أو الجنسي أو الاقتصادي، إنما أيضا "العنف الأسري أو القانوني أو السياسي". فرق الأصالة والمعاصرة والاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية للشغل، تقدمت بتعديلات مشتركة على المشروع اعتبرت فيه أن إدراج العنف القانوني والسياسي يهدف إلى حل إشكالية حرمان المرأة من التمثيلية في مناصب القرار، سواء على المستوى الحكومي أو الحزبي أو النقابي.

- كشف لحسن الداودي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن مخطط رفع الدعم عن المواد الأساسية سيدخل حيز التنفيذ سنة 2020، مباشرة بعد توزيع البطائق الذكية على المواطنين لكي يحصلوا على الدعم مباشرة من الدولة، بناء على نتائج إحصاء 2014، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط. الداودي أوضح أن مليون عائلة مغربية على الأقل تدخل في إطار الفئات الفقيرة ستستفيد من دعم شهري لا يقل عن 1500 درهم.

* رسالة الأمة:

- من المنتظر أن يتدارس المجلس الحكومي، خلال اجتماعه المقبل، مشروع قانون يتعلق ب"إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها"، وهو المشروع الذي يهدف إلى "اعتماد الطريقة الإلكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات والمساطر المتعلقة بإحداث المقاولات".

- نظم الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب أمس الإثنين اعتصاما أمام وزارة التعليم العالي بالرباط شارك فيها مئات من دكاترة الوظيفة العمومية. رئيس الاتحاد، المسكيني إحسان، طالب الحكومة بالعمل من أجل وضع حد للجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف.

* بيان اليوم:

- أشاد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أمس الاثنين بأديس أبابا، بالدور "النشيط جدا" للمغرب فيما يتعلق بمكافحة تأثيرات التغيرات المناخية، إن على مستوى الاتحاد الإفريقي أو على مستوى الأمم المتحدة. وفي هذا الصدد، قال مسؤول البرنامج الأممي أشيم ستاينر، في تصريح للصحافة عقب اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات حول التغيرات المناخية، المنعقد على هامش القمة 30 لقمة الاتحاد الإفريقي، والتي تجري أشغالها حاليا بمقر التكتل القاري في العاصمة الإثيوبية، أن المغرب يضطلع بدور "جد نشيط " فيما يخص مكافحة التغيرات المناخية، إن على مستوى الاتحاد الإفريقي أو على مستوى الأمم المتحدة.

- أوضحت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة، في مذكرة إخبارية، أن تفعيل قرار منع الهاتف النقال في الفصول الدراسية بين التلاميذ والتلميذات وكذا الأساتذة وكل الأطر الإدارية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية، يدخل في إطار مشاريع وإجراءات الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015/2030، ومواصلة الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بدور المؤسسات التعليمية وتجويد الخدمات التربوية.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكدت الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنها تتابع، عن كثب، تطورات قضية مقتل الشاب المغربي محمد بوشيخي، بهولندا، وذلك بتنسيق مع التمثيليات الدبلوماسية للمملكة بكل من لاهاي وأمستردام. وأوضح بلاغ للوزارة أنه "حسب المعلومات المتوفرة لدى القنصلية العامة المغربية بأمستردام، فإن الفقيد كان معروفا بأعماله التطوعية في صفوف الشباب، وخاصة لفائدة اللاجئين مع مؤسسة السلام الهولندية المسلمة، ولا علاقة له بالاتجار بالمخدرات كما تم الترويج له في وسائل الإعلام".

- أعلنت المديرية العامة للضرائب عن إلغاء التمبر المطبوع من فئة 20 درهم، مؤكدة أن هذا الأخير لم يعد لازما للقيام بالإجراءات الإدارية. وأوضح المديرية العامة للضرائب في بلاغ لها، أنه "لم يعد هذا التمبر (المطبوع) معروضا للبيع ولازما للقيام بالإجراءات الإدارية، وذلك ابتداء من فاتح يناير، وذلك طبقا لمقتضى قانون المالية لسنة 2018. وسجلت المديرية أن "بعض العقود والوثائق تبقى خاضعة لأداء واجب من فئة 20 درهم على شكل تأشيرة لدى قباضات المديرية العامة للضرائب أو عن طريق التصريح الإلكتروني".

* العلم:

- مع توالي الزيادات المطبقة على أسعار المحروقات بمحطات التزويد بالوقود دونما اعتبار للانخفاض المسجل في قيمة صرف الدولار، وفي تضارب تام مع سعر النفط بالاسواق والبورصات العالمية، تحول سوق المحروقات بالمغرب إلى كابوس يومي يرهق المواطن، وهناك حديث عن تنصل شركات التوزيع من التزاماتها تجاه الحكومة، فيما لا يزال الرأي العام الوطني يترقب بتلهف خلاصات لجنة التقصي البرلمانية حول القطاع.

- أشاد الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا، أمس الإثنين بأديس أبابا، بالتزام المغرب بخصوص مكافحة آثار التغيرات المناخية. وقال السيد بونغو أونديمبا، في تصريح صحفي عقب اجتماع للجنة رؤساء الدول والحكومات بشأن تغير المناخ، الذى عقد على هامش القمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي المنعقدة بمقر المنظمة القارية في العاصمة الإثيوبية، إن "المغرب جد ملتزم بمكافحة التغيرات المناخية".

* الأحداث المغربية:

- بعد سنة ونصف شهر من إحالته عليها بتاريخ 15 يناير 2017، تجتمع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يومه الثلاثاء، لتدارس مشروع القانون رقم 83.17 القاضي بتغيير القانون رقم 41.10 المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل الاجتماعي. ويرمي مشروع القانون إلى الارتقاء بأداء الصندوق والرقي بخدماته لتحقيق أقصى الغايات من إحداثه.

- وجد الوزير الحركي الجديد للتربية الوطنية سعيد أمزازي عددا من الملفات التعليمية العالقة والحركات الاحتجاجية لشغيلة القطاع، وفي مقدمتها إضراب وطني إنذاري دعا إليه المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الأربعاء 14 فبراير المقبل، مصحوبا بوقفات احتجاجي أمام المديريات الإقليمية.

* لوماتان:

- وجه جلالة الملك محمد السادس، أمس الاثنين، رسالة إلى الدورة العادية الـ30 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، التي تجري أشغالها بمقر المنظمة القارية بأديس أبابا. وأكد جلالته أن المملكة المغربية ستواصل الدفاع عن القضايا الإفريقية النبيلة. ولن تدخر جهدا في سبيل تعزيز السلم والاستقرار والتنمية في إفريقيا.

- ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الأحد بأكادير، حفل تقديم إطلاق التنزيل الجهوي لمخطط التسريع الصناعي 2014 - 2020 لجهة سوس -ماسة وتوقيع 8 اتفاقيات وبروتوكول المتعلقة بها. ويندرج المشروع الصناعي لجهة سوس -ماسة، والذي يؤشر لانطلاق التنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، ضمن الرؤية الملكية الهادفة، عبر تنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة.

* أوجوردوي لوماروك:

- الدولة تستعين بالقطاع الخاص من أجل مواكبتها في مختلف الأوراش المقررة في إطار التحضيرات لتنظيم كأس العالم 2026. ويعكف المسؤولون على إعداد تصور مالي سيكون فيه للقطاع الخاص مكانة متميزة. غير أنه للوصول لهذه الغاية يتعين الاجتهاد في إقناع العديد من الفاعلين الخواص وخصوصا جذب الاستثمارات الضرورية.

* ليكونوميست:

- إحداث ضريبة متدرجة على الدخل هي إحدى التدابير البارزة التي حملها قانون المالية لسنة 2018، غير أن تطبيقه من شأنه إرباك بعض دافعي الضرائب. ولن يطبق معيار الضريبة المتدرجة على القيمة المضافة في الأبناك وشركات التأمينات وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير.. حيث ستظل النسبة هي 37 في المئة دون خضوعها لأي تدرج.

* لوبنيون:

- أشاد وفد عن مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية بالاختيار الحكيم للمغرب لمجال الطاقات المتجددة خلال الزيارة التي قام بها الى محطة الطاقة الشمسية نور بورزازات. ونوه عضو مجلس إدارة البنك الافريقي للتنمية السيد موسى دوسو، في تصريح للصحافة على هامش هذه الزيارة، بالرؤية الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، الذي وضع الطاقات المتجددة في صلب النموذج الطاقي المغربي، مشيرا إلى أن مركب نور ورزازات للطاقة الشمسية هو واحد من المشاريع الطلائعية في مجال الطاقات المتجددة.

* ليبراسيون:

- نظمت الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، بمراكش، لقاء تواصليا وتحسيسيا لفائدة منتجي لحوم الدواجن بجهة مراكش آسفي، بغية إطلاعهم على آخر المستجدات المرتبطة بهذا القطاع والوقوف على الإكراهات التي تواجهه. وشكل هذا اللقاء، الذي حضره عدد من مربي ومنتجي لحوم الدواجن بالجهة وأطباء بيطريون وخبراء في الميدان، فرصة للتداول حول محاور همت "السلامة الصحية في ضيعات تربية الدواجن" و"فيروس الأنفلونزا (آش9 إين2)" و"الظرفية الحالية لقطاع الدواجن بالمغرب".

* البيان:

- فندت وزارة الداخلية ما راج حول منع أسرة من تسجيل مولودها الجديد تحت إسم أمازيغي، بمقاطعة سيدي مومن التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي، مؤكدة أن هذه الادعاءات "غير مبنية على أي أساس من الصحة" . وفي هذا الصدد، أوضحت المديرية العامة للجماعات المحلية، في بيان توضيحي، ردا على مقال نشرته إحدى الجرائد الورقية تحت عنوان "منع اسم أمازيغي يغضب جمعيات بالبيضاء"، أن "وزارة الداخلية تؤكد أنه لم يتم، وبصفة قطعية، تقديم أي طلب رسمي في الموضوع، ولم يكن هناك مجال لمنع أي إسم من الأسماء الشخصية ذات المرجعية الأمازيغية، وتفند تماما هذه الادعاءات غير المبنية على أي أساس من الصحة".