عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

ركزت صحف اروبا الغربية الصادرة اليوم الثلاثاء باروبا الغربية ، على عدد من المواضيع الدولية والمحلية منها الازمة السياسية في كاتالونيا ، و مشروع القانون الذي يسمح بزيارة الشقق لمراقبة المهاجرين ببلجيكا، والتداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وفضيحة تورط صناعة السيارات الالمانية في اختبارات انبعاثات الديزل على البشر والحيوان، ومفاوضات سوتشي بروسيا حول سوريا.

ففي اسبانيا تناولت الصحف تداعيات الأزمة السياسية في كتالونيا في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان الجهوي للإقليم لعقد جلسة عمومية اليوم الثلاثاء لتنصيب كارليس بيغدومنت رئيسا للحكومة المحلية.

وقالت صحيفة ( البايس ) في مقال تحت عنوان " البرلمان الكتالاني يعد لصدمة مؤسساتية جديدة " إن رئيس البرلمان الكتالاني روجر تورنت تمسك بالدعوة التي وجهها لعقد هذه الجلسة على الرغم من قرار المحكمة الدستورية حظر تنصيب بيغدومنت الرئيس السابق للجهة الذي يريد استعادة هذا المنصب في الوقت الذي فر فيه إلى بلجيكا هروبا من القضاء الإسباني .

وأضافت الصحيفة أن الأحزاب الدستورية وهي الحزب الشعبي والحزب الاشتراكي العمالي بالإضافة إلى حزب الوسط ( سيودادانوس ) تعتزم هذا الصباح أن تطلب خلال اجتماع مكتب هذه الجمعية تعليق الجلسة العامة وفتح مشاورات جديدة لاقتراح مرشح آخر يسمح للكاتلانيين أن تكون لهم حكومة محلية جديدة " في إطار الشرعية " .

ومن جهتها كتبت صحيفة ( إلموندو ) تحت عنوان " بيغدومنت يقود البرلمان الكتالاني نحو العصيان " أن كارليس بيغدومنت طلب من روجر تورنت ضمان تنصيبه اليوم في الوقت نفسه الذي تخلى فيه الوزراء السابقون في الحكومة المحلية المقالة عن مقاعدهم في البرلمان الجهوي الجديد من أجل ضمان الأغلبية لدعاة الانفصال .

وأكدت الصحيفة أن كارليس بيغدومنت الهارب إلى بلجيكا يضع مرة أخرى البرلمان الجهوي الكتالاني على حافة الهاوية من خلال محاولته استعادة رئاسة الحكومة المحلية .

أما صحيفة ( لاراثون ) فقالت إن الأحزاب المؤيدة للانفصال تختلف بدورها حول السبيل الذي ينبغي نهجه مشيرة إلى أن حزب ( معا من أجل كتالونيا ) الذي يتزعمه كارليس بيغدومنت يسعى إلى فرض تنصيب زعيمه اليوم في حين أن حلفاءه من اليسار الجمهوري الكتالاني يريدون تأجيل مناقشة الترشيح لتجنب الآثار القضائية .

في السياق ذاته اهتمت الصحف السويسرية بالمأزق الذي تجد فيه كاتالونيا نفسها في خضم شد الحبل حول تنصيب كارليس بيغديمونت، الذي أقالته مدريد والمنفي في بروكسل.

وتساءلت صحيفة (تريبيون دو جنيف) حول ما اذا كان يتعين "التضحية ببيغديمونت لوضع حد للجمود؟ " مشيرة إلى ان حالة من عدم اليقين تسود إسبانيا حول عقد جلسة برلمانية لاعادة تنصيب الرئيس الكاتالاني السابق.

وأضافت الصحيفة أنه "على الرغم من كونه المرشح الوحيد المقترح رسميا في هذه المرحلة فان بعض الانفصاليين يلوحون بإمكانية التضحية به لانهاء حالة الجمود و الوصاية على كاتالونيا".

من جانبها، اعتبرت صحيفة "فانت كاتر اور" أنه على الرغم من أن قائمة الانفصاليين تصدرت نتائج الانتخابات الإقليمية في ديسمبر الماضي، فان مدريد لجأت الى المحكمة الدستورية لوقف عملية تنصيب حكومة برئاسة كارليس بيغديمونت.

وبالنسبة لصحيفة "لوتون" ، فانه يمكن لرئيس كاتالونيا المنتهية ولايته أن يتولى نظريا رئاسة الجهاز التنفيذي للاقليم، ولكن في الواقع، فان تنصيبه يطرح إشكالا بسبب الدعوى القضائية المرفوعة ضده.

وركزت الصحف البلجيكية على مشروع القانون الذي يسمح بزيارة الشقق لمراقبة المهاجرين، وكذا الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا الوزير الأول البلجيكي شارل ميشيل.

ونشرت (لوسوار) نداءين، الأول حرره ثماني خبراء دستوريين يدينون فيه مشروع القانون الخاص بمراقبة المهاجرين، والثاني عبارة عن احتجاج جماعي لعشرات الجامعيين ضد سياسة الهجرة التي تنهجها الحكومة البلجيكية.

وكتبت على عمودها أنه " بشكل أو بآخر، يعتبر القضاة، والمواطنون، والأساتذة الجامعيون، والمحامون أن حدودا تم تجاوزها سواء من خلال الأفعال، أو النوايا أو الوعود، من قبل الحكومة الفدرالية ".

وبخصوص زيارة شارل ميشيل إلى موسكو، كتبت (ليكو) أن هذه الزيارة تروم إعادة إطلاق الحوار الاستراتيجي والبناء مع روسيا بعد ثلاث سنوات من العقوبات، مضيفة أن العزلة التي تعاني منها موسكو منذ الأزمة الأوكرانية وكذا العقوبات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي لم تؤدي إلى حل للأزمة.

في بريطانيا اهتمت الصحف بالتداعيات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وكذا بزيارة الوزيرة الأولى تيريزا ماي إلى الصين .

وعادت صحيفة ( فينانسيال تايمز ) للحديث عن المذكرة السرية التي حررتها الحكومة البريطانية والتي تمحورت حول تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى أن هذه المذكرة أكدت أن جميع قطاعات الاقتصاد البريطاني سوف تعاني بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وأضافت الصحيفة أن تقييم التأثيرات الاقتصادية ل ( بريكسيت ) على الاقتصاد البريطاني الذي كشف عنه موقع ( بوزفيد نيوز ) على شبكة الإنترنت يأتي في الوقت الذي يبدأ فيه مجلس اللوردات في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء النظر في مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الذي تمت المصادقة عليه يوم 17 يناير من قبل مجلس العموم .

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا لنتائج هذا التحليل الذي درس ثلاثة سيناريوهات حول خروج بريطانيا من الاتحاد فإن بريطانيا إذا ظلت في السوق الأوروبية الموحدة فإن نسبة نمو اقتصادها ستكون أقل من 2 في المائة خلال السنوات ال 15 المقبلة مما هو عليه حاليا .

ومن جهتها ركزت صحيفة ( الأندبندنت ) على زيارة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى الصين حيث تسعى لندن إلى تعزيز العلاقات مع شركائها التجاريين وتمهيد الطريق أمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي .

وأوضحت الصحيفة أن تيريزا ماي ستجري خلال هذه الزيارة المقررة في الفترة ما بين 31 يناير إلى 2 فبراير محادثات مع القادة الصينيين قبل السفر إلى شنغهاى ( شرق ) ووهان ( وسط ) وهى مدينة صناعية معروفة بتواجد مصانع السيارات .

وفي المانيا اهتمت الصحف بفضيحة تورط صناعة السيارات الالمانية في اختبارات انبعاثات الديزل على البشر والحيوان، وبعملية اجلاء 13 الف مهاجر إفريقي من ليبيا، وقرار الولايات المتحدة رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة.

وكتبت صحيفة "اوزنابروكر تسايتونغ" انه كان على القرود أن يستنشقوا انبعاثات الديزل، بالإضافة إلى الاشتباه في اجراء تجارب على البشر، مشيرة الى إدانة المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل لهذه الاختبارات ومطالبتها بتوضيح ملابسات ذلك.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة الالمانية شتيفن زايبرت قوله امس الاثنين "إجراء هذه التجارب على القرود أو حتى على البشر غير مبرر أخلاقيا بأي حال من الأحوال".

من جانبها ، ذكرت يومية "فرانكفورتر روند شاو" أن الأمر لم يكن يتعلق بمعالجة المرض أو تخفيفه، بل لاختبار انبعاثات محركات السيارات ، مضيفة أنه من غير المسؤولية أن يتعرض الناس في صحة جيدة لاكسيد النيتروجين ، مما يمكن أن يسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وزيادة الحساسية.

ومن جهة أخرى ، تطرقت صحيفة "دي فيلت" الى اجلاء 13 ألف مهاجر أفريقي من ليبيا ، مذكرة بأن الظروف في مخيمات اللاجئين بلبيا كارثية. ولذلك، قرر الاتحاد الأفريقي مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة نقل المهاجرين من ليبيا في نهاية عام 2017.

واعتبرت الصحيفة أن عملية اجلاء المهاجرين الافارقة الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا بطيئة، مشيرة الى أنه في الواقع، كان يجب أن يتم نقل 20 الف مهاجر إلى بلدانهم الأصلية بحلول منتصف يناير.

وحول نفس الموضوع، نقلت صحيفة "دير تاغس شبيغل" عن روبرتو ميغنون ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الى ليبيا قوله أمس الاثنين "لقد توصلنا الى استنتاج مفاده ان ليبيا غير آمنة حاليا للاجئين "، ولهذا السبب نريد نقل أكبر عدد ممكن من خارج البلاد "، مشيرة الى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعتزم اجلاء ما بين 5،000 و 10،000 لاجئ في وضعية هشة من ليبيا هذا العام.

وعلى صعيد آخر، تناولت نفس الصحيفة قرار واشنطن رفع الحظر على دخول اللاجئين من 11 دولة لكنها في المقابل ستشدد عمليات المراقبة على اللاجئين من هذه الدول.

وأضافت الصحيفة انه بالنسبة لاستقبال اللاجئين، في ظل النقاش حول عددهم وبلدانهم الاصلية ، فان مسالة أمن البلد المضيف يجب ان تحتل الصدارة في المستقبل.

وحسب الصحيفة فانه في سياق سياسته الصارمة المتعلقة بالهجرة، يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لعدد أقل بكثير من اللاجئين بدخول البلاد مما كان عليه الحال في عهد سلفه باراك أوباما.

وفي إيطاليا، انصبت تعاليق الصحف بالخصوص على إيداع الأحزاب السياسية الكبرى في إيطاليا لأسماء المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة.

وكتبت صحيفة (لا ريبو بليكا) أن الأمين العام للحزب الديمقراطي الحاكم ماثيو رينزي قدم لائحة المرشحين لخوض الاستحقاقات المقرر إجراؤها في الرابع من مارس القادم "ضمت الموالين له وأقصت جميع التيارات المعارضة لقراراته" .

واعتبرت اليومية أن اختيار رينزي رئيس الوزراء السابق، لهؤلاء المرشحين يعكس "حاجته إلى موالين قادرين على تحمل جميع الشروط والصفقات" بعد عملية التصويت و"لا يخالفونه الرأي في البرلمان".

أما حركة خمس نجوم (الشعبوية) ، فقد قدمت حسب الصحيفة ، لائحة تضم على الخصوص مرشحين منشقين عن الحزب الديمقراطي ، إضافة إلى رياضيين وأكاديميين ورجال اعمال وصحافيين وأعضاء من خارج الدوائر الانتخابية ، مشيرة إلى أن الحركة وظفت كذلك ورقة المجتمع المدني بتأسيسها لجمعية جديدة .

وأشارت صحيفة (لاستامبا) إلى أن حركة خمس نجوم قامت باستثمار استياء الناخبين من إخفاقات الحزب الحاكم لصالحها ، إذ تسعى إلى استقطاب الغاضبين من السياسات الحكومية وعرض بدائل مغايرة لما هو مألوف ، على الرغم من أن تحقيق الأهداف التي سيطرتها ليس بالأمر الهين لكونها تخوض معركة انتخابية في مناطق تحكم أحزاب يمين الوسط قبضتها عليها.

من جهة أخرى، تطرقت صحيفة (كوريري ديلا سيرا) إلى عدم جاهزية مبنى أمستردام الذي من المقرر أن يحتضن مقر الوكالة الأوروبية للأدوية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مضيفة أن الحل الانتقالي الذي اقترحته هولندا "ليس مثاليا"، لأنه ينطوي على الكثير من التعقيدات وسيبطء استئناف العمل بالوكالة بشكل منتظم.

واضافت اليومية أن هذه الإشكالات المطروحة قد تدفع، حسب بيان لمدير الوكالة، الى امكانية إعادة النظر في القرار الذي شهد فوز مدينة ميلانو الإيطالية في السحب النهائي.

في البرتغال، اهتمت اليوميات على الخصوص بالتحقيق الذي استهدف وزير المالية ماريو سنتينو حول تلوث نهر تاغة ومسألة الأطفال القاصرين في وضعية غير قانونية في البلاد

وذكرت صحيفة ( دياريو ذي نوتيسيا) أن الوزير الأول أنطونيو كوستا خطا امس الاثنين خطوة إلى الأمام بشأن التحقيق الذي استهدف وزير المالية من خلال التصريح بأنه "تحت أي ظرف" وحتى ولو تم اتهامه لن يغادر ماريو سنتينو الحكومة.

و اعتبرت اليومية أن تصريحات كوستا بددت عمليات تفتيش الشرطة لوزارة المالية وجددت التأكيد على الثقة في الوزير، مما عكس مدى انشغال السلطة التنفيذية بهذه القضية.

وسلطت صحيفة (بوبليكو) الضوء على التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة بخصوص الاختلالات التي تعتري العديد من معدات شركة (سيلتيجو) المختصة في صناعة الورق، والتي قد تكون السبب في حدوث إحدى أخطر الجرائم البيئية التي أضرت بنهر تاغة خلال السنوات الأخيرة .

وتطرقت صحيفة ( نوتيسيا) إلى مسألة الأطفال في وضعية غير قانونية الموجودين في مؤسسات بالبرتغال ، مسجلة أنهم محرومين من أبسط الحقوق الأساسية والحكومة لا تتوفر على العدد المضبوط ، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون في محور نقاش بالبرلمان سيجرى غد الأربعاء.

وفي فرنسا اهتمت الصحف بمفاوضات سوتشي بروسيا حول سوريا ، اذ كتبت صحيفة (لوفيغارو) تحت عنوان" الفشل المعلن لمفاوضات سوتشي حول سوريا" ان المسلسل الدبلوماسي لسوتشي الذي اطلقه الكريملين يشبه مبادرة موجهة لمنافسة التأثير الامريكي بالمنطقة، والتشكيك في مقترحات الغرب بخصوص السلام في سوريا، مشيرة الى ان اجتماع الثلاثاء افرغ من محتواه قبل ان يعقد.

واضافت الصحيفة ان المفاوضات التي ترعاها روسيا وايران وتركيا ستجمع ممثلي الحكومة والمعارضة من اجل مناقشة الدستور المقبل للبلاد، مبرزة ان المعارضة عدلت عن التوجه السبت الى سوتشي بعد فشل مفاوضات فيينا.

من جهتها كتبت صحيفة (لوموند) انه بعد فيينا يجب ان تنصب مفاوضات سوتشي حول الدستور المقبل لسوريا الذي نص عليه قرار دجنبر 2016 ، عوض احداث هيئة انتقالية او تقرير مصير بشار الاسد.