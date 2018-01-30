قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الثلاثاء، على الخصوص، بالزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ابتداء من يوم غد الأربعاء إلى تونس، وبحالة الشلل التي يتوقع أن تشهدها الجزائر، خلال شهر فبراير بسبب توالي الإضرابات.

ففي تونس كتبت صحيفة "الشروق" أن زيارة ماكرون "ستكون بلا شك مهمة في أهدافها ومزدحمة في ملفاتها كما في عناوينها التي يتشابك فيها البعد السياسي مع الاقتصادي والأمني، ويتداخل فيها البعد الثنائي مع الإقليمي والدولي".

وأضافت الصحيفة في افتتاحية تحت عنوان "ماكرون في تونس.. أبعاد وآمال"، أن ماكرون استبق زيارته إلى تونس بالتأكيد على أن العلاقة مع تونس "استثنائية وذات أولوية"، مسجلة أن "هذا الموقف في غاية الأهمية لكن وجب القول إن باريس لم تنجح في استثماره وتفعيله إستراتيجيا وماديا وثقافيا وسياسيا في تونس".

ولاحظت أنه رغم أن العلاقات التونسية الفرنسية التي عادة ما توصف بأنها إستراتيجية ومتميزة إلا أنه لا توجد لها في الواقع الملموس ترجمة فاعلة وجدية، مضيفة أنه "إذا كانت فرنسا حريصة فعلا كما تقول على الوقوف إلى جانب تونس، فعليها أن تفتح من خلال هذه الزيارة وما سيتبعها آفاقا جديدة للعلاقات التونسية الفرنسية".

ومن جهتها كشفت "الصباح" أنه من المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال أول زيارة له إلى تونس - والتي تستمر ليومين-، منذ انتخابه رئيسا لفرنسا، عن تحويل 30 مليون أورو من ديون تونس لفائدة فرنسا إلى مشاريع استثمارية، فضلا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والمالية والتجارية والأمنية بين البلدين.

وأضافت الصحيفة أن الحكومة التونسية تراهن على زيارة الرئيس الفرنسي لحل ملف الديون التونسية لدى فرنسا وأيضا لصياغة خارطة طريق جديدة للتعاون الاقتصادي بين فرنسا وتونس، بما يسمح بجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز العلاقات التجارية.

وسجلت الصحيفة أن مراقبين يعتبرون أن إعلان ماكرون عن تحويل جزء ضئيل من ديون تونس إلى استثمارات لم يكن في مستوى التطلعات التونسية، مشيرة إلى أن تحويل الديون ستستفيد منه بالأساس الشركات الفرنسية على اعتبار أن لها الأولوية المطلقة في استثمار تلك الديون إلى مشاريع تنموية.

ومن جهتها كتبت "الشارع المغاربي" أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس ستتمحور حول تسريع التوقيع على اتفاق منطقة التبادل الحر الشامل والمعمق، مضيفة أن هذه المسألة ذات أهمية قصوى بالنسبة لبلدان الاتحاد الأوروبي التي تريد ترميم صدمة "البريكسيت" عبر توسيع النفوذ في بلدان جنوب المتوسط.

وأضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن هذا الاتفاق سيشمل تحرير القطاع الفلاحي وقطاع الخدمات بين تونس وبلدان الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الأمر يتعلق ب"خطوة غير مدروسة وبدون أي تقييم موضوعي لاتفاق الشراكة الذي تم توقيعه في سنة 1995".

وقالت صحيفة "لابريس" من جانبها أن قضايا الدفاع والأمن والاقتصاد والتعليم العالي والثقافة والوضع في المنطقة وخاصة في ليبيا ستكون حاضرة في المباحثات خلال زيارة الرئيس الفرنسي إلى تونس.

وأبرزت الصحيفة أن فرنسا تعتبر أول شريك اقتصادي وأول بلد مستثمر في تونس، وتحتضن أكبر جالية تونسية بالخارج (حوالي 730 ألفا)، وفي المقابل يقيم حوالي 30 ألف فرنسي في تونس.

وأشارت إلى وجود حوالي 1400 شركة فرنسية بتونس توفر ما يناهز 136 ألف منصب شغل، وهي تعد بذلك أول مستثمر أجنبي في البلاد يوفر احتياطيا إجماليا للاستثمارات الخارجية المباشرة بقيمة 1.4 مليار أورو سنة 2016. وأضافت أن الاستثمارات الفرنسية وفرت في السنة الماضية 365 مليون دينار تونسي (122,5 مليون أورو) من حجم الاستثمارات، وهو ما يمثل 30 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في البلاد.

ونقلت عن وزارة الشؤون الخارجية التونسية أن العلاقات التونسية الفرنسية تكتسي طابعا إستراتيجيا تعكسه العلاقات السياسية المتميزة وتعاون اقتصادي مكثف ومتنوع.

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (ليكسبريسيون) أنه من المنتظر أن تشهد الجزائر، خلال شهر فبراير، حالة من الشلل في قطاعات رئيسية، مثل التربية، والتعليم العالي والصحة، بسبب توالي الإضرابات، التي ستدفع آلاف الشباب للنزول إلى الشارع.

وأضافت أن هذا الوضع الذي يأتي على بعد سنة من الانتخابات يدفع إلى طرح العديد من الأسئلة، وحتى لو تفهمنا مشروعية التحركات النقابية، فإن توقف العديد من المؤسسات يرفع من مخاوف وقوع انزلاق، موضحة أن رد فعل التلاميذ، وإضراب مضاد للطلبة وملل جمعيات المرضى وكذا دخول العاطلين "المنظمين" في "اللعبة"، تشكل كلها شرارات لم تغب عن أنظار الفاعلين السياسيين.

وأضافت أن القوى السياسية، سواء كانت من المعارضة أو من السلطة، تحذر من تدهور مفاجئ للمناخ العام بالبلاد، على خلفية تفاقم الوضع بسبب تطرف خطاب النقابات، أو كما تؤكد على ذلك أحزاب المعارضة، بسبب تجاهل السلطات العمومية لمطالب الموظفين.

واعتبرت الصحيفة أنه خلافا للحركات الاجتماعية في الماضي، فإن تلك المبرمجة خلال شهر فبراير تنطوي على مخاوف شمولية. وقالت إن الأطباء المقيمين والهيئات شبه طبية وأساتذة التربية الوطنية والتعليم العالي وحتى العاطلين عن العمل يعتزمون تحويل شهر فبراير إلى شهر للاحتجاجات الاجتماعية.

من جهتها، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أن المؤسسات التعليمية قد تشهد مجددا حالة شلل، بعد سنتين من الاستقرار النسبي، نتيجة توقيع وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع على ميثاق للاستقرار، مسجلة أن الحركة الاحتجاجية التي أدت إلى توقف الدراسة بولايتي البلدية وبجاية، قد تمتد إلى كافة التراب الوطني إذا ظل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) متشبثا بخوض إضراب لامحدود، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، مبرزة أن الاجتماع الذي عقد أول أمس الأحد بين ممثلي النقابة والوزارة الوصية لم يتوصل إلى أرضية للتفاهم بين الطرفين يمكن أن تحل هذه الأزمة.

واعتبرت الصحيفة أنه إذا كان الحق في الإضراب يبقى في حد ذاته مكتسبا غير قابل للنقاش يضمنه الدستور، فإن اللجوء المبالغ فيه والمتكرر لهذا النوع من الأعمال، ولأسباب غير مقنعة في بعض الأحيان، قد ينتهي بإثارة حالة من السخط في صفوف التلاميذ، وأوليائهم ، وبالتالي وسط الرأي العام.

من جانبها، اعتبرت صحيفة (الوطن) أن السلطات العمومية تتحمل مسؤولية كبيرة في التدهور الذي تعرفه العديد من القطاعات على الصعيد الاجتماعي، معللة ذلك بأن تصرفها كما كان الحال مع احتجاج الأطباء المقيمين وغيرهم من الفئات الاجتماعية كان محل إدانة على أكثر من صعيد.

وقالت إن السلطات، وبدل تغليب روح الحوار في هذه الحالات، تختار اللجوء إلى القمع العنيف، وفي أحسن الأحوال تميل إلى التجاهل.

بدورها، تطرقت صحيفة (الشروق) إلى المأزق الذي دخل فيه الحوار بين المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) والوزارة الوصية، مسجلة أن جلسة الصلح التي عقدت يوم الأحد بين الطرفين لم تتوصل في النهاية إلى أي قرار ملموس من شأنه أن يؤدي إلى التهدئة والتكفل بالمطالب التي عبرت عنها النقابة من أجل وضع حد لهذا النزاع.

وكشفت الصحيفة أنه بعد خروجه من الاجتماع الذي دعي له وفد من النقابة، قال الناطق الرسمي باسم النقابة، مسعود بوديبة، إن هذا اللقاء لم يتوصل إلى أي قرار إيجابي، وإنه ليست هناك إرادة حقيقية لحل المشاكل، مؤكدا أن فشل هذا اللقاء التصالحي يأتي في الوقت الذي يوجد فيه النزاع في مأزق، بسبب الإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الإدارة، والتي بالإضافة إلى لجوئها لاقتطاعات من الأجور، قامت بالتشطيب على الأساتذة المحتجين بولايتي بجاية والبليدة وتعويضهم بآخرين.