"للقراء رأي" على هسبريس.. تذاكر السفر في العطل

هسبريس - حارث بنوالي

بالتزامن مع العطلة المدرسية والزيادة على طلب الحافلات وسيارات الأجرة الرابطة بين معظم المدن المغربية يعاني المواطنون من ارتفاع مهول لأسعار التذاكر، عكس ما هو معمول به في المنشور الوزاري المنظم لأثمنة التنقل وتصنيف الحافلات بالمغرب.

وفي تجربة إعلامية إذاعية يعرض برنامج "للقراء رأي"، الذي ستبثه هسبريس على صفحتها في الفايسبوك ابتداء من الساعة السادسة مساء، لإشكالية الزيادة الملحوظة في أسعار التذاكر تزامنا مع العطلة المدرسية، حيث يفتح البرنامج المجال للقراء والقارئات للتفاعل وإبداء الرأي حول هذا الموضوع عبر الرقم الهاتفي 0608080303.

وفي جولة أجرتها جريدة هسبريس الإلكترونية في محطة القامرة بالرباط، أوضح العديد من المسافرين وجود زيادات ملحوظة في أثمنة التذاكر تتجاوز العشرين في المائة بالنسبة إلى الخطوط العادية، وتناهز ضعف الثمن العادي إذا ما تعلق الأمر بما يعرف بالحافلات الإضافية.

وجوابا عن هذا الإشكال، اعتبر سعيد العوفير، مدير محطة القامرة بالرباط، أن المواطنين يستشعرون هذه الزيادات في الأيام الاستثنائية؛ لأن تطبيق الأثمنة المرجعية لا يتم إلا في هذه الأيام التي يكون فيها الطلب مرتفعا، وضرب المتحدث مثلا بالنسبة إلى خط الرباط أكادير حيث يبلغ ثمنه المرجعي 156 درهما في حين يكون ثمنه في الأيام العادية من 70 إلى 80 درهما.

وعلى العكس من تصريحات مسؤول المحطة، قال سعيد رحيوي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المسافر، إن الحديث ليس عن زيادة، ولكن هناك تزوير للأثمنة المرجعية؛ فالمواطنون يتعرضون لتدليس متعمد وممنهج.

وحسب المتحدث، فإن خط الرباط مراكش تبلغ قيمته الحقيقية 30 درهما تقريبا؛ بينما تباع التذاكر بأزيد من 90 درهما في العطل والأعياد.

ووجه رئيس الجمعية المغربية المعنية بحقوق المسافر تنبيها إلى المسافرين بعدم استخدام الحافلات التي تستغل تسرعهم ولا تعلن لهم عن الأثمنة الحقيقية والتي تم بموجبها إعفاؤهم الدولة من الضرائب، موجها نداءه إلى وزارة النقل قصد تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق المسافرين خاصة تصنيف درجات الحافلات والأثمنة المرجعية والتي لا رقيب فيها ولا حسيب.