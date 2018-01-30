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"للقراء رأي" على هسبريس.. تذاكر السفر في العطل

"للقراء رأي" على هسبريس.. تذاكر السفر في العطل
هسبريس - حارث بنوالي
الثلاثاء 30 يناير 2018 - 17:45

بالتزامن مع العطلة المدرسية والزيادة على طلب الحافلات وسيارات الأجرة الرابطة بين معظم المدن المغربية يعاني المواطنون من ارتفاع مهول لأسعار التذاكر، عكس ما هو معمول به في المنشور الوزاري المنظم لأثمنة التنقل وتصنيف الحافلات بالمغرب.

وفي تجربة إعلامية إذاعية يعرض برنامج "للقراء رأي"، الذي ستبثه هسبريس على صفحتها في الفايسبوك ابتداء من الساعة السادسة مساء، لإشكالية الزيادة الملحوظة في أسعار التذاكر تزامنا مع العطلة المدرسية، حيث يفتح البرنامج المجال للقراء والقارئات للتفاعل وإبداء الرأي حول هذا الموضوع عبر الرقم الهاتفي 0608080303.

وفي جولة أجرتها جريدة هسبريس الإلكترونية في محطة القامرة بالرباط، أوضح العديد من المسافرين وجود زيادات ملحوظة في أثمنة التذاكر تتجاوز العشرين في المائة بالنسبة إلى الخطوط العادية، وتناهز ضعف الثمن العادي إذا ما تعلق الأمر بما يعرف بالحافلات الإضافية.

وجوابا عن هذا الإشكال، اعتبر سعيد العوفير، مدير محطة القامرة بالرباط، أن المواطنين يستشعرون هذه الزيادات في الأيام الاستثنائية؛ لأن تطبيق الأثمنة المرجعية لا يتم إلا في هذه الأيام التي يكون فيها الطلب مرتفعا، وضرب المتحدث مثلا بالنسبة إلى خط الرباط أكادير حيث يبلغ ثمنه المرجعي 156 درهما في حين يكون ثمنه في الأيام العادية من 70 إلى 80 درهما.

وعلى العكس من تصريحات مسؤول المحطة، قال سعيد رحيوي، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المسافر، إن الحديث ليس عن زيادة، ولكن هناك تزوير للأثمنة المرجعية؛ فالمواطنون يتعرضون لتدليس متعمد وممنهج.

وحسب المتحدث، فإن خط الرباط مراكش تبلغ قيمته الحقيقية 30 درهما تقريبا؛ بينما تباع التذاكر بأزيد من 90 درهما في العطل والأعياد.

ووجه رئيس الجمعية المغربية المعنية بحقوق المسافر تنبيها إلى المسافرين بعدم استخدام الحافلات التي تستغل تسرعهم ولا تعلن لهم عن الأثمنة الحقيقية والتي تم بموجبها إعفاؤهم الدولة من الضرائب، موجها نداءه إلى وزارة النقل قصد تحمل مسؤولياتها في حماية حقوق المسافرين خاصة تصنيف درجات الحافلات والأثمنة المرجعية والتي لا رقيب فيها ولا حسيب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - nadia الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:01
المنشور الوزاري فقط حبر على ورق كباقي المنشورات و الواقع شيء آخر...شيء محزن للأسف...بغض المواطنين لا يخافون لا من الخالق و لا القانون و المراقبون في سباة عميييق..
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16
2 - الشفافية الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:02
كما هو معلوم فإن ثمن التذاكر بالنسبة لجميع وسائل النقل عبر العالم تتغير حسب العرض والطلب فقد تسمع أحدهم يقول ثمن تذكرة الطائرة هذه الأيام مرتفع سانتظر حتى تنخفض ولكن ما يغيب عندنا هو الشفافية إذا أراد أصحاب الشأن الزيادة في الثمن بسبب العرض فيجب أن يكون ذلك بشكل موحد ومكتوب في التذكرة سبق أن سافرت في حافلة ثمن التذكرة فيها يختلف من شخص إلى آخر أما حاليا فأصبحت أفضل أن أحصل على تذكرني عبر الانترنت وهكذا ارتحت من هذا الاشكال حيث الاثمنة مكتوبة بكل شفافية
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-10
3 - avis الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:09
حبذا لو تكون منابر مثل هذه تؤخذ فيها آراء المواطنين و القراء في مسائل و قرارات تأخذ بشكل فردي من قبل بعض المسؤولين و الوزراء
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9
4 - NOUMRI الثلاثاء 30 يناير 2018 - 18:30
عندنا في المغرب في رأيي المتواضع خمس أو ست شركات لنقل المسافرين تتوفر فيها شروط السلامة و الراحة و الأمن و أتمتة السفر غيرها مناسبة حتى خلال فترة العطل فإنها تزيد نسبة قليلة على التمن الأصلي لكن مع نفس الجودة و هده الشركات لديها محطات خاصة بها أما الحافلات المتواجدة في المحطات الطرقية فهي عشوائية و لا تتوفر على أدنى شروط السلامة بالإضافة إلى الزيادة في الأتمنة المبالغ فيها و أنا شخصيا أسميها حافلات الموت أما سيارات الأجرة فلاحظنا بعض التحسن و تغيير القديمة بأخرى جديدة أما عن الوزارة الوصية فهي شبه غائبة فالمراقبة تكون شبه موسمية يعني في فترات الدروة
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8
5 - مسافر الثلاثاء 30 يناير 2018 - 19:13
مشكل عويص ونا يسمى بمصطلح «الطارفة» في العطل وخصوصا فصل الصيف تتضاعف التذاكر أين المسؤولين عن القطاع؟
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6
6 - حافلات المونديال 2026 هههه الثلاثاء 30 يناير 2018 - 19:52
فقط للاشارة منذ يومين نشر مقال حول سعي تنظيم المغرب للمونديال في 2026 و حظوظه الكبيرة ههه و هنا اطرح سؤال هل هته الحافلات هي التي ستكون متاحة لافواج للسياح السويدين و الكوريين و اليابانيين و الكنديين و غيرهم للتنقل من مدينة لاخرى ؟
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5
7 - متمرد الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:28
مواطن اليوم ليس هو مواطن الامس ذالك المواطن الخنوع المسامح في حقه لجهله للقانون. والمسوولون مازالوا يتعاملون بنفس الاسلوب الذي كانوا يتعاملون به مع مواطن الامس. افيقوا من سباتكم قبل فوات الاوان ايها الغافلون. اليوم جيل جديد، يعرف ماله وما عليه لا تلعبوا بالنار. باستعمال الوسائل الريعية التي اكل الدهر عليها وبدون ركعة. سايروا العصر حتى ينجو هذا الوطن من بطشكم. وجشاعتكم.
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3
8 - أمازيغي باعمراني عبدالله الثلاثاء 30 يناير 2018 - 20:40
محاربة ارتفاع أثمان التذاكر أمر سهل ولاكن المسؤولون لا يريدون ذلك فقط طبقوا القانون فقط أي منح التذاكر فقط من الشبابيك ومن الأجهزة التي تمنهم إياها وليس من الكَارْنِي ففي أيام العطل والأعياد يختفي الموظفين من الشبابيك ويتجهون نحو الحافلات ويقطعون بالثمن الذي يريدون وأما بالليل فأثمن أخرى بزيادة 50% أو مضاعفة ولاكن المواطن سرُّو ماواعيش وباغي غير يوصل ومافخباروش أنه يساهم في الفساد .إن أردتم التحقق من الأثمان فاحضروا ليلا للقامرة ولا ولاد زيان .
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9 - سارة الريفي سنغفورة الثلاثاء 30 يناير 2018 - 21:09
مشكورة هسبريس على البادرة الطيبة.ولو ان الوزارة الوصية هي المسؤولة على اخذ اراء المواطنين ووضع رقم اخضر وليس المنابر الاعلامية. شكرا مرة اخرى على الالتفاتة الراقية وايصال صوت المواطن.
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