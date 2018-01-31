عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء..

* أخبار اليوم:

- عارضت كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطني للصحافة المغربية الإجراء الحكومي القاضي بفرض ضرائب جديدة على إشهارات المواقع الإلكترونية، أو ما يسمى ب"ضريبة الشاشة". المكتب التنفيذي للفدرالية المغربية لناشري الصحف وصف، في بلاغ، الإجراء الجديد ب"الخطير والعبثي وغير المفهوم".

- صادقت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، يوم أمس، بالإجماع، على القانون التنظيمي المتعلق بتجديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، في إطار تنزيل الفصل 133 من دستور 2011، وذلك في قراءة ثانية، بعد تعديلات أدخلها عليه مجلس المستشارين. وافقت اللجنة على اثنين من تعديلات الغرفة الثانية، يتعلق الأول بتعديل شكلي يومي إلى إضافة كلمة "مباشرة" إلى المادة 3 من نص القانون، في حين يتعلق التعديل الثاني بالمادة 17 مكرر، الذي يمنح للمحكمة الدستورية صلاحية ضم عدد من الدفوع التي تتقدم بها أطراف متعددة، شرط أن تكون متصلة بالقضية نفسها.

* الصباح:

- هاجم برلمانيون من مختلف الفرق، معارضة وأغلبية، تقاعس الحكومة في حل معضلة وفيات النساء والرجال في المعابر الحدودية لسبتة ومليلية، معتبرين أن الرابح الأكبر من تعاطي هذه التجارة شبه السرية هي مافيات التهريب التي تعتمد على ظهور النساء الفقيرات لحمل السلع غير المراقبة، بينها منتهية الصلاحية، وإعادة بيعها في الأسواق المغربية.

- دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط الجدل القائم حول إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين، المثير للجدل، بين مكونات الأغلبية الحكومية. واصطف البام من خلال فريقه البرلماني في الغرفة الثانية إلى جانب مكونات الأغلبية الحكومية، باستثناء العدالة والتنمية، بتقديم مقترح قانون يهدف إلى إصلاح بعض مواد النظام بغية تصحيح التوازن المالي للصندوق وضمان ديمومته، عبر مراجعة قيمة الاشتراكات، كلما تقلصت احتياطات الصندوق.

* المساء:

- الإعفاء يقترب من 8 رؤساء مراكز استثمار. فقد أكدت معطيات حصلت عليها الجريدة، أن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يستعد لإحداث تغييرات كبيرة على خريطة رؤساء المراكز. وأبرزت المصادر أن الأمر يتعلق ب 8 رؤساء مراكز سيشملهم الإعفاء وتعيين أسماء جديدة. ولم تفضح مصادر الجريدة عن الأسماء التي سيطالها التغيير.

- كشف تقرير للمندوبية السامية لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن 53.92 بالمئة من السجناء بالمغرب معتقلون بسبب جرائم الأموال والمخدرات، وهو ما يمثل رقم 44 ألفا و813 شخصا من المعتقلين القابعين في مختلف سجون المملكة. وحسب معطيات رسمية تفصيلية، يصل عدد النزلاء بمختلف السجون بالمغرب إلى 83 ألف و 102 من المعتقلين حتى 31 دجنبر من السنة المنصرمة، فيما عدد النساء النزيلات يبلغ 1961 سجينة.

* رسالة الأمة:

- حقق المغرب مراتب متقدمة في مؤشر "صحة المحيطات" لسنة 2017 على المستوى الإقليمي، وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، إذ احتل المركز الأول مغربيا والسادس عربيا، نتيجة احتلاله للمرتبة 131 عالميا، من أصل 221 دولة شملها التصنيف. وحصل المغرب في هذا المؤشر الذي يصدره مجموعة خبراء، بالتعاون مع مؤسسات بحثية أكاديمية واقتصادية دولية منذ سنة 2012، على 66 نقطة من أصل 100، وذلك بأقل من أربع نقاط عن المتوسط العالمي للمؤشر المقدر ب 70 نقطة.

- أطلقت وكالة والوني للصادرات والمستثمرين الأجانب (أويكس)، أول أمس الإثنين بنامور، "السوق المستهدف 2018–التركيز على المغرب"، وهي مبادرة تحتفي على مدى هذه السنة بالتعاون الاقتصادي المغربي البلجيكي، من خلال تنظيم مجموعة من التظاهرات تروم استكشاف فرص الأعمال بالمملكة. وافتتحت المديرة العامة للتجارة الخارجية بوكالة والوني للصادرات والمستثمرين الأجانب شانتال دو بلو وسفير المغرب ببلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر ندوة إطلاق هذا الحدث، حيث أكدا على أهمية هذه المبادرة لإبراز المؤهلات الكبيرة التي تزخر بها السوق المغربية من أجل النهوض أكثر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

* بيان اليوم:

- نظم المرشدون السياحيون المغاربة، أول أمس الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة السياحة بمدينة الرباط، احتجاجا على عزم الوزارة تطبيق المادة 31 من القانون المنظم لمهنة الإرشاد السياحي، وذلك عقب إعلان وزير السياحة محمد ساجد، بمجلس المستشارين، العمل بهذا البند. الجمعيات الجهوية والإقليمية للمرشدين السياحيين بالمغرب، أوضحت أن مناقشة المادة 31 من طرف وزير السياحة بمجلس المستشارين، والإعلان عن المباراة، هو "قرار جائر ويضرب مشروعية مجال الإرشاد السياحي".

- أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أول أمس الاثنين، أن عملية توزيع المؤن الغذائية والأغطية على الساكنة المتضررة من موجة البرد القارس تشمل 22 إقليما بالمملكة. وأوضح السيد لفتيت في معرض رده على سؤال محوري حول الإجراءات المتخذة لمواكبة الوضعية التي تعرفها بعض جهات المملكة، في ظل الأحوال الجوية التي تتسم ببرد قارس وتساقط كثيف للثلوج بالمرتفعات، تقدم به عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب، أن هذه الأقاليم تضم ألفا و205 دواوير تابعة ل 169 جماعة.

* العلم:

- رغم الجدل الكبير الذي أثاره مشروع القانون رقم 103.130 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي اعتبرته أغلب الجمعيات النسائية لا يستجيب لمطالبها وعلى رأسها اتحاد العمل النسائي، إلا أن ذلك لم يؤت أكله حيث صادق أول أمس الإثنين مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، بلجنة العدل والتشريع بالغرفة الثانية. عائشة الحيان، عضوة المكتب الوطني لاتحاد العمل النسائي، أوضحت أن "مشروع القانون 103.130 هو مجرد تعديل طفيف لنصوص القانون الجنائي والمسطرة الجنائية، وأن عيوبه ستظهر بعد دخوله حيز التنفيذ".

- في إطار تعزيز علاقات التعاون القائمة بين المغرب وفرنسا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، سيحتضن مقر كتابة الدولة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي، غدا الخميس، مراسيم التوقيع على خمس اتفاقيات للتعاون الأكاديمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والإدارة البيئية والطاقات المتجددة بين كل من المدرسة المحمدية للمهندسين، والمدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك، والمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن؛ والمدرسة المتعددة للتقنيات بفرنسا، من جهة أخرى.

* الأحداث المغربية:

- اقتطاعات جديدة في أجور الموظفين.. فقد طبقت الحكومة اقتطاعات جديدة من أجور موظفي الإدارات والمصالح العمومية، الخاصة بشهر يناير الجاري. وفيما أثار الإجراء ضجة لدى الموظفين، وبشبكات التواصل الاجتماعي، قال مصدر حكومي للجريدة إن هذه الاقتطاعات تندرج في إطار إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بالموظفين، وتقليص النزيف الذي يتعرض له.

- أسبوعا فقط عقب القرار الملكي فتح أبواب مهنة العدول في وجه النساء، سارعت وزارة العدل إلى الإعلان عن تنظيم مباراة لولوج مهنة العدول مفتوحة لأول مرة في وجه الإناث والذكور، وذلك خلال الأسبوع المقبل. وقال محمد أوجار، وزير العدل، في معرض رده على سؤال محوري حول "ممارسة المرأة لمهنة عدل" تقدم به عدد من الفرق النيابية بمجلس النواب، إن عدد المناصب التي سيتم الإعلان عنها يقارب 800 منصب.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أشاد تجمع دول الساحل والصحراء، أول أمس الإثنين بأديس أبابا، بمضمون الرسالة الملكية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى القمة الثلاثين للاتحاد الأفريقي. وصرح إبراهيم ساني أباني، الكاتب العام لتجمع دول الساحل والصحراء، أن الرسالة الملكية التي تلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، توفر "تحليلا رفيعا" لمشكلة الهجرة. وقال السيد إبراهيم ساني أباني "أود باسم تجمع دول الساحل والصحراء، أن أشيد بصاحب الجلالة و أن أحيي التحليل الرفيع الذي قدمه جلالته في إطار أجندة أفريقية من أجل الهجرة".

- أعلنت وزارة الداخلية، في بلاغ عممته أول أمس الاثنين، أنها ستقوم باتخاذ جميع التدابير القانونية لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لصور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب، يتم تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة. وذكرت الوزارة أنه "تم مؤخرا رصد تنامي إقدام بعض الصحف الورقية والمواقع الإلكترونية وبعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي على نشر صور وفيديوهات مفبركة بشكل مفضوح التقطت خارج المغرب، ويتم، دون التحري عن حقيقتها والاستقصاء والبحث عن مصادرها الأصلية، تقديمها بشكل تضليلي على أنها تتعلق بأحداث ووقائع جرت بالمملكة، أو استغلالها لالتماس الإحسان العمومي. وهي المزاعم التي جرى فضحها وتكذيبها غير ما مرة من طرف السلطات المعنية".

* لوماتان:

- تصريح رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فاكي محمد، في ختام القمة التي عقدت بأديس أبابا إلى غاية 29 يناير الجاري، معبر بشكل كبير. حيث أكد القرار رقم 653 المتخذ خلال القمة الـ29 للاتحاد المنعقدة في يوليوز 2017 بأديس أبابا، والمتعلق بقضية الصحراء، "لايزال ساري المفعول، ولا يزال يشكل المرجع". ولا يشير القرار المذكور إلى أي دور أو مشاركة للاتحاد الإفريقي في هذه الجهود.

* ليكونوميست:

- هل أصبح القانون المتعلق بآجال الأداء، الذي نشر في 2016، متقادما؟ فالمراسيم والقرارات المتعلقة بتطبيق بعض مقتضيات القانون المذكور لم تر النور بعد. ومن المؤكد أن الحكومة ستعمل على إدخال بعض التعديلات على القانون من أجل إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالاتفاقيات القطاعية، والتي انتهت في 31 دجنبر 2017.

* لوبنيون:

- أرقام (اليونيسف) تؤلم.. حيث تكشف أن أغلبية أطفالنا في دائرة الفقر، ولا يعيشون حياة كريمة. وبحسب، أرقام هذه المنظمة فإن طفل واحدا من أصل أربعة يعيش في أسرة لديها فقط ولوج إلى منابع ماء أو مصادر معدلة: آبار، صهاريج ماء... والثلث المتبقي يعيش في أسرة بأفراد متعددة أو تستخدم أدوات غير صحية في الأسقف والأرضيات.

* ليبراسيون:

- أكد الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الادارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، أول أمس الاثنين بالرباط، ان "المملكة المغربية انخرطت في مسلسل مندمج للإصلاحات الهيكلية والمؤسساتية يستند إلى التوجيهات المتبصرة والرؤية الحداثية لجلالة الملك محمد السادس، التي تعكس مبادئ ومقتضيات الدستور، لاسيما تلك المتعلقة بترسيخ الحكامة العمومية الجيدة". جاء ذلك خلال ندوة حول "دور الريادة في مسلسل إصلاح وتحديث الإدارات العمومية"، ينظمها المركز الافريقي للتدريب والبحث الاداري للانماء (كافراد) من 29 إلى 31 يناير الجاري، بشراكة مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة.

* البيان:

- أبدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، "ارتياحه" بخصوص نتائج القمة الثلاثين لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، التي اختتمت أشغالها بعد ظهر أمس الاثنين بأديس أبابا. وقال السيد بوريطة إنه بعد سنة على عودته إلى أسرته المؤسسية الافريقية، شارك المغرب بشكل مكثف في عدة لقاءات وأنشطة المنظمة القارية، مشيرا إلى أن القمة الثلاثين للاتحاد الافريقي تميزت على الخصوص بتقديم تقرير صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول قضية الهجرة.