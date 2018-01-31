قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الأربعاء، على الخصوص، بالآمال المعلقة على زيارة الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إلى تونس، والوضع في الجزائر في ضوء حظر الاحتجاجات، والجهود المبذولة لاحتواء الأزمة المحتملة بعد مقتل صياد سنغالي على يد قوات البحرية الموريتانية.

ففي تونس تساءلت صحيفة "الصباح" عما إذا كان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون سيفي بوعوده التي سبق أن قدمها ويعلن في أول زيارة له إلى تونس كرئيس للجمهورية "عن إجراءات تنعش اقتصادها وتدفع خياراتها وتوجهاتها الإصلاحية في كل المجالات وخاصة منها الخيار الديمقراطي".

وفي افتتاحية بعنوان "وعد ماكرون"، قالت الصحيفة "ننتظر اليوم وغدا تنفيذ ماكرون لوعوده وننتظر إجراءات عملية وخطوات ملموسة تجاه تونس منها السياسي ومنها الأمني والاقتصادي وحتى الثقافي خاصة أن تونس تحتضن بعد سنتين مؤتمر الفرنكفونية".

ومضت الصحيفة قائلة إن "من بين ما تنتظره الحكومة التونسية من الشريك الأول لتونس هو تعبئة المؤسسات والشركات الفرنسية للاستثمار المباشر في بلادنا لدعم الاقتصاد التونسي والتنمية وكذلك زيادة المساعدات الحكومية المباشرة المخصصة للتنمية."

وأضافت أن "أهم ما هو ينتظر من ماكرون إعلانه عن تحويل بعض الديون الفرنسية المستحقة على تونس إلى استثمارات"، معتبرة أن من شأن ذلك أن "يعطي متنفسا هاما للاقتصاد التونسي حاضرا ومستقبلا ويخفف من أعباء المالية التونسية التي تواجه حاليا قلة الموارد مقابل التزامات مالية هامة تجاه الدائنين من دول ومؤسسات مانحة".

وقالت صحيفة "المغرب" من جهتها، إن "فرنسا اليوم هي شريكنا الاول تجاريا واقتصاديا وهي شريك إيجابي كما لا توجد لنا شراكة مع أي بلاد أخرى"، مشيرة في هذا الصدد إلى أن قيمة صادرات تونس إلى فرنسا في سنة 2017 بلغت 10.5 مليار دينار (حوالي 3.5 مليار أورو).

وأضافت الصحيفة في افتتاحية بعنوان "الرهان المتبادل" أن الأرقام تؤكد "أننا تمكنا من نسج شراكة إستراتيجية مربحة مع فرنسا استفدنا فيها من قربنا الجغرافي والبشري والثقافي"، معتبرة أنه بإمكان تونس "تعميق هذه الشراكة بمزيد من الاستثمار والتصدير وخلق الشراكات الضرورية للاستفادة من التجربة الصناعية والعلمية والتجارية لكبريات الشركات الفرنسية".

واعتبرت صحيفة "الصحافة اليوم" أن تونس "تعول كثيرا على زيارة الرئيس الفرنسي في خلق فرص أكبر للانتعاشة اقتصادية طال انتظارها"، مضيفة أن "التعاطي السياسي في مجال العلاقات الخارجية للرئيس ماكرون ... سيكون على أساس المصلحة المتبادلة والفوائد المشتركة من العلاقات الثنائية التي تعتبر تاريخية ومتقدمة".

ورأت الصحيفة في افتتاحيتها أن زيارة ماكرون تمثل فرصة للجانب التونسي لكي "يثبت أنه قادر على اقتلاع الاستثمارات وبناء الشراكات، وقادر بالخصوص على الإيفاء بمتطلبات اقتصاده الوطني الذي يترنح، والذي لا يمكن أن يفوت فرصة مثل زيارة ماكرون دون أن يستفيد منها، ودون أن يجعلها قاطرة علاقات اقتصادية متقدمة ومتطورة تقطع مع كل الإشكالات السابقة".

وكتبت صحيفة "لوكوتيديان" من جانبها في "رسالة مفتوحة إلى الرئيس ماكرون" أن الأمر يتعلق بزيارة تهدف إلى إظهار دعم فرنسا للتجربة الديمقراطية التونسية وإبراز علاقة الصداقة القوية التي تجمع بين البلدين، مشيرة إلى أن التونسيين ينتظرون ترجمتها إلى أفعال قوية بقدر قوة الكلمات، وأن تكون الاتفاقات التي سيتم توقيعها فعالة، وأن تبرهن على نجاعتها.

وأضافت أنه "إذا كان الانتقال الديمقراطي متواصلا بين صعود ونزول، وإذا كانت حرية التعبير والصحافة حقيقية، فإن هناك تهديدات متواصلة بسبب الطموحات الشخصية لبعض الفاعلين وخاصة فشل الانتقال الاقتصادي والاجتماعي".

وأوردت صحيفة "الشروق" من جهتها نص الحديث الذي أجرته مع الرئيس ماكرون، بمناسبة الزيارة، والذي أكد فيه بالخصوص أن "الصداقة الفرنسية التونسية مثل دعم فرنسا لتونس، ليست مجرد كلمات. فهي تجد ترجمتها كل يوم في أعمال ملموسة: تلك التي تجعل من فرنسا، إلى حد بعيد، أول شريك اقتصادي وتجاري لتونس".

وأضاف ماكرون أنه ينتظر من هذه الزيارة أن يفهم "بشكل أفضل تحديات تونس واحتياجاتها"، مشيرا إلى أنه سيتم إبرام اتفاقيات من شأنها أن "تسمح للعلاقات الفرنسية التونسية بالوصول إلى مستوى جديد". ومضى قائلا: "أريد أن أساهم بشكل ملموس في تعزيز الاقتصاد وتقديم إجابات للشباب: المزيد من الفرص، والمزيد من النشاط".

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (ليبيرتي) أنه وأمام فشل حظر الاحتجاجات بالجزائر العاصمة، واللجوء الممنهج للمحاكم في تهدئة النقابات والحد من "الإزعاج السياسي" الذي يتولد عن غليان الجبهة الاجتماعية الذي يسير في منحى تصاعدي، ينتظر أن يدخل الناطقون باسم الحكومة على الخط، في ما يشبه هجوما مضادا ومنسقا. وقالت إن الحكومة وداعميها يعتقدون أنه بإمكانهم الحد من الانعكاسات المباشرة للأزمة الاقتصادية، عبر التستر عليها إذا أمكن ذلك، أو بإرجاع أسبابها إلى جهات معينة تستغلها.

وأشارت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن استراتيجية التستر على الحقائق جار العمل بها، في حين أن البلد تعوزه استراتيجية اقتصادية، وهي الكفيلة لوحدها بإعطاء الحكومة الوسائل لتحقيق عدالة اجتماعية، لطالما جعلت منها مجرد شعار، لم يجسد على أرض الواقع إلى غاية اليوم، ملاحظة أن استراتيجية التستر هذه تواكبها، كما جرت العادة، حملة تواصلية لرسم صورة جميلة عن الأوضاع الداخلية، والتنديد بأعداء خارجيين و/أو داخليين و الابتزاز لزعزعة الاستقرار.

وأوضحت أن كل ذلك لم يساهم في تغيير الحالة التي توجد عليها الجزائر، التي تدور في حلقة مفرغة، معتبرة أنه في ظل عالم يتحرك، يشكل الاستمرار في اعتماد هذه الطريقة الفجة في التصدي للتعبير عن الاحباط الاجتماعي والمعارضة السياسية أقصر طريق يؤدي نحو عدم الاستقرار هذا الذي تخشاه السلطات.

وسجلت أن أحزابا سياسية انضمت، بالفعل، للمركزية النقابية (الاتحاد العام للعمال الجزائريين) لسيدي سعيد، التي ظلت دائما على هامش الانشغالات النقابية الحقيقية، ليصعدا من لهجتهما وتبنيا الخطاب نفسه، مؤكدة أن هناك اجماعا على وجود غضب شعبي، ولكن يتم استغلاله من طرف أحزاب لم يتم أبدا تحديدها بالاسم وأن هذه الأخيرة تدرج عملها ضمن أجندة سياسية.

وكشفت الصحيفة، بهذا الصدد، أن النقابات المستقلة هي التي تدخل في لعبة سياسوية غير مسؤولة بالضرورة، بما أنها تعرض استقرار البلاد للخطر.

من جهتها، كتبت صحيفة (الفجر) أن الجزائر، ومن خلال تثمين صادراتها، تتوهم أنها أنفقت أقل من الدنانير كما لو أن عملتها قابلة للتحويل، مضيفة أن الفرق بين ما تكلفه الواردات وما يمكن أن تكلفه لو كان الدينار قابلا للتحويل، تسدده الدولة.

وتساءلت الصحيفة لماذا تفضل الحكومة سياسة نقدية تجبرها على دعم الواردات، سواء كانت موجهة للدولة أو للمقاولات أو للأسر، على سياسة أخرى تكون فيها للدينار قيمته الحقيقية وقدرته الشرائية الفعلية؟

وأكدت أنه كان بإمكان البلاد على مدى 15 سنة من الوفرة أن تنظم بسهولة الانتقال نحو تحويل حر للدينار، مسجلة أنه بما أن ذلك لم يتحقق، فإنه ليس من أجل فوائد اقتصادية، وإنما لفوائد سياسية، ذلك أن سعر صرف متحكم فيه يحول دون خروج القرار الاقتصادي من يد السلطة السياسية-الإدارية نحو السوق.

من جانهما، كشفت صحيفتا (الوطن) و(ليكسبريسيون) أن وزيرين سابقين وجهت لهما اتهامات بالفساد، والاستفادة من منافع حينما كانا يزاولان مهامهما، مشيرتين إلى أن الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، والنائبة عن المعارضة، وجهت انتقادات لاذعة للسيدين تمار وبوشوارب، وكذا من قبل السيد أشعيبو، الفاعل في القطاع الخاص.

وتساءلت الصحيفتان كيف يمكن لهذين المسؤولين اللذين سبق لهما أن شغلا مهام على أعلى مستوى في الدولة أن يفلتا من العقاب؟ وإلى متى؟ ، معتبرتين أن ذلك أمر غير مقبول، على اعتبار أنه يمس بمصداقية الدولة وبالمهام الوزارية داخل الجمهورية.

وكتبت صحيفة (الوطن) أن الأفظع من ذلك، وأمام خطورة أفعال من هذا القبيل، وجود استغراب إزاء غياب رد فعل سواء من قبل الأحزاب السياسية أو من داخل المؤسسات المنتخبة مثل المجلس الشعبي الوطني أو الحكومة التي كان من الممكن مساءلتها حول اتهامات خطيرة أخرى تورط ، بكل تأكيد، أعضاء في الجهاز التنفيذي السابق، ولكن دائما تحت رئاسة عبد العزيز بوتفليقة، مشيرة إلى أن شيئا من ذلك لم يتحقق، إذ هناك صمت مطبق إزاء هذه القضية.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بالجهود والدعوات لاحتواء الأزمة المحتملة التي قد تنجم عن مقتل صياد سنغالي على يد قوات البحرية الموريتانية، يوم السبت الماضي، عقب اعتراض قارب سنغالي "يمارس الصيد في المياه الاقليمية الموريتانية بطريقة غير شرعية". وكتبت، في هذا الصدد، أن سلطات البلدين تسعى جاهدة لاحتواء الموضوع وتجاوزه إلى ما يصون علاقات الأخوة وحسن الجوار الراسخة بينهما، مشيرة إلى أنهما وعدتا بمعالجة عاجلة للقضية.

وذكرت إن منتدى المعارضة في موريتانيا دعا السلطات بالبلدين "إلى التحلي بالمسؤولية، واحتواء الأزمة، وتغليب مصلحة البلدين على كل الاعتبارات الذاتية والضيقة، والعمل على أن لا تتكرر مثل هذه الأحداث المؤلمة".

وأضافت أن المنتدى حمل، في بيان له، "سلطات البلدين المسؤولية عن كل ما قد ينجم عن عدم تسيير مثل هذه الأزمات بالحكمة والمسؤولية اللازمتين"، كما دعاهما "للإسراع بإبرام اتفاقية في مجال الصيد البحري تحمي السيادة والمصالح الموريتانية وتقوي علاقات حسن الجوار والتعاون والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين".

وأشارت إلى أن المنتدى اعتبر أن "العلاقات بين البلدين تتطلب من سلطاتهما التحلي بروح المسؤولية ومعاملة كل منهما لمواطني البلد الآخر بما يقتضيه حق الجوار وتنوع وعراقة العلاقات بين الشعبين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين الجارين".

وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف أن الشيخ آمادو التجاني با، أحد مشايخ الطريقة التيجانية في السنغال وصف، عقب استقباله من طرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، أمس، في نواكشوط، الموريتانيين والسنغاليين بأنهم "شعب واحد تربطه أواصر الأخوة والتاريخ والجغرافيا"، مردفا أن الرئيس ولد عبد العزيز أكد له "أهمية هذه الروابط وعمقها ورسوخها".

وتابعت أن اللقاء يأتي في ظل مظاهرات احتجاجية استهدفت متاجر عدد من الموريتانيين في مدينة سان لوي السنغالية، وذلك عقب قتل خفر السواحل الموريتانيين لصياد سينغالي السبت الماضي كان على متن زورق دخل المياه الإقليمية الموريتانية بشكل غير شرعي.

وذكرت الصحف بأن مقتل الصياد السنغالي على يد خفر السواحل الموريتاني أدى إلى أعمال شغب ونهب لمحلات تجار موريتانيين بمدينة سان لوي السنغالية.