24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

02/02/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:2112:4615:3718:0219:19
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) قرار تعويم الدرهم المغربي؟

  1. "الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)

  2. بوليف يُعدّل إجراءات رُخصة السياقة .. ومهنيون يطالبون بالمزيد (5.00)

  3. قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)

  4. جمعيات مغربية تطالب "النقد الدولي" بموازنة المالي والاجتماعي (5.00)

  5. 33 سنة سجنا لمتهمين بالاستيلاء على 33 عقارا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

محمد سعيد‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏

التسامح أم حقوق الإنسان

محمد سعيد‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‏
أحمد إفزارن

تعليمُ الوطنية!

أحمد إفزارن
Imprimer
الرئيسية | السلطة الرابعة | أسعد طه يطلق دورة للتدريب على الفيلم الوثائقي

أسعد طه يطلق دورة للتدريب على الفيلم الوثائقي

أسعد طه يطلق دورة للتدريب على الفيلم الوثائقي
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 فبراير 2018 - 07:48

أعلن الإعلامي أسعد طه إطلاق المخيم الرابع من سلسة المخيمات التدريبية "كيف تحكي الحكاية"، والذي سيجري بدولة مالاوي، جنوب شرق إفريقيا.

وتهدف الدورة التدريبية الرابعة إلى تعليم المتدربين مبادئ صناعة الفيلم الوثائقي؛ "وذلك في مخيم بمنطقة طبيعية، ما يسمح لهم بالمعايشة الكاملة لفريق التدريب على مدار الساعة، تعليمًا ومشاهدة وتدريبًا عمليًا".

كما ستعمل الدورة، التي ستستمر طيلة أسبوعين بدءا من 6 أبريل إلى 20 أبريل 2018، "على تلقين المتدرب مفهوم الفيلم الوثائقي، ومراحل صناعته خطوة خطوة، مع فهم أساسيات سرد الحكاية، ومبادئ البحث عن الفكرة، إضافة إلى تدريب عملي على مبادئ استخدام الكاميرا، وتوظيف الإضاءة، والمونتاج".

وعن أسباب اختيار مالاوي كوجهة للتدريب، يوضح أسعد طه أنها دولة "تتميز بتعدد الإثنيات والأديان، وتباين العادات والثقافات، غير أن الجميع يعيش بسلام"، مضيفا أن المجتمع المالاوي "يحفظ للمرأة مكانة خاصة، وقد وصلت مرة إلى كرسي الحكم، كما أنه يعدّ عيد الأم يوم عطلة رسمية".

يذكر أن الإعلامي أسعد طه سبق له أن قدّم عدة برامج وثائقية بثت على العديد من المحطات الفضائية، مثل: "نقطة ساخنة" و"يحكى أن" و"الرحلة" وغيرها، إذ زار وعمل في ما يزيد عن سبعين دولة، قبل أن يعمل على تأسيس شركة "هوت سبوت فيلمز" التي أنتجت بدورها العديد من الأفلام والبرامج الوثائقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.