أسعد طه يطلق دورة للتدريب على الفيلم الوثائقي

هسبريس من الرباط

أعلن الإعلامي أسعد طه إطلاق المخيم الرابع من سلسة المخيمات التدريبية "كيف تحكي الحكاية"، والذي سيجري بدولة مالاوي، جنوب شرق إفريقيا.

وتهدف الدورة التدريبية الرابعة إلى تعليم المتدربين مبادئ صناعة الفيلم الوثائقي؛ "وذلك في مخيم بمنطقة طبيعية، ما يسمح لهم بالمعايشة الكاملة لفريق التدريب على مدار الساعة، تعليمًا ومشاهدة وتدريبًا عمليًا".

كما ستعمل الدورة، التي ستستمر طيلة أسبوعين بدءا من 6 أبريل إلى 20 أبريل 2018، "على تلقين المتدرب مفهوم الفيلم الوثائقي، ومراحل صناعته خطوة خطوة، مع فهم أساسيات سرد الحكاية، ومبادئ البحث عن الفكرة، إضافة إلى تدريب عملي على مبادئ استخدام الكاميرا، وتوظيف الإضاءة، والمونتاج".

وعن أسباب اختيار مالاوي كوجهة للتدريب، يوضح أسعد طه أنها دولة "تتميز بتعدد الإثنيات والأديان، وتباين العادات والثقافات، غير أن الجميع يعيش بسلام"، مضيفا أن المجتمع المالاوي "يحفظ للمرأة مكانة خاصة، وقد وصلت مرة إلى كرسي الحكم، كما أنه يعدّ عيد الأم يوم عطلة رسمية".

يذكر أن الإعلامي أسعد طه سبق له أن قدّم عدة برامج وثائقية بثت على العديد من المحطات الفضائية، مثل: "نقطة ساخنة" و"يحكى أن" و"الرحلة" وغيرها، إذ زار وعمل في ما يزيد عن سبعين دولة، قبل أن يعمل على تأسيس شركة "هوت سبوت فيلمز" التي أنتجت بدورها العديد من الأفلام والبرامج الوثائقية.