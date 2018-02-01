قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الخميس، على الخصوص، بمستجدات الحياة السياسية في تونس، وبالحراك اجتماعي غير المسبوق في الجزائر، والتطورات التي يشهدها الحزب الحاكم في موريتانيا (الاتحاد من أجل الجمهورية).

ففي تونس تطرقت صحيفة "المغرب" إلى التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، والتي اعتبر فيها على الخصوص أن الدعم السياسي له غير كاف ويمكن أن يكون أفضل رغم أن كل القوانين التي تتقدم بها الحكومة تمر في مجلس النواب ويتم التصويت لصالحها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الشاهد أكد أيضا أنه ليس معنيا بانتخابات 2019، مشيرا إلى أن تركيزه اليوم منصب على تحسين القدرة الشرائية وتشغيل الشباب. وأضافت أن الشاهد أكد أيضا على أهمية تنظيم الانتخابات البلدية وانطلاق ترسيخ مسار اللامركزية مبرزا أنه دافع عن تنظيمها في أسرع وقت.

ومن جهتها قالت صحيفة "الشروق" أنه "من المفترض أن يجد رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد ملاذا لدى حزبه أولا والأحزاب الحاكمة ثانيا، والحزام السياسي ثالثا". واستبعدت الصحيفة أن تتم إقالة الحكومة قبل إجراء الانتخابات التشريعية القادمة، معتبرة أن الوقت يلعب لصالحها.

ولاحظت الصحيفة أنه لم يعد يفصل عن الانتخابات البلدية غير أشهر قليلة، وأن هذا الحدث "يحتاج إلى الاستقرار السياسي والاستعداد الإداري والأمني واللوجيستي"، مضيفة أنه "ليس من المعقول أن ينشغل عنه السياسيون والمواطنون بالتفاوض من جديد حول حكومة جديدة مهما كان نوعها".

وذكرت صحيفة "لوتون" من جهتها أن العديد من ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني في تونس يقرون بصعوبة إجراءات وشروط الترشح للانتخابات البلدية المقررة في سادس ماي المقبل، معتبرين أن من شأن ذلك أن يؤثر على سير العملية الانتخابية وطالبوا هيئة الانتخابات بالنظر في امكانية مراجعتها والتقليص منها.

وأشارت إلى أن جل الأحزاب التي شاركت في لقاء مفتوح نظمته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤخرا حول "شروط وإجراءات الترشح للاستحقاق الانتخابي البلدي"، أثارت جملة من الإشكاليات والنقاط التي اعتبروها غامضة والتي قد تؤثر على عملية تقديم الترشحات وحتى إسقاط عدد من القوائم الانتخابية.

وأضافت أن المشاركين انتقدوا شروط الترشح "الصعبة" لهذه الانتخابات مقرين بأن جانبا من ذلك يعود إلى القانون الانتخابي نفسه فضلا عن مسؤولية مجلس نواب الشعب الأولى في هذه العملية.

وتطرقت صحيفة "لابريس" من جانبها إلى تزايد عدد المرشحين المستقلين، حيث كتبت في افتتاحيتها أنه قبل أسبوعين من بدء وضع الترشيحات للانتخابات البلدية، يشتد السباق على جذب المرشحين الذين يتم تقديمهم على أنهم "مستقلين"، وليس فقط على مستوى التحالفات التي تتألف عادة من شخصيات نشطة في الجهات والمعروفة بكونها تتمتع بمصداقية معينة لدى سكان مدنهم.

ولاحظت أن الأمر الجديد أو الظاهرة التي تستحق التفكير والتحليل العميق تتمثل هذه المرة في كون الأحزاب السياسية وفي مقدمتها الأكثر تأثيرا على الساحة الوطنية، من قبيل "النهضة" و"نداء تونس" تبحث في صفوف المستقلين إلى حد أن بعض القوائم الحزبية تضم 50 في المائة من الشخصيات المستقلة لكونهم حصلوا على موافقة القادة ومسؤولي الأحزاب.

وسجلت الصحيفة أن أحزاب المعارضة لم تخرج عن هذه القاعدة بإعلانها أنها ستخوض غمار هذا الاستحقاق الانتخابي بقوائم انتخابية مشتركة تضم أيضا شخصيات مستقلة ذات إشعاع وحضور في الجهات.

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (الفجر) أن يوم أمس الأربعاء تميز بحراك اجتماعي غير مسبوق، فبالإضافة إلى الأطباء المقيمين الذين يصعدون من احتجاجهم، خاض الأساتذة المنضوون تحت لواء نقابة المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار (الكنابست) إضرابا على الرغم من احتجاج أولياء التلاميذ. وذكرت الصحيفة أنه إذا كان إضراب الأساتذة أضحى معتادا، فإن الحركة الاحتجاجية للأطباء المقيمين قد ينزلق بشكل خطير إلى مأزق، مضيفة أنه يبدو أن صبر الأطباء المقيمين قد نفذ، بعد محطات الاحتجاج في الشارع والجلوس على مائدة التفاوض مرورا باعتصامات منتظمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء المقيمين لم يقرروا فقط مواصلة الإضراب الذي يخوضونه منذ أسابيع، بل قد يصعدون أكثر من حراكهم، مسجلة أن بعض أعضاء التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين يريدون الذهاب أبعد من ذلك، بعدم تأمين الحد الأدنى من الخدمة، كما ينص على ذلك القانون المنظم للإضرابات.

واعتبرت أن تصعيد الأطباء المقيمين في احتجاجاتهم يعكس في الواقع المأزق الذي توجد فيه البلاد، على اعتبار أنه في هذا المستوى من العرقلة، وحده تدخل من أعلى السلطات يمكن أن يؤدي إلى حل للمشكل، مستغربة كون هذه اليد السحرية التي يم من جهتها، كشفت صحيفة (الوطن) أن التعاطي مع الإضرابات من خلال القضاء أضحى طقسا معتادا، فمنذ التنصيص على الحق في الإضراب في الدستور لم يحظ ولو إشعار مسبق بالقبول من طرف القضاة، فكل الإضرابات التي شهدها عالم الشغل وفي قطاعات أخرى، مثل قطاع التعليم اعتبرت غير قانونية من قبل العدالة.

ولاحظت الصحيفة أنه سيرا دائما على نفس النهج، يأتي قرار القضاء الجزائري بعد اندلاع الحركة الاحتجاجية، بواسطة بيان مقتضب صادر عن محكمة لا يعرف المضربون والرأي العام من خلاله أي شيء عن دوافع منع الإضراب من قبل الهيئة القضائية، مسجلة أنه هذا هو المبرر الذي تسوقه التنسيقية المستقلة للأطباء المقيمين بعدم الاعتراف بالأمر القضائي لوضع حد لإضرابهم، وإخلاء الأماكن التي يحتلونها منذ عدة أسابيع.

وأوضحت الصحيفة في افتتاحيتها أن الأطباء المقيمين لا يستوعبون كيف يمكن للعدالة أن تصدر قرارا بشأن نزاعهم في حين أن القاضي لم يستمع لممثليهم، مبرزة أن هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها مضربون في عملية شد الحبل علنا مع العدالة، مقتنعين بعدالة قضيتهم وبقوتهم التي جعلت أحد أعضاء التنسيقية يتحدى القضاء بشأن مدى قدرته على الزج ب15 ألف طبيب مقيم في السجن.

من جانبهما، كتبت صحيفتا (الحياة) و(الشروق) أن التخوف من نزيف وسط هيئة الأطباء، التي تعاني أصلا وأفرغت من طاقاتها التي هاجرت إلى فضاءات أخرى أكثر رحابة، أضفى على حراك الأطباء المقيمين طابع قضية وطنية.

واعتبرتا أن لجوء الوزارة الوصية إلى العدالة للسيطرة على إضراب الأطباء المقيمين وباقي الاحتجاجات الاجتماعية، مثل الهيئة الشبه طبية، والنقابات المستقلة للتربية ومستخدمي الملاحة الجوية التجارية بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، لم يحقق الأثر المتوخى من قبل السلطات العمومية.

أما صحيفة (ليبيرتي)، فكتبت أن الاستراتيجية المتمثلة في شراء صمت المجتمع عبر تغطية كافة مكوناته المهيكلة بعائدات إضافية، هي نتاج نجاعة سياسية رهيبة، فتدابير تعزيز امتيازات الطبقات العليا وعلامات تحسن الظروف الاجتماعية للطبقات الوسطى حولت أنظار شرائح واسعة عن الاهتمام بالمسألة السياسية.

وعنونت الصحيفة على صدر صفحتها الأولى "النظام يقع في مصيدته الاجتماعية"، مبرزة أنه في هذه الفترة التي تسبق حملة الانتخابات الرئاسية، تخلى "التفكير الرسمي" عن اتهام "اليد الخارجية، كما هو الشأن بالنسبة للأمين العام لجبهة التحرير الوطني، الذي يرى أن الغليان على مستوى الجبهة الاجتماعية مرتبط بحسابات بعض الأطراف الداخلية التي تستعد للانتخابات الرئاسية".

وتساءلت لماذا تثير هذه "الأطراف الداخلية" غليان الجبهة الاجتماعية لخدمة طموحاتها الرئاسية؟ موضحة أن الجناح الحاكم جعل من الطموح الرئاسي حكرا عليه، وأن الطريق غير مفتوحة للتعبير الهادئ عن طموحاته من قبل جزائريين آخرين.

وفي موريتانيا، عادت الصحف لتتطرق إلى الحراك الذي يشهده الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، منذ تشكيل لجنة مكلفة بدراسة الازمة التي يعيشها، مشيرة إلى أن عددا من أعضاء مجلسه الوطني ونواب برلمانيين محسوبين عليه وجهوا انتقادات لاذعة لنمط تدبيره، مطالبين بضرورة الإسراع في تصحيح مساره. ونقلت الصحف عن مصادر من المجلس الوطني للحزب قولها إن الحصيلة الأولية للمشاورات الجارية بين اللجنة والفاعلين في الحزب أسفرت عن تحديد بعض المشاكل الرئيسية، مؤكدين أن الوقت قد حان لتصحيحها، كشرط للمشاركة الفاعلة في الانتخابات القادمة.

وذكرت بأن اللجنة اجتمعت لحد الآن بعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، ومجلسه الوطني، والنواب المحسوبين عليه، وأعضاء اللجنة الشبابية، في انتظار أن تجتمع باللجنة النسائية، وعمد المجالس المحلية.

وكتبت أن القادة والفاعلين في الحزب أجمعوا على ثلاثة مطالب أساسية، تتعلق بضرورة الإسراع في إعادة هيكلة الحزب وانتخاب مكتب جديد له عبر مؤتمر استثنائي والدفع بأشخاص وازنين في المشهد يحظون بالقبول لدى قواعد الحزب، وإشراك هذه الأخيرة في القرارات المصيرية والتشاور معها قبل الشروع في أي عملية تهم الانخراط في الحزب يراد له النجاح، وتشكيل لجنة لتحيين الخطاب السياسي الذى لم يتغير منذ 2009، وطرح رؤية إعلامية وسياسية لمواكبة المرحلة الجديدة.

ونقلت عن أعضاء بالمجلس الوطني قولهم، خلال جلسة مطولة مع أعضاء اللجنة، إن "الحزب دخل في حرب مفتوحة مع معظم الفاعلين في المشهد واجبر اغلب رجال الأعمال المنخرطين فيه على التراجع عن دعم مشروع الرئيس (محمد ولد عبد العزيز) بفعل ضعف التعاطي وعدم اشراكهم في العمل الحزبي وارهاقهم بالتكاليف".

وأشارت إلى أن هؤلاء الأعضاء اعتبروا أن "قادة الحزب انخرطوا في أمور لا علاقة لها بالعمل السياسي، حيث أبعد الكثيرين عن المشهد بغية التحكم في المسار القادم خدمة لأجندة أصبحت واضحة المعالم، وهو ما دفع مناضليه للتفكير في الخروج منه والعمل ضمن مبادرات مستقلة أو انشاء أحزاب جديدة".

وقال بعض أعضاء المجلس الوطني، بحسب الصحف، إن "قادة الحزب ملوا الواقع الذي يعيشه الحزب منذ فترة"، مطالبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز بوضع حد لما وصفوه ب"المهزلة" قبل التفكير في فتح باب الانخراط في الحزب، مؤكدين على صعوبة اجراء عملية الانخراط في الفترة المعلنة والدخول في انتخابات سيشارك فيها اغلب الطيف السياسي في البلد.

وأشارت إلى أن بعض النواب المحسوبين على الحزب شاطروا هذا الرأي، معتبرين أن من يدفع باتجاه الانخراط "في هذه الفترة في حزب يعتقد انه من اكثر الأحزاب انتشارا، وفي سنة بالغة الصعوبة على المناطق الأكثر كثافة سكانية، يسعى الى اظهار الرئيس ومعاونيه بمظهر الضعيف في وجه سنة انتخابية قد لا تكون سهلة كما يتخيل للبعض".

وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف أن رئيس الحزب، سيدي محمد ولد محم، دعا، في تغريدة، "شباب الحزب وكفاءاته وطاقاته الحية، والمؤمنين بهذا الخط إلى اكتساح الهيئات الحزبية، والتموقع في كل مفاصله، وكل الوطنيين إلى الانضمام إلينا في مشروع أسس لكل الموريتانيين".

وذكرت الصحف بأن اللجنة المكلفة بتفعيل الحزب الحاكم، وإعداده للاستحقاقات القادمة، اتفقت خلال أول اجتماع لها، يوم 19 يناير الماضي، على الدفع باتجاه تنظيم مؤتمر عام للحزب، تسبقه حملة انخراط شاملة في عموم البلاد، لاختيار مناديب الحزب في المؤتمر، غير أن آراء أعضائها تباينت حول تحديد تاريخ معين له.

كن أن تضع حدا لهذا المأزق لم تتدخل إلى حد الآن.