24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:53
|07:21
|12:46
|15:37
|18:02
|19:19
النشرة البريدية
استطلاع هسبريس
- الثلوج تقطع طرقات وتسبب انهيار منازل بالريش
- الثلوج الكثيفة تعزل دائرة إملشيل والحوامل في خطر
- أمريكا تمدد وضع "الحماية المؤقتة" لآلاف السوريين
- دراسة تتوقع تلاشي البنوك الألمانية خلال 15 عاما
- "التحكيم الرياضي" تلغي العقوبات ضد رياضيين روسيين
"الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي (5.00)
بوليف يُعدّل إجراءات رُخصة السياقة .. ومهنيون يطالبون بالمزيد (5.00)
قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية (5.00)
جمعيات مغربية تطالب "النقد الدولي" بموازنة المالي والاجتماعي (5.00)
- دهس لص بسلا يسائل حدود تطبيق "شرع اليد" والدفاع عن النفس - (176)
- قضاء فرنسا ينتصر لمتقاعدين مغاربة أمام شركة السكك الحديدية - (59)
- الغضب يعاود الاشتعال بجرادة .. "مناجم الموت" تسقط ضحية جديدة - (53)
- وفاة "مول الدلاحة" بالناظور بعد معاناة مع السرطان - (52)
- "الأسود" في "الشان" .. روسيا تنادي الكعبي وأداء لاعبين متردي - (44)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أزروال يوقع كتابه "سنوات التحرير الصحافي" بطنجة
نظمت المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة، مساء الخميس، حفل توقيع كتاب "سنوات التحرير الصحافي" لصاحبه محمد الأمين أزروال.
واستعرض أزروال، في حديثه عن مؤلَّفه، مذكرات تجربته المهنية التي دامت أربعةَ عقود بجريدة الأنباء الحكومية، المتوقفة حاليا، موردا عددا من المحطات في مسيرته بالجريدة التي طبعتها المعاناة في المُجمل، ومعتبرا أن ما جاء في كتابه شبيه بالتأريخ، مع وجود فارق عدم التقيد بالمنهجية العلمية في هذا الباب من طرفه.
كما عرف اللقاء، الذي سيّرته الإعلامية بإذاعة ميدي 1 "فرحانة عياش"، مداخلات لكل من الإعلامي محمد الصديق معنينو، الكاريكاتيريست العربي الصبان، والصحافي عبد السلام الشعباوي، قبل أن يختتم بتكريم عدد من الوجوه الإعلامية النسائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.