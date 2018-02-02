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أزروال يوقع كتابه "سنوات التحرير الصحافي" بطنجة

أزروال يوقع كتابه "سنوات التحرير الصحافي" بطنجة
هسبريس من طنجة
الجمعة 02 فبراير 2018 - 08:45

نظمت المديرية الجهوية للاتصال بجهة طنجة، مساء الخميس، حفل توقيع كتاب "سنوات التحرير الصحافي" لصاحبه محمد الأمين أزروال.

واستعرض أزروال، في حديثه عن مؤلَّفه، مذكرات تجربته المهنية التي دامت أربعةَ عقود بجريدة الأنباء الحكومية، المتوقفة حاليا، موردا عددا من المحطات في مسيرته بالجريدة التي طبعتها المعاناة في المُجمل، ومعتبرا أن ما جاء في كتابه شبيه بالتأريخ، مع وجود فارق عدم التقيد بالمنهجية العلمية في هذا الباب من طرفه.

كما عرف اللقاء، الذي سيّرته الإعلامية بإذاعة ميدي 1 "فرحانة عياش"، مداخلات لكل من الإعلامي محمد الصديق معنينو، الكاريكاتيريست العربي الصبان، والصحافي عبد السلام الشعباوي، قبل أن يختتم بتكريم عدد من الوجوه الإعلامية النسائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

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