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الرئيسية | السلطة الرابعة | رصيف الصحافة: طاقم طبي يعثر على 8 ملايين في جلباب متشرد

رصيف الصحافة: طاقم طبي يعثر على 8 ملايين في جلباب متشرد

رصيف الصحافة: طاقم طبي يعثر على 8 ملايين في جلباب متشرد
هسبريس ـ فاطمة الزهراء صدور
الخميس 01 فبراير 2018 - 22:00

قراءة مواد بعض الجرائد الورقية الخاصة بيوم الجمعة من "الصباح"، التي أفادت بأن طاقما من الأطباء والممرضين التابعين لمستشفى الحسني بالبيضاء عثروا على مبلغ تجاوز ثمانية ملايين سنتيم بحوزة متشرد كان في حالة غيبوبة، مخبأ في ثنايا جلباب كان يرتديه. وأضافت الجريدة أن الأطباء والممرضين تجمعوا أمام المشهد ليتم استخراج الأوراق المالية والأشياء التي كان المتشرد يخفيها في ثيابه، قبل إحالته على غرفة العلاج لتلقي الإسعافات الضرورية لإنقاذ حياته.

كما تم إبلاغ مصالح الأمن والسلطة المحلية التي أنجزت محضرا بالواقعة، وحجزت تلك المبالغ ونقلتها للاحتفاظ بها، وفق الإجراءات القانونية التي يقتضيها الموقف.

المنبر الورقي نفسه أشار في خبر آخر إلى اعتقال مسؤولين أمنيين بتهمة الابتزاز؛ ويتعلق الأمر بضابط شرطة ممتاز بدائرة أمنية، وضابط ممتاز بفرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسلا؛ فيما توبع عميد ممتاز كان يشغل منصب رئيس دائرة أمنية سابق، في حالة سراح.

ووفق المصدر ذاته فإن الموقوفين، الذين يتمتعون بالصفة الضبطية، سيخضعون للتحقيق في تهم ترتبط بالابتزاز وطلب رشوة، بعدما اعتمد المحققون على جملة "عطيني مليون" لمشتكية اتهمت أمنيين بابتزازها وطلب رشوة منها.

من جهتها أوردت "المساء" أن مجموعة من الصور تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عرت واقع اللحوم والطريقة التي تتم بها عملية الذبح ونقل اللحوم، والتي تتم في الكثير من الأحيان بشكل عشوائي تغيب فيه كل شروط السلامة الصحية.

وتتعلق الصور بمجزرة بلدية سبت جزولة بإقليم أسفي، التي تعرف بأنها بوابة عبدة ومصدر أساسي للتزود باللحوم، ليس فقط بسبت جزولة، بل بالإقليم كله، بما في ذلك مدينة أسفي.

ووفق المنبر ذاته فإن الدنمارك تدعم بقوة مفاوضات المغرب والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الصيد البحري، رغبة في استفادة بواخرها من فرص للصيد في سواحل المغرب لتلبية حاجيات المهنيين الدنماركيين.

ونسبة إلى مصادر "المساء" فإن الصيادين الدنماركيين يرغبون في استبدال الصيد في جزيرة غرين لاند التابعة للدنمارك بالصيد في السواحل المغربية، مرجعين ذلك إلى عدم تلبية الجزيرة الدنماركية لحاجياتهم من الصيد.

ونقرأ في "المساء"، كذلك، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني، أقدم على إعفاء مسؤولين كبار من الخدمة، يوجد بينهم مدير ديوان المدير العام السابق للمديرية العامة للأمن الوطني، إضافة إلى مسؤولين آخرين؛ وذلك بعد الاستماع إلى 25 مسؤولا أمنيا رفيع المستوى حول علاقاتهم بمقاول كبير من أعيان جماعة سيدي يحيى زعير، إثر شكاية مجهولة أشارت إلى علاقتهم بأحد المقاولين المعروفين بضواحي الرباط، واستغلال أسمائهم في قضاء أغراض معينة.

أما "أخبار اليوم" فنشرت أن لجنة تقصي الحقائق في قضية النفايات المستوردة من إيطاليا تستعين بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لأخذ رأيه في عدد من القضايا التي تهم التحقيق الذي ستجريه. ونسبة إلى مصادر الجريدة فإن السبب وراء استعانة اللجنة بمجلس بركة يعود إلى الصعوبات التي لاقتها في تحديد مدى خطورة النفايات المستوردة.

وورد في المصدر نفسه أن فريق حزب الأصالة والمعاصرة في الغرفة الثانية للبرلمان طالب بعرض الإحصاءات الخاصة بغياب الوزراء عن الجلسات العمومية خلال اجتماع مكتب المجلس مرة كل شهر، مبررا ذلك بتحفيز الوزراء إلى الحضور إلى المجلس.

وإلى "الأخبار"، التي نشرت أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة توصل بشكاية ضد طبيبين ومولدة يشتغلون جميعا بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بالمدينة ذاتها، بعد اتهامهم بتعذيب سيدة والإهمال والسب والقذف والتسبب في وفاة جنين.

وأشارت الجريدة إلى أن ذلك جاء بعد طلب عائلة السيدة المشتكية المؤازرة من طرف الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، التي دخلت على الخط ورفعت الدعوى القضائية ضد المشتبه فيهم الثلاثة.

وكتبت "الأخبار" كذلك أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بتازة أدانت أستاذا متهما باغتصاب تلميذات في مؤسسة رعاية المكفوفين بثماني سنوات سجنا، وأجبرته على أداء تعويض محدد في ثلاثين ألف درهم لكل واحدة من التلميذات الأربع اللواتي فجرن قضية هتك عرض القاصرات المعاقات في هذه المؤسسة، دون أن يأبه المتهم إلى صغر سنهن وإعاقتهن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - طاااالبة الخميس 01 فبراير 2018 - 22:19
سعداتو بفليساتو و الله أنا ماعندي حتى الربع ديال هاد المبلغ.....
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28
2 - Younes-Painter الخميس 01 فبراير 2018 - 22:20
ضربو طران مسكين ههه البوليس و الفراملية غادي يزربو على ديك البركة. كان ليه الله مسكين. كلشي شفار فالبلاد من الكبير للصغير
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29
3 - آبن سوس المغربي الخميس 01 فبراير 2018 - 22:22
شوفو يا مغاربة يا الحنان فين كا تمشي فلوسكم كون غير كان عندنا صندوق الزكاة تجمع فيه الصداقة كون مبقى حتى متسول في بلادنا الصدقة في المقربين لا تتقو بالتمسكين و التبوحيط
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39
4 - متشرد الخميس 01 فبراير 2018 - 22:28
الفت انتباهي هذا المقطع" كما تم إبلاغ مصالح الأمن والسلطة المحلية التي أنجزت محضرا بالواقعة، وحجزت تلك المبالغ ونقلتها للاحتفاظ بها، وفق الإجراءات القانونية التي يقتضيها الموقف." ماهي هذه الاجراءات؟ اخذ المال كذريعة لمصاريف العلاج، ثم القاء الماشرد الى الشارع من جديد لكن هذه المرة من دون نقوده. هذه هي الاجراءات. حتى الهبيل ماسلمش منكم. الشفارة.
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57
5 - Me again الخميس 01 فبراير 2018 - 22:33
راه مغاربة كثر عندهم اموال كثيرة و عقارات و كيدوزوا اوقاتهم في المقاهي فقط!

يبنون و يشترون منازل و شقق بالملايين و لا يقيمون فيها, و يسكنون و يقضون اكثر اوقاتهم خارجها في الجلوس المقاهي!

شرا الدار و عايش ف مقهى!
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16
6 - ayoub الخميس 01 فبراير 2018 - 22:35
لذلك أصبحت أمتنع عن اعطاء النقود للمتسولين حيث أصبح التسول مهنة يتم احترافها في المغرب. اعطاء المال للمتسولين هو تشجيع على التسول و مساهمة في نشر هذه العادة القبيحة التي يحرمها ديننا. هناك عدة طرق للتصدق منها الجمعيات الموثوقة التي تستقبل حالات انسانية و تمدك بوثائق رسمية من جهات طبية. نعم اصبحنا في حاجة للتأكد قبل التصدق حتى لا نحاسب على المساهمة في انتشار التسول.
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8
7 - زائر الخميس 01 فبراير 2018 - 22:35
هذا دليل على أن بعض المغاربة يمتهنون التسول والتشرد وهم يملكون ما لايملكه ذلك الغبي الذي يعطيهم كل يوم درهما أو درهمين
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11
8 - معربي حر الخميس 01 فبراير 2018 - 22:40
دك لفلوس تم لحجز عليها حيت ماعندها فين تمشي نهار غايفيق دك لمتشرد لي هو بغاها لراسو من غيبوبتو غايمشي يتيري فلوس ديالو ماعندهم فين يهربو و ان بعض الظن اثم،،، و كانصح لمغاربا مايتيقوش فلمتسولين، بحكم العمل ديالي فاحد الابناك وبقوة ماعارف شنو عندهم و عارف لوضعية لمادية ديالهم كايشوفوني كايقلبو وجهم،،، را لي ماكايصور كايدي 200 درهم فنهار اوا عرق عليها نتا وفلخر 6000 درهم ونصها كريدي و قتطاعات.
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9
9 - الماتبع الخميس 01 فبراير 2018 - 22:45
هذا ما قالته الوزيرة الحقاوي ليس هناك فقر كيف لمتشرد لذيه تمانية ملايين فمابالك بالطبقة الاخرى ليس هناك فقر بل سوء التذبير فاذا كان فقر فهو فقر الافكار والدماغ نسبة قليلة جدا تعاني من قلة الحياة وليس الفقر.
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-3
10 - message dr rabat الخميس 01 فبراير 2018 - 22:46
الوقت عطات لهذ لفيئات في المغرب 1سعايا 400درهم في ليوم 2 لمجرمين وبائعي لقرقوبي ومخدرات 3 سماسره ولوبيات الاحزاب وجمعيات زبونيه لحزبيه وارباب محطات بنزين ولمخابز4 المهرجين والعياطا وشطاحا 5 زهوانيات بائعة لهوا وخونه لوطن بائعي ضمائرهم لجهات خارجيه تريد نيل من المغرب وزعزعت استقراره وتفريق ترابه 6 مصدري زيوت زيتون اركان340مليار سنتم سنويا وشعب يشتري زيت ب60درهم لتر واسبانيا طاليان 3اورو لتر
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2
11 - sary الخميس 01 فبراير 2018 - 22:48
و لكن اغلب المتسولين يعيشون في وضعية مزرية و تحتاج الى تضامن الجميع و مساعدتهم لان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه.
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2
12 - عبدالكريم بوشيخي الخميس 01 فبراير 2018 - 22:52
ربما المتشردين المغاربة و الممتهنين لحرفة التسول هم الاغنى في العالم فهذه الواقعة تؤكد ذالك و قد سمعنا اخبارا مماثلة لمتسولين وجد بحوزتهم مبالغ مالية اكبر بكثير مما وجد عند هذا المتشرد فالذين يتحدثون عن الفقر في المغرب عليهم ان يغيروا اسطوانتهم.
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2
13 - التازي الخميس 01 فبراير 2018 - 22:54
في التسعينات كانت في تازة "سعاية" تسترزق الناس في الازقة و امام المساجد و بعد وفاتها وجد الناس 100 مليون تحت سريرها

لهذا لا اشارك في افلامهم المكسيكية
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4
14 - حسن الخميس 01 فبراير 2018 - 22:56
ذاك رزفه وحقه ،ما لم تثبت عليه سرقة او اكتساب بطريقة غير قانونية . والمفروض ان يتسلم المبلغ كاملا بعد شفائه . ربما كان يجمع المال كي يشتري سكنا يأوي اليه . وهذا من ابسط حقوقه .
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3
15 - أمين صادق الخميس 01 فبراير 2018 - 23:01
( اِضحكوا معي ضحكـًا كالبكاءِ .. )


مَا أغلى جلبابَ المشرَّدِ .. ومَا أرخصَ بذلة الموَظفِ

ذاك رثّ مـتّـسـخٌ لكـنـه .. وَازِنٌ في جـيْـبـهِ الأجـوَفِ

وتـلـك قـشِـيـبَـة أنِـيـقـة .. تُـثـقِـلـُها دُيـونُ المَـصـرفِ

رُبَّ جـلـبــابٍ مُـتـعـفـِّـنٍ .. خيرٌ مِنَ ألـْفِ ثوبٍ منظـَّفِ
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4
16 - حفيد عبد الكريم الخطابي الخميس 01 فبراير 2018 - 23:01
عثرتم على 8 ملايين يملكها متشرد
ذكرتم عدد الملايين
ولم تذكروا عدد المتشردين في مدن المغربية
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4
17 - centry21 الخميس 01 فبراير 2018 - 23:03
السلام عليكم. يجب استرجاع هده الأموال لصاحبها ولا تبخسوا منها شيئا إن كنتم محسنين ,فربما هدا العبد الضعيف كان يجمع هده الأموال مند سنين علما انه مثشرد ولا حول ولا قوة ولا حيلة له إلا بالله العلي العظيم واعملو أن الله خبير بما تعملون
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18 - كفيفة الخميس 01 فبراير 2018 - 23:05
نحن المكفوفين نتعرض في هذا الوطن لجميع ءشكال الاستغلال والءهمال والحكرة، وهذا الحكم قليل فيحقه
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19 - يوسف الخميس 01 فبراير 2018 - 23:08
ليكون الله في عونه....كان في غيبوبة إثر مرض غير أنه قد يفقد صوابه لا قدر الله بعد إدراكه أن ماله في عداد المفقود
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20 - soumaya ( chaouen) الخميس 01 فبراير 2018 - 23:13
ياريت لو جريدة هسبربس تتفضل مشكورة جدا جدا وتبقى على اتصال وتتبع مشكل هذا المتشرد ---وتنقلوا لنا كل التفاصيل وكل جديد عنه ----هذا فيلم مكسيكي خصنا نشوفوا جميع الحلقات ديالوا ---- المسألة ماشي في المتشرد نريد أن نعرف مآل ( تلك الأموال ---وإلى جيب من ستنتهي؟؟؟ مليون شكر هسبربس
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