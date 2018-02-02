عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الجمعة..

* المساء:

- بوليف يرفع الراية البيضاء أمام لوبي مدارس تعليم السياقة.. عاد المعدل المطلوب للنجاح في امتحانات رخصة السياقة من صنف "ب" ليستقر في 30 نقطة عوض 34، بعد أن أجبر كاتب الدولة المكلف بالنقل، نجيب بوليف، على سحب عدد من الإجراءات التي أقرها في وقت سابق، بعد الاحتجاجات التي خاضها أرباب سيارات التعليم الذين نظموا اعتصاما مفتوحا أمام مقر الوزارة.

- ذكرت مصادر مطلعة للجريدة أن قيادات المركزيات النقابية الكبرى غاضبة من مشروع قانون الإضراب، الذي تقدمت به الحكومة أمام البرلمان، من أجل مناقشته والمصادقة عليه، دون أن تفتح بخصوصه حوارا معها، فبعد ردة الفعل الغاضبة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، التي عبرت عن رفضها لمشروع القانون، خرجت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من جانبها، من أجل التنديد بمشروع القانون الجديد والمطالبة بإعادته إلى طاولة المفاوضات مع المركزيات النقابية.

* الأحداث المغربية:

- النواب يصححون أخطاء المستشارين.. فقد رفض أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون المنظم للدفع بعدم دستورية القوانين، تعديلين أدخلهما مجلس المستشارين عليه. وأسقط النواب تعديلات زملائهم في الغرفة الثانية إما بسبب مخالفتها للدستور أو عدم تلاؤمها مع طبيعة القوانين التنظيمية.

- أكد وزير العدل، محمد أوجار، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن الإعلان عن ولوج المرأة لممارسة خطة العدالة يشكل بحق لحظة تاريخية مهمة تكرس الخيار الديموقراطي الحداثي الذي اختارته المملكة، لاسيما في مجال حقوق المرأة ورفع كل أشكال التمييز و الحيف عنها. وأوضح السيد أوجار خلال لقاء تواصلي نظمته الوزارة مع عدد من الجمعيات و الفعاليات النسائية حول جديد المنجزات الوطنية في مجال حقوق المرأة المغربية، أنه باستقراء القانون المنظم لخطة العدالة، يتبين أنه لا وجود لأي مقتضى ينص صراحة على قصر مهنة العدالة على الذكور فقط دون الإناث، أو جعل الذكورة شرطا لولوج هذه المهنة.

* الصباح:

- وجه الاتحاد الأوروبي ضربة موجعة للبوليساريو من خلال التوقيع بالأحرف الأولى على وثيقة تعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ترتكز على الاتفاق الفلاحي. وأوضح ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في تصريح عقب التوقيع على هذه الوثيقة والذي جرى بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، وسفير المغرب لدى الاتحاد الأوروبي أحمد رضا الشامي، أن "التوقيع بالأحرف الأولى على هذه الوثيقة يندرج في إطار تعزيز الشراكة الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي على أساس الاتفاق الفلاحي بين الطرفين".

- علم من مصدر مقرب من ديوان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن رئيس الحكومة رفض مقترح قانون يتعلق برفع أجور الموظفين، وهو مطلب تتشبث به المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية التي سبق لقادتها الجلوس إلى طاولة الحوار مع الحكومة. ورفضت حكومة العثماني أيضا مقترحي قانونين يتعلقان بتحديد سقف الأجور التي يتقاضها كبار المسؤولين، ومنع الجمع بين التعويضات.

* أخبار اليوم:

- الرميد يهدد بطرح الثقة في حكومة العثماني أمام البرلمان.. أزمة غير مسبوقة اندلعت بين الحكومة وأغلبيتها في البرلمان، عندما صوت برلمانيون من "البيجيدي" وفرق الأغلبية الأخرى، ضد إرادة الحكومة في لجنة العدل والتشريع، أول أمس، بشأن التعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان. الأغلبية تحالفت مع المعارضة ضد الوزير مصطفى الرميد، ما جعل هذا الأخير يهدد بطرح مسألة الثقة في الحكومة أمام البرلمان.

- بعد الإجراء الضريبي الذي أقدمت عليه الحكومة، والذي يقضي بفرض ضريبة الشاشة على الصحافة الإلكترونية، دعت كل من الفدرالية المغربية لناشري الصحف واتحاد وكالات الاستشارة في الاتصال وتجمع معلني المغرب، إلى إلغاء حقوق التمبر على الإعلانات الإشهارية بالشاشة، التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018. واعتبر الفاعلون في الاتصال أن الإجراء الجديد الذي اتخذ من دون استشارة قبلية للفاعلين المعنيين بصفة مباشرة، يكبح تطوير النشاط الإشهاري ويعصف بالاقتصاد الرقمي الذي لا يزال هشا.

* الاتحاد الاشتراكي:

- أكدت دراسة أنجزتها شركة التأمين الإسبانية (كريديتو إي كاوسيون) أن المغرب يعد واحدا من ثلاثة أسواق " واعدة وناشئة " في العالم لقطاع صناعة السيارات .واعتبرت هذه الدراسة التي نقلت مضامينها الصحف الاقتصادية الإسبانية أول أمس أن المغرب إلى جانب جمهورية التشيك وفيتنام هي الأسواق الناشئة الثلاثة التي توفر أكبر الفرص التجارية لمصنعي السيارات في عام 2018 .وأضافت أن المملكة المغربية تمكنت خلال سنوات قليلة من جعل قطاع السيارات واحدا من قاطرات اقتصادها بفضل وصول مجموعة من المستثمرين الأجانب الذين استثمروا في القطاع .

- استقبل الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، سفير جمهورية ليبيريا الجديد المعتمد بالرباط، ريشليو ويليزام. وخلال اللقاء جدد السيد المالكي تأكيده حرص المملكة المغربية على تطوير العلاقات مع جمهورية ليبيريا وتعميقها، مشيدا بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع الشعبين والبلدين.

* العلم:

- نفت جامعة محمد الخامس بالرباط عدم احترامها للأحكام القضائية الصادرة في قضية الموظفين الذين رفضوا أداء رسوم التسجيل بالدكتوراه. وذكر بلاغ للجامعة أول أمس الأربعاء أنه خلافا لما تداولته بعض المنابر الإعلامية التي أوردت أن جامعة محمد الخامس بالرباط لم تحترم الأحكام القضائية الصادرة في قضية الموظفين الذين رفضوا أداء رسوم التسجيل بالدكتوراه، ورفعوا دعوى قضائية من أجل إلغاء هذا القرار الصادر عن مجلس الجامعة تحت رقم 39/2016، فإن "هذا الخبر ليس له أساس من الصحة".

- كشف تقرير صادر عن منظمة اليونيسيف الأممية، أن حوالي 38 في المئة من الأطفال المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة يعانون الفقر في مختلف أبعاده، مؤكدا أن هذه الفئة محرومة من بعدين على الأقل من بين الأبعاد التي تتجلى في العلاج والتأمين الصحي، الوصول إلى الماء الصالح للشرب، السكن، والتربية والتعليم، وخدمات الصرف الصحي. وأشار تقرير المنظمة المهتمة بالطفولة الذي أنجز بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية أن حوالي 69 في المئة من هؤلاء يعيشون في الوسط القروي، و17 في المئة في الوسط الحضري، مما يعكس "أوجه عدم مساواة كبيرة بين البيئتين من حيث البنية التحتية الأساسية والظروف الاقتصادية"، بحسب ما ذكر التقرير.

* بيان اليوم:

- أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكن بتاريخ 01 فبراير 2018، في إطار رصد التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة، من تفكيك خلية إرهابية تتكون من سبعة عناصر موالين ل"داعش" ينشطون بين مدينتي طنجة ومكناس. وذكرت الوزارة في بلاغ أن الأبحاث الأولية تفيد أن عناصر هذه الخلية الذين خططوا للانضمام لصفوف أحد فروع "داعش"، انخرطوا في الدعاية والترويج للأجندة الإجرامية لهذا التنظيم الإرهابي، بالموازاة مع سعيهم لتنفيذ اعتداءات تستهدف المس بسلامة الأشخاص والممتلكات.

- أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر عبد العظيم الحافي، أن تدبير الأراضي الرطبة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار العنصر البشري الذي يتعين عليه أن يكون بدوره في خدمة هذه النظم الإيكولوجية. وقال السيد الحافي، في حديث بمناسبة اليوم العالمي للمناطق الرطبة، إن الإجراءات المتخذة من طرف المندوبية يتعين أن تكون "في خدمة الإنسان، الذي ينبغي بدوره أن يكون في خدمة التوازن الإيكولوجي".

* رسالة الأمة:

- أفاد التقرير السنوي ل"مشروع العدالة العالمي" بأن المغرب في تراجع بسبعة مراكز في مؤشر "سيادة القانون" في العالم، حيث صار يحتل المرتبة 67 عالميا من أصل 113 دولة شملها التصنيف، بعدما كان قد صنف في المرتب 60 السنة الماضية. وحاز المغرب على 0.51 نقطة في مؤشر سيادة القانون، وكلما اقترب المؤشر من رقم 1 إلا ويعني ذلك تقدما إيجابيا، ويصبح العكس.

- حلت ست مراكز مغربية من بين أفضل 90 مركزا بحثيا في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط في التصنيف العالمي السنوي لمراكز الدراسات، الذي تصدره سنويا جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن برنامج مراكز الفكر ومؤسسات المجتمع المدني.

* لوماتان:

- تم أول أمس الأربعاء بالرباط الإطلاق الرسمي لمشروع التوأمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي المتعلق ب"دعم الإصلاح المؤسساتي وتقوية قدرات المعهد العالي للقضاء". وستشكل هذه التوأمة التي تم إطلاقها خلال حفل نظم بالمعهد العالي للقضاء بحضور وزير العدل السيد محمد أوجار، ومسؤولين مغاربة وعدد من السفراء الأوروبيين المعتمدين بالرباط، والتي ستمتد على 24 شهرا (من نونبر 2017 إلى نونبر 2019) بتمويل من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1,2 مليون أورو، أداة لتبادل الخبرة العمومية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والإدارات العمومية المغربية.

* أوجوردوي لوماروك:

- من بين 12000 صيدلية التي توجد بالمملكة، أعنت 3500 منها إفلاسها ويتعين عليها إغلاق أبوابها. هذا ما أكده حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة. هذه المهنة هي اليوم منكوبة بسبب الفوضى التي تسودها، والمخالفات التي يرتكبها المنتسبون للقطاع، من بينها عدم احترام مواقيت افتتاح وإغلاق الصيدليات.

* لوبنيون:

- أدانت محكمة الاستئناف بباريس أول أمس الاربعاء، الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، بتهمة التمييز في قضية المستخدمين ال800 السابقين بالشركة الذين يتحدرون من أصول مغربية. وقالت محامية المستخدمين كليلي دو ليسكن جوناس إنه تم كسب هذه الدعوى، مؤكدة أن المحكمة اعترفت بحصول ضرر معنوي في حق هؤلاء المستخدمين. واضافت أن المحكمة اكدت الاحكام التي أدانت الشركة خلال المرحلة الابتدائية في ما يتعلق بالمستقبل الوظيفي والتقاعد، و"حصلنا أيضا على تعويضات عن الضرر المعنوي".

* ليبراسيون:

- بلغ عدد مستعملي الخدمات الإلكترونية لمنظومة "مسار" للتدبير المدرسي خلال الفترة من فاتح إلى حدود 21 يناير المنصرم، 943 ألف و584 مستعمل، مسجلا نسبة ولوج مهمة لهذه الخدمة. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن الولوج لهذه الخدمة الإلكترونية توزع بين فضاء "المتمدرس" الخاص بتلميذات وتلاميذ السلكين الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، الذي سجل ولوج نحو 686 ألف و139 مستعمل، وفضاء "الأولياء" الخاص بأمهات وآباء وأولياء تلميذات وتلاميذ الأسلاك التعليمية الثلاث الذي ولج إليه نحو 257 ألف و445 مستعمل، مسجلا بذلك ما مجموعه ثلاثة ملايين و108 ألف و47 عملية تصفح.

* البيان:

- قال وزير الصحة أناس الدكالي، أول أمس الأربعاء بمراكش، إن برنامج التلقيح مكن المملكة من تحقيق 95 في المائة في نسبة التغطية كمعدل، حيث أن هناك بعض اللقاحات التي تغطي بنسبة 99 في المائة وأكثر. وأضاف السيد الدكالي في تصريح للصحافة، بمناسبة ترؤس صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، بالمركز الصحي – دار الولادة الزرقطوني بحي المسيرة بمراكش، عملية تلقيح الأطفال وتقديم حصيلة 30 سنة من العمل خدمة لحق الطفل في التلقيح، أن المملكة تمكنت ، بفضل عملية التلقيح، من تقليص عدد الإصابات بمجموعة من الأمراض المعدية بشكل كبير.