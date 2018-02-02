قراءة في مضامين بعض الصحف المغاربية لليوم

هسبريس - و.م.ع

اهتمت الصحف المغاربية الصادرة اليوم الجمعة، على الخصوص، بحصيلة الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس، و انكباب الحكومة الجزائرية على إصلاح نظام دعم المواد الاستهلاكية، وبما وصف "بالأزمة الصامتة" داخل الأغلبية الحاكمة في موريتانيا. ففي تونس اعتبرت صحيفة "الشروق" أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى تونس كانت فرصة "لتعميق الفهم المتبادل سعيا لوضع تصور مشترك لعلاقات ثنائية تخرج عن القوالب العادية المألوفة وتؤسس في العمق لعلاقات إستراتيجية يستفيد منها البلدان وضفتا المتوسط".

وكتبت الصحيفة في افتتاحيتها أن الرئيس ماكرون أعاد قراءة تاريخ علاقات بلاده بالقارة السمراء وبشمال إفريقيا، وقد يكون توصل إلى استنتاجات تصب في خانة ضرورة تعديل المواقف والسياسات الفرنسية لإعطائها بعدها الإنساني والحضاري والثقافي.

وأضافت أن الأكيد هو أن "هذه الرؤية الجديدة أسهمت إلى حد كبير في إنجاح زيارة الرئيس ماكرون إلى تونس، لأن الأساس في علاقات يراد لها أن تزدهر وتخدم مصالح الطرفين هو الفهم المشترك وتكافؤ الفرص".

ولاحظت صحيفة "المغرب" من جهتها، أن الرئيس الفرنسي حرص خلال زيارته لتونس على بث روح جديدة في العلاقات بين البلدين، تجسدت في توقيع عدد هام من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

واعتبرت الصحيفة أن الزيارة أسفرت بالخصوص عن التوقيع عن ثماني اتفاقيات ومذكرات تعاون تشمل مجالات مكافحة الإرهاب وإنشاء صندوق لدعم التنمية والمبادرات الشبابية في تونس، وتحويل بعض الديون إلى استثمارات.

وسجلت صحيفة "الصحافة اليوم" من جانبها أن زيارة ماكرون إلى تونس لم تحمل فقط مؤشرات مضاعفة الاستثمارات الفرنسية في تونس في غضون السنوات الخمس المقبلة، بل حملت دلالة تعاط فرنسي جديد يبوئ تونس مرتبة البوابة الكبرى للشراكة على النطاق الإفريقي. وقالت الصحيفة إن "المهم الآن وقبل كل شيء هو تحويل هذا الخطاب الواعد إلى منجز على الأرض. "

ومن جهتها سجلت صحيفة "الصباح" أن زيارة الرئيس ماكرون أسفرت عن التوقيع على جملة من اتفاقيات التعاون في عدة مجالات إضافة إلى برنامج الوكالة الفرنسية للتنمية التي يقدر دعمها إلى حدود سنة 2020 بـ 1200 مليار أورو وتخصيص 500 مليون أورو في شكل مساعدة إضافية للفترة ما بين 2020 و2022، و100 مليون أورو لدعم الإصلاحات و50 مليون أورو للتكوين وعمل الشباب.

وقالت صحيفة "لابريس" من جهتها إنه على الرغم من الصعوبات التي تواجهها تونس من أجل التغلب على المشاكل الاقتصادية مع أنها لا تتحمل المسؤولية عن بعض جوانبها فإنه لا مجال لكي تتملص من مسؤولياتها.

وأضافت أنه من الواضح أن مشكلة الأمن تتطلب اليوم ردودا من خلال تحالفات دولية. وسجلت أن "التهديد الإرهابي الذي لم يختف مع اندحار تنظيم الدولة الإسلامية، ي ظهر لنا أن تدبيره لا يمكن أن يتم إلا في إطار عمليات متشاور بشأنها مع مشاطرة الدول نفس التمسك ببعض القيم وضرورة مساهمتها بإمكانياتها وقدراتها".

وفي الجزائر، كتبت صحيفة (لوكوتيديان دو وهران) أن الحكومة منكبة حاليا على إصلاح نظام دعم الدولة للمواد الاستهلاكية، بما فيها المواد الطاقية، مبرزة أن الأمر يتعلق بأحد الوعود السياسية والأهداف الاقتصادية للوزير الأول، أحمد أويحيى، الذي كان قد دعا، منذ سنتين، بشكل صريح إلى إصلاح عميق لنظام مساعدة الدولة للفئات الأكثر هشاشة. وأضافت أن الحكومة تأخذ وقتها كاملا لتدارس الملف، الذي كان دائم الحضور، على اعتبار أنها ليست المرة الأولى التي تتصدى فيها حكومة لملف حساس سياسيا من هذا القبيل، مسجلة أن نظام الدعم "غير عادل"، حيث يستفيد منه أكثر أولئك الذين ليسوا في حاجة له.

ولاحظت ، في هذا الصدد، أن حكومة أويحيى انتقلت إلى السرعة القصوى من أجل إرساء نظام للدعم محدد الهدف، وذلك حتى لا تؤثر على أصاحب الأجور الدنيا، وحماية أساسيات الاقتصاد، موضحة أن حجم الدعم ثقيل: فمن عائدات بترولية بلغت فقط 37 مليار دولار سنة 2016، حافظت الحكومة على التحويلات الاجتماعية التي يعادل غلافها المالي نصف هذه العائدات، أي 18 مليار دولار

من جهتها، ذكرت صحيفة (الشروق) أن قانون المالية لسنة 2018 يخصص حوالي 1760 مليار دينار للتحويلات الاجتماعية، بارتفاع نسبته 8 في المائة بالمقارنة مع تحويلات سنة 2017، مبرزة أن هذا الغلاف المالي مخصص لدعم الأسر والسكن والصحة، وكذا لدعم أسعار المواد الأساسية، مضيفة أن دعم الطبقات الاجتماعية الهشة، يقدر بصفة عامة كل سنة بنسبة 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

واعتبرت الصحيفة أن هذه النسبة تبقى كافية لكي يسعى الوزير الأول، في أوقات الأزمة هذه، إلى نظام دعم تنتقده الطبقة السياسية، معتبرة أن إصلاح هذا النظام شكل في الحقيقة الورش الأول الذي كان أويحيى يريد فتحه، منذ عودته إلى الحكومة، خاصة في هذه المرحلة التي تشهد أزمة مالية ناجمة عن انخفاض عائدات النفط.

وبحسب البنك الدولي، فإن الدعم الموجه للطاقة بالجزائر يمتص نسبة 30 في المائة من ميزانية الدولة و11 في المائة من ناتجها الداخلي الخام، حيث ينتقل من حوالي 1500 إلى 2400 مليار دينار (حوالي 10 إلى 20 مليار دولار).

من جانبها، كشفت صحيفة (ليبيرتي) أن الحكومة تستعد لإرساء آلية لمراجعة نظام دعم المواد المستهلكة على نطاق واسع، مؤكدة، نقلا عن وزير التجارة، محمد بن مرادي، أن فريق عمل يشرف عليه الوزير الأول ويضم ممثلي وزارة المالية وقطاعات وزارية أخرى يقوم حاليا بدراسة نظام الدعم من أجل الانتقال من نظام دعم معمم الى نظام يستهدف مستحقيه الحقيقيين.

وأوضحت أن الحكومة تنكب على دراسة نظام يستهدف الطبقات الأكثر هشاشة قصد رفع الدعم عن الحليب والخبز والزيت، مسجلة أن تحديد هذه الآلية يطرح مشكلا في غياب تعريف واضح وناجع للمواطنين ذوي الدخل الضعيف، ولهذا السبب أجلت الحكومة قرار إلغاء دعم هذه المواد سنة 2018، وأخرته إلى ما بعدها، مسجلة أن تشكيل فريق عمل يدفع إلى التفكير في أن رفع الدعم سيتم سنة 2019، أو في سنة 2020.

وأضافت أنه إذا ما فعلت الحكومة هذا القرار، فإن أسعار الخبز والحليب والسكر والزيت سيتم تحريرها، وهو ما يعني أنها سترتفع بشكل كبير، مبرزة أن الحكومة تبرر إلغاء دعم الأسعار بأن هذه الوضعية تتسبب في هدر كبير للمواد المدعمة، وتهريبها نحو الحدود، وأن الوضع المالي الحالي الصعب، واثقال الدعم كاهل ميزانية الدولة تفسر هذا المرور إلى الفعل.

أما صحيفة (الفجر)، فكتبت، من جانبها، أن المخاوف من تأثير هذا القرار على السلم الاجتماعي، أو اندلاع أعمال شغب كما وقع في تونس، أثنت منذ سنوات الحكومات المتعاقبة على تنفيذ هذا القرار، مسجلة أنه باستثناء في حالة تفاقم الأزمة، فإن السلطات العمومية قد تسرع من وتيرة تفعيل إجراء من هذا القبيل، والذي قد يؤثر سلبا بالدرجة الأولى على الطبقات المتوسطة.

واعتبرت الصحيفة، في هذا الصدد، أن تآكل القدرة الشرائية للأسر يمثل بدون شك الوقود الذي قد يسبب في أية لحظة في اشتعال الجبهة الاجتماعية برمتها.

وفي موريتانيا، اهتمت الصحف، على الخصوص، بما وصفته "بأزمة صامتة" و"صراع أجنحة" داخل الأغلبية الحاكمة، على خلفية تصريحات لأحد النواب البرلمانيين عن الحزب الحاكم (الاتحاد من أجل الجمهورية)، وتعبير أحزاب من الأغلبية عن رفضها لبعض قرارات الحكومة.

وكتبت الصحف، في هذا الصدد، أن تعاطي الحكومة والأغلبية البرلمانية شهد في الآونة الأخيرة الكثير من اللغط والتجاذب وإلقاء اللوم على كل طرف بأنه السبب في عرقلة الانسجام بين مختلف الأطراف.

وأضافت أن تصريحات النائب محمد ولد ببانه، يوم الثلاثاء الماضي، جاءت لتكشف عن وجود "أزمة صامتة" بين أركان الأغلبية. ونقلت عن ولد ببانه قوله، في مداخلة أثناء مناقشة السياسة العامة للحكومة، إن "الأغلبية الحاكمة تعيش حاليا أزمة صامتة باتت تتطلب تدخلا سريعا من رئيس البلاد لحلها"، معتبرا أن هذه "الأزمة باتت ظاهرة للجميع، وبادية من خلال تصرفات جميع السياسيين من الموالاة".

وأضافت، استنادا لملاحظين، أن تصريحات النائب ولد ببانه، الذي وصف أيضا الأغلبية ب"المريضة"، تؤكد الحديث المتداول عن وجود صراع أجنحة داخل الأغلبية الحاكمة، رغم أن النائب البرلماني لم يكشف عن أطراف الصراع.

وتابع النائب البرلماني، وفقا للصحف، "يجب أن يتدخل الرئيس لحل هذه الأزمة، لأنها وصلت مرحلة يجب أن تعالج فيها، وبشكل سريع"، معتبرا أن القرار الذي اتخذه الرئيس مؤخرا، بتشكل لجنة لإصلاح الحزب الحاكم "يعكس حالة الركود والضعف التي تشهدها الأغلبية الحاكمة".

وعلى صعيد متصل، ذكرت الصحف أن اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية أصدر بيانا عبر فيه عن رفضه القاطع لبعض قرارات وزارتي التهذيب (التربية) الوطني، والتعليم العالي، وعبر عن استغرابه إزاء قرار تحديد سن الترشح للباكالوريا في 22 سنة، ورفضه الشديد للمعايير الجديدة بخصوص منح طلبة التعليم العالي.

وقالت إن "هذه هي المرة الأولى التي تنتفض فيها أحزاب الأغلبية ضد قرارات للحكومة، حيث تعكس هذه القرارات غياب التنسيق بين الحكومة، والواجهة السياسية للنظام، وهو ما أدى إلى تحول أحزاب الأغلبية للعب دور المعارضة في رفض قرارات الحكومة، بدل تبنيها، والدفاع عنها".

وفي المقابل، نقلت الصحف عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، قوله إن "الأغلبية ليست مريضة بل هي في أعلى درجات الصحة والمناعة والقوة، ولديها حكومة قوية منسجمة"، معتبرا أنه "قد يكون في الأغلبية مرضى يعدون على رؤوس الأصابع وقد يريدون وصف الأغلبية بالمرض لكن هيهات لهم ذلك، فعوامل القوة والمناعة والأداء لدى الأغلبية تصرخ في وجه من يحاول وصفها بالمرض".