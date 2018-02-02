عرض لأبرز اهتمامات اليوم للصحف الأوروبيّة

هسبريس - و .م .ع

أولت صحف أروبا الغربية الصادرة اليوم الجمعة أبرز اهتماماتها لعدد من القضايا المحلية والدولية من ضمنها ،المواجهة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والديموقراطيين،واعلان الحكومة الفرنسية عن مغادرة طوعية بالنسبة للموظفين، والملف الكاتالوني، وزيارة رئيسة الوزراء البريطانية للصين، فضلا عن مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بين الاتحاد المسيحي والحزب الاستراكي الديمقراطي في المانيا.

ففي سويسرا اهتمت الصحف بالمواجهة بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والديموقراطيين وكذا بالتطورات في قضية التدخل الروسي في الحملة الرئاسية الأمريكية.

وكتبت صحيفة "لوتون" تحت عنوان "الديمقراطيون تائهون امام دونالد ترامب" أن رئيس الجهاز التنفيذي يتعين عليه تقديم تنازلات لتمرير القوانين في الكونغرس، مضيفة نقلا عن رئيس فريق الديمقراطيين في مجلس الشيوخ شاك شومر قوله إن خطاب الرئيس الامريكي حول حالة الاتحاد اجج الانقسام بين الحزبين بينما كان الامريكيون ينتظرون منه رؤية موحدة للبلاد.

من جانبها، كتبت صحيفة "فانت كاتر اور" أن الرئيس الامريكي، الذي يسجل أدنى تراجع في استطلاعات الرأي تحت تهديد التحقيق في التدخل الروسي في الحملة الانتخابية، نأى بنفسه عن انتقاد خصومه بشكل مباشر.

وعلى نفس المنوال، أشارت صحيفة "تريبيون دو جنيف" إلى أنه في مواجهة اجتماع الكونغرس، دعا الرئيس الامريكي الى التجمع بعد السنة الأولى في السلطة التي تميزت بالكثير من الجدل والفضائح.

وبحسب الصحيفة، فقد تبنى ترامب نبرة تصالحية إلى حد كبير في كثير من المواضيع حتى ولو انه ظل وفيا لتعبيره ،في وصف الهجرة أولا في إطار العنف أو المخدرات أو الإرهاب.

وفي فرنسا اهتمت الصحف باعلان الحكومة عن مغادرة طوعية بالنسبة للموظفين ، اذ كتبت صحيفة (ليبراسيون) ان هذا الاجراء لن يحسن العلاقات بين الحكومة والموظفين مشيرة الى ان غالبية القرارات الكبرى لهذا الورش لم تكن مع ذلك منتظرة قبل شهر ابريل.

من جهتها قالت صحيفة (لوفيغارو) ان اصلاح الوظيفة العمومية لن يفيد العلاقات مع النقابات ، مبرزة ان النقابات الرئيسية الثلاث تعتزم مواصلة مقاطعة الاجتماعات المقبلة للجنة المتابعة.

واضافت الصحيفة انه باعلانها اصلاحا جذريا للوظفية العمومية، تكون الحكومة قد عززت "عدائية" نقابات الموظفين.

وفي إسبانيا واصلت الصحف اهتمامها بالتحديات التي يطرحها ملف كتالونيا من خلال التركيز على تداعيات ترشح كارليس بيغدومنت الرئيس السابق للحكومة المحلية للإقليم ومحاولته استعادة هذا المنصب .

وكتبت صحيفة ( البايس ) أن مجموعة من الأشخاص من داخل كتلة دعاة الاستقلال لا تزال تصر على ترشيح بيغدومنت على الرغم من فراره إلى بلجيكا هربا من القضاء الإسباني .

وأضافت الصحيفة أن الأمر يتعلق بتحالف يتكون من نواب وصحافيين ورجال أعمال يدافعون عن ترشيح الرئيس السابق للإقليم " بأي ثمن ومهما طال الزمن " .

من جانبها قالت صحيفة ( إلموندو ) إن بعض النواب من نفس حزب بيغدومنت ( معا من أجل كتالونيا ) بدأوا يطالبون الآن بإزاحة الرئيس السابق للحكومة المحلية للإقليم واختيار مرشح جديد بينما الأنصار المتطرفون والمساندون لبيغدومنت يهددون بفرض الدعوة إلى انتخابات جهوية جديدة .

وأشارت إلى أن الانقسام الذي حصل في كتلة دعاة الاستقلال وصل الآن إلى حزب ( معا من أجل كتالونيا ) رغم أن النواة الصلبة لهذا الحزب السياسي لا تزال تمارس ضغوطات من أجل تنصيب بيغدومنت رئيسا للإقليم .

أما صحيفة ( لاراثون ) فأكدت أن رئيس الحكومة المركزية الإسبانية ماريانو راخوي سيضطر إلى تمديد تفعيل الفصل 155 من الدستور الذي يسمح بتدخل السلطات المركزية مباشرة في كتالونيا وذلك من أجل تذليل العقبات في حالة عدم تنصيب رئيس جديد للإقليم .

وأوضحت الصحيفة أن على مجلس الشيوخ بدوره أن يمكن راخوي من الدعوة إلى انتخابات جهوية جديدة في حالة ما إذا ما أصر بيغدومنت على أنه المرشح الوحيد لتولي هذا المنصب .

وفي بريطانيا اهتمت الصحف بزيارة الوزيرة الأولى تيريزا ماي للصين بالإضافة إلى محاكمة منفذ الهجوم الذي استهدف خلال السنة الماضية مسلمين أثناء خروجهم من أحد المساجد بلندن.

( واكدت صحيفة الفايننشال تايمز ) على أهمية العقود التي وقعت خلال زيارة الوزيرة الأولى البريطانية تيريزا ماي للصين مشيرة إلى أن الوزير البريطاني في التجارة الدولية ليام فوكس أكد أن " الاتفاقيات التي تم توقيعها هذا الأسبوع والتي تبلغ قيمتها أكثر من 9 مليار جنيه استرليني تظهر أن هناك طلبا واضحا على السلع والخدمات البريطانية ".

وأضافت الصحيفة أن زيارة تيريزا ماي للصين تندرج في إطار الجهود التي تبذلها لندن من أجل تقوية وتعزيز علاقاتها مع الشركاء التجاريين وإعداد الأرضية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي .

وأشارت إلى أن بريطانيا تسعى إلى توقيع اتفاقية للتبادل الحر مع الصين التي لها ثاني اقتصاد عالمي مضيفة أن الوزير الأول الصيني لي كيغيانغ طمأن نظيرته البريطانية أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي لن يؤثر أو يغير في علاقات بكين مع المملكة المتحدة .

ومن جهتها عادت صحيفة ( الغارديان ) للحديث عن محاكمة الرجل الذي دهس مجموعة من المسلمين بالقرب من مسجد ( فينسبري بارك ) في لندن في يونيو 2017 مما أسفر عن مقتل رجل واحد وإصابة 12 آخرين مشيرة إلى أن محكمة ( وولويتش ) شرق لندن أدانت أمس الخميس منفذ الهجوم بتهمة القتل ومحاولة القتل .

وأشارت الصحيفة إلى أن دارين أوزبورن وهو رجل من ويلز يبلغ من العمر 48 عاما صرح خلال أطوار المحاكمة أنه غير مذنب وأنه كان فقط يركب في الشاحنة التي كان يقودها شخص قدم كشريك له اسمه ديف غير أن المحققين قرروا أنه تصرف بمفرده .

ووفق الشهادة التي قدمها رفيق المتهم فإن دارين أوزبورن وهو أب لأربعة أطفال وعاطل عن العمل وليس له أصدقاء مقربين أصبح مهووسا بالمسلمين خلال الأسابيع التي سبقت الحادث .

وتمحورت اهتمامات الصحف الالمانية حول مفاوضات تشكيل ائتلاف حكومي بين الاتحاد المسيحي والحزب الاستراكي الديمقراطي وما تمخضت عنه لحد الان من نتائج لاسيما بخصوص لم شمل اسر اللاجئين والتعليم.

وذكرت صحيفة "دي فيلت" ان الحزب المسيحي الديمقراطي وحليفه المسيحي الاجتماعي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يريدون استثمار اكبر قدر من الاموال في التعليم في الطبعة لجديدة المحتملة من الائتلاف الكبير.

وأشارت الصحيفىة الى أن المفاوضين توصلوا مساء امس الخميس الى اتفاق ينص على تخصيص نفقات إضافية للتعليم تصل الى قرابة عشرة ملايير أورو لهذه الفترة التشريعية.

ومن المقرر، حسب الصحيفة، رفع ما يسمى ب"حظر التعاون" الذى يمنع الحكومة الفدرالية من تمويل المدارس في الولايات الفدرالية.

من جانبها، كتبت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ " أن نائبة رئيس الحزب الديمقراطي الاشتراكي مانويلا شويسيغ اعتبرت على هامش مفاوضات التحالف في برلين، أن هذا الاتفاق في السياسة التعليمية يعد مشروعا رئيسيا من شأنه أن ييسر موافقة أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي على تشكيل ائتلاف كبير جديد.

من جانبها، أبرزت صحيفة "دير تاغس شبيغل" أن المفاوضين اتفقوا على مشروع تعليم، مضيفة أنه على الرغم من الاتفاقات الهامة بشأن الهجرة والمعاشات التقاعدية والتعليم، يواصل الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي إجراء مفاوضات صعبة.

وأشارت الى أن استطلاعات للرأي تكشف تراجع الاشتراكيين الديمقراطيين.

واعتبرت صحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونغ" أنه "من المثير للإعجاب كيف كافح الاشتراكيون الديمقراطيون بشدة بخصوص لم شمل أسر اللاجئين حيث تم التوصل الى اتفاق يسمح باستقدام 1000 شخص شهريا ابتداء من فاتح غشت المقبل ، مشيرة الى أنه من الممكن ان يسجل الحزب نقاطا لدى بعض الأكاديميين الذين ينتهي بهم المطاف إلى اختيار حزب الخضر.

وفي إيطاليا اهتمت الصحف باستئناف سيلفيو برلسكوني للحملة الانتخابية بعد توقف دام 6 أيام و بإلزامية تلقيح الأطفال في المدارس ودور الحضانة

وكتبت صحيفة (لاستامبا) أن زعيم تحالف أحزاب اليمين( فورتسا إيطاليا ورابطة الشمال وإخوة إيطاليا) سيلفيو برلسكوني سيستأنف الحملة الانتخابية بعد ستة أيام من التوقف لأسباب قد تكون صحية، ونقلت عن برلسكوني رئيس الوزراء الأسبق تأكيده أن وضعه الصحي جيد باستثناء الإرهاق الذي خلفته ساعات العمل الطويلة والنقاشات العصيبة لإعداد اللوائح الانتخابية التي تتضمن أسماء المرشحين الذين سيخوضون الاستحقاقات القادمة.

واعتبرت اليومية أن هذا التوقف المفاجئ له تفسيران حسب مراقبين سياسيين فمن ناحية قد يكون استراتيجية سياسية لتجنب التعرض المفرط لوسائط الإعلام ، من ناحية أخرى، قد اصاب التعب فعلا برلسكوني البالغ من العمر 81 عاما .

وأشارت إالى أن سيلفيو برلسكوني قلل من حدة التوترات داخل تحالف أحزاب يمين الوسط ، مؤكدا على العلاقة المتينة بين زعماء أحزاب هذا الائتلاف رغم وجود بعض الاختلافات التي أهي أمر طبيعي ، مستبعدا في الوقت ذاته التحالف مع حركة خمس نجوم (المعارضة) أو أي حزب آخر .

من جهة أخرى ، كتبت صحيفة ( كوريري ديلا سيرا) ان آخر آجال لتقديم وثائق تثبت تطعيم الأطفال بالنسبة للموسم الدراسي 2018 التلقيح لا يشك-2017 كان قبل أسبوع، مايثير الجدل بخصوص استمرارية تعليم التلاميذ الذين لم يتم تلقيحهم بعد ، خاصة الأطفال بدور الحضانة (0-6 سنوات) .

وأضافت ان عمدة مدينة روما فرجينيا راغي بعثت بمذكرة إلى كل من وزيري الصحة و التعليم تشدد فيها على احترام استمرارية المسار التعليمي لجميع التلاميذ الدين لم يتم تلقيحهم بعد، معتبرا ان عدم التلقيح لا يمكن ان يشكل عائقا لاستكمال الموسم الدراسي وهو ما يجب الإلحاح عليه أكثر .

وسجلت ان الخشية من انتقال الأمراض المعدية داخل الفصل الدراسي لم يكن الانشغال الرئيسي للجهات التي فرضت إلزامية التعليم بقدر ما ر كزت أكثر على العقوبات والغرامات التي تفرض على الوالدين.

وكتبت صحيفة (لاريبو بليكا) أن مواصلة التلاميذ لمسارهم التعليمي يبقى الأهم وليس هناك أي سبب منطقي يقتضي الانقطاع عن الدراسة من أجل تجنب الأمراض المعدية.