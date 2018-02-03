عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت..

* المساء:

- بعد أن فجرت مجلة "60 مليون مستهلك" الفرنسية فضيحة من العيار الثقيل بكشفها عن معطيات خطيرة تؤكد احتواء أنواع كبيرة ومشهورة من الشاي الذي يروج في الأسواق المغربية على كميات مختلفة من المبيدات الحشرية؛ خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمواد الغذائية، وبعد صمت شبه طويل، ليؤكد صحة هذه الأخبار بخصوص احتواء كميات كبيرة من الشاي المستورد من الخارج على مواد كيميائية مضرة بالصحة.

- بعد اتهام قضاة المجلس الأعلى للحسابات لشركة الوطنية للتهيئة الجماعية (صوناداك) بارتكاب تجاوزات إدارية واختلالات مالية، عمدت الشركة إلى انتزاع أراض بضواحي البيضاء محفظة بدعوى المنفعة العامة. وتدخلت الشركة مرفوقة بمسؤولين عن عمالة بوسكورة ورجال السلطة لإفراغ عشرات الأسر البسيطة بجماعة دار بوعزة من عشرات الهكتارات، التي مازال ملفها يروج أمام المحاكم دون صدور أحكام نهائية.

* الأحداث المغربية:

- عصفت خلافات إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وسعد الدين العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، باجتماع قادة الأغلبية لأول أمس الخميس، خاصة بعد أن شهد الاجتماع ما قبل الماضي مشادة كلامية بلغت حد الصراخ بين العثماني ولشكر، الذي احتج بقوة على موقف فريق العدالة والتنمية من إصلاح صندوق تقاعد البرلمانيين، وتقديم مقترح قانون يقضي بتصفية هذا الصندوق بصفة نهائية.

- أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أول أمس الخميس، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية بجرادة. وقال السيد الخلفي، في معرض أجوبته على أسئلة الصحافيين خلال لقاء عقب اجتماع مجلس الحكومة الذي انعقد برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إن الحكومة ملتزمة، في إطار اللقاءات التي تمت مع ممثلي الساكنة والشباب ومع الهيئات المحلية من أحزاب سياسية ومجالس ونقابات، "بمواصلة تنفيذ ما وعدت به من إجراءات لحل مشكلات اقتصادية واجتماعية موجودة، وأن هناك إرادة قائمة لمعالجة هذه الاشكاليات".

* العلم:

- اختتمت قبل أيام بمراكش، أشغال المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى، الذي نظم على مدى يومين حول موضوع "الازدهار للجميع: تعزيز الوظائف والنمو الشامل في العالم العربي"، بإصدار "بيان مراكش" الذي يحدد مجموعة من الأولويات. وتدعو هذه الأولويات الحكومات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات والإصلاحات التي تعمل على زيادة الشفافية وتعزيز البناء المؤسسي لتحسين الحكامة والتصدي للفساد وضمان المسؤولية عن السياسات الشاملة، بالإضافة الى تعزيز ودعم القطاع الخاص من خلال تسهيل وتحسين فرص الحصول على التمويل وتطوير بيئة العمل مع تبسيط الاجراءات.

- قال المدير العام لمركز الدراسات الدبلوماسية والاستراتيجية بدكار، ديالو باباكار سقراط، إن "الأجندة الإفريقية حول الهجرة" التي قدمها جلالة الملك محمد السادس للقمة الثلاثين للاتحاد الإفريقي بأديس أبابا" تطور بيداغوجيا وجيهة وواضحة لواقع ظاهرة الهجرة في أبعادها المختلفة". وأوضح ديالو سقراط أن هذه المقاربة التوحيدية والملموسة والمندمجة والتشاركية هي تعبير عن رؤية لا مثيل لها تقاسمها جلالة الملك مع العديد من الفاعلين، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي قبل أن يضعها في النهاية رهن إشارة الاتحاد الإفريقي من أجل اعتمادها على نحو واسع وعميق على شكل "أجندة إفريقية حول الهجرة".

* الاتحاد الاشتراكي:

- استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب ،سفيرة مملكة النرويج الجديدة المعتمدة بالمغرب، ميريث نيرغارد. وأكد السيد المالكي أن المملكة المغربية والمملكة النرويجية بلدان صديقان يتقاسمان نفس قيم الانفتاح والتسامح والدفاع عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. وبهذا الخصوص قدم المالكي لمحة عن تطور وضعية المرأة بالمغرب، خاصة بعد المصادقة على دستور 2011.

- أفادت معطيات صادرة عن مكتب الصرف بأن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفعت بنسبة 15,4 في المائة لتبلغ 24,4 مليار درهم خلال السنة المنصرمة، مقابل 21.2 مليار درهم في سنة 2016. وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية حول المبادلات الخارجية برسم سنة 2017، أن هذه النتيجة تعزى إلى انخفاض النفقات ب 60,1 في المائة إلى 5,7 مليار درهم، بنسبة أكبر من الانخفاض المسجل في المداخيل (ناقص 14,9 في المائة) التي بلغت 30,1 مليار درهم.

* بيان اليوم:

- لا حديث خلال هذا الأسبوع إلا عن الاقتطاعات التي طالت أجور الموظفين بشكل عام، حيث خلف الإجراء الذي يدخل في إطار إصلاح صندوق التقاعد استياء عارما بين المتضررين الذين انتقدوا بشدة هذه الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة، واصفين إياها ب"الهجمة الشرسة على مكتسبات الموظفين في القطاع العام". وردا منها على القرار، أعلنت العديد من التنسيقيات التابعة لأسرة التربية والتعليم عن تنظيميها يومي 13 و14 فبراير الجاري، إضرابا وطنيا إنذاريا من أجل حث الحكومة على التراجع عن القوانين الخاصة بأنظمة التقاعد.

- دفعت هيئة أطباء الأسنان الوطنية، ناقوس الخطر اتجاه مواصلة بعض الأشخاص التطاول وممارستهم لمهنة طب الأسنان بشكل غير قانوني؛ محذرة من العواقب الناتجة عن ذلك والتي قد تؤذي حياة المواطنين الذين يلجؤون إليهم، معلنة عن تلقيها مؤخرا لعدة شكايات من مواطنين ضحايا هذه الفئة بمدن عديدة من بينها وزان وميدلت والدار البيضاء وإمزورن ومراكش والقنيطرة.

* رسالة الأمة:

- أفاد وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي محمد ساجد، أول أمس الخميس بالدار البيضاء، أن المغرب استطاع خلال سنة 2017 أن يستقطب أزيد من 100 ألف سائح صيني، أي بزيادة فاقت 240 في المائة مقارنة مع العام 2016. وأضاف الوزير، في كلمة له خلال الجلسة الأولى من الملتقى المغربي الصيني للتعاون السياحي، الذي انطلقت أشغاله بمشاركة أزيد من 200 مهني من البلدين، أن الزيارة التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى الصين في يونيو 2016 كان لها الفضل الكبير في تحقيق هذه القفزة الكبيرة في عدد السياح الصينيين المتوافدين على المغرب، بعد قرار جلالته إعفاء المواطنين الصينيين من تأشيرة الدخول إلى المملكة.

- عزز المغرب وفرنسا علاقات التعاون القائمة بينهما في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بالتوقيع، أول أمس الخميس بالرباط، على مذكرتي تفاهم للتعاون الأكاديمي والعلمي، وأربع اتفاقات للدبلوم المزدوج في ميادين العلوم والتكنولوجيا والإدارة البيئية والطاقات المتجددة، وكذا على اتفاقية شراكة في المجال البيداغوجي، بين المدرسة متعددة التقنيات بفرنسا من جهة، وعدد من المدارس العليا ومؤسسات التعليم والتكوين المغربية.

* أخبار اليوم:

- نقابة البيجيدي تأخذ مسافة من حكومة العثماني.. يبدو أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل، المقربة من حزب العدالة والتنمية، أخذت مسافة بدورها من حكومة سعد الدين العثماني. فحسب مصدر مطلع، عقدت نقابة المصباح عددا من اللقاءات التنسيقية في الأسابيع الأخيرة مع كل من نقابة الفدرالية الديمقراطية للشغل ونقابة الاتحاد العام للشغالين المحسوبة على حزب الاستقلال، إذ من المرتقب أن تصدر في الأيام القليلة المقبلة بيانا مشتركا تعلن فيه تنسيقا نقابيا ثلاثيا على المستوى المركزي للضغط على حكومة العثماني.

- كشفت مصادر مطلعة أن وزارات الداخلية والصحة والفلاحة استنفرت مصالحها الخارجية لمواجهة مرض أنفلونزا الطيور، وعممت في هذا الشأن مذكرات مشتركة تدعو إلى التقيد بكل صرامة بالتدابير الجديدة التي يجب اتخاذها في حالة تأكيد ظهور هذا المرض الفتاك بالمملكة. وتنص هذه التدابير على ضرورة وضع الطيور المصابة تحت المراقبة الصحية للمصالح البيطرية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وإخبار عمال الأقاليم الذين ظهر المرض في ترابهم على الفور.

* الصباح:

- استفاد متقاعدون من ذوي المعاشات المنخفضة ابتداء من يناير الماضي من قرار رفع الحد الأدنى للتقاعد من 1500 درهم، حيث استفاد 74 ألف متقاعد من زبناء الصندوق المغربي للتقاعد من الزيادة الجديدة. وأوضحت مصادر الجريدة أن القرار يهم المتقاعدين الأحياء الذين زاولوا العمل لمدة عشر سنوات على الأقل، وذوي الحقوق التابعين لنظامي المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يحول المبلغ ذاته بنسبة 50 في المئة إلى الأرامل و50 في المئة إلى الأيتام، وتخضع الاستفادة من الحد الأدنى لشروط أهمها سنوات الخدمة الفعلية (على الأقل 10 سنوات).

- اضطر رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش، تحت ضغط رؤساء الفرق والمجموعات البرلمانية إلى توجيه رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، للتنبيه إلى الغياب المتواصل للوزراء عن أشغال اللجان والجلسات العامة للغرفة الثانية؛ وهو ما يساهم في تجميد أسئلة آنية وتعليق الجواب حول قضايا تهم المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.

* لوماتان:

- ارتفاع فاتورة دعم السكر وغاز البوتان لسنة 2018.. ففي الوقت الذي رصد قانون المالية 13.02 مليار درهم لدعم أسعار غاز البوتان والسكر، زيادة على دقيق القمح اللين، فإن التوقعات الجديدة التي نشرها صندوق المقاصة تتوقع فاتورة بقيمة 16 مليار درهم فقط بالنسبة لغاز البوتان والسكر، وقد يصل دعم غاز البوتان لوحده 12.5 مليار درهم.

* لوبنيون:

- أكد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، أول أمس الخميس بالرباط، أن نطاق تقلب الدرهم بعد 18 يوما من تنفيذ نظام الصرف الجديد بقي في إطار النطاق القديم (0.3+/ 0.3-)، مما يفند ما أثاره البعض حول هذا الموضوع من توجسات وتشكيكات وانتقادات. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن وزير الاقتصاد والمالية قدم إفادة أمام المجلس حول الحصيلة الأولية لتطبيق نظام الصرف الجديد بعد الانتقال إلى نظام أكثر مرونة (2.5+ /2.5-) باعتباره أحد عناصر الجيل الجديد من الإصلاحات.

- دقت هيئة أطباء الأسنان الوطنية ناقوس خطر الممارسة غير القانونية لطب الأسنان، مؤكدة أنها تعمل ما في وسعها على رفع كل حالة من حالات مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير مشروعة بلغت إليها إلى وكلاء الملك المختصين ترابيا.

* ليبراسيون:

- شاركت أزيد من 20 مقاولة وشركة أندلسية تنشط في قطاعات مختلفة الأربعاء الماضي بإشبيلية (جنوب إسبانيا) في يوم دراسي استهدف إطلاع مسؤولي هذه الشركات والمقاولات على مختلف الإجراءات والتدابير الضرورية من أجل التمركز في المغرب وإقامة مشاريعها. وشكل هذا اللقاء الدراسي، الذي نظمته الوكالة الأندلسية لإنعاش الصادرات (إيكستيندا)، مناسبة للشركات والمقاولات الأندلسية من أجل استكشاف آفاق الاستثمار التي تتيحها المملكة والاطلاع على الآليات التجارية والتقنية الكفيلة بتسهيل تمركزها بالمغرب.

- أبرز المشاركون في المؤتمر الأربعين للجنة الجهوية لإفريقيا والشرق الأوسط للمنظمة الدولية لهيئات الأسواق المالية، المنعقد الخميس الماضي بالرباط، أهمية الانفتاح على عهد جديد للمالية الخضراء و المستدامة. وأشار المشاركون في هذا المؤتمر، الذي نظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، إلى أن "الطاقات التي توفرها الأنشطة الاقتصادية الجديدة في مجال التنمية المستدامة وتحديات مقاومة التغيرات المناخية تفرض علينا كأسواق تطوير آليات ضرورية والانفتاح على عهد جديد للمالية الخضراء والمستدامة قصد اغتنام الفرص و الانخراط في اتجاه دولي يشق طريقه".

* البيان:

- أكد مجلس الحكومة المنعقد، أول أمس الخميس، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على ضرورة العمل على تنسيق جهود القطاعات الحكومية المعنية "من أجل الرد والتواصل وتصحيح الصورة وإنصاف بلدنا إزاء ما يستهدفه من حملات ظالمة"، وذلك ارتباطا بالتقارير غير المنصفة حول واقع حقوق الانسان بالمغرب. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن ذلك جاء بمناسبة استماع المجلس لإفادة تقدم بها وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، حول التقارير غير المنصفة التي أصدرتها بعض المنظمات الدولية الحقوقية حول واقع حقوق الانسان بالمغرب.

- أكد رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، أول أمس بالرباط، أن المياه الموجهة للساكنة المتواجدة على الساحل الأطلسي الممتد من سلا إلى الدار البيضاء والآتية عبر محطة المعالجة لأبي رقراق، "صالحة للشرب ولا تشوبها أية شائبة".