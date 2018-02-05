عرض لأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم

هسبريس - و .م .ع

في ما يلي أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الإثنين..

* المساء:

- بعد الخسائر المهمة التي تكبدها مهنيو تربية الدواجن بفعل مرض أنفلونزا الطيور قليل الضراوة، الذي ضرب البلاد قبل سنتين، رفعت الحكومة من درجة اليقظة في مواجهة الوباء الفتاك، وخصص منشور لوزير الفلاحة تعويضات عن الخسائر التي يتكبدها المربون من أجل تشجيعهم على الإبلاغ عن المرض فور تسجيله.

- رئيس الحكومة يحشد وزراءه لزيارة مرتقبة للجهة الشرقية.. فقد كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أنه سيقوم بزيارة للجهة الشرقية نهاية الأسبوع الجاري، وذلك في إطار الزيارات المخصصة للجهات الأقل استفادة من ثمار النمو، وسيرافقه وفد وزاري مهم حيث سيعقد لقاءات مختلفة من أجل مناقشة عدد من الملفات التنموية بمختلف أقاليم الجهة.

* أخبار اليوم:

- حل المغرب في الرتبة 86 عالميا على مؤشر (هيريتاج فاوندايشن) الأمريكية في تصنيف يضم 160 دولة، برصيد نقاط بلغ 69.9 نقطة من أصل 100 نقطة، مقارنة ب 61.5 نقطة من 100 التي سجلها في ترتيب السنة الماضية. وقالت المؤسسة، التي تقيس أداء الدول على مؤشر الحرية الاقتصادية، إن المملكة تمكنت من تحسين أدائها بشكل طفيف، بلغت نسبته 0.4 في المائة، ما خولها احتلال الرتبة السادسة عربيا في تصنيف تصدرته الإمارات العربية المتحدة.

- المتعاقدون والنقابات يستأنفون الدراسة اليوم بالاحتجاج.. مع استئناف الدراسة اليوم بالمؤسسات التعليمية، قررت بعض التنسيقيات الجهوية الخاصة بالأساتذة المتعاقدين مع وزارة التربية الوطنية الدخول في إضراب تضامنا مع زملاء لهم تم إعفاؤهم، واحتجاجا على البند 13 من عقد العمل بينهم وبين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

* الصباح:

- فضح نظام معلوماتي، قامت وزارة الداخلية بتطبيقه، لمراقبة وضبط طريقة التدبير والاستغلال تورط رؤساء جماعات ومنتخبين في الاتجار في الوعاءات العقارية التابعة للأملاك الجماعية خصوصا تلك التي تقع في مواقع مغرية وسط بعض المدن. وحسب معلومات الجريدة فقد كشف النظام المعلوماتي تورط أزيد من 10 رؤساء جماعات في تفويتات مشبوهة طرحت حولها علامات استفهام كبرى، وهي التفويتات التي حصلت على "فيزا" مؤشر عليها من قبل مسؤولين ترابيين في بعض الاقاليم.

- استنفرت ثلاثة أنواع من المبيدات الفلاحية المحظورة مصالح المراقبة التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية، بعدما تمكنت من رصد تداولها في مجموعة من المناطق بالمملكة. يتعلق الأمر بمبيدين أسويين وآخر أوروبي، يحمل اسم "مايو"، تم حظر استخدامه في فرنسا أخيرا، بعد التثبت من مخاطره على صحة المستهلكين والفلاحين، إذ يستخدم في زراعات الطماطم خصوصا.

* الأحداث المغربية:

- لم يفوت الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي فرصة انعقاد اجتماع المجلس الوطني للحزب أول أمس السبت بمقر الحزب بالرباط، دون أن يوجه إشارات إلى حليفه في الحكومة، حزب العدالة والتنمية، الذي كانت قيادته السابقة ترفض دخوله إلى الحكومة. لشكر قال إن "انتقال الحزب من موقع المعارضة إلى موقع الأغلبية لا يمنعنا من التعبير عن اختلافاتنا مع الأغلبية والحكومة".

- جدد أعضاء الحزب الاشتراكي الموحد مرة أخرى ثقتهم في نبيلة منيب، كأمينة عامة للحزب لولاية ثانية، خلال أشغال المجلس الوطني الأول، الذي التأم بالدار البيضاء. وهي المناسبة نفسها التي تم خلالها انتخاب أعضاء المكتب السياسي، والذي حافظ على أغلب وجوهه القديمة.

* بيان اليوم:

- أعلنت وزارة الشغل والإدماج المهني عن الشروع خلال شهر أبريل 2018 في عملية مغادرة العاملات المستفيدات من تراخيص عمل نحو إسبانيا، وذلك تحت إشراف الوكالة الجهوية لإنعاش التشغيل والكفاءات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة وقسم التشغيل بالخارج التابع للوزارة. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه بانتهاء المرحلة الأولى من عملية تسجيل المستفيدات يوم 19 يناير المنصرم، قام 33 ألف و452 شخص بوضع ملفات تسجيلهم، حيث تم انتقاء 12.944 عاملة فلاحية تتوفر فيهن الشروط المطلوبة، وتم استدعاؤهن من طرف الوكالات المحلية لعملية الانتقاء النهائي التي تواصلت من 29 يناير المنصرم إلى غاية فاتح فبراير الجاري.

- واصلت القروض المتعثرة ارتفاعها، حيث سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 في المائة مقارنة مع سنة من قبل، وبلغت 63.6 مليار درهم. وسجلت القروض المتعثرة التي بذمة الشركات غير المالية الخاصة تراجعا بنسبة 0.9 في المائة، فيما استقر معدل النزاعات حول استخلاص القروض عند حدود 7.6 في المائة؛ وذلك حسب ما تضمنته معطيات بنك المغرب.

* رسالة الأمة:

- كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني عن حجم الاستثمارات المنجزة في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات في المغرب منذ سنة 2000 والتي ناهزت 25 مليار درهم، ساهم فيها شركاء المكتب بنسبة 96 في المائة. كما أشار العثماني، خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في دورته الرابعة عشر آخر، إلى أن سنة 2017 تميزت بمواصلة المجهودات الاستثمارية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات في مجال التنقيب عن النفط ما قدره مليارا و242 مليون درهم للشركاء و27 مليون درهم لفائدة المكتب.

- أعلن نائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية المكلف بالتنمية الإقليمية، والتكامل الإقليمي والخدمات، خالد شريف، الجمعة الماضي بالرباط، أن مجموعة البنك الأفريقي للتنمية ستمنح للمغرب ملياري دولار من المساعدات خلال السنتين المقبلتين. وقال السيد شريف، الذي قام بزيارة عمل للمملكة ما بين 29 يناير المنصرم و2 فبراير الجاري، في تصريح صحفي عقب مباحثات مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، "لقد أخبرنا رئيس الحكومة أن البنك الأفريقي للتنمية سيمنح للمغرب ملياري دولار من المساعدات خلال السنتين المقبلتين".

* الاتحاد الاشتراكي:

- في أشغال الدورة الثانية العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي.. الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر يقول إن "الاتحاد الاشتراكي حافظ على تماسكه وتوازنه ومصداقية مواقفه، في ظرفية تميزت بنوع من الضبابية وعرفت هزات سياسية وتنظيمية"؛ ورئيس المجلس الوطني للحزب، الحبيب المالكي يقول إن "الثقافة السياسية للاتحاد جعلته حزبا يرفض العدمية والشعبوية ويتعامل مع الظرفيات على اختلاف نوعيتها وأزمنتها بمبادئ وقيم تصر على إعلاء مصلحة الوطن".

- ترأس الوزير المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، اجتماع تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد الملتقى الوطني حول إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا، وتشكلت هذه اللجنة من كتاب عامين ومفتشين عامين ومدراء عامين ومدراء مركزيين لعدد من القطاعات الحكومية، بالإضافة إلى مدير المدرسة العليا للإدارة. وأكد السيد بنعبد القادر على أهمية وحتمية إعادة هيكلة الوظيفة العمومية العليا في الوقت الراهن، باعتبارها مدخلا أساسيا وشرطا ضروريا لإصلاح منظومة الوظيفة العمومية.

* العلم:

- أطلقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا طلبا لإبداء الاهتمام وتقديم مقترحات بشأن إنجاز دراسة حول أثر انضمام المغرب إلى المجموعة الاقتصادية (سيدياو) وانعكاسات هذا الالتحاق على هذا التكتل الذي يضم في صفوفه 15 دولة.

- خاضت الهيئات النقابية والجمعوية لمهنيي النقل الطرقي لسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بمدن الجهة الشرقية (وجدة، تاوريرت، جرسيف، زايو، بركان، جرادة، الناظور) لأيام إضرابا مفتوحا، احتجاجا على الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، حيث توقفت في جو من الانضباط والمسؤولية أساطيل السيارات الكبيرة والصغيرة عن العمل، فشلت بذلك حركة النقل والتواصل.

* لوماتان:

- ترأس صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ، مساء أمس الأحد ، بالمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، المباراة النهائية لبطولة أمم افريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2018 ، في نسختها الخامسة ، و التي انتهت بفوز المنتخب الوطني المغربي على نظيره النيجيري 4-0.

* أوجوردوي لوماروك:

- وقعت الرابطة المحمدية للعلماء اتفاقية تعاون مع مؤسسة الصفا بماليزيا، وكرسي الإمام أحمد بن ادريس للدراسات الإسلامية، من أجل الاستفادة من الخبرة المغربية في مجال تلقين العلوم والمعارف، ونشر قيم التدين الوسطي. وأوضح بلاغ للرابطة، أن اتفاقية التعاون، التي تم توقيعها مؤخرا بالرباط بين المؤسسات الثلاث، تأتي في إطار علاقات التعاون المثمرة التي تجمع المملكة المغربية ودولة ماليزيا في مختلف المجالات، ولا سيما على مستوى تشجيع البحث العلمي، وبناء القدرات وتحفيز الإبداع والابتكار.

* ليكونوميست:

- العجز التجاري تراجع ب 4 مليارات درهم في 2017 ليستقر في 38 مليار درهم، أي نمو نسبته 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. لكن هذا الرقم لا يعطي صورة وفية لوضعية المالية العمومية، فالنموذج الحسابي يستثني بعض الديون، حسب ما لاحظ المجلس الأعلى للحسابات. ويأتي تقليص العجز المالي في سياق الدينامية الجيدة للمداخيل الضريبية، وخصوصا الضريبة على الشركات.

* ليبراسيون:

- أفادت إحصائيات صادرة عن المكتب الوطني للصيد أن حجم منتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها بلغت نحو 1,31 مليون طن خلال السنة الماضية، وذلك بانخفاض قدره 5 في المائة مقارنة مع سنة 2016. وحسب المكتب الوطني للصيد، تقدر القيمة التسويقية لمنتوجات الصيد الساحلي والتقليدي التي جرى تفريغها في متم سنة 2017 بنحو 7,3 مليار درهم، بارتفاع نسبته 6 في المائة مقارنة مع قيمة حجم التفريغ خلال نفس الفترة من سنة 2016 والتي بلغت 6,8 مليار درهم.

* البيان:

- أصدرت (راديو متري)، المكلفة بقياس نسب الاستماع في الإذاعات الوطنية، نتائج الفصل الثالث للفترة ما بين 20 يوليوز و4 أكتوبر. وأبانت المعطيات أن 15 مليون مغربي تفوق أعمارهم 11 سنة يستمعون يوميا إلى الإذاعات، وتقل هذه النسبة في نهاية الأسبوع إذ تصل إلى 13.8 مليون.